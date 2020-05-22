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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6173617461756176> Додано: П'ят 22 тра, 2020 23:55 Козак-характерник написав: Вишиванка тут ні до чого. Вишиванка - це один з символів України. І якщо якийсь паскудник вдягнув ту вишиванку, то це не означає, що він став патріотом. Але я радий, що врешті реш гниле нутро проявилося. І товариш чесно написало реальні свої погляди. Вишиванка тут ні до чого. Вишиванка - це один з символів України. І якщо якийсь паскудник вдягнув ту вишиванку, то це не означає, що він став патріотом. Але я радий, що врешті реш гниле нутро проявилося. І товариш чесно написало реальні свої погляди.



В том то и дело, что сама вышиванка не причем. И тот бред, который вчера лили порохоботы на ETNODIM (кто не читал, очень рекомендую на их странице в ФБ), выдает их нутро - вышиванки и другие украинские символы нужны им лишь в целях политической пропаганды и маскировки коррупции В том то и дело, что сама вышиванка не причем. И тот бред, который вчера лили порохоботы на ETNODIM (кто не читал, очень рекомендую на их странице в ФБ), выдает их нутро - вышиванки и другие украинские символы нужны им лишь в целях политической пропаганды и маскировки коррупции zРадио

Повідомлень: 5732 З нами з: 02.05.18 Подякував: 980 раз. Подякували: 2143 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 тра, 2020 23:58 zРадио написав: Козак-характерник написав: Вишиванка тут ні до чого. Вишиванка - це один з символів України. І якщо якийсь паскудник вдягнув ту вишиванку, то це не означає, що він став патріотом. Але я радий, що врешті реш гниле нутро проявилося. І товариш чесно написало реальні свої погляди. Вишиванка тут ні до чого. Вишиванка - це один з символів України. І якщо якийсь паскудник вдягнув ту вишиванку, то це не означає, що він став патріотом. Але я радий, що врешті реш гниле нутро проявилося. І товариш чесно написало реальні свої погляди.



В том то и дело, что сама вышиванка не при чем. И тот бред, который вчера лили порохоботы на ETNODIM (кто не читал, очень рекомендую на их странице в ФБ), выдает их нутро - вышиванки и другие украинские символы нужны им лишь в целях политической пропаганды и маскировки коррупции В том то и дело, что сама вышиванка не при чем. И тот бред, который вчера лили порохоботы на ETNODIM (кто не читал, очень рекомендую на их странице в ФБ), выдает их нутро - вышиванки и другие украинские символы нужны им лишь в целях политической пропаганды и маскировки коррупции

Сепаратистське кубло, що маскується під патріотів. Найкращі друзі пуйла. Заради влади і шкурних інтересів готові територіями торгувати. Сепаратистське кубло, що маскується під патріотів. Найкращі друзі пуйла. Заради влади і шкурних інтересів готові територіями торгувати. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28624 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1935 раз. Подякували: 2113 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 тра, 2020 00:07 zРадио написав: В том то и дело, что сама вышиванка не причем. И тот бред, который вчера лили порохоботы на ETNODIM (кто не читал, очень рекомендую на их странице в ФБ), выдает их нутро - вышиванки и другие украинские символы нужны им лишь в целях политической пропаганды и маскировки коррупции В том то и дело, что сама вышиванка не причем. И тот бред, который вчера лили порохоботы на ETNODIM (кто не читал, очень рекомендую на их странице в ФБ), выдает их нутро - вышиванки и другие украинские символы нужны им лишь в целях политической пропаганды и маскировки коррупции

они уже в пропагандонстве опережают своих российских коллег. они уже в пропагандонстве опережают своих российских коллег. unicdima

Повідомлень: 468 З нами з: 10.06.19 Подякував: 27 раз. Подякували: 56 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 тра, 2020 00:09 zРадио написав: Sommer написав: Ты считаешь, что швейцарцы не гордятся своей армией и языком?

Или только украинцам нельзя этим гордиться? Ты считаешь, что швейцарцы не гордятся своей армией и языком?Или только украинцам нельзя этим гордиться?



Каким языком гордятся швейцарцы - швейцарским? Нет, родное сердце, у них есть дела поважнее, чем "дегерманизация", "дефранкизация" и "деитализация".

Каким языком гордятся швейцарцы - швейцарским?Нет, родное сердце, у них есть дела поважнее, чем "дегерманизация", "дефранкизация" и "деитализация".



На вопрос, что характерно, так и не ответил.

Неудобный вопрос, понимаю.



zРадио написав: Поэтому продолжительность жизни там 84 года, а средний ВВП на душу - 83 тыс долларов. А у нас - 72 года и 3 тыс, соответственно... Поэтому продолжительность жизни там 84 года, а средний ВВП на душу - 83 тыс долларов. А у нас - 72 года и 3 тыс, соответственно...



Как ты там писал?

zРадио написав: повод для очередного приступа самоковыряния повод для очередного приступа самоковыряния

На вопрос, что характерно, так и не ответил.Неудобный вопрос, понимаю.Как ты там писал? Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко. Sommer Повідомлень: 5164 З нами з: 07.04.17 Подякував: 428 раз. Подякували: 541 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 тра, 2020 00:10 unicdima написав: zРадио написав: В том то и дело, что сама вышиванка не причем. И тот бред, который вчера лили порохоботы на ETNODIM (кто не читал, очень рекомендую на их странице в ФБ), выдает их нутро - вышиванки и другие украинские символы нужны им лишь в целях политической пропаганды и маскировки коррупции В том то и дело, что сама вышиванка не причем. И тот бред, который вчера лили порохоботы на ETNODIM (кто не читал, очень рекомендую на их странице в ФБ), выдает их нутро - вышиванки и другие украинские символы нужны им лишь в целях политической пропаганды и маскировки коррупции

они уже в пропагандонстве опережают своих российских коллег. они уже в пропагандонстве опережают своих российских коллег.

Так одна шайка-лєйка. Найкращі друзі - пу, по, медвєд. Куми. Так одна шайка-лєйка.Найкращі друзі - пу, по, медвєд. Куми. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28624 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1935 раз. Подякували: 2113 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 тра, 2020 00:16 Козак-характерник знайшов своїх однодумців - zРадио і freeze.

Вітаю.

А, ще unicdima. Але він більше на бота схожий. Крім критики Пороха я від нього більше нічого толкового не чув. Востаннє редагувалось andrijk777 в Суб 23 тра, 2020 00:24, всього редагувалось 2 разів. andrijk777

Повідомлень: 2161 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 тра, 2020 00:20 Re: Політичні дискусії Козак-характерник написав: Так одна шайка-лєйка. Найкращі друзі - пу, по, медвєд. Куми. Так одна шайка-лєйка.Найкращі друзі - пу, по, медвєд. Куми.



Последние четыре президента натянули на кукан своих избирателей, которые им отдали голоса на выборах.

Кто по природной своей жадности как Янукович и Порошенко.

Кто по своей глупости и трусости как Ющенко и Зеленский.

Кучма и Кравчук тоже не идеалы по выполнению своих предвыборных обещаний, но по сравнению с первой четверкой просто эталоны честности. Последние четыре президента натянули на кукан своих избирателей, которые им отдали голоса на выборах.Кто по природной своей жадности как Янукович и Порошенко.Кто по своей глупости и трусости как Ющенко и Зеленский.Кучма и Кравчук тоже не идеалы по выполнению своих предвыборных обещаний, но по сравнению с первой четверкой просто эталоны честности. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16922 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4194 раз. Подякували: 6709 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 тра, 2020 00:23 freeze написав: Козак-характерник написав: Так одна шайка-лєйка. Найкращі друзі - пу, по, медвєд. Куми. Так одна шайка-лєйка.Найкращі друзі - пу, по, медвєд. Куми.



Последние четыре президента натянули на кукан своих избирателей, которые им отдали голоса на выборах.

Кто по природной своей жадности как Янукович и Порошенко.

Кто по своей глупости и трусости как Ющенко и Зеленский.

Кучма и Кравчук тоже не идеалы по выполнению своих предвыборных обещаний, но по сравнению с первой четверкой просто эталоны честности. Последние четыре президента натянули на кукан своих избирателей, которые им отдали голоса на выборах.Кто по природной своей жадности как Янукович и Порошенко.Кто по своей глупости и трусости как Ющенко и Зеленский.Кучма и Кравчук тоже не идеалы по выполнению своих предвыборных обещаний, но по сравнению с первой четверкой просто эталоны честности.

Може тебе і "натянули". Мене ні. Може тебе і "натянули".Мене ні. andrijk777

Повідомлень: 2161 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 тра, 2020 00:26 andrijk777 написав: Козак-характерник знайшов своїх однодумців - zРадио і freeze.

Вітаю. Козак-характерник знайшов своїх однодумців - zРадио і freeze.Вітаю.

Ми не є однодумцями з вказаними форумчанами. В нас різні погляди, але поєднує нас одне - цілісність України, недоторканність і священність кордонів, суверенітет. Все інше, перспективи майбутнього, шляхи розвитку може бути дискутовано. Ви ж є реальним сепаратистом або провокатором, що лише маскується під патріота. З Вами нам не по путі. Ваш путь - до тюрми. Або Ви є хворою чи дрімучою і неосвіченою людиною. Якщо друге, то лікуйтеся! Займіться самоосвітою, врешті решт, читайте більше! Не ганьбіть себе такими дикунскими поглядами! Я Вам щиро бажаю змінити свої погляди, стати добріше до людей і зрозуміти, що світ не є чорно-білим, не буває простих відповідей на складні питання. А територіями торгувати не треба, що не ви прирощували, а що здобуті кровю наших предків. За цю землю боролися століттями, щоб жили Ви, я та інші українці. Ми не є однодумцями з вказаними форумчанами. В нас різні погляди, але поєднує нас одне - цілісність України, недоторканність і священність кордонів, суверенітет. Все інше, перспективи майбутнього, шляхи розвитку може бути дискутовано. Ви ж є реальним сепаратистом або провокатором, що лише маскується під патріота. З Вами нам не по путі. Ваш путь - до тюрми. Або Ви є хворою чи дрімучою і неосвіченою людиною. Якщо друге, то лікуйтеся! Займіться самоосвітою, врешті решт, читайте більше! Не ганьбіть себе такими дикунскими поглядами! Я Вам щиро бажаю змінити свої погляди, стати добріше до людей і зрозуміти, що світ не є чорно-білим, не буває простих відповідей на складні питання. А територіями торгувати не треба, що не ви прирощували, а що здобуті кровю наших предків. За цю землю боролися століттями, щоб жили Ви, я та інші українці. Востаннє редагувалось Козак-характерник в Суб 23 тра, 2020 00:33, всього редагувалось 7 разів. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28624 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1935 раз. Подякували: 2113 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 тра, 2020 00:51 andrijk777 написав: freeze написав: Козак-характерник написав: Так одна шайка-лєйка. Найкращі друзі - пу, по, медвєд. Куми. Так одна шайка-лєйка.Найкращі друзі - пу, по, медвєд. Куми.



Последние четыре президента натянули на кукан своих избирателей, которые им отдали голоса на выборах.

Кто по природной своей жадности как Янукович и Порошенко.

Кто по своей глупости и трусости как Ющенко и Зеленский.

Кучма и Кравчук тоже не идеалы по выполнению своих предвыборных обещаний, но по сравнению с первой четверкой просто эталоны честности. Последние четыре президента натянули на кукан своих избирателей, которые им отдали голоса на выборах.Кто по природной своей жадности как Янукович и Порошенко.Кто по своей глупости и трусости как Ющенко и Зеленский.Кучма и Кравчук тоже не идеалы по выполнению своих предвыборных обещаний, но по сравнению с первой четверкой просто эталоны честности.

Може тебе і "натянули". Мене ні. Може тебе і "натянули".Мене ні.



Тебя и натягивать не пришлось, ты сам себя "насадил" Тебя и натягивать не пришлось, ты сам себя "насадил" zРадио

Повідомлень: 5732 З нами з: 02.05.18 Подякував: 980 раз. Подякували: 2143 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 6173617461756176> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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