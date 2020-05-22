Додано: Суб 23 тра, 2020 00:26

andrijk777 написав: Козак-характерник знайшов своїх однодумців - zРадио і freeze.

Вітаю. Козак-характерник знайшов своїх однодумців - zРадио і freeze.Вітаю.

Ми не є однодумцями з вказаними форумчанами. В нас різні погляди, але поєднує нас одне - цілісність України, недоторканність і священність кордонів, суверенітет. Все інше, перспективи майбутнього, шляхи розвитку може бути дискутовано. Ви ж є реальним сепаратистом або провокатором, що лише маскується під патріота. З Вами нам не по путі. Ваш путь - до тюрми. Або Ви є хворою чи дрімучою і неосвіченою людиною. Якщо друге, то лікуйтеся! Займіться самоосвітою, врешті решт, читайте більше! Не ганьбіть себе такими дикунскими поглядами! Я Вам щиро бажаю змінити свої погляди, стати добріше до людей і зрозуміти, що світ не є чорно-білим, не буває простих відповідей на складні питання. А територіями торгувати не треба, що не ви прирощували, а що здобуті кровю наших предків. За цю землю боролися століттями, щоб жили Ви, я та інші українці.