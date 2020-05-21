Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
andrijk777 написав:Говорили, говорили.... закінчили Порошенко в усьому винен. Видно в московській методичці кожне друге слово це "Порошенко". Ганьба це ти, і такі як ти. Такі, які не можуть(або їм вказують) відрізнити проукраїнського політика від промосковського. Крім бану(ігнору) ти більше нічого не заслуговуєш.
Порошенко винуватий у здачі територій. Це для мене головне. У час війни, Президент, передусім є Верховним Головнокомандувачем. Інші гріхи його, навіть немає сенсу розбирати. Що стосується ганьби мені, то це Ваша особиста думка. Разом зі мною, Ви оголошуєте ганьбу й Степану Хмарі, він має аналогічні моїм думки. Можете й далі бути зазомбованим і вірити, що Порошенко - український політик. Він не є українцем ані про крові, ані по Духу! Залишайтеся у блаженному невідінні! Тіко памятайте, що не сотворіть собі кумира!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Последние недели глава МОЗ говорит, что в результате второго этапа медреформы "332 больницы будут закрыты, а 50 000 врачей потеряют работу". Ранее LIGA.net выяснила, что нет подтверждения проведения такого аудита.
Ставка державного збору за кожного пасажира, який відлітає з аеропорту України, встановлюється у таких розмірах: 1) у разі здійснення повітряних перевезень у межах України — 0,5 долара США; 2) у разі здійснення міжнародних повітряних перевезень з України – 2 долари США.
Один из соавторов законопроекта - Юзик Законопроект принят в первом чтении
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
andrijk777 написав:Говорили, говорили.... закінчили Порошенко в усьому винен. Видно в московській методичці кожне друге слово це "Порошенко". Ганьба це ти, і такі як ти. Такі, які не можуть(або їм вказують) відрізнити проукраїнського політика від промосковського. Крім бану(ігнору) ти більше нічого не заслуговуєш.
Порошенко винуватий у здачі територій. Це для мене головне. У час війни, Президент, передусім є Верховним Головнокомандувачем. Інші гріхи його, навіть немає сенсу розбирати. Що стосується ганьби мені, то це Ваша особиста думка. Разом зі мною, Ви оголошуєте ганьбу й Степану Хмарі, він має аналогічні моїм думки. Можете й далі бути зазомбованим і вірити, що Порошенко - український політик. Він не є українцем ані про крові, ані по Духу! Залишайтеся у блаженному невідінні! Тіко памятайте, що не сотворіть собі кумира!
Яких саме територій? Коли Україна втратила Крим та частину Донбасу, ПО ще не був президентом. Крим та Донецьк вже не голосували. Таке враження, що ви не в курсі. Підозріло. По вашій логіці, як тільки ПО став президентом з лозунгами швидкого закінчення війни, повинен був одразу ж оголосити війну РФ та відправити недограбовану януковичами армію на самовбивчу місію - відвоювання Криму і Донбасу? Ви при своєму розумі?
Зобов`язати компетентну особу на внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань Офісу Генерального прокурора, у провадженні якого здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №62020000000000236 від 24.02.2020 року, внести у Єдиному реєстрі досудових розслідувань до короткого викладу фактичних обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 343 КПК України по кримінальному провадженню № 62020000000000236 від 24.02.2020 року, відомості про втручання у діяльність колишнього Генерального прокурора України ОСОБА_1 - саме громадянина Сполучених Штатів Америки ОСОБА_5, колишнього віце-президента США.
Украина, в лице Бубочки, влезла в чужую "драку" - предвыборную компанию США Это очень плохо для Украины, потому что посрутся с обеими партиями в США и могут лишится поддержки США
Впрочем, не исключено - это и есть цель. Лишится поддержки США, вернутся под крыло РФ. Только РФ сейчас испытывает не лучшие времена и можем получить ОРДЛО по всей Украине.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой