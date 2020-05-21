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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 22 тра, 2020 16:07
andrijk777 написав: Козак-характерник написав:
Дуже файне відео! Дякую!
Геть від Москви! Україна - це Європа!
А можеш назвати хоча б одного
європейського або проєвропейського політика в Україні?
Довіряю лише перевіреним кадрам, що ділом довели свої переконання. Стара обійма дисидентів і правозахисників, які нажаль пішли вже з життя. Вони переважно в блоці Тимошенко були, тому я завжди за цей блок голосував і його представників. Левко Лукяненко, помер нещодавно, світла память! Степан Хмара, дай Бог йому здоровя, наводив вище його думку про Порошенка. Юрій Шухевич, поважна людина. Але ці політики не є впливовими і теж фактично є на прикормі оліхархів. Тому прислухаюся до їх думки, але розумію, що вони не є самостійними фігурами. Ї можна зрозуміти, що треба якось виживати, налагоджувати свій побут, пожити по людськи, бо й так настраждалися. А так, щоб повноцінні політики, так таких немає.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 16:10
Козак-характерник написав: Schmit написав:
Украина относится к банановым республикам только благодаря недоразвитым избирателям, которые 30 лет выбирают то комуняк, то дважды несудимых, то клоунов.
Ні, завдяки злодіям, що обкрадають наш народ і вбивцям, що вбивають наш народ.
А як назвати тих, хто щораз вибирають цих злодіїв та вбивць?
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 16:17
Козак-характерник написав: andrijk777 написав: Козак-характерник написав:
Дуже файне відео! Дякую!
Геть від Москви! Україна - це Європа!
А можеш назвати хоча б одного
європейського або проєвропейського політика в Україні?
Довіряю лише перевіреним кадрам, що ділом довели свої переконання. Стара обійма дисидентів і правозахисників, які нажаль пішли вже з життя. Вони переважно в блоці Тимошенко були, тому я завжди за цей блок голосував і його представників. Левко Лукяненко, помер нещодавно, світла память! Степан Хмара, дай Бог йому здоровя, наводив вище його думку про Порошенка. Юрій Шухевич, поважна людина. Але ці політики не є впливовими і теж фактично є на прикормі оліхархів. Тому прислухаюся до їх думки, але розумію, що вони не є самостійними фігурами. Ї можна зрозуміти, що треба якось виживати, налагоджувати свій побут, пожити по людськи, бо й так настраждалися. А так, щоб повноцінні політики, так таких немає.
Левко Лукяненко, Степан Хмара, Юрій Шухевич - це вже не минуле, а позаминуле століття.
Назвати цих людей політиками(на сьогодні або на майбутнє)...... ну якось дивно.Отже в Україні немає європейських або проєвропейських політиків, але Україна - це Європа!
Але в Україні тьма московських та промосковських політиків, але - Геть від Москви!
В якій реальності ви усі живете, я не знаю.....
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 16:37
На жаль, це так. І вони не можуть бути, апріорі. Бо в нас досі не повалений окупаційний режим. Він лише мутує і приймає різноманітні форми, під конюнктуру і запит масової свідомості обиватєля певних регіонів. При чому ту свідомість формують цілеспрямованно. Одним дають печеньку, аля совок, інших годують проєвропейськими гаслами і націоналістичною риторикою. Але обдурюють і тих, і інших, зіштовхують лобами людей з ріних регіонів. А між тим, попросту вирішують бізнесові інтереси. І так, значна кількість тих інтересів, повязана саме з РФ. І влада наша - від них, окупантів.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Козак-характерник
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 16:47
Козак-характерник написав:
На жаль, це так. І вони не можуть бути, апріорі. Бо в нас досі не повалений окупаційний режим. Він лише мутує і приймає різноманітні форми, під конюнктуру і запит масової свідомості обиватєля певних регіонів. При чому ту свідомість формують цілеспрямованно. Одним дають печеньку, аля совок, інших годують проєвропейськими гаслами і націоналістичною риторикою. Але обдурюють і тих, і інших, зіштовхують лобами людей з ріних регіонів. А між тим, попросту вирішують бізнесові інтереси. І так, значна кількість тих інтересів, повязана саме з РФ. І влада наша - від них, окупантів.
Тоді яка "Україна - це Європа!"? У нас окупаційний режим і яка ми Європа? Причому кінця краю цьому режиму не має, вже 30 років цей режим. Тобто в ніяку Європу ми не рухаємося. Ніяка Україна не Європа, по вашому.*Може вам просто хочеться жити, як в Європі. Ну це інше питання. Від того що ми скажемо що ми Європа - ми краще жити не будемо.
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 16:48
proftpd66 написав: 19yuriy91 написав: proftpd66 написав:19yuriy91
разве она не права?
она говорит по факту, щас такого пруд пруди,а некоторые говорили об этом сразу по приходу путена к власти
предупреждали, так скать
я никогда не слышал, то что она говорит.
Разве что от Корчинского слышал, но его ВБТ канал youtub удалил. Надо было ж*** показывать
рекомендую невзорова на эхе мск в ютубе - "невзоровские среды"
он , канешна, не такой симпатишный, но, как рассказчик.....
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 16:50
vano80 написав: 19yuriy91 написав:
как хочешь, можешь и с придыханием
мне побоку, для меня святых нет нигде
мне одинаково далеки версии делать из них как агнцев, так и демонов.
а также искать чёрную кошку там, где её нет
пс там жена, вроде, говорит, а у тебя
может быть связано с вымогательством взятки, пишет в пятницу, 22 мая, УНН со ссылкой на источники.
, шо за источники такие
Там жена, там брат. А было это ответом на - любить украину, не чиновников, а народ. Вот и спросил я, это ведь тоже народ?
на пожизненном сидит тоже народ
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