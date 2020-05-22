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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6171617261736174> Додано: П'ят 22 тра, 2020 20:09 Козак-характерник написав: Тут можна порадити лише одне: "Закусюйте!" Якийсь потік свідомості, мішанина брехні, фантазій, комлексів, домислювання, аля Будівельник. Відсутність будь якої логіки. Витрачати час, на спростування потіка свідомості, не бачу сенса. Залишайтеся на своїй хвилі, але якщо є бажання одужати, то зверніться до спеціалістів. З такими "патріотами", як Ви і ворогів не потрібно. Не захлиніться у своїй ненависті до тих, хто має протилежну точку зору. Такі як Ви, не презентують всю Україну, а лише маргінальну її частину. На все добре! Добра Вам! Тут можна порадити лише одне: "Закусюйте!"Якийсь потік свідомості, мішанина брехні, фантазій, комлексів, домислювання, аля Будівельник. Відсутність будь якої логіки. Витрачати час, на спростування потіка свідомості, не бачу сенса. Залишайтеся на своїй хвилі, але якщо є бажання одужати, то зверніться до спеціалістів. З такими "патріотами", як Ви і ворогів не потрібно. Не захлиніться у своїй ненависті до тих, хто має протилежну точку зору. Такі як Ви, не презентують всю Україну, а лише маргінальну її частину. На все добре! Добра Вам!

Козак-характерник написав: Ми все це обговорювали під час передвиборчих дебатів. Не будьмо ходити по колу і тасувати одні й ті самі аргументи, що були тут викладені. Я маю свою позицію, Ви свою. На відміну від деяких, я спокійно і толерантно ставлюся до будь яких думок, навіть до тих, що мені не подобаються. Я не починаю обзивати опонета, шельмувати його, оббріхувати, як це роблть деякі з тут присутніх. Я розумію, що моя думка не є Істиною в останній інстанції. І звісно, що я можу помилятися, як і будь яка людина. Я висловив свою думку, навів аргументи...Комусь вони здалися переконливими, комусь ні...Це природньо, що можуть існувати різні точки зору, протилежні. Але якщо людина, замість спокійної дискусії, аргументів, починає захлинатися ненавистю, обзивати, то це яскравий показник того, що аргументів для доведення своїх позицій, не вистачає. Як там кажуть, Ти сердишся, то Ти є неправий! До того ж, це показує рівень вихованості людини. Я не збираюся в будь який спосіб переконувати в правильності лише своєї позиції. Тим паче, не збираюся спростовувати не аргументи і факти, а певний потік свідомості від агресивних опонентів. Своєю агресією вони демонструють лише слабкість і невихованість. Шкода просто витрачати час вже, на суперечки з людьми, що є неадекватні. Тому залишаю за собою право не відповідати на деякі пости...Всім добра! Ми все це обговорювали під час передвиборчих дебатів. Не будьмо ходити по колу і тасувати одні й ті самі аргументи, що були тут викладені. Я маю свою позицію, Ви свою. На відміну від деяких, я спокійно і толерантно ставлюся до будь яких думок, навіть до тих, що мені не подобаються. Я не починаю обзивати опонета, шельмувати його, оббріхувати, як це роблть деякі з тут присутніх. Я розумію, що моя думка не є Істиною в останній інстанції. І звісно, що я можу помилятися, як і будь яка людина. Я висловив свою думку, навів аргументи...Комусь вони здалися переконливими, комусь ні...Це природньо, що можуть існувати різні точки зору, протилежні. Але якщо людина, замість спокійної дискусії, аргументів, починає захлинатися ненавистю, обзивати, то це яскравий показник того, що аргументів для доведення своїх позицій, не вистачає. Як там кажуть, Ти сердишся, то Ти є неправий!До того ж, це показує рівень вихованості людини. Я не збираюся в будь який спосіб переконувати в правильності лише своєї позиції. Тим паче, не збираюся спростовувати не аргументи і факти, а певний потік свідомості від агресивних опонентів. Своєю агресією вони демонструють лише слабкість і невихованість. Шкода просто витрачати час вже, на суперечки з людьми, що є неадекватні. Тому залишаю за собою право не відповідати на деякі пости...Всім добра!

Козак-характерник написав: "Злилися" Ви, коли оббріхувати і домислювати почали. Не потрібна Вам моя думка, Ви вже за мене все розписали, що я думаю і як. І твердо переконані в тому, що нафантазували. Залишайтеся в паралельній реальністі, зі своїми тарганами, комлексами і фобіями. Або зверніться до спеціалістів, це Вам добра порада! Потім, як одужаєте, якщо схочете одужати, зможемо подискутувати.... "Злилися" Ви, коли оббріхувати і домислювати почали. Не потрібна Вам моя думка, Ви вже за мене все розписали, що я думаю і як. І твердо переконані в тому, що нафантазували. Залишайтеся в паралельній реальністі, зі своїми тарганами, комлексами і фобіями. Або зверніться до спеціалістів, це Вам добра порада! Потім, як одужаєте, якщо схочете одужати,..

Це називається дискусія? Це набір слів і букв.

ЖОДНОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА ЦІЛІЙ СТОРІНЦІ ТЕКСТУ. Це називається дискусія?Це набір слів і букв. andrijk777

Повідомлень: 2159 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 тра, 2020 20:18 Shram написав: Вы мне напоминаете раба который сбежал от плохого хозяина, который его бил и заставлял работать. Но вместо того чтобы попытаться жить свободным человеком, прибежал к другому хозяину, который тоже его бьет и заставляет работать, но при этом кормит чуть лучше чем предыдущий хозяин. Вы мне напоминаете раба который сбежал от плохого хозяина, который его бил и заставлял работать. Но вместо того чтобы попытаться жить свободным человеком, прибежал к другому хозяину, который тоже его бьет и заставляет работать, но при этом кормит чуть лучше чем предыдущий хозяин.



И к кому же ты перебежал? Разве у вас в Уфе такой большой выбор от кого получать бабло за комментарии на украинских форумах? И к кому же ты перебежал? Разве у вас в Уфе такой большой выбор от кого получать бабло за комментарии на украинских форумах? Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко. Sommer Повідомлень: 5163 З нами з: 07.04.17 Подякував: 428 раз. Подякували: 541 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 тра, 2020 20:20 zРадио написав: Очень неглубокая мысль! Вот ты, например, за что знаешь Швейцарию? За самые надежные в мире банки, за лучшие в мире шоколад, сыр и часы, а также за систему прямой демократии посредством референдумов. Верно?



ВОТ ЭТИМ ЖЕ И ГОРДЯТСЯ САМИ ШВЕЙЦАРЦЫ! Так с какого черта ты предъявляешь претензии украинцам, ищущим в своей стране более широкие, чем армовир и вышиванка, смыслы? Очень неглубокая мысль! Вот ты, например, за что знаешь Швейцарию? За самые надежные в мире банки, за лучшие в мире шоколад, сыр и часы, а также за систему прямой демократии посредством референдумов. Верно?Так с какого черта ты предъявляешь претензии украинцам, ищущим в своей стране более широкие, чем армовир и вышиванка, смыслы?



Ты считаешь, что швейцарцы не гордятся своей армией и языком?

Или только украинцам нельзя этим гордиться? Ты считаешь, что швейцарцы не гордятся своей армией и языком?Или только украинцам нельзя этим гордиться? Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко. Sommer Повідомлень: 5163 З нами з: 07.04.17 Подякував: 428 раз. Подякували: 541 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 тра, 2020 20:22 Schmit написав: Козак-характерник написав: Schmit написав: Украина относится к банановым республикам только благодаря недоразвитым избирателям, которые 30 лет выбирают то комуняк, то дважды несудимых, то клоунов. Украина относится к банановым республикам только благодаря недоразвитым избирателям, которые 30 лет выбирают то комуняк, то дважды несудимых, то клоунов.

Ні, завдяки злодіям, що обкрадають наш народ і вбивцям, що вбивають наш народ. Ні, завдяки злодіям, що обкрадають наш народ і вбивцям, що вбивають наш народ.

А як назвати тих, хто щораз вибирають цих злодіїв та вбивць? А як назвати тих, хто щораз вибирають цих злодіїв та вбивць?

Зазомбовані, ошукані люди, прикладів на цій гілці, предостатньо... Зазомбовані, ошукані люди, прикладів на цій гілці, предостатньо... Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28616 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1935 раз. Подякували: 2113 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 тра, 2020 20:25 Sommer написав: Ты считаешь, что швейцарцы не гордятся своей армией и языком?

Или только украинцам нельзя этим гордиться? Ты считаешь, что швейцарцы не гордятся своей армией и языком?Или только украинцам нельзя этим гордиться?



Каким языком гордятся швейцарцы - швейцарским? Нет, родное сердце, у них есть дела поважнее, чем "дегерманизация", "дефранкизация" и "деитализация". Они заняты улучшением качества жизни. Поэтому продолжительность жизни там 84 года, а средний ВВП на душу - 83 тыс долларов. А у нас - 72 года и 3 тыс, соответственно... Каким языком гордятся швейцарцы - швейцарским?Нет, родное сердце, у них есть дела поважнее, чем "дегерманизация", "дефранкизация" и "деитализация". Они заняты улучшением качества жизни. Поэтому продолжительность жизни там 84 года, а средний ВВП на душу - 83 тыс долларов. А у нас - 72 года и 3 тыс, соответственно... Востаннє редагувалось zРадио в П'ят 22 тра, 2020 20:29, всього редагувалось 1 раз. zРадио

Повідомлень: 5729 З нами з: 02.05.18 Подякував: 979 раз. Подякували: 2142 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 тра, 2020 20:29 zРадио написав: Каким языком гордятся швейцарцы - швейцарским? Нет, родное сердце, у них есть дела поважнее, чем "дегерманизация", "дефранцизация" и "деитализация". Они заняты улучшением качества жизни. Поэтому продолжительность жизни там 84 года, а средний доход на душу в год - 83 тыс долларов. А у нас - 72 года и 3 тыс, соответственно... Каким языком гордятся швейцарцы - швейцарским?Нет, родное сердце, у них есть дела поважнее, чем "дегерманизация", "дефранцизация" и "деитализация". Они заняты улучшением качества жизни. Поэтому продолжительность жизни там 84 года, а средний доход на душу в год - 83 тыс долларов. А у нас - 72 года и 3 тыс, соответственно...

Всі питання є важливими. І всім треба займатися: і економікою, і наукою, і культурю, і медициною, і армією....Одне одному не заважає. Просто тре визначати пріоритети, на певний часовий інтервал. Всі питання є важливими. І всім треба займатися: і економікою, і наукою, і культурю, і медициною, і армією....Одне одному не заважає.Просто тре визначати пріоритети, на певний часовий інтервал. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28616 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1935 раз. Подякували: 2113 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 тра, 2020 20:41 Козак-характерник написав: zРадио написав: Каким языком гордятся швейцарцы - швейцарским? Нет, родное сердце, у них есть дела поважнее, чем "дегерманизация", "дефранцизация" и "деитализация". Они заняты улучшением качества жизни. Поэтому продолжительность жизни там 84 года, а средний доход на душу в год - 83 тыс долларов. А у нас - 72 года и 3 тыс, соответственно... Каким языком гордятся швейцарцы - швейцарским?Нет, родное сердце, у них есть дела поважнее, чем "дегерманизация", "дефранцизация" и "деитализация". Они заняты улучшением качества жизни. Поэтому продолжительность жизни там 84 года, а средний доход на душу в год - 83 тыс долларов. А у нас - 72 года и 3 тыс, соответственно...

Всі питання є важливими. І всім треба займатися: і економікою, і наукою, і культурю, і медициною, і армією....Одне одному не заважає. Просто тре визначати пріоритети, на певний часовий інтервал. Всі питання є важливими. І всім треба займатися: і економікою, і наукою, і культурю, і медициною, і армією....Одне одному не заважає.Просто тре визначати пріоритети, на певний часовий інтервал.



У нас власть даже с однозадачной повесткой плохо справляется. Не фантазируй, что мы преуспеем во всем. Либо у нас будет "украинский мир" впротивовес "русскому" - такой же бедный и скрепный, зато свой, либо мы отбросим исторические предрассудки и построим общество, во главе угла которого будут рациональность и предприимчивость, а целью - достаток У нас власть даже с однозадачной повесткой плохо справляется. Не фантазируй, что мы преуспеем во всем. Либо у нас будет "украинский мир" впротивовес "русскому" - такой же бедный и скрепный, зато свой, либо мы отбросим исторические предрассудки и построим общество, во главе угла которого будут рациональность и предприимчивость, а целью - достаток zРадио

Повідомлень: 5729 З нами з: 02.05.18 Подякував: 979 раз. Подякували: 2142 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 тра, 2020 20:47 Цікаво а чим гордяться молдавани, білоруси, казахи, литовці, естонці і т.д.? andrijk777

Повідомлень: 2159 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 тра, 2020 20:51 zРадио написав: У нас власть даже с однозадачной повесткой плохо справляется. Не фантазируй, что мы преуспеем во всем. Либо у нас будет "украинский мир" впротивовес "русскому" - такой же бедный и скрепный, зато свой, либо мы отбросим исторические предрассудки и построим общество, во главе угла которого будут рациональность и предприимчивость, а целью - достаток У нас власть даже с однозадачной повесткой плохо справляется. Не фантазируй, что мы преуспеем во всем. Либо у нас будет "украинский мир" впротивовес "русскому" - такой же бедный и скрепный, зато свой, либо мы отбросим исторические предрассудки и построим общество, во главе угла которого будут рациональность и предприимчивость, а целью - достаток

Будь який план, хоч побудову держави глобалістичного спрямування, хоч національного, можна зреалізувати, якщо мати той план і політичну волю. У відсутності планування і волі, побудувати не можна нічого, апріорі. Тільки в ручному режимі, від ситуації діяти, без стратегії. Врешті решт, хтось повинен озвучити план: до чого ми прагнемо? Викласти своє бачення. Тут вже хтось писав, здається одесит, що йому все одно, який то план, але озвучте його, щоб розуміли, що і як, до якої системи координат прилаштовуватися... Але такого плану немає і апріорі не може бути, бо не державники. Будь який план, хоч побудову держави глобалістичного спрямування, хоч національного, можна зреалізувати, якщо мати той план і політичну волю. У відсутності планування і волі, побудувати не можна нічого, апріорі. Тільки в ручному режимі, від ситуації діяти, без стратегії. Врешті решт, хтось повинен озвучити план: до чого ми прагнемо? Викласти своє бачення. Тут вже хтось писав, здається одесит, що йому все одно, який то план, але озвучте його, щоб розуміли, що і як, до якої системи координат прилаштовуватися...Але такого плану немає і апріорі не може бути, бо не державники. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28616 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1935 раз. Подякували: 2113 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 тра, 2020 20:56 andrijk777 написав: Цікаво а чим гордяться молдавани, білоруси, казахи, литовці, естонці і т.д.? Цікаво а чим гордяться молдавани, білоруси, казахи, литовці, естонці і т.д.?



По-твоему, нам следует брать пример с них, а не приведенных мной в качестве примера швейцарцев?



Я специально поставил ударение на успехе. Успешные гордятся продуктами интеллектуального труда и инвестициями в будущее, неуспешные - призраками перевранного прошлого... потому что больше ничем. По-твоему, нам следует брать пример с них, а не приведенных мной в качестве примера швейцарцев?Я специально поставил ударение на. Успешные гордятся продуктами интеллектуального труда и инвестициями в будущее, неуспешные - призраками перевранного прошлого... потому что больше ничем. zРадио

Повідомлень: 5729 З нами з: 02.05.18 Подякував: 979 раз. Подякували: 2142 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 6171617261736174> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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