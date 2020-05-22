Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Schmit написав:К чему эта демагогия, цифры давайте, сколько предприятий при ПО порезано на металлолом.
Этих цифр Вам никто не даст. Для этого существуют такие дамы, как Валентина Сименюк, или кто её сейчас замещает. Переведу, для понимания: Поверненно незаконно награбованного Януковичем и ко - официально более миллиарда гривен. Эти деньги не были возвращёнными средствами - средства как раз дали им вывезти, даже вертолёты. - Это средства за заводы незаконно приватизированные - их вырезали и обналичили. Средства освоили "свинарчуки" При чём вырезали базовые предприятия, градообразующие - системные заводы, машиностроительные, химические,.... А картинка в живую такая: http://ukrrudprom.com/analytics/A_Ukrob ... lisiy.html Читайте между строк, если влезли в "политику" - о сегодняшнем состоянии оборонки даже не на Донбассе.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Козак-характерник написав:ідеологічно, багато чого з ідей Свободи, я підтримую.
Людина є дурнем не тому що вона дурень-а тому що в неї мало сірої речовини ,щоб усвідомити щось більш складне ніж примітивні гасло сильна рука, кесар, бог , нація..... Що це означає - вона зрозуміти не може,але постійно цими гаслами вона маскує свою примітивність. Розумна людина прекрасно розуміє,що крім гасел - є ще й причини/наслідки, право/відповідальність.... Тому людина(Держава) має право жити так як хоче( і закликати до радикальних змін),при умові , що своє право -вона заслужила своєю відповідальною діяльністю на благо суспільства в якому живе....
Тому Загинувші Свободівці - мали право на гасла-бо заплати за це своїми життями(навіть якщо вони не до кінця розуміли деякі проблеми цих гасел) Сцикуни/білобілетники - не мають жодних прав на використання радикальних гасел.
Браво!
Жаль нет плюсиков.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.