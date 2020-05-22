andrijk777 написав:

це тільки на благо України і української нації

В України відрізали ракові пухлини(Крим і Донбас)

І те, що знайшлась така людина як По - це велике щастя для України

Я не вважаю що сьогодні потрібно повертати Донбас. Навіщо? Отримати людей, які завтра будуть голосувати за Януковичів? Отримати таких як ви? Ні. НАМ цього не потрібно

Якщо чесно, я взагалі вважаю що те що сталося -