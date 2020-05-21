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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6167616861696170
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 15:34

  proftpd66 написав:Это видео можно смотреть?

советую!

НЕ ОЧЕНЬ ВЕЛИКАЯ РОССИЯ - КАРИНА


скока ты его совать везде будешь?
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 15:35

19yuriy91

разве она не права? :lol:
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 15:41

  proftpd66 написав:19yuriy91

разве она не права? :lol:


она говорит по факту, щас такого пруд пруди,а некоторые говорили об этом сразу по приходу путена к власти
предупреждали, так скать :)
19yuriy91
 
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  #<1 ... 6167616861696170
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