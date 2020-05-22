freeze написав:Козак-характерник написав:Так одна шайка-лєйка. Найкращі друзі - пу, по, медвєд. Куми.
Последние четыре президента натянули на кукан своих избирателей, которые им отдали голоса на выборах.
Кто по природной своей жадности как Янукович и Порошенко.
Кто по своей глупости и трусости как Ющенко и Зеленский.
Кучма и Кравчук тоже не идеалы по выполнению своих предвыборных обещаний, но по сравнению с первой четверкой просто эталоны честности.
Это прогресс постулата *никто и никому ничего не должен*.
Началось с халатного выполнения даже прямых своих обязанностей. Увидели - ООО! Оказывается так можно.
В принципе можновладци всегда так...
Комми те и вовсе прямо обещали землю крестьянам, но отобрали даже имеющееся.
Меня больше напрягает то, что и пересичным проталкивают заниженные нормы.
Примеры: Розенблат и Мосийчук на каналах -- ну как можно каналы могут петь о необходимости порядочности, честности, нетерпимости к коррупции, приглашая подобных?