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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6171617261736174 Додано: П'ят 22 тра, 2020 21:02 zРадио написав: andrijk777 написав: Цікаво а чим гордяться молдавани, білоруси, казахи, литовці, естонці і т.д.? Цікаво а чим гордяться молдавани, білоруси, казахи, литовці, естонці і т.д.?



По-твоему, нам следует брать пример с них, а не приведенных мной в качестве примера швейцарцев?



Я специально поставил ударение на успехе. Успешные гордятся продуктами интеллектуального труда и инвестициями в будущее, неуспешные - призраками перевранного прошлого... потому что больше ничем. По-твоему, нам следует брать пример с них, а не приведенных мной в качестве примера швейцарцев?Я специально поставил ударение на. Успешные гордятся продуктами интеллектуального труда и инвестициями в будущее, неуспешные - призраками перевранного прошлого... потому что больше ничем.

Все ж таки наполягаю на своїй тезі, що одне одному не заважає: історична память і успіх на ниві матеріальній. Так, лісапєд вдруге не треба винаходити, а переймати все позитивне, прогресивне, що вже працює. Але кожний лісапєд, має свої національні особливості. Не треба зводити все до споживання, але й спиратися на силу Духу, національні традиції. Це міцна духовна база, з якої можна відштовхуватися. А так, звісно, погоджуюся, що в теперішньому світі, домінантним є споживацьке суспільство. Мені це не подобається, але як цинічний реаліст, розумом я це усвідомлюю. Але серцем, ні. Все ж таки наполягаю на своїй тезі, що одне одному не заважає: історична память і успіх на ниві матеріальній. Так, лісапєд вдруге не треба винаходити, а переймати все позитивне, прогресивне, що вже працює. Але кожний лісапєд, має свої національні особливості. Не треба зводити все до споживання, але й спиратися на силу Духу, національні традиції. Це міцна духовна база, з якої можна відштовхуватися. А так, звісно, погоджуюся, що в теперішньому світі, домінантним є споживацьке суспільство. Мені це не подобається, але як цинічний реаліст, розумом я це усвідомлюю.Але серцем, ні. Востаннє редагувалось Козак-характерник в П'ят 22 тра, 2020 21:03, всього редагувалось 2 разів. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28616 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1935 раз. Подякували: 2113 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 тра, 2020 21:02 zРадио написав: andrijk777 написав: Цікаво а чим гордяться молдавани, білоруси, казахи, литовці, естонці і т.д.? Цікаво а чим гордяться молдавани, білоруси, казахи, литовці, естонці і т.д.?



По-твоему, нам следует брать пример с них, а не приведенных мной в качестве примера швейцарцев?



Я специально поставил ударение на успехе. Успешные гордятся продуктами интеллектуального труда и инвестициями в будущее, неуспешные - призраками перевранного прошлого... потому что больше ничем. По-твоему, нам следует брать пример с них, а не приведенных мной в качестве примера швейцарцев?Я специально поставил ударение на. Успешные гордятся продуктами интеллектуального труда и инвестициями в будущее, неуспешные - призраками перевранного прошлого... потому что больше ничем.

Для мене успіх це в першу чергу рівень життя, а не сир і годинники. Для мене успіх це в першу чергу рівень життя, а не сир і годинники. andrijk777

Повідомлень: 2159 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 тра, 2020 21:16 andrijk777 написав: zРадио написав: andrijk777 написав: Цікаво а чим гордяться молдавани, білоруси, казахи, литовці, естонці і т.д.? Цікаво а чим гордяться молдавани, білоруси, казахи, литовці, естонці і т.д.?



По-твоему, нам следует брать пример с них, а не приведенных мной в качестве примера швейцарцев?



Я специально поставил ударение на успехе. Успешные гордятся продуктами интеллектуального труда и инвестициями в будущее, неуспешные - призраками перевранного прошлого... потому что больше ничем. По-твоему, нам следует брать пример с них, а не приведенных мной в качестве примера швейцарцев?Я специально поставил ударение на. Успешные гордятся продуктами интеллектуального труда и инвестициями в будущее, неуспешные - призраками перевранного прошлого... потому что больше ничем.

Для мене успіх це в першу чергу рівень життя, а не сир і годинники. Для мене успіх це в першу чергу рівень життя, а не сир і годинники.



Какой позорный слив! Постарайся, ты можешь лучше Заявить, что в Беларуси, или пусть даже Эстонии уровень жизни лучше, чем в Швецарии - это не уважать оппонентов и не уважать себя.



Именно за счет создания сложных конечных продуктов и появляется та экономическая прибыль, которая отличает "золотой миллиард" от остальных 6,5. Какой позорный слив! Постарайся, ты можешь лучшеЗаявить, что в Беларуси, или пусть даже Эстонии уровень жизни лучше, чем в Швецарии - это не уважать оппонентов и не уважать себя.Именно за счет создания сложных конечных продуктов и появляется та экономическая прибыль, которая отличает "золотой миллиард" от остальных 6,5. zРадио

Повідомлень: 5729 З нами з: 02.05.18 Подякував: 979 раз. Подякували: 2142 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 тра, 2020 21:32 zРадио написав: Какой позорный слив! Постарайся, ты можешь лучше Заявить, что в Беларуси, или пусть даже Эстонии уровень жизни лучше, чем в Швецарии - это не уважать оппонентов и не уважать себя.



Именно за счет создания сложных конечных продуктов и появляется та экономическая прибыль, которая отличает "золотой миллиард" от остальных 6,5. Какой позорный слив! Постарайся, ты можешь лучшеЗаявить, что в Беларуси, или пусть даже Эстонии уровень жизни лучше, чем в Швецарии - это не уважать оппонентов и не уважать себя.Именно за счет создания сложных конечных продуктов и появляется та экономическая прибыль, которая отличает "золотой миллиард" от остальных 6,5.

Нам до Швейцарії як до неба рачки. Порівнювати Україну і Швейцарію можуть тільки кремлеботи, які прагнуть її принизити.

Швейцарія це не "золотий мільярд", це "золоті сотня мільйонів". Нам до Швейцарії як до неба рачки. Порівнювати Україну і Швейцарію можуть тільки кремлеботи, які прагнуть її принизити.Швейцарія це не "золотий мільярд", це "золоті сотня мільйонів". andrijk777

Повідомлень: 2159 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 тра, 2020 21:46 andrijk777 написав: zРадио написав: Какой позорный слив! Постарайся, ты можешь лучше Заявить, что в Беларуси, или пусть даже Эстонии уровень жизни лучше, чем в Швецарии - это не уважать оппонентов и не уважать себя.



Именно за счет создания сложных конечных продуктов и появляется та экономическая прибыль, которая отличает "золотой миллиард" от остальных 6,5. Какой позорный слив! Постарайся, ты можешь лучшеЗаявить, что в Беларуси, или пусть даже Эстонии уровень жизни лучше, чем в Швецарии - это не уважать оппонентов и не уважать себя.Именно за счет создания сложных конечных продуктов и появляется та экономическая прибыль, которая отличает "золотой миллиард" от остальных 6,5.

Нам до Швейцарії як до неба рачки. Порівнювати Україну і Швейцарію можуть тільки кремлеботи, які прагнуть її принизити.

Швейцарія це не "золотий мільярд", це "золоті сотня мільйонів". Нам до Швейцарії як до неба рачки. Порівнювати Україну і Швейцарію можуть тільки кремлеботи, які прагнуть її принизити.Швейцарія це не "золотий мільярд", це "золоті сотня мільйонів".



Школьник, я не сравнивал Швейцарию и Украину, а подал первую в качестве примера для второй. Разница - это наш потенцил роста, а не повод для очередного приступа самоковыряния, которыми псевдо-патриоты вроде тебя засрали уже всю историю, образование и быт! Школьник, я не сравнивал Швейцарию и Украину, а подал первую в качестве примера для второй. Разница - это наш потенцил роста, а не повод для очередного приступа самоковыряния, которыми псевдо-патриоты вроде тебя засрали уже всю историю, образование и быт! zРадио

Повідомлень: 5729 З нами з: 02.05.18 Подякував: 979 раз. Подякували: 2142 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 6171617261736174 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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