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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 22 тра, 2020 20:09
Козак-характерник написав:
Тут можна порадити лише одне: "Закусюйте!"
Якийсь потік свідомості, мішанина брехні, фантазій, комлексів, домислювання, аля Будівельник. Відсутність будь якої логіки. Витрачати час, на спростування потіка свідомості, не бачу сенса. Залишайтеся на своїй хвилі, але якщо є бажання одужати, то зверніться до спеціалістів. З такими "патріотами", як Ви і ворогів не потрібно. Не захлиніться у своїй ненависті до тих, хто має протилежну точку зору. Такі як Ви, не презентують всю Україну, а лише маргінальну її частину. На все добре! Добра Вам!
Козак-характерник написав:
Ми все це обговорювали під час передвиборчих дебатів. Не будьмо ходити по колу і тасувати одні й ті самі аргументи, що були тут викладені. Я маю свою позицію, Ви свою. На відміну від деяких, я спокійно і толерантно ставлюся до будь яких думок, навіть до тих, що мені не подобаються. Я не починаю обзивати опонета, шельмувати його, оббріхувати, як це роблть деякі з тут присутніх. Я розумію, що моя думка не є Істиною в останній інстанції. І звісно, що я можу помилятися, як і будь яка людина. Я висловив свою думку, навів аргументи...Комусь вони здалися переконливими, комусь ні...Це природньо, що можуть існувати різні точки зору, протилежні. Але якщо людина, замість спокійної дискусії, аргументів, починає захлинатися ненавистю, обзивати, то це яскравий показник того, що аргументів для доведення своїх позицій, не вистачає. Як там кажуть, Ти сердишся, то Ти є неправий!
До того ж, це показує рівень вихованості людини. Я не збираюся в будь який спосіб переконувати в правильності лише своєї позиції. Тим паче, не збираюся спростовувати не аргументи і факти, а певний потік свідомості від агресивних опонентів. Своєю агресією вони демонструють лише слабкість і невихованість. Шкода просто витрачати час вже, на суперечки з людьми, що є неадекватні. Тому залишаю за собою право не відповідати на деякі пости...Всім добра!
Козак-характерник написав:
"Злилися" Ви, коли оббріхувати і домислювати почали. Не потрібна Вам моя думка, Ви вже за мене все розписали, що я думаю і як. І твердо переконані в тому, що нафантазували. Залишайтеся в паралельній реальністі, зі своїми тарганами, комлексами і фобіями. Або зверніться до спеціалістів, це Вам добра порада! Потім, як одужаєте, якщо схочете одужати, зможемо подискутувати..
..
Це називається дискусія?
Це набір слів і букв.ЖОДНОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА ЦІЛІЙ СТОРІНЦІ ТЕКСТУ.
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 20:18
Shram написав:
Вы мне напоминаете раба который сбежал от плохого хозяина, который его бил и заставлял работать. Но вместо того чтобы попытаться жить свободным человеком, прибежал к другому хозяину, который тоже его бьет и заставляет работать, но при этом кормит чуть лучше чем предыдущий хозяин.
И к кому же ты перебежал? Разве у вас в Уфе такой большой выбор от кого получать бабло за комментарии на украинских форумах?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Sommer
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 20:20
zРадио написав:
Очень неглубокая мысль! Вот ты, например, за что знаешь Швейцарию? За самые надежные в мире банки, за лучшие в мире шоколад, сыр и часы, а также за систему прямой демократии посредством референдумов. Верно?ВОТ ЭТИМ ЖЕ И ГОРДЯТСЯ САМИ ШВЕЙЦАРЦЫ!
Так с какого черта ты предъявляешь претензии украинцам, ищущим в своей стране более широкие, чем армовир и вышиванка, смыслы?
Ты считаешь, что швейцарцы не гордятся своей армией и языком?
Или только украинцам нельзя этим гордиться?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 20:22
Schmit написав: Козак-характерник написав: Schmit написав:
Украина относится к банановым республикам только благодаря недоразвитым избирателям, которые 30 лет выбирают то комуняк, то дважды несудимых, то клоунов.
Ні, завдяки злодіям, що обкрадають наш народ і вбивцям, що вбивають наш народ.
А як назвати тих, хто щораз вибирають цих злодіїв та вбивць?
Зазомбовані, ошукані люди, прикладів на цій гілці, предостатньо...
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Козак-характерник
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 20:25
Sommer написав:
Ты считаешь, что швейцарцы не гордятся своей армией и языком?
Или только украинцам нельзя этим гордиться?
Каким языком гордятся швейцарцы - швейцарским?
Нет, родное сердце, у них есть дела поважнее, чем "дегерманизация", "дефранкизация" и "деитализация". Они заняты улучшением качества жизни. Поэтому продолжительность жизни там 84 года, а средний ВВП на душу - 83 тыс долларов. А у нас - 72 года и 3 тыс, соответственно...
Востаннє редагувалось zРадио
в П'ят 22 тра, 2020 20:29, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 20:29
zРадио написав:
Каким языком гордятся швейцарцы - швейцарским?
Нет, родное сердце, у них есть дела поважнее, чем "дегерманизация", "дефранцизация" и "деитализация". Они заняты улучшением качества жизни. Поэтому продолжительность жизни там 84 года, а средний доход на душу в год - 83 тыс долларов. А у нас - 72 года и 3 тыс, соответственно...
Всі питання є важливими. І всім треба займатися: і економікою, і наукою, і культурю, і медициною, і армією....Одне одному не заважає.
Просто тре визначати пріоритети, на певний часовий інтервал.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 20:41
Козак-характерник написав: zРадио написав:
Каким языком гордятся швейцарцы - швейцарским?
Нет, родное сердце, у них есть дела поважнее, чем "дегерманизация", "дефранцизация" и "деитализация". Они заняты улучшением качества жизни. Поэтому продолжительность жизни там 84 года, а средний доход на душу в год - 83 тыс долларов. А у нас - 72 года и 3 тыс, соответственно...
Всі питання є важливими. І всім треба займатися: і економікою, і наукою, і культурю, і медициною, і армією....Одне одному не заважає.
Просто тре визначати пріоритети, на певний часовий інтервал.
У нас власть даже с однозадачной повесткой плохо справляется. Не фантазируй, что мы преуспеем во всем. Либо у нас будет "украинский мир" впротивовес "русскому" - такой же бедный и скрепный, зато свой, либо мы отбросим исторические предрассудки и построим общество, во главе угла которого будут рациональность и предприимчивость, а целью - достаток
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 20:47
Цікаво а чим гордяться молдавани, білоруси, казахи, литовці, естонці і т.д.?
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andrijk777
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 20:51
zРадио написав:
У нас власть даже с однозадачной повесткой плохо справляется. Не фантазируй, что мы преуспеем во всем. Либо у нас будет "украинский мир" впротивовес "русскому" - такой же бедный и скрепный, зато свой, либо мы отбросим исторические предрассудки и построим общество, во главе угла которого будут рациональность и предприимчивость, а целью - достаток
Будь який план, хоч побудову держави глобалістичного спрямування, хоч національного, можна зреалізувати, якщо мати той план і політичну волю. У відсутності планування і волі, побудувати не можна нічого, апріорі. Тільки в ручному режимі, від ситуації діяти, без стратегії. Врешті решт, хтось повинен озвучити план: до чого ми прагнемо? Викласти своє бачення. Тут вже хтось писав, здається одесит, що йому все одно, який то план, але озвучте його, щоб розуміли, що і як, до якої системи координат прилаштовуватися...
Але такого плану немає і апріорі не може бути, бо не державники.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 20:56
andrijk777 написав:
Цікаво а чим гордяться молдавани, білоруси, казахи, литовці, естонці і т.д.?
По-твоему, нам следует брать пример с них, а не приведенных мной в качестве примера швейцарцев?
Я специально поставил ударение на успехе
. Успешные гордятся продуктами интеллектуального труда и инвестициями в будущее, неуспешные - призраками перевранного прошлого... потому что больше ничем.
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