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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 22 тра, 2020 21:02
zРадио написав: andrijk777 написав:
Цікаво а чим гордяться молдавани, білоруси, казахи, литовці, естонці і т.д.?
По-твоему, нам следует брать пример с них, а не приведенных мной в качестве примера швейцарцев?
Я специально поставил ударение на успехе
. Успешные гордятся продуктами интеллектуального труда и инвестициями в будущее, неуспешные - призраками перевранного прошлого... потому что больше ничем.
Все ж таки наполягаю на своїй тезі, що одне одному не заважає: історична память і успіх на ниві матеріальній. Так, лісапєд вдруге не треба винаходити, а переймати все позитивне, прогресивне, що вже працює. Але кожний лісапєд, має свої національні особливості. Не треба зводити все до споживання, але й спиратися на силу Духу, національні традиції. Це міцна духовна база, з якої можна відштовхуватися. А так, звісно, погоджуюся, що в теперішньому світі, домінантним є споживацьке суспільство. Мені це не подобається, але як цинічний реаліст, розумом я це усвідомлюю.
Але серцем, ні.
Востаннє редагувалось Козак-характерник
в П'ят 22 тра, 2020 21:03, всього редагувалось 2 разів.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 21:02
zРадио написав: andrijk777 написав:
Цікаво а чим гордяться молдавани, білоруси, казахи, литовці, естонці і т.д.?
По-твоему, нам следует брать пример с них, а не приведенных мной в качестве примера швейцарцев?
Я специально поставил ударение на успехе
. Успешные гордятся продуктами интеллектуального труда и инвестициями в будущее, неуспешные - призраками перевранного прошлого... потому что больше ничем.
Для мене успіх це в першу чергу рівень життя, а не сир і годинники.
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 21:16
andrijk777 написав: zРадио написав: andrijk777 написав:
Цікаво а чим гордяться молдавани, білоруси, казахи, литовці, естонці і т.д.?
По-твоему, нам следует брать пример с них, а не приведенных мной в качестве примера швейцарцев?
Я специально поставил ударение на успехе
. Успешные гордятся продуктами интеллектуального труда и инвестициями в будущее, неуспешные - призраками перевранного прошлого... потому что больше ничем.
Для мене успіх це в першу чергу рівень життя, а не сир і годинники.
Какой позорный слив! Постарайся, ты можешь лучше
Заявить, что в Беларуси, или пусть даже Эстонии уровень жизни лучше, чем в Швецарии - это не уважать оппонентов и не уважать себя.
Именно за счет создания сложных конечных продуктов и появляется та экономическая прибыль, которая отличает "золотой миллиард" от остальных 6,5.
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 21:32
zРадио написав:
Какой позорный слив! Постарайся, ты можешь лучше
Заявить, что в Беларуси, или пусть даже Эстонии уровень жизни лучше, чем в Швецарии - это не уважать оппонентов и не уважать себя.
Именно за счет создания сложных конечных продуктов и появляется та экономическая прибыль, которая отличает "золотой миллиард" от остальных 6,5.
Нам до Швейцарії як до неба рачки. Порівнювати Україну і Швейцарію можуть тільки кремлеботи, які прагнуть її принизити.
Швейцарія це не "золотий мільярд", це "золоті сотня мільйонів".
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 21:46
andrijk777 написав: zРадио написав:
Какой позорный слив! Постарайся, ты можешь лучше
Заявить, что в Беларуси, или пусть даже Эстонии уровень жизни лучше, чем в Швецарии - это не уважать оппонентов и не уважать себя.
Именно за счет создания сложных конечных продуктов и появляется та экономическая прибыль, которая отличает "золотой миллиард" от остальных 6,5.
Нам до Швейцарії як до неба рачки. Порівнювати Україну і Швейцарію можуть тільки кремлеботи, які прагнуть її принизити.
Швейцарія це не "золотий мільярд", це "золоті сотня мільйонів".
Школьник, я не сравнивал Швейцарию и Украину, а подал первую в качестве примера для второй. Разница - это наш потенцил роста, а не повод для очередного приступа самоковыряния, которыми псевдо-патриоты вроде тебя засрали уже всю историю, образование и быт!
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 22:51
andrijk777 написав:Цікаво а чим гордяться молдавани, білоруси, казахи, литовці, естонці і т.д.?
Чем они должны гордиться ?
Что они типа местных психбольных ? Будут гордиться языком, верой ?
Гордятся крепкой семьей, достатком, любовью, уважением к предкам и старшим.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 23:28
freeze написав:
andrijk777 написав:Цікаво а чим гордяться молдавани, білоруси, казахи, литовці, естонці і т.д.?
Чем они должны гордиться ?
Что они типа местных психбольных ? Будут гордиться языком, верой ?
Гордятся крепкой семьей, достатком, любовью, уважением к предкам и старшим.
Ну як чим? Товариш чесно і відверто написав, що треба пишатися такою видатною історичною особою, видатним хірургом, що нарешті провів таку довгоочікувану операцію і видалив ракову пухлину - Крим і Донбас.
Тобто геніальний стратег По, руками друга Пу провернули такий собі шахєр-махєр - торгову оборутку з продажу територій, щоб ніхто не здогадався. Тепер всі повинні зажити чесно і красиво!
Ось такий патріот в нас на гілці.
Політичні дискусії
andrijk777 написав:
Якщо чесно, я взагалі вважаю що те що сталося - це тільки на благо України і української нації
. В України відрізали ракові пухлини(Крим і Донбас)
. І те, що знайшлась така людина як По - це велике щастя для України
. Я не вважаю що сьогодні потрібно повертати Донбас. Навіщо? Отримати людей, які завтра будуть голосувати за Януковичів? Отримати таких як ви? Ні. НАМ цього не потрібно
.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 23:45
unicdima написав: andrijk777 написав:
Якщо чесно, я взагалі вважаю що те що сталося - це тільки на благо України і української нації. В України відрізали ракові пухлини(Крим і Донбас). І те, що знайшлась така людина як По - це велике щастя для України.
Якби тоді обрати такого як Зе, сьогодні можливо України і не було б.
Я не вважаю що сьогодні потрібно повертати Донбас. Навіщо? Отримати людей, які завтра будуть голосувати за Януковичів? Отримати таких як ви?
Ні. НАМ
цього не потрібно.
порохобот вже відкрито виступає проти територіальної цілісності України, що в черговий раз підтверджує мої слова, що порохоботи то є вороги Україні.
Та який порохобот?
Звичайний провокатор. Можливо з прєславутого ольгіно, чи як там ту контору кличуть...
Товариш майор спалився.
В нього стратегічне завдання - плодити ненависть і рознь, сварити людей. А може, дійсно, гамадрил дрімучий, без освіти, виліз з лісу тільки, дикун.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 23:49
Козак-характерник написав:
Ну як чим? Товариш чесно і відверто написав, що треба пишатися такою видатною історичною особою, видатним хірургом, що нарешті провів таку довгоочікувану операцію і видалив ракову пухлину - Крим і Донбас.
Тепер всі повинні зажити чесно і красиво!
Ось такий патріот в нас на гілці.
Політичні дискусії
andrijk777 написав:
Якщо чесно, я взагалі вважаю що те що сталося - це тільки на благо України і української нації
. В України відрізали ракові пухлини(Крим і Донбас)
. І те, що знайшлась така людина як По - це велике щастя для України
. Я не вважаю що сьогодні потрібно повертати Донбас. Навіщо? Отримати людей, які завтра будуть голосувати за Януковичів? Отримати таких як ви? Ні. НАМ цього не потрібно
.
При этом эти сепаратисты в вышиванках еще и нам, не-сепаратистам, смеют задавать вопрос "чей Крым?". Что как бы намекает - крымчане то им и не нужны. Они им и воду рады перекрыть, и воздух, будь такая возможность...
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 23:52
zРадио написав: Козак-характерник написав:
Ну як чим? Товариш чесно і відверто написав, що треба пишатися такою видатною історичною особою, видатним хірургом, що нарешті провів таку довгоочікувану операцію і видалив ракову пухлину - Крим і Донбас.
Тепер всі повинні зажити чесно і красиво!
Ось такий патріот в нас на гілці.
Політичні дискусії
andrijk777 написав:
Якщо чесно, я взагалі вважаю що те що сталося - це тільки на благо України і української нації
. В України відрізали ракові пухлини(Крим і Донбас)
. І те, що знайшлась така людина як По - це велике щастя для України
. Я не вважаю що сьогодні потрібно повертати Донбас. Навіщо? Отримати людей, які завтра будуть голосувати за Януковичів? Отримати таких як ви? Ні. НАМ цього не потрібно
.
При этом эти сепаратисты в вышиванках еще и нам, не-сепаратистам, смеют задавать вопрос "чей Крым?", что как бы намекает - крымчане им не нужны. Они им и воду рады перекрыть, и воздух, будь такая возможность...
Вишиванка тут ні до чого. Вишиванка - це один з символів України. І якщо якийсь паскудник вдягнув ту вишиванку, то це не означає, що він став патріотом. Але я радий, що врешті реш гниле нутро проявилося. І товариш чесно написав про свої реальні погляди сепаратиста. Взагалі то за таке, можна вже статтю порушувати і деанонімізувати героя.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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