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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6173617461756176
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 11:11

  freeze написав:
Козак-характерник написав:Так одна шайка-лєйка. :) Найкращі друзі - пу, по, медвєд. Куми.


Последние четыре президента натянули на кукан своих избирателей, которые им отдали голоса на выборах.
Кто по природной своей жадности как Янукович и Порошенко.
Кто по своей глупости и трусости как Ющенко и Зеленский.
Кучма и Кравчук тоже не идеалы по выполнению своих предвыборных обещаний, но по сравнению с первой четверкой просто эталоны честности.

Это прогресс постулата *никто и никому ничего не должен*.
Началось с халатного выполнения даже прямых своих обязанностей. Увидели - ООО! Оказывается так можно.

В принципе можновладци всегда так...
Комми те и вовсе прямо обещали землю крестьянам, но отобрали даже имеющееся.

Меня больше напрягает то, что и пересичным проталкивают заниженные нормы.
Примеры: Розенблат и Мосийчук на каналах -- ну как можно каналы могут петь о необходимости порядочности, честности, нетерпимости к коррупции, приглашая подобных?
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 11:21

Подборка одного дня - текст не сношу много букаФ, выводы делайте сами:

https://www.ostro.org/general/society/news/590800/

https://ustymenkooleh.patrioty.org.ua/b ... 29098.html

https://www.ostro.org/general/society/news/590812/

https://patrioty.org.ua/politic/khity-t ... 28283.html

https://ustymenkooleh.patrioty.org.ua/b ... 29093.html
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 11:22

  Shram написав:
  Schmit написав:Украина относится к банановым республикам только благодаря недоразвитым избирателям, которые 30 лет выбирают то комуняк, то дважды несудимых, то клоунов.


Кстати а почему среди "то комуняк, то дважды несудимых, то клоунов" вы забыли про вороватого шоколадного олигарха?

Потому что вороватый - он только в ваших, отравленных кремлем фантазиях. Целый год потуг Портнова вместе с ДБР закончились юридическим трэшем.
Кстати, вы верите, что за время президентства ПО его состояние выросло в 100 раз?
Schmit
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  #<1 ... 6173617461756176
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