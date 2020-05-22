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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6174617561766177>
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 11:21

Подборка одного дня - текст не сношу много букаФ, выводы делайте сами:

https://www.ostro.org/general/society/news/590800/

https://ustymenkooleh.patrioty.org.ua/b ... 29098.html

https://hvylya.net/news/207734-bakanov- ... oy-oblasti

https://www.ostro.org/general/society/news/590812/

https://patrioty.org.ua/politic/khity-t ... 28283.html

https://ustymenkooleh.patrioty.org.ua/b ... 29093.html
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Суб 23 тра, 2020 11:39, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 11:22

  Shram написав:
  Schmit написав:Украина относится к банановым республикам только благодаря недоразвитым избирателям, которые 30 лет выбирают то комуняк, то дважды несудимых, то клоунов.


Кстати а почему среди "то комуняк, то дважды несудимых, то клоунов" вы забыли про вороватого шоколадного олигарха?

Потому что вороватый - он только в ваших, отравленных кремлем фантазиях. Целый год потуг Портнова вместе с ДБР закончились юридическим трэшем.
Кстати, вы верите, что за время президентства ПО его состояние выросло в 100 раз?
Schmit
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 11:55

  Kudrjavuy написав:- За последние пять лет официально безвозвратно уничтожено, вырезано на металолом, изгнано население,... - с такого количества живых предприятий способных восстановить военную, экономическую, промышленную, оборонную,.... мощь Государства Украина.

Вы про ОРДЛО? так да, там знатно повырезали. А вот в Украине много чего из военки ожило. Сейчас опять все останавливается. Уже не слышно о продвижении проектов Ольха, Нептун, Гром и т.д.


Давайте такое же видео за год Зе. Не удивлюсь, если в скором времени все это позакрывается. Хуже не будет, де*** ***.
Schmit
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 12:08

  detroytred написав:Меня больше напрягает то, что и пересичным проталкивают заниженные нормы.
Примеры: Розенблат и Мосийчук на каналах -- ну как можно каналы могут петь о необходимости порядочности, честности, нетерпимости к коррупции, приглашая подобных?

"Почему они там сидят? И их вообще не должно быть в украинском парламенте! Поэтому это выступление рассчитано на то, что украинцы – абсолютные дураки, которые это все будут слушать и глотать"

Степан Хмара.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 12:13

  zРадио написав:Разница - это наш потенцил роста, а не повод для очередного приступа самоковыряния, которыми псевдо-патриоты вроде тебя засрали уже всю историю, образование и быт!
1 Засрали кремлеботи-а-ля ти
2 Так ,у нас дикий потенціал росту і ми ним скористаємось...але одна особливість
Ми просто знаходимось внизу, і у нас низька первинна база...
Тому ми нічого не роблячи...вже 30 років отримуємо збільшення заробітної плати у доларах..
Починали з мінімальної в 3 долари ,середньої в 5 доларів
Зараз мінімальна ______175 доларів, середня _370 доларів
Ріст у ________________58 разів______________74 рази
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 12:21

  Shram написав:
  Schmit написав:Украина относится к банановым республикам только благодаря недоразвитым избирателям, которые 30 лет выбирают то комуняк, то дважды несудимых, то клоунов.
Вот опять вам такому умному и правильному не повезло - опять не тот народ достался.
Кстати а почему среди "то комуняк, то дважды несудимых, то клоунов" вы забыли про вороватого шоколадного олигарха?
Давайте по поличкам.
1 В Україні серед тих хто має право голосу - 70% становлять ті,кого комуняки виховували ще в СРСР
2 В Україні , виборців які народились після 1990 року(тобто в незалежній від СРСР-Україні), але до 2003 ( бо ті хто народився пізніше ще не є виборцями)-всього 30%.

Може тепер зрозумієте,чому нам так важко даються реформи?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
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budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 12:27

  Kudrjavuy написав:
  Schmit написав:
  Kudrjavuy написав:- За последние пять лет официально безвозвратно уничтожено, вырезано на металолом, изгнано население,... - с такого количества живых предприятий способных восстановить военную, экономическую, промышленную, оборонную,.... мощь Государства Украина.

Вы про ОРДЛО? так да, там знатно повырезали. А вот в Украине много чего из военки ожило. Сейчас опять все останавливается. Уже не слышно о продвижении проектов Ольха, Нептун, Гром и т.д.

Давайте такое же видео за год Зе. Не удивлюсь, если в скором времени все это позакрывается. Хуже не будет, де*** ***.


Да нет, батенька, как раз речь о неоккупированной части.

А де*** и совершенная безграмотность - это конечно Ваш бичь.
- А технологическое и производственное развитие банановым образованиям ненужно :shock: ??? Или это удел только цивилизованных стран? В Хазарском каганате только грабёж.
- Хотя хорошо зарабатывать можно и ... по пианенке стучать. Смотрите, сколько прибылей приносит "шведская фирма", и роялти в придачу.
- Но Государство на этом не построешь!
- Это как раз уничтожение Государства с экономикой независимостью, промышленностью,...

К чему эта демагогия, цифры давайте, сколько предприятий при ПО порезано на металлолом.
Schmit
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 12:44

  Kudrjavuy написав:
  Козак-характерник написав:
  detroytred написав:Меня больше напрягает то, что и пересичным проталкивают заниженные нормы.
Примеры: Розенблат и Мосийчук на каналах -- ну как можно каналы могут петь о необходимости порядочности, честности, нетерпимости к коррупции, приглашая подобных?

"Почему они там сидят? И их вообще не должно быть в украинском парламенте! Поэтому это выступление рассчитано на то, что украинцы – абсолютные дураки, которые это все будут слушать и глотать"

Степан Хмара.

Браво! :lol:
- Нескончаемый сериал для конченных.(хлеба нет так зрелищами перегружены - лицедеи профессиональные офіціально жаль Вакарчук попритих своя рубаха ближе к телу, да и не настолько "без берегов", как остальные)
Неужели и Вы к этому пришли? :shock:

Я так і раніше думав. :) Взагалі то в нас дві ідеологічні партії були: комуняки і Свобода. Але, насправді "слыть не означает быть"! Форма не відповідає змісту. І кадри. Насправді, реалізовувати, що в тих ідеологіях, ніхто не збирався і не збирається. Виконавці не ті. Лише прикриваються ідеологією. А так, як ідеологічно, багато чого з ідей Свободи, я підтримую.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 12:53

  Козак-характерник написав:ідеологічно, багато чого з ідей Свободи, я підтримую.
Людина є дурнем не тому що вона дурень-а тому що в неї мало сірої речовини ,щоб усвідомити щось більш складне ніж примітивні гасло
сильна рука, кесар, бог , нація.....
Що це означає - вона зрозуміти не може,але постійно цими гаслами вона маскує свою примітивність.
Розумна людина прекрасно розуміє,що крім гасел - є ще й причини/наслідки, право/відповідальність....
Тому
людина(Держава) має право жити так як хоче( і закликати до радикальних змін),при умові , що своє право -вона заслужила своєю відповідальною діяльністю на благо суспільства в якому живе....

Тому
Загинувші Свободівці - мали право на гасла-бо заплати за це своїми життями(навіть якщо вони не до кінця розуміли деякі проблеми цих гасел)
Сцикуни/білобілетники - не мають жодних прав на використання радикальних гасел.
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 23 тра, 2020 12:54, всього редагувалось 1 раз.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 12:53


Ух как горит кремлевская нечисть. За это Зе плюс.
Schmit
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