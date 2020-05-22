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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6173617461756176>
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 23:55

  Козак-характерник написав:Вишиванка тут ні до чого. Вишиванка - це один з символів України. І якщо якийсь паскудник вдягнув ту вишиванку, то це не означає, що він став патріотом. Але я радий, що врешті реш гниле нутро проявилося. І товариш чесно написало реальні свої погляди.


В том то и дело, что сама вышиванка не причем. И тот бред, который вчера лили порохоботы на ETNODIM (кто не читал, очень рекомендую на их странице в ФБ), выдает их нутро - вышиванки и другие украинские символы нужны им лишь в целях политической пропаганды и маскировки коррупции
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 23:58

  zРадио написав:
  Козак-характерник написав:Вишиванка тут ні до чого. Вишиванка - це один з символів України. І якщо якийсь паскудник вдягнув ту вишиванку, то це не означає, що він став патріотом. Але я радий, що врешті реш гниле нутро проявилося. І товариш чесно написало реальні свої погляди.


В том то и дело, что сама вышиванка не при чем. И тот бред, который вчера лили порохоботы на ETNODIM (кто не читал, очень рекомендую на их странице в ФБ), выдает их нутро - вышиванки и другие украинские символы нужны им лишь в целях политической пропаганды и маскировки коррупции

Сепаратистське кубло, що маскується під патріотів. Найкращі друзі пуйла. Заради влади і шкурних інтересів готові територіями торгувати.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 00:07

  zРадио написав:В том то и дело, что сама вышиванка не причем. И тот бред, который вчера лили порохоботы на ETNODIM (кто не читал, очень рекомендую на их странице в ФБ), выдает их нутро - вышиванки и другие украинские символы нужны им лишь в целях политической пропаганды и маскировки коррупции

они уже в пропагандонстве опережают своих российских коллег.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 00:09

  zРадио написав:
  Sommer написав:Ты считаешь, что швейцарцы не гордятся своей армией и языком?
Или только украинцам нельзя этим гордиться?


Каким языком гордятся швейцарцы - швейцарским? :mrgreen: Нет, родное сердце, у них есть дела поважнее, чем "дегерманизация", "дефранкизация" и "деитализация".


На вопрос, что характерно, так и не ответил.
Неудобный вопрос, понимаю. :mrgreen:

  zРадио написав:Поэтому продолжительность жизни там 84 года, а средний ВВП на душу - 83 тыс долларов. А у нас - 72 года и 3 тыс, соответственно...


Как ты там писал?
  zРадио написав:повод для очередного приступа самоковыряния

:mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 00:10

  unicdima написав:
  zРадио написав:В том то и дело, что сама вышиванка не причем. И тот бред, который вчера лили порохоботы на ETNODIM (кто не читал, очень рекомендую на их странице в ФБ), выдает их нутро - вышиванки и другие украинские символы нужны им лишь в целях политической пропаганды и маскировки коррупции

они уже в пропагандонстве опережают своих российских коллег.

Так одна шайка-лєйка. :) Найкращі друзі - пу, по, медвєд. Куми.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 00:16

Козак-характерник знайшов своїх однодумців - zРадио і freeze.
Вітаю.
А, ще unicdima. Але він більше на бота схожий. Крім критики Пороха я від нього більше нічого толкового не чув.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Суб 23 тра, 2020 00:24, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 00:20

Re: Політичні дискусії

Козак-характерник написав:Так одна шайка-лєйка. :) Найкращі друзі - пу, по, медвєд. Куми.


Последние четыре президента натянули на кукан своих избирателей, которые им отдали голоса на выборах.
Кто по природной своей жадности как Янукович и Порошенко.
Кто по своей глупости и трусости как Ющенко и Зеленский.
Кучма и Кравчук тоже не идеалы по выполнению своих предвыборных обещаний, но по сравнению с первой четверкой просто эталоны честности.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 00:23

  freeze написав:
Козак-характерник написав:Так одна шайка-лєйка. :) Найкращі друзі - пу, по, медвєд. Куми.


Последние четыре президента натянули на кукан своих избирателей, которые им отдали голоса на выборах.
Кто по природной своей жадности как Янукович и Порошенко.
Кто по своей глупости и трусости как Ющенко и Зеленский.
Кучма и Кравчук тоже не идеалы по выполнению своих предвыборных обещаний, но по сравнению с первой четверкой просто эталоны честности.

Може тебе і "натянули". :D Мене ні.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 00:26

  andrijk777 написав:Козак-характерник знайшов своїх однодумців - zРадио і freeze.
Вітаю.

Ми не є однодумцями з вказаними форумчанами. В нас різні погляди, але поєднує нас одне - цілісність України, недоторканність і священність кордонів, суверенітет. Все інше, перспективи майбутнього, шляхи розвитку може бути дискутовано. Ви ж є реальним сепаратистом або провокатором, що лише маскується під патріота. З Вами нам не по путі. Ваш путь - до тюрми. Або Ви є хворою чи дрімучою і неосвіченою людиною. Якщо друге, то лікуйтеся! Займіться самоосвітою, врешті решт, читайте більше! Не ганьбіть себе такими дикунскими поглядами! Я Вам щиро бажаю змінити свої погляди, стати добріше до людей і зрозуміти, що світ не є чорно-білим, не буває простих відповідей на складні питання. А територіями торгувати не треба, що не ви прирощували, а що здобуті кровю наших предків. За цю землю боролися століттями, щоб жили Ви, я та інші українці.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Суб 23 тра, 2020 00:33, всього редагувалось 7 разів.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 00:27

Re: Політичні дискусії

andrijk777 написав:Последние четыре президента натянули на кукан своих избирателей, которые им отдали голоса на выборах.
Кто по природной своей жадности как Янукович и Порошенко.
Кто по своей глупости и трусости как Ющенко и Зеленский.
Кучма и Кравчук тоже не идеалы по выполнению своих предвыборных обещаний, но по сравнению с первой четверкой просто эталоны честности.

Може тебе і "натянули". :D Мене ні.[/quote]

Тебя поимели, а ты не заметил
Это бывает, когда женщина чересчур много выпьет в незнакомой компании.
Бросай пить, займись физкультурой.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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