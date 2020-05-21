Додано: П'ят 22 тра, 2020 19:13

Schmit написав: Яких саме територій? Коли Україна втратила Крим та частину Донбасу, ПО ще не був президентом. Крим та Донецьк вже не голосували. Таке враження, що ви не в курсі. Підозріло.

По вашій логіці, як тільки ПО став президентом з лозунгами швидкого закінчення війни, повинен був одразу ж оголосити війну РФ та відправити недограбовану януковичами армію на самовбивчу місію - відвоювання Криму і Донбасу? Ви при своєму розумі? Яких саме територій? Коли Україна втратила Крим та частину Донбасу, ПО ще не був президентом. Крим та Донецьк вже не голосували. Таке враження, що ви не в курсі. Підозріло.По вашій логіці, як тільки ПО став президентом з лозунгами швидкого закінчення війни, повинен був одразу ж оголосити війну РФ та відправити недограбовану януковичами армію на самовбивчу місію - відвоювання Криму і Донбасу? Ви при своєму розумі?

Ми все це обговорювали під час передвиборчих дебатів. Не будьмо ходити по колу і тасувати одні й ті самі аргументи, що були тут викладені. Я маю свою позицію, Ви свою. На відміну від деяких, я спокійно і толерантно ставлюся до будь яких думок, навіть до тих, що мені не подобаються. Я не починаю обзивати опонета, шельмувати його, оббріхувати, як це роблть деякі з тут присутніх. Я розумію, що моя думка не є Істиною в останній інстанції. І звісно, що я можу помилятися, як і будь яка людина. Я висловив свою думку, навів аргументи...Комусь вони здалися переконливими, комусь ні...Це природньо, що можуть існувати різні точки зору, протилежні. Але якщо людина, замість спокійної дискусії, аргументів, починає захлинатися ненавистю, обзивати, то це яскравий показник того, що аргументів для доведення своїх позицій, не вистачає. Як там кажуть, Ти сердишся, то Ти є неправий!До того ж, це показує рівень вихованості людини. Я не збираюся в будь який спосіб переконувати в правильності лише своєї позиції. Тим паче, не збираюся спростовувати не аргументи і факти, а певний потік свідомості від агресивних опонентів. Своєю агресією вони демонструють лише слабкість і невихованість. Шкода просто витрачати час вже, на суперечки з людьми, що є неадекватні. Тому залишаю за собою право не відповідати на деякі пости...Всім добра!