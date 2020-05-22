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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 23 тра, 2020 11:11
freeze написав: Козак-характерник написав:
Так одна шайка-лєйка.
Найкращі друзі - пу, по, медвєд. Куми.
Последние четыре президента натянули на кукан своих избирателей, которые им отдали голоса на выборах.
Кто по природной своей жадности как Янукович и Порошенко.
Кто по своей глупости и трусости как Ющенко и Зеленский.
Кучма и Кравчук тоже не идеалы по выполнению своих предвыборных обещаний, но по сравнению с первой четверкой просто эталоны честности.
Это прогресс постулата *никто и никому ничего не должен*.
Началось с халатного выполнения даже прямых своих обязанностей. Увидели - ООО! Оказывается так можно.
В принципе можновладци всегда так...
Комми те и вовсе прямо обещали землю крестьянам, но отобрали даже имеющееся.
Меня больше напрягает то, что и пересичным проталкивают заниженные нормы.
Примеры: Розенблат и Мосийчук на каналах -- ну как можно каналы могут петь о необходимости порядочности, честности, нетерпимости к коррупции, приглашая подобных?
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Додано: Суб 23 тра, 2020 11:21
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Додано: Суб 23 тра, 2020 11:22
Shram написав: Schmit написав:
Украина относится к банановым республикам только благодаря недоразвитым избирателям, которые 30 лет выбирают то комуняк, то дважды несудимых, то клоунов.
Кстати а почему среди "то комуняк, то дважды несудимых, то клоунов" вы забыли про вороватого шоколадного олигарха?
Потому что вороватый - он только в ваших, отравленных кремлем фантазиях. Целый год потуг Портнова вместе с ДБР закончились юридическим трэшем.
Кстати, вы верите, что за время президентства ПО его состояние выросло в 100 раз?
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Додано: Суб 23 тра, 2020 11:35
Schmit написав: Shram написав: Schmit написав:
Украина относится к банановым республикам только благодаря недоразвитым избирателям, которые 30 лет выбирают то комуняк, то дважды несудимых, то клоунов.
Кстати а почему среди "то комуняк, то дважды несудимых, то клоунов" вы забыли про вороватого шоколадного олигарха?
Потому что вороватый - он только в ваших, отравленных кремлем фантазиях. Целый год потуг Портнова вместе с ДБР закончились юридическим трэшем.
Кстати, вы верите, что за время президентства ПО его состояние выросло в 100 раз?
- Вас не туда занесло.
- то что на Западе "честный бизнес"
- В Украине для населения криминал выдерающий всеми институтами Государственной власти
- странный деятель
- За последние пять лет официально безвозвратно уничтожено, вырезано на металолом, изгнано население,... - с такого количества живых предприятий способных восстановить военную, экономическую, промышленную, оборонную,.... мощь Государства Украина.
- При чём вырезались заводы на металлолом - в Приднестровье - за эти средства "строился бизнес защитнеГов"....- Какой ещё Враг нужен?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Kudrjavuy
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