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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 22 тра, 2020 16:10
Козак-характерник написав: Schmit написав:
Украина относится к банановым республикам только благодаря недоразвитым избирателям, которые 30 лет выбирают то комуняк, то дважды несудимых, то клоунов.
Ні, завдяки злодіям, що обкрадають наш народ і вбивцям, що вбивають наш народ.
А як назвати тих, хто щораз вибирають цих злодіїв та вбивць?
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 16:17
Козак-характерник написав: andrijk777 написав: Козак-характерник написав:
Дуже файне відео! Дякую!
Геть від Москви! Україна - це Європа!
А можеш назвати хоча б одного
європейського або проєвропейського політика в Україні?
Довіряю лише перевіреним кадрам, що ділом довели свої переконання. Стара обійма дисидентів і правозахисників, які нажаль пішли вже з життя. Вони переважно в блоці Тимошенко були, тому я завжди за цей блок голосував і його представників. Левко Лукяненко, помер нещодавно, світла память! Степан Хмара, дай Бог йому здоровя, наводив вище його думку про Порошенка. Юрій Шухевич, поважна людина. Але ці політики не є впливовими і теж фактично є на прикормі оліхархів. Тому прислухаюся до їх думки, але розумію, що вони не є самостійними фігурами. Ї можна зрозуміти, що треба якось виживати, налагоджувати свій побут, пожити по людськи, бо й так настраждалися. А так, щоб повноцінні політики, так таких немає.
Левко Лукяненко, Степан Хмара, Юрій Шухевич - це вже не минуле, а позаминуле століття.
Назвати цих людей політиками(на сьогодні або на майбутнє)...... ну якось дивно.Отже в Україні немає європейських або проєвропейських політиків, але Україна - це Європа!
Але в Україні тьма московських та промосковських політиків, але - Геть від Москви!
В якій реальності ви усі живете, я не знаю.....
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 16:37
На жаль, це так. І вони не можуть бути, апріорі. Бо в нас досі не повалений окупаційний режим. Він лише мутує і приймає різноманітні форми, під конюнктуру і запит масової свідомості обиватєля певних регіонів. При чому ту свідомість формують цілеспрямованно. Одним дають печеньку, аля совок, інших годують проєвропейськими гаслами і націоналістичною риторикою. Але обдурюють і тих, і інших, зіштовхують лобами людей з ріних регіонів. А між тим, попросту вирішують бізнесові інтереси. І так, значна кількість тих інтересів, повязана саме з РФ. І влада наша - від них, окупантів.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 16:47
Козак-характерник написав:
На жаль, це так. І вони не можуть бути, апріорі. Бо в нас досі не повалений окупаційний режим. Він лише мутує і приймає різноманітні форми, під конюнктуру і запит масової свідомості обиватєля певних регіонів. При чому ту свідомість формують цілеспрямованно. Одним дають печеньку, аля совок, інших годують проєвропейськими гаслами і націоналістичною риторикою. Але обдурюють і тих, і інших, зіштовхують лобами людей з ріних регіонів. А між тим, попросту вирішують бізнесові інтереси. І так, значна кількість тих інтересів, повязана саме з РФ. І влада наша - від них, окупантів.
Тоді яка "Україна - це Європа!"? У нас окупаційний режим і яка ми Європа? Причому кінця краю цьому режиму не має, вже 30 років цей режим. Тобто в ніяку Європу ми не рухаємося. Ніяка Україна не Європа, по вашому.*Може вам просто хочеться жити, як в Європі. Ну це інше питання. Від того що ми скажемо що ми Європа - ми краще жити не будемо.
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 16:48
proftpd66 написав: 19yuriy91 написав: proftpd66 написав:19yuriy91
разве она не права?
она говорит по факту, щас такого пруд пруди,а некоторые говорили об этом сразу по приходу путена к власти
предупреждали, так скать
я никогда не слышал, то что она говорит.
Разве что от Корчинского слышал, но его ВБТ канал youtub удалил. Надо было ж*** показывать
рекомендую невзорова на эхе мск в ютубе - "невзоровские среды"
он , канешна, не такой симпатишный, но, как рассказчик.....
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 16:50
vano80 написав: 19yuriy91 написав:
как хочешь, можешь и с придыханием
мне побоку, для меня святых нет нигде
мне одинаково далеки версии делать из них как агнцев, так и демонов.
а также искать чёрную кошку там, где её нет
пс там жена, вроде, говорит, а у тебя
может быть связано с вымогательством взятки, пишет в пятницу, 22 мая, УНН со ссылкой на источники.
, шо за источники такие
Там жена, там брат. А было это ответом на - любить украину, не чиновников, а народ. Вот и спросил я, это ведь тоже народ?
на пожизненном сидит тоже народ
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 17:20
andrijk777 написав:
Тоді яка "Україна - це Європа!"? У нас окупаційний режим і яка ми Європа? Причому кінця краю цьому режиму не має, вже 30 років цей режим. Тобто в ніяку Європу ми не рухаємося. Ніяка Україна не Європа, по вашому.*Може вам просто хочеться жити, як в Європі. Ну це інше питання. Від того що ми скажемо що ми Європа - ми краще жити не будемо.
Це ганьба, так. Мати посередині Європи окупаційний режим. Україна, яка боронила Європу від азіатів, який Європа повиина бути вдячною, досі поневолена. Ось така невдячна Європа, що не хоче допомогти позбавитися поневолення від Москви. Імперія так пронизала щупальцями тіло Неньки, що вже важко відрізнити, де Іуда, а де брат. Все переплілося, як щупальця спруту. Мафія, як в тому італійському фільмі.
Слід також, чесно признатися самим собі, що й серед нашого народу, тих Іуд повно, не все лише чужинці мордують, свій брат теж руку доклав, до знищення свого народу. Особливо багато перевертнів і манкуртів, наприклад, той самий Порошенко - вовк у вівечій шкурі.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Козак-характерник
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 17:36
Козак-характерник написав: andrijk777 написав:
Тоді яка "Україна - це Європа!"? У нас окупаційний режим і яка ми Європа? Причому кінця краю цьому режиму не має, вже 30 років цей режим. Тобто в ніяку Європу ми не рухаємося. Ніяка Україна не Європа, по вашому.*Може вам просто хочеться жити, як в Європі. Ну це інше питання. Від того що ми скажемо що ми Європа - ми краще жити не будемо.
Це ганьба, так. Мати посередині Європи окупаційний режим. Україна, яка боронила Європу від азіатів, який Європа повиина бути вдячною, досі поневолена. Ось така невдячна Європа, що не хоче допомогти позбавитися поневолення від Москви. Імперія так пронизала щупальцями тіло Неньки, що вже важко відрізнити, де Іуда, а де брат. Все переплілося, як щупальця спруту. Мафія, як в тому італійському фільмі.
Слід також, чесно признатися самим собі, що й серед нашого народу, тих Іуд повно, не все лише чужинці мордують, свій брат теж руку доклав, до знищення свого народу. Особливо багато перевертнів і манкуртів, наприклад, той самий Порошенко - вовк у вівечій шкурі.
Говорили, говорили.... закінчили Порошенко в усьому винен.
Видно в московській методичці кожне друге слово це "Порошенко".
Ганьба це ти, і такі як ти. Такі, які не можуть(або їм вказують) відрізнити проукраїнського політика від промосковського.
Крім бану(ігнору) ти більше нічого не заслуговуєш.
*або, як тут сказали - тобі тільки Ісус Христос підійде для керування Україною.
Востаннє редагувалось andrijk777
в П'ят 22 тра, 2020 17:39, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 17:39
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