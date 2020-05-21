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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6168616961706171 Додано: П'ят 22 тра, 2020 16:07 andrijk777 написав: Козак-характерник написав: Дуже файне відео! Дякую! Геть від Москви! Україна - це Європа! Дуже файне відео! Дякую!Геть від Москви! Україна - це Європа!

А можеш назвати хоча б одного європейського або проєвропейського політика в Україні? А можеш назвати хоча бєвропейського або проєвропейського політика в Україні?

Довіряю лише перевіреним кадрам, що ділом довели свої переконання. Стара обійма дисидентів і правозахисників, які нажаль пішли вже з життя. Вони переважно в блоці Тимошенко були, тому я завжди за цей блок голосував і його представників. Левко Лукяненко, помер нещодавно, світла память! Степан Хмара, дай Бог йому здоровя, наводив вище його думку про Порошенка. Юрій Шухевич, поважна людина. Але ці політики не є впливовими і теж фактично є на прикормі оліхархів. Тому прислухаюся до їх думки, але розумію, що вони не є самостійними фігурами. Ї можна зрозуміти, що треба якось виживати, налагоджувати свій побут, пожити по людськи, бо й так настраждалися. А так, щоб повноцінні політики, так таких немає. Довіряю лише перевіреним кадрам, що ділом довели свої переконання. Стара обійма дисидентів і правозахисників, які нажаль пішли вже з життя. Вони переважно в блоці Тимошенко були, тому я завжди за цей блок голосував і його представників. Левко Лукяненко, помер нещодавно, світла память! Степан Хмара, дай Бог йому здоровя, наводив вище його думку про Порошенка. Юрій Шухевич, поважна людина. Але ці політики не є впливовими і теж фактично є на прикормі оліхархів. Тому прислухаюся до їх думки, але розумію, що вони не є самостійними фігурами. Ї можна зрозуміти, що треба якось виживати, налагоджувати свій побут, пожити по людськи, бо й так настраждалися. А так, щоб повноцінні політики, так таких немає. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28607 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1935 раз. Подякували: 2113 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 тра, 2020 16:10 Козак-характерник написав: Schmit написав: Украина относится к банановым республикам только благодаря недоразвитым избирателям, которые 30 лет выбирают то комуняк, то дважды несудимых, то клоунов. Украина относится к банановым республикам только благодаря недоразвитым избирателям, которые 30 лет выбирают то комуняк, то дважды несудимых, то клоунов.

Ні, завдяки злодіям, що обкрадають наш народ і вбивцям, що вбивають наш народ. Ні, завдяки злодіям, що обкрадають наш народ і вбивцям, що вбивають наш народ.

А як назвати тих, хто щораз вибирають цих злодіїв та вбивць? А як назвати тих, хто щораз вибирають цих злодіїв та вбивць? Schmit

Повідомлень: 1299 З нами з: 08.09.09 Подякував: 17 раз. Подякували: 176 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 тра, 2020 16:17 Козак-характерник написав: andrijk777 написав: Козак-характерник написав: Дуже файне відео! Дякую! Геть від Москви! Україна - це Європа! Дуже файне відео! Дякую!Геть від Москви! Україна - це Європа!

А можеш назвати хоча б одного європейського або проєвропейського політика в Україні? А можеш назвати хоча бєвропейського або проєвропейського політика в Україні?

Довіряю лише перевіреним кадрам, що ділом довели свої переконання. Стара обійма дисидентів і правозахисників, які нажаль пішли вже з життя. Вони переважно в блоці Тимошенко були, тому я завжди за цей блок голосував і його представників. Левко Лукяненко, помер нещодавно, світла память! Степан Хмара, дай Бог йому здоровя, наводив вище його думку про Порошенка. Юрій Шухевич, поважна людина. Але ці політики не є впливовими і теж фактично є на прикормі оліхархів. Тому прислухаюся до їх думки, але розумію, що вони не є самостійними фігурами. Ї можна зрозуміти, що треба якось виживати, налагоджувати свій побут, пожити по людськи, бо й так настраждалися. А так, щоб повноцінні політики, так таких немає. Довіряю лише перевіреним кадрам, що ділом довели свої переконання. Стара обійма дисидентів і правозахисників, які нажаль пішли вже з життя. Вони переважно в блоці Тимошенко були, тому я завжди за цей блок голосував і його представників. Левко Лукяненко, помер нещодавно, світла память! Степан Хмара, дай Бог йому здоровя, наводив вище його думку про Порошенка. Юрій Шухевич, поважна людина. Але ці політики не є впливовими і теж фактично є на прикормі оліхархів. Тому прислухаюся до їх думки, але розумію, що вони не є самостійними фігурами. Ї можна зрозуміти, що треба якось виживати, налагоджувати свій побут, пожити по людськи, бо й так настраждалися. А так, щоб повноцінні політики, так таких немає.

Левко Лукяненко, Степан Хмара, Юрій Шухевич - це вже не минуле, а позаминуле століття. Назвати цих людей політиками(на сьогодні або на майбутнє)...... ну якось дивно.

Отже в Україні немає європейських або проєвропейських політиків, але Україна - це Європа!

Але в Україні тьма московських та промосковських політиків, але - Геть від Москви!

В якій реальності ви усі живете, я не знаю..... Левко Лукяненко, Степан Хмара, Юрій Шухевич - це вже не минуле, а позаминуле століття.Назвати цих людей політиками(на сьогодні або на майбутнє)...... ну якось дивно.В якій реальності ви усі живете, я не знаю..... andrijk777

Повідомлень: 2152 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 тра, 2020 16:36 shapo написав: proftpd66 написав: 19yuriy91



разве она не права? разве она не права?

Особенно как Россия проиграла все битвы Наполеону, но он почему-то сбежал из России без армии. Наверное, девоньку не послушал что победил русских Особенно как Россия проиграла все битвы Наполеону, но он почему-то сбежал из России без армии. Наверное, девоньку не послушал что победил русских

Странный вы еврей какой то, американцев не любите, за рашей тоскуете. Антисемитизма вам не хватает, так в Украине никто не держит. Езжайте в Череповец, расскажите потом, как там еврейские громады развиваются. Странный вы еврей какой то, американцев не любите, за рашей тоскуете. Антисемитизма вам не хватает, так в Украине никто не держит. Езжайте в Череповец, расскажите потом, как там еврейские громады развиваются. innamax2008

Повідомлень: 370 З нами з: 11.04.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 98 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 тра, 2020 16:37 andrijk777 написав: Отже в Україні немає європейських або проєвропейських політиків, але Україна - це Європа!

Але в Україні тьма московських та промосковських політиків, але - Геть від Москви!

В якій реальності ви усі живете, я не знаю..... В якій реальності ви усі живете, я не знаю.....

На жаль, це так. І вони не можуть бути, апріорі. Бо в нас досі не повалений окупаційний режим. Він лише мутує і приймає різноманітні форми, під конюнктуру і запит масової свідомості обиватєля певних регіонів. При чому ту свідомість формують цілеспрямованно. Одним дають печеньку, аля совок, інших годують проєвропейськими гаслами і націоналістичною риторикою. Але обдурюють і тих, і інших, зіштовхують лобами людей з ріних регіонів. А між тим, попросту вирішують бізнесові інтереси. І так, значна кількість тих інтересів, повязана саме з РФ. І влада наша - від них, окупантів. На жаль, це так. І вони не можуть бути, апріорі. Бо в нас досі не повалений окупаційний режим. Він лише мутує і приймає різноманітні форми, під конюнктуру і запит масової свідомості обиватєля певних регіонів. При чому ту свідомість формують цілеспрямованно. Одним дають печеньку, аля совок, інших годують проєвропейськими гаслами і націоналістичною риторикою. Але обдурюють і тих, і інших, зіштовхують лобами людей з ріних регіонів. А між тим, попросту вирішують бізнесові інтереси. І так, значна кількість тих інтересів, повязана саме з РФ. І влада наша - від них, окупантів. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28607 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1935 раз. Подякували: 2113 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 тра, 2020 16:47 Козак-характерник написав: andrijk777 написав: Отже в Україні немає європейських або проєвропейських політиків, але Україна - це Європа!

Але в Україні тьма московських та промосковських політиків, але - Геть від Москви!

В якій реальності ви усі живете, я не знаю..... В якій реальності ви усі живете, я не знаю.....

На жаль, це так. І вони не можуть бути, апріорі. Бо в нас досі не повалений окупаційний режим. Він лише мутує і приймає різноманітні форми, під конюнктуру і запит масової свідомості обиватєля певних регіонів. При чому ту свідомість формують цілеспрямованно. Одним дають печеньку, аля совок, інших годують проєвропейськими гаслами і націоналістичною риторикою. Але обдурюють і тих, і інших, зіштовхують лобами людей з ріних регіонів. А між тим, попросту вирішують бізнесові інтереси. І так, значна кількість тих інтересів, повязана саме з РФ. І влада наша - від них, окупантів. На жаль, це так. І вони не можуть бути, апріорі. Бо в нас досі не повалений окупаційний режим. Він лише мутує і приймає різноманітні форми, під конюнктуру і запит масової свідомості обиватєля певних регіонів. При чому ту свідомість формують цілеспрямованно. Одним дають печеньку, аля совок, інших годують проєвропейськими гаслами і націоналістичною риторикою. Але обдурюють і тих, і інших, зіштовхують лобами людей з ріних регіонів. А між тим, попросту вирішують бізнесові інтереси. І так, значна кількість тих інтересів, повязана саме з РФ. І влада наша - від них, окупантів.

Тоді яка "Україна - це Європа!"? У нас окупаційний режим і яка ми Європа? Причому кінця краю цьому режиму не має, вже 30 років цей режим. Тобто в ніяку Європу ми не рухаємося. Ніяка Україна не Європа, по вашому.

*Може вам просто хочеться жити, як в Європі. Ну це інше питання. Від того що ми скажемо що ми Європа - ми краще жити не будемо. Тоді яка "Україна - це Європа!"? У нас окупаційний режим і яка ми Європа? Причому кінця краю цьому режиму не має, вже 30 років цей режим. Тобто в ніяку Європу ми не рухаємося. Ніяка Україна не Європа, по вашому. andrijk777

Повідомлень: 2152 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 тра, 2020 16:48 proftpd66 написав: 19yuriy91 написав: proftpd66 написав: 19yuriy91



разве она не права? разве она не права?



она говорит по факту, щас такого пруд пруди,а некоторые говорили об этом сразу по приходу путена к власти

предупреждали, так скать она говорит по факту, щас такого пруд пруди,а некоторые говорили об этом сразу по приходу путена к властипредупреждали, так скать



я никогда не слышал, то что она говорит.



Разве что от Корчинского слышал, но его ВБТ канал youtub удалил. Надо было ж*** показывать я никогда не слышал, то что она говорит.Разве что от Корчинского слышал, но его ВБТ канал youtub удалил. Надо было ж*** показывать

рекомендую невзорова на эхе мск в ютубе - "невзоровские среды"

он , канешна, не такой симпатишный, но, как рассказчик..... рекомендую невзорова на эхе мск в ютубе - "невзоровские среды"он , канешна, не такой симпатишный, но, как рассказчик..... 19yuriy91 Повідомлень: 2722 З нами з: 15.09.12 Подякував: 245 раз. Подякували: 378 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 тра, 2020 16:50 vano80 написав: 19yuriy91 написав: как хочешь, можешь и с придыханием

мне побоку, для меня святых нет нигде

мне одинаково далеки версии делать из них как агнцев, так и демонов.

а также искать чёрную кошку там, где её нет



пс там жена, вроде, говорит, а у тебя может быть связано с вымогательством взятки, пишет в пятницу, 22 мая, УНН со ссылкой на источники. , шо за источники такие как хочешь, можешь и с придыханиеммне побоку, для меня святых нет нигдемне одинаково далеки версии делать из них как агнцев, так и демонов.а также искать чёрную кошку там, где её нетпс там жена, вроде, говорит, а у тебя, шо за источники такие



Там жена, там брат. А было это ответом на - любить украину, не чиновников, а народ. Вот и спросил я, это ведь тоже народ? Там жена, там брат. А было это ответом на - любить украину, не чиновников, а народ. Вот и спросил я, это ведь тоже народ?



на пожизненном сидит тоже народ на пожизненном сидит тоже народ 19yuriy91 Повідомлень: 2722 З нами з: 15.09.12 Подякував: 245 раз. Подякували: 378 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6168616961706171 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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