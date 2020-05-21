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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6169617061716172
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 17:41

  andrijk777 написав:Говорили, говорили.... закінчили Порошенко в усьому винен.
Видно в московській методичці кожне друге слово це "Порошенко".
Ганьба це ти, і такі як ти. Такі, які не можуть(або їм вказують) відрізнити проукраїнського політика від промосковського.
Крім бану(ігнору) ти більше нічого не заслуговуєш.

Порошенко винуватий у здачі територій. Це для мене головне. У час війни, Президент, передусім є Верховним Головнокомандувачем. Інші гріхи його, навіть немає сенсу розбирати. Що стосується ганьби мені, то це Ваша особиста думка. Разом зі мною, Ви оголошуєте ганьбу й Степану Хмарі, він має аналогічні моїм думки. Можете й далі бути зазомбованим і вірити, що Порошенко - український політик. Він не є українцем ані про крові, ані по Духу! Залишайтеся у блаженному невідінні! Тіко памятайте, що не сотворіть собі кумира! :wink:
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 17:58

Re: Політичні дискусії

Ітогі подвєдьом. 2020-05-23

1) Украина потребует от РФ компенсации убытков в результате агрессии в Керченском проливе – МИД
Енин отметил, что МИД будет настаивать, чтобы РФ в будущем воздерживалась от аналогичных нарушений в отношении украинских военных кораблей.

2) Большое интервью | Почему Зеленский и Степанов передумали медреформу проводить. Интервью с и.о. главы НСЗУ

В НЗСУ не знают, откуда Степанов взял цифру об угрозе увольнения 50 000 медиков
Последние недели глава МОЗ говорит, что в результате второго этапа медреформы "332 больницы будут закрыты, а 50 000 врачей потеряют работу". Ранее LIGA.net выяснила, что нет подтверждения проведения такого аудита.

3) Промпроизводство в Украине рекордно упало - минус 16,2%
Ожидаемо, но неприятно

4) Смолий о новой программе от МВФ: менее требовательная

Банки снизят ставки по депозитам ниже 10%

5) СМИ: вопреки закону, глава СБУ Баканов оказался руководителем в испанской компании
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что более честного главы Службы безопасности Украины, чем Иван Баканов, в стране еще не было

6) Проект Закону про внесення змін до Повітряного кодексу України щодо удосконалення механізму справляння державних зборів за кожного пасажира, який відлітає з аеропорту України, та за кожну тонну вантажу, що відправляється чи прибуває до аеропорту України
Ставка державного збору за кожного пасажира, який відлітає з аеропорту України, встановлюється у таких розмірах:
1) у разі здійснення повітряних перевезень у межах України — 0,5 долара США;
2) у разі здійснення міжнародних повітряних перевезень з України – 2 долари США.

Один из соавторов законопроекта - Юзик
Законопроект принят в первом чтении
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 18:04

  Козак-характерник написав:
  andrijk777 написав:Говорили, говорили.... закінчили Порошенко в усьому винен.
Видно в московській методичці кожне друге слово це "Порошенко".
Ганьба це ти, і такі як ти. Такі, які не можуть(або їм вказують) відрізнити проукраїнського політика від промосковського.
Крім бану(ігнору) ти більше нічого не заслуговуєш.

Порошенко винуватий у здачі територій. Це для мене головне. У час війни, Президент, передусім є Верховним Головнокомандувачем. Інші гріхи його, навіть немає сенсу розбирати. Що стосується ганьби мені, то це Ваша особиста думка. Разом зі мною, Ви оголошуєте ганьбу й Степану Хмарі, він має аналогічні моїм думки. Можете й далі бути зазомбованим і вірити, що Порошенко - український політик. Він не є українцем ані про крові, ані по Духу! Залишайтеся у блаженному невідінні! Тіко памятайте, що не сотворіть собі кумира! :wink:

Яких саме територій? Коли Україна втратила Крим та частину Донбасу, ПО ще не був президентом. Крим та Донецьк вже не голосували. Таке враження, що ви не в курсі. Підозріло.
По вашій логіці, як тільки ПО став президентом з лозунгами швидкого закінчення війни, повинен був одразу ж оголосити війну РФ та відправити недограбовану януковичами армію на самовбивчу місію - відвоювання Криму і Донбасу? Ви при своєму розумі?
Schmit
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 18:15

Вынесу отдельно

Справа № 757/13840/20-к
Зобов`язати компетентну особу на внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань Офісу Генерального прокурора, у провадженні якого здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №62020000000000236 від 24.02.2020 року, внести у Єдиному реєстрі досудових розслідувань до короткого викладу фактичних обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 343 КПК України по кримінальному провадженню № 62020000000000236 від 24.02.2020 року, відомості про втручання у діяльність колишнього Генерального прокурора України ОСОБА_1 - саме громадянина Сполучених Штатів Америки ОСОБА_5, колишнього віце-президента США.

Украина, в лице Бубочки, влезла в чужую "драку" - предвыборную компанию США
Это очень плохо для Украины, потому что посрутся с обеими партиями в США и могут лишится поддержки США

Впрочем, не исключено - это и есть цель. Лишится поддержки США, вернутся под крыло РФ.
Только РФ сейчас испытывает не лучшие времена и можем получить ОРДЛО по всей Украине.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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