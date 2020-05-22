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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 23 тра, 2020 11:21
Подборка одного дня - текст не сношу много букаФ, выводы делайте сами:
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Суб 23 тра, 2020 11:39, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Суб 23 тра, 2020 11:22
Потому что вороватый - он только в ваших, отравленных кремлем фантазиях. Целый год потуг Портнова вместе с ДБР закончились юридическим трэшем.
Кстати, вы верите, что за время президентства ПО его состояние выросло в 100 раз?
Додано: Суб 23 тра, 2020 11:55
Вы про ОРДЛО? так да, там знатно повырезали. А вот в Украине много чего из военки ожило. Сейчас опять все останавливается. Уже не слышно о продвижении проектов Ольха, Нептун, Гром и т.д.
Давайте такое же видео за год Зе. Не удивлюсь, если в скором времени все это позакрывается. Хуже не будет, де*** ***.
Додано: Суб 23 тра, 2020 12:08
"Почему они там сидят? И их вообще не должно быть в украинском парламенте! Поэтому это выступление рассчитано на то, что украинцы – абсолютные дураки, которые это все будут слушать и глотать"
Степан Хмара.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Суб 23 тра, 2020 12:13
1 Засрали кремлеботи-а-ля ти
2 Так ,у нас дикий потенціал росту і ми ним скористаємось...але одна особливість
Ми просто знаходимось внизу, і у нас низька первинна база...
Тому ми нічого не роблячи...вже 30 років отримуємо збільшення заробітної плати у доларах..
Починали з мінімальної в 3 долари ,середньої в 5 доларів
Зараз мінімальна ______175 доларів, середня _370 доларів
Ріст у ________________58 разів______________74 рази
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Суб 23 тра, 2020 12:21
Давайте по поличкам.
1 В Україні серед тих хто має право голосу - 70% становлять ті,кого комуняки виховували ще в СРСР
2 В Україні , виборців які народились після 1990 року(тобто в незалежній від СРСР-Україні), але до 2003 ( бо ті хто народився пізніше ще не є виборцями)-всього 30%.
Може тепер зрозумієте,чому нам так важко даються реформи?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Суб 23 тра, 2020 12:27
К чему эта демагогия, цифры давайте, сколько предприятий при ПО порезано на металлолом.
Додано: Суб 23 тра, 2020 12:44
Я так і раніше думав. Взагалі то в нас дві ідеологічні партії були: комуняки і Свобода. Але, насправді "слыть не означает быть"! Форма не відповідає змісту. І кадри. Насправді, реалізовувати, що в тих ідеологіях, ніхто не збирався і не збирається. Виконавці не ті. Лише прикриваються ідеологією. А так, як ідеологічно, багато чого з ідей Свободи, я підтримую.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Суб 23 тра, 2020 12:53
Людина є дурнем не тому що вона дурень-а тому що в неї мало сірої речовини ,щоб усвідомити щось більш складне ніж примітивні гасло
сильна рука, кесар, бог , нація.....
Що це означає - вона зрозуміти не може,але постійно цими гаслами вона маскує свою примітивність.
Розумна людина прекрасно розуміє,що крім гасел - є ще й причини/наслідки, право/відповідальність....
Тому
людина(Держава) має право жити так як хоче( і закликати до радикальних змін),при умові , що своє право -вона заслужила своєю відповідальною діяльністю на благо суспільства в якому живе....
Тому
Загинувші Свободівці - мали право на гасла-бо заплати за це своїми життями(навіть якщо вони не до кінця розуміли деякі проблеми цих гасел)
Сцикуни/білобілетники - не мають жодних прав на використання радикальних гасел.
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 23 тра, 2020 12:54, всього редагувалось 1 раз.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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