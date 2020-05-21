Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
andrijk777 написав:Говорили, говорили.... закінчили Порошенко в усьому винен. Видно в московській методичці кожне друге слово це "Порошенко". Ганьба це ти, і такі як ти. Такі, які не можуть(або їм вказують) відрізнити проукраїнського політика від промосковського. Крім бану(ігнору) ти більше нічого не заслуговуєш.
Порошенко винуватий у здачі територій. Це для мене головне. У час війни, Президент, передусім є Верховним Головнокомандувачем. Інші гріхи його, навіть немає сенсу розбирати. Що стосується ганьби мені, то це Ваша особиста думка. Разом зі мною, Ви оголошуєте ганьбу й Степану Хмарі, він має аналогічні моїм думки. Можете й далі бути зазомбованим і вірити, що Порошенко - український політик. Він не є українцем ані про крові, ані по Духу! Залишайтеся у блаженному невідінні! Тіко памятайте, що не сотворіть собі кумира!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
andrijk777 написав:Говорили, говорили.... закінчили Порошенко в усьому винен. Видно в московській методичці кожне друге слово це "Порошенко". Ганьба це ти, і такі як ти. Такі, які не можуть(або їм вказують) відрізнити проукраїнського політика від промосковського. Крім бану(ігнору) ти більше нічого не заслуговуєш.
Порошенко винуватий у здачі територій. Це для мене головне. У час війни, Президент, передусім є Верховним Головнокомандувачем. Інші гріхи його, навіть немає сенсу розбирати. Що стосується ганьби мені, то це Ваша особиста думка. Разом зі мною, Ви оголошуєте ганьбу й Степану Хмарі, він має аналогічні моїм думки. Можете й далі бути зазомбованим і вірити, що Порошенко - український політик. Він не є українцем ані про крові, ані по Духу! Залишайтеся у блаженному невідінні! Тіко памятайте, що не сотворіть собі кумира!
Яких саме територій? Коли Україна втратила Крим та частину Донбасу, ПО ще не був президентом. Крим та Донецьк вже не голосували. Таке враження, що ви не в курсі. Підозріло. По вашій логіці, як тільки ПО став президентом з лозунгами швидкого закінчення війни, повинен був одразу ж оголосити війну РФ та відправити недограбовану януковичами армію на самовбивчу місію - відвоювання Криму і Донбасу? Ви при своєму розумі?
Зобов`язати компетентну особу на внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань Офісу Генерального прокурора, у провадженні якого здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №62020000000000236 від 24.02.2020 року, внести у Єдиному реєстрі досудових розслідувань до короткого викладу фактичних обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 343 КПК України по кримінальному провадженню № 62020000000000236 від 24.02.2020 року, відомості про втручання у діяльність колишнього Генерального прокурора України ОСОБА_1 - саме громадянина Сполучених Штатів Америки ОСОБА_5, колишнього віце-президента США.
Украина, в лице Бубочки, влезла в чужую "драку" - предвыборную компанию США Это очень плохо для Украины, потому что посрутся с обеими партиями в США и могут лишится поддержки США
Впрочем, не исключено - это и есть цель. Лишится поддержки США, вернутся под крыло РФ. Только РФ сейчас испытывает не лучшие времена и можем получить ОРДЛО по всей Украине.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
andrijk777 написав:Говорили, говорили.... закінчили Порошенко в усьому винен. Видно в московській методичці кожне друге слово це "Порошенко". Ганьба це ти, і такі як ти. Такі, які не можуть(або їм вказують) відрізнити проукраїнського політика від промосковського. Крім бану(ігнору) ти більше нічого не заслуговуєш.
Порошенко винуватий у здачі територій. Це для мене головне. У час війни, Президент, передусім є Верховним Головнокомандувачем. Інші гріхи його, навіть немає сенсу розбирати. Що стосується ганьби мені, то це Ваша особиста думка. Разом зі мною, Ви оголошуєте ганьбу й Степану Хмарі, він має аналогічні моїм думки. Можете й далі бути зазомбованим і вірити, що Порошенко - український політик. Він не є українцем ані про крові, ані по Духу! Залишайтеся у блаженному невідінні! Тіко памятайте, що не сотворіть собі кумира!
Ваш кумир Хмара... який був звичайним депутатом, ніяких визначних посад не займав, ніяких доленосних законопроектів не вносив(може я не знаю). І якому вже 82 роки. Тобто вже нічого нового не буде. Ви по-моєму втікли з Донбасу. А чому ви прямо не кажете що ваш кумир Янукович? У вас ж чисто "донецька" позиція. Чому не кажете що Майдан - це хунта? Ок. Порошенко поганий. Але чому ваш Донбас не піднявся проти агресора? Чому Донбас пішов за Гіркіним а не за ВСУ? Якби агресор прийшов на ЗУ, я б думаю йому би так солодко не було як в Криму і Донбасі. Якщо чесно, я взагалі вважаю що те що сталося - це тільки на благо України і української нації. В України відрізали ракові пухлини(Крим і Донбас). І те, що знайшлась така людина як По - це велике щастя для України. Якби тоді обрати такого як Зе, сьогодні можливо України і не було б. Я не вважаю що сьогодні потрібно повертати Донбас. Навіщо? Отримати людей, які завтра будуть голосувати за Януковичів? Отримати таких як ви? Ні. НАМ цього не потрібно.
andrijk777 написав:Ваш кумир Хмара... який був звичайним депутатом, ніяких визначних посад не займав, ніяких доленосних законопроектів не вносив(може я не знаю). І якому вже 82 роки. Тобто вже нічого нового не буде. Ви по-моєму втікли з Донбасу. А чому ви прямо не кажете що ваш кумир Янукович? У вас ж чисто "донецька" позиція. Чому не кажете що Майдан - це хунта? Ок. Порошенко поганий. Але чому ваш Донбас не піднявся проти агресора? Чому Донбас пішов за Гіркіним а не за ВСУ? Якби агресор прийшов на ЗУ, я б думаю йому би так солодко не було як в Криму і Донбасі. Якщо чесно, я взагалі вважаю що те що сталося - це тільки на благо України і української нації. В України відрізали ракові пухлини(Крим і Донбас). І те, що знайшлась така людина як По - це велике щастя для України. Якби тоді обрати такого як Зе, сьогодні можливо України і не було б. Я не вважаю що сьогодні потрібно повертати Донбас. Навіщо? Отримати людей, які завтра будуть голосувати за Януковичів? Отримати таких як ви? Ні. НАМ цього не потрібно.
Тут можна порадити лише одне: "Закусюйте!" Якийсь потік свідомості, мішанина брехні, фантазій, комлексів, домислювання, аля Будівельник. Відсутність будь якої логіки. Витрачати час, на спростування потіка свідомості, не бачу сенса. Залишайтеся на своїй хвилі, але якщо є бажання одужати, то зверніться до спеціалістів. З такими "патріотами", як Ви і ворогів не потрібно. Не захлиніться у своїй ненависті до тих, хто має протилежну точку зору. Такі як Ви, не презентують всю Україну, а лише маргінальну її частину. На все добре! Добра Вам!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Schmit написав:Яких саме територій? Коли Україна втратила Крим та частину Донбасу, ПО ще не був президентом. Крим та Донецьк вже не голосували. Таке враження, що ви не в курсі. Підозріло. По вашій логіці, як тільки ПО став президентом з лозунгами швидкого закінчення війни, повинен був одразу ж оголосити війну РФ та відправити недограбовану януковичами армію на самовбивчу місію - відвоювання Криму і Донбасу? Ви при своєму розумі?
Ми все це обговорювали під час передвиборчих дебатів. Не будьмо ходити по колу і тасувати одні й ті самі аргументи, що були тут викладені. Я маю свою позицію, Ви свою. На відміну від деяких, я спокійно і толерантно ставлюся до будь яких думок, навіть до тих, що мені не подобаються. Я не починаю обзивати опонета, шельмувати його, оббріхувати, як це роблть деякі з тут присутніх. Я розумію, що моя думка не є Істиною в останній інстанції. І звісно, що я можу помилятися, як і будь яка людина. Я висловив свою думку, навів аргументи...Комусь вони здалися переконливими, комусь ні...Це природньо, що можуть існувати різні точки зору, протилежні. Але якщо людина, замість спокійної дискусії, аргументів, починає захлинатися ненавистю, обзивати, то це яскравий показник того, що аргументів для доведення своїх позицій, не вистачає. Як там кажуть, Ти сердишся, то Ти є неправий! До того ж, це показує рівень вихованості людини. Я не збираюся в будь який спосіб переконувати в правильності лише своєї позиції. Тим паче, не збираюся спростовувати не аргументи і факти, а певний потік свідомості від агресивних опонентів. Своєю агресією вони демонструють лише слабкість і невихованість. Шкода просто витрачати час вже, на суперечки з людьми, що є неадекватні. Тому залишаю за собою право не відповідати на деякі пости...Всім добра!
Востаннє редагувалось Козак-характерник в П'ят 22 тра, 2020 19:19, всього редагувалось 2 разів.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
andrijk777 написав:Ваш кумир Хмара... який був звичайним депутатом, ніяких визначних посад не займав, ніяких доленосних законопроектів не вносив(може я не знаю). І якому вже 82 роки. Тобто вже нічого нового не буде. Ви по-моєму втікли з Донбасу. А чому ви прямо не кажете що ваш кумир Янукович? У вас ж чисто "донецька" позиція. Чому не кажете що Майдан - це хунта? Ок. Порошенко поганий. Але чому ваш Донбас не піднявся проти агресора? Чому Донбас пішов за Гіркіним а не за ВСУ? Якби агресор прийшов на ЗУ, я б думаю йому би так солодко не було як в Криму і Донбасі. Якщо чесно, я взагалі вважаю що те що сталося - це тільки на благо України і української нації. В України відрізали ракові пухлини(Крим і Донбас). І те, що знайшлась така людина як По - це велике щастя для України. Якби тоді обрати такого як Зе, сьогодні можливо України і не було б. Я не вважаю що сьогодні потрібно повертати Донбас. Навіщо? Отримати людей, які завтра будуть голосувати за Януковичів? Отримати таких як ви? Ні. НАМ цього не потрібно.
Тут можна порадити лише одне: "Закусюйте!" Якийсь потік свідомості, мішанина брехні, фантазій, комлексів, домислювання, аля Будівельник. Відсутність будь якої логіки. Витрачати час, на спростування потіка свідомості, не бачу сенса. Залишайтеся на своїй хвилі, але якщо є бажання одужати, то зверніться до спеціалістів. З такими "патріотами", як Ви і ворогів не потрібно. Не захлиніться у своїй ненависті до тих, хто має протилежну точку зору. Такі як Ви, не презентують всю Україну, а лише маргінальну її частину. На все добре! Добра Вам!
Злився? Де в мене ненависть? Де в мене брехня? Загалом мені просто цікава ваша думка, як жителя Донбасу. У вас 28000 повідомлень(в 10 разів більше ніж у мене) ... але по суті немає чого сказати. Таке враження що вам платять за повідомлення. Але думаю все що ви говорите - брехня. Вибрали Хмару - як "еталон". Ну дійсно я ж не можу сказати що Хмара не "патріот", він ж в лагерях сидів. І безперервно обси**єте Порошенка, ніби з московської методички. Таке враження що Україна 25 років цвіла і пахла а тут прийшов Порошенко і здав території України.
"Злилися" Ви, коли оббріхувати і домислювати почали. Не потрібна Вам моя думка, Ви вже за мене все розписали, що я думаю і як. І твердо переконані в тому, що нафантазували. Залишайтеся в паралельній реальністі, зі своїми тарганами, комлексами і фобіями. Або зверніться до спеціалістів, це Вам добра порада! Потім, як одужаєте, якщо схочете одужати, зможемо подискутувати....
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.