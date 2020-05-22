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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6174617561766177 Додано: Суб 23 тра, 2020 12:58 Schmit написав: К чему эта демагогия, цифры давайте, сколько предприятий при ПО порезано на металлолом. К чему эта демагогия, цифры давайте, сколько предприятий при ПО порезано на металлолом.

Этих цифр Вам никто не даст.

Для этого существуют такие дамы, как Валентина Сименюк, или кто её сейчас замещает.

Переведу, для понимания:

Поверненно незаконно награбованного Януковичем и ко - официально более миллиарда гривен.

Эти деньги не были возвращёнными средствами - средства как раз дали им вывезти, даже вертолёты.

- Это средства за заводы незаконно приватизированные - их вырезали и обналичили.

Средства освоили "свинарчуки"

При чём вырезали базовые предприятия, градообразующие - системные заводы, машиностроительные, химические,....

А картинка в живую такая:

http://ukrrudprom.com/analytics/A_Ukrob ... lisiy.html

Читайте между строк, если влезли в "политику" - о сегодняшнем состоянии оборонки даже не на Донбассе. Этих цифр Вам никто не даст.Для этого существуют такие дамы, как Валентина Сименюк, или кто её сейчас замещает.Переведу, для понимания:Поверненно незаконно награбованного Януковичем и ко - официально более миллиарда гривен.Эти деньги не были возвращёнными средствами - средства как раз дали им вывезти, даже вертолёты.- Это средства за заводы незаконно приватизированные - их вырезали и обналичили.Средства освоили "свинарчуки"При чём вырезали базовые предприятия, градообразующие - системные заводы, машиностроительные, химические,....А картинка в живую такая:Читайте между строк, если влезли в "политику" - о сегодняшнем состоянии оборонки даже не на Донбассе. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8238 З нами з: 20.09.12 Подякував: 676 раз. Подякували: 869 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 тра, 2020 13:00 budivelnik написав: Козак-характерник написав: ідеологічно, багато чого з ідей Свободи, я підтримую. ідеологічно, багато чого з ідей Свободи, я підтримую. Людина є дурнем не тому що вона дурень-а тому що в неї мало сірої речовини ,щоб усвідомити щось більш складне ніж примітивні гасло

сильна рука, кесар, бог , нація.....

Що це означає - вона зрозуміти не може,але постійно цими гаслами вона маскує свою примітивність.

Розумна людина прекрасно розуміє,що крім гасел - є ще й причини/наслідки, право/відповідальність....

Тому

людина(Держава) має право жити так як хоче( і закликати до радикальних змін),при умові , що своє право -вона заслужила своєю відповідальною діяльністю на благо суспільства в якому живе....



Тому

Загинувші Свободівці - мали право на гасла-бо заплати за це своїми життями(навіть якщо вони не до кінця розуміли деякі проблеми цих гасел)

Сцикуни/білобілетники - не мають жодних прав на використання радикальних гасел . Людина є дурнем не тому що вона дурень-а тому що в неї мало сірої речовини ,щоб усвідомити щось більш складне ніж примітивні гаслоЩо це означає - вона зрозуміти не може,але постійно цими гаслами вона маскує свою примітивність.Розумна людина прекрасно розуміє,що крім гасел - є ще й причини/наслідки, право/відповідальність....Томулюдина(Держава) має право жити так як хоче( і закликати до радикальних змін),при умові , що своє право -вона заслужила своєю відповідальною діяльністю на благо суспільства в якому живе....ТомуЗагинувші Свободівці - мали право на гасла-бо заплати за це своїми життями(навіть якщо вони не до кінця розуміли деякі проблеми цих гасел)

Браво!



Жаль нет плюсиков. Браво!Жаль нет плюсиков. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8238 З нами з: 20.09.12 Подякував: 676 раз. Подякували: 869 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6174617561766177 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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