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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 22 тра, 2020 23:55
Козак-характерник написав:
Вишиванка тут ні до чого. Вишиванка - це один з символів України. І якщо якийсь паскудник вдягнув ту вишиванку, то це не означає, що він став патріотом. Але я радий, що врешті реш гниле нутро проявилося. І товариш чесно написало реальні свої погляди.
В том то и дело, что сама вышиванка не причем. И тот бред, который вчера лили порохоботы на ETNODIM (кто не читал, очень рекомендую на их странице в ФБ), выдает их нутро - вышиванки и другие украинские символы нужны им лишь в целях политической пропаганды и маскировки коррупции
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zРадио
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Додано: П'ят 22 тра, 2020 23:58
zРадио написав: Козак-характерник написав:
Вишиванка тут ні до чого. Вишиванка - це один з символів України. І якщо якийсь паскудник вдягнув ту вишиванку, то це не означає, що він став патріотом. Але я радий, що врешті реш гниле нутро проявилося. І товариш чесно написало реальні свої погляди.
В том то и дело, что сама вышиванка не при чем. И тот бред, который вчера лили порохоботы на ETNODIM (кто не читал, очень рекомендую на их странице в ФБ), выдает их нутро - вышиванки и другие украинские символы нужны им лишь в целях политической пропаганды и маскировки коррупции
Сепаратистське кубло, що маскується під патріотів. Найкращі друзі пуйла. Заради влади і шкурних інтересів готові територіями торгувати.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Додано: Суб 23 тра, 2020 00:07
zРадио написав:
В том то и дело, что сама вышиванка не причем. И тот бред, который вчера лили порохоботы на ETNODIM (кто не читал, очень рекомендую на их странице в ФБ), выдает их нутро - вышиванки и другие украинские символы нужны им лишь в целях политической пропаганды и маскировки коррупции
они уже в пропагандонстве опережают своих российских коллег.
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unicdima
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Додано: Суб 23 тра, 2020 00:09
zРадио написав: Sommer написав:
Ты считаешь, что швейцарцы не гордятся своей армией и языком?
Или только украинцам нельзя этим гордиться?
Каким языком гордятся швейцарцы - швейцарским?
Нет, родное сердце, у них есть дела поважнее, чем "дегерманизация", "дефранкизация" и "деитализация".
На вопрос, что характерно, так и не ответил.
Неудобный вопрос, понимаю.
zРадио написав:
Поэтому продолжительность жизни там 84 года, а средний ВВП на душу - 83 тыс долларов. А у нас - 72 года и 3 тыс, соответственно...
Как ты там писал?
zРадио написав:
повод для очередного приступа самоковыряния
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Додано: Суб 23 тра, 2020 00:10
unicdima написав: zРадио написав:
В том то и дело, что сама вышиванка не причем. И тот бред, который вчера лили порохоботы на ETNODIM (кто не читал, очень рекомендую на их странице в ФБ), выдает их нутро - вышиванки и другие украинские символы нужны им лишь в целях политической пропаганды и маскировки коррупции
они уже в пропагандонстве опережают своих российских коллег.
Так одна шайка-лєйка.
Найкращі друзі - пу, по, медвєд. Куми.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Козак-характерник
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Додано: Суб 23 тра, 2020 00:16
Козак-характерник знайшов своїх однодумців - zРадио і freeze.
Вітаю.
А, ще unicdima. Але він більше на бота схожий. Крім критики Пороха я від нього більше нічого толкового не чув.
Востаннє редагувалось andrijk777
в Суб 23 тра, 2020 00:24, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 23 тра, 2020 00:20
Козак-характерник написав:
Так одна шайка-лєйка.
Найкращі друзі - пу, по, медвєд. Куми.
Последние четыре президента натянули на кукан своих избирателей, которые им отдали голоса на выборах.
Кто по природной своей жадности как Янукович и Порошенко.
Кто по своей глупости и трусости как Ющенко и Зеленский.
Кучма и Кравчук тоже не идеалы по выполнению своих предвыборных обещаний, но по сравнению с первой четверкой просто эталоны честности.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Суб 23 тра, 2020 00:26
andrijk777 написав:
Козак-характерник знайшов своїх однодумців - zРадио і freeze.
Вітаю.
Ми не є однодумцями з вказаними форумчанами. В нас різні погляди, але поєднує нас одне - цілісність України, недоторканність і священність кордонів, суверенітет. Все інше, перспективи майбутнього, шляхи розвитку може бути дискутовано. Ви ж є реальним сепаратистом або провокатором, що лише маскується під патріота. З Вами нам не по путі. Ваш путь - до тюрми. Або Ви є хворою чи дрімучою і неосвіченою людиною. Якщо друге, то лікуйтеся! Займіться самоосвітою, врешті решт, читайте більше! Не ганьбіть себе такими дикунскими поглядами! Я Вам щиро бажаю змінити свої погляди, стати добріше до людей і зрозуміти, що світ не є чорно-білим, не буває простих відповідей на складні питання. А територіями торгувати не треба, що не ви прирощували, а що здобуті кровю наших предків. За цю землю боролися століттями, щоб жили Ви, я та інші українці.
Востаннє редагувалось Козак-характерник
в Суб 23 тра, 2020 00:33, всього редагувалось 7 разів.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Додано: Суб 23 тра, 2020 06:40
Schmit написав:
Украина относится к банановым республикам только благодаря недоразвитым избирателям, которые 30 лет выбирают то комуняк, то дважды несудимых, то клоунов.
Вот опять вам такому умному и правильному не повезло - опять не тот народ достался.
Кстати а почему среди "то комуняк, то дважды несудимых, то клоунов" вы забыли про вороватого шоколадного олигарха?
Теперь уже точно не вернусь
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