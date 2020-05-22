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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 22 тра, 2020 21:02
zРадио написав: andrijk777 написав:
Цікаво а чим гордяться молдавани, білоруси, казахи, литовці, естонці і т.д.?
По-твоему, нам следует брать пример с них, а не приведенных мной в качестве примера швейцарцев?
Я специально поставил ударение на успехе
. Успешные гордятся продуктами интеллектуального труда и инвестициями в будущее, неуспешные - призраками перевранного прошлого... потому что больше ничем.
Все ж таки наполягаю на своїй тезі, що одне одному не заважає: історична память і успіх на ниві матеріальній. Так, лісапєд вдруге не треба винаходити, а переймати все позитивне, прогресивне, що вже працює. Але кожний лісапєд, має свої національні особливості. Не треба зводити все до споживання, але й спиратися на силу Духу, національні традиції. Це міцна духовна база, з якої можна відштовхуватися. А так, звісно, погоджуюся, що в теперішньому світі, домінантним є споживацьке суспільство. Мені це не подобається, але як цинічний реаліст, розумом я це усвідомлюю.
Але серцем, ні.
Востаннє редагувалось Козак-характерник
в П'ят 22 тра, 2020 21:03, всього редагувалось 2 разів.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 21:02
zРадио написав: andrijk777 написав:
Цікаво а чим гордяться молдавани, білоруси, казахи, литовці, естонці і т.д.?
По-твоему, нам следует брать пример с них, а не приведенных мной в качестве примера швейцарцев?
Я специально поставил ударение на успехе
. Успешные гордятся продуктами интеллектуального труда и инвестициями в будущее, неуспешные - призраками перевранного прошлого... потому что больше ничем.
Для мене успіх це в першу чергу рівень життя, а не сир і годинники.
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 21:16
andrijk777 написав: zРадио написав: andrijk777 написав:
Цікаво а чим гордяться молдавани, білоруси, казахи, литовці, естонці і т.д.?
По-твоему, нам следует брать пример с них, а не приведенных мной в качестве примера швейцарцев?
Я специально поставил ударение на успехе
. Успешные гордятся продуктами интеллектуального труда и инвестициями в будущее, неуспешные - призраками перевранного прошлого... потому что больше ничем.
Для мене успіх це в першу чергу рівень життя, а не сир і годинники.
Какой позорный слив! Постарайся, ты можешь лучше
Заявить, что в Беларуси, или пусть даже Эстонии уровень жизни лучше, чем в Швецарии - это не уважать оппонентов и не уважать себя.
Именно за счет создания сложных конечных продуктов и появляется та экономическая прибыль, которая отличает "золотой миллиард" от остальных 6,5.
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 21:32
zРадио написав:
Какой позорный слив! Постарайся, ты можешь лучше
Заявить, что в Беларуси, или пусть даже Эстонии уровень жизни лучше, чем в Швецарии - это не уважать оппонентов и не уважать себя.
Именно за счет создания сложных конечных продуктов и появляется та экономическая прибыль, которая отличает "золотой миллиард" от остальных 6,5.
Нам до Швейцарії як до неба рачки. Порівнювати Україну і Швейцарію можуть тільки кремлеботи, які прагнуть її принизити.
Швейцарія це не "золотий мільярд", це "золоті сотня мільйонів".
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 21:46
andrijk777 написав: zРадио написав:
Какой позорный слив! Постарайся, ты можешь лучше
Заявить, что в Беларуси, или пусть даже Эстонии уровень жизни лучше, чем в Швецарии - это не уважать оппонентов и не уважать себя.
Именно за счет создания сложных конечных продуктов и появляется та экономическая прибыль, которая отличает "золотой миллиард" от остальных 6,5.
Нам до Швейцарії як до неба рачки. Порівнювати Україну і Швейцарію можуть тільки кремлеботи, які прагнуть її принизити.
Швейцарія це не "золотий мільярд", це "золоті сотня мільйонів".
Школьник, я не сравнивал Швейцарию и Украину, а подал первую в качестве примера для второй. Разница - это наш потенцил роста, а не повод для очередного приступа самоковыряния, которыми псевдо-патриоты вроде тебя засрали уже всю историю, образование и быт!
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