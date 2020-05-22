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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6174617561766177 Додано: Суб 23 тра, 2020 13:12 budivelnik написав: Козак-характерник написав: ідеологічно, багато чого з ідей Свободи, я підтримую. ідеологічно, багато чого з ідей Свободи, я підтримую. Людина є дурнем не тому що вона дурень-а тому що в неї мало сірої речовини ,щоб усвідомити щось більш складне ніж примітивні гасло

сильна рука, кесар, бог , нація.....

Що це означає - вона зрозуміти не може,але постійно цими гаслами вона маскує свою примітивність.

Розумна людина прекрасно розуміє,що крім гасел - є ще й причини/наслідки, право/відповідальність....

Тому

людина(Держава) має право жити так як хоче( і закликати до радикальних змін),при умові , що своє право -вона заслужила своєю відповідальною діяльністю на благо суспільства в якому живе....



Тому

Загинувші Свободівці - мали право на гасла-бо заплати за це своїми життями(навіть якщо вони не до кінця розуміли деякі проблеми цих гасел)

Сцикуни/білобілетники - не мають жодних прав на використання радикальних гасел . Людина є дурнем не тому що вона дурень-а тому що в неї мало сірої речовини ,щоб усвідомити щось більш складне ніж примітивні гаслоЩо це означає - вона зрозуміти не може,але постійно цими гаслами вона маскує свою примітивність.Розумна людина прекрасно розуміє,що крім гасел - є ще й причини/наслідки, право/відповідальність....Томулюдина(Держава) має право жити так як хоче( і закликати до радикальних змін),при умові , що своє право -вона заслужила своєю відповідальною діяльністю на благо суспільства в якому живе....ТомуЗагинувші Свободівці - мали право на гасла-бо заплати за це своїми життями(навіть якщо вони не до кінця розуміли деякі проблеми цих гасел)

Доброго здоровячка Вам! Продовжую лікнеп. Затямте собі раз і назавжди: в цьому житті, ніхто, нікому, нічим не забовязаний. Людина просто робить свій вибір, приймає певні забовязання чи ні. А навіть, якщо і приймає, то нічого сталого і статичного не буває, себто може вімовитися в будь який момент від взятих на себе забовязаннь. І попрікати іншого, що ти, я, він чи вона не зробили такий само вибір, те саме, що ображатися, що сонце сходить на сході. Пишатися власним вибором і засуджувати всіх тих, хто вчиняє не так само як ти, це гординя. Бог створив людину вільною у своєму виборі. Навіть бути вільним у непослухові Богові, не те, що в забовязаннях людини людині. Так що Ваша промова гарна, патетична, а по суті відображає лише Вашу власну точку зору, що ПІДКРЕСЛЮЮ, не є Істиною в останній інстанції. Ви лише ОДИН ІЗ потіка Божих створіннь. Робіть свій вибір, який забажаєте! Люди зробили свій вибір - загинути за гасла чи власні переконання. Це їх вибір. Ставитися до їх такого вибору, можна по різному: від героїзації, нейтрального ставлення, до глупості. Це знов таки, вибір кожного, власна система цінностей, яку знов таки обрала людина. Ми постійно обираємо, щомиті...від сорта кави на сніданок, до більш глобальних речей.



Висновок: присміріть свою гординю і чванство! На все є Божий суд. Кожний отримає по свому вибору. Доброго здоровячка Вам!Продовжую лікнеп. Затямте собі раз і назавжди: в цьому житті, ніхто, нікому, нічим не забовязаний. Людина просто робить свій вибір, приймає певні забовязання чи ні. А навіть, якщо і приймає, то нічого сталого і статичного не буває, себто може вімовитися в будь який момент від взятих на себе забовязаннь. І попрікати іншого, що ти, я, він чи вона не зробили такий само вибір, те саме, що ображатися, що сонце сходить на сході.Пишатися власним вибором і засуджувати всіх тих, хто вчиняє не так само як ти, це гординя. Бог створив людину вільною у своєму виборі. Навіть бути вільним у непослухові Богові, не те, що в забовязаннях людини людині. Так що Ваша промова гарна, патетична, а по суті відображає лише Вашу власну точку зору, що ПІДКРЕСЛЮЮ, не є Істиною в останній інстанції. Ви лише ОДИН ІЗ потіка Божих створіннь. Робіть свій вибір, який забажаєте! Люди зробили свій вибір - загинути за гасла чи власні переконання. Це їх вибір. Ставитися до їх такого вибору, можна по різному: від героїзації, нейтрального ставлення, до глупості. Це знов таки, вибір кожного, власна система цінностей, яку знов таки обрала людина. Ми постійно обираємо, щомиті...від сорта кави на сніданок, до більш глобальних речей.Висновок: присміріть свою гординю і чванство!На все є Божий суд. Кожний отримає по свому вибору. Востаннє редагувалось Козак-характерник в Суб 23 тра, 2020 13:17, всього редагувалось 2 разів. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28627 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1935 раз. Подякували: 2113 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 тра, 2020 13:15 Schmit написав: А вот в Украине много чего из военки ожило. Сейчас опять все останавливается. Уже не слышно о продвижении проектов Ольха, Нептун, Гром и т.д.

А вот в Украине много чего из военки ожило. Сейчас опять все останавливается. Уже не слышно о продвижении проектов Ольха, Нептун, Гром и т.д.

знову брешеш



чергові стрільби відбудуться 25-30 травня на ДВП Алібей. знову брешешчергові стрільби відбудуться 25-30 травня на ДВП Алібей. unicdima

Повідомлень: 469 З нами з: 10.06.19 Подякував: 27 раз. Подякували: 56 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 тра, 2020 13:23 unicdima написав: Schmit написав: А вот в Украине много чего из военки ожило. Сейчас опять все останавливается. Уже не слышно о продвижении проектов Ольха, Нептун, Гром и т.д.

А вот в Украине много чего из военки ожило. Сейчас опять все останавливается. Уже не слышно о продвижении проектов Ольха, Нептун, Гром и т.д.

знову брешеш



чергові стрільби відбудуться 25-30 травня на ДВП Алібей. знову брешешчергові стрільби відбудуться 25-30 травня на ДВП Алібей.

В'яло якось це все зараз відбувається, темпи вже не ті. В'яло якось це все зараз відбувається, темпи вже не ті. Schmit

Повідомлень: 1307 З нами з: 08.09.09 Подякував: 17 раз. Подякували: 176 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 тра, 2020 13:23 Re: Політичні дискусії Козак-характерник написав: Товариш ображається, що я підтримую... Я заспокоїв його душу. Товариш ображається, що я підтримую... Я заспокоїв його душу.

Главное самому понимать, что ты имеешь дело с "простыми людьми".

- Которые просто напросто много не понимают, и оно им и нах... не нужно. Главное самому понимать, что ты имеешь дело с "простыми людьми".- Которые просто напросто много не понимают, и оно им и нах... не нужно. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8237 З нами з: 20.09.12 Подякував: 676 раз. Подякували: 869 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 тра, 2020 13:34 Всё, хана здесь всем. Кудрявый вернулся Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16928 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4194 раз. Подякували: 6710 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 тра, 2020 14:01 Re: Політичні дискусії Kudrjavuy

У вас есть своя тема-резервация, резвитесь там Faceless

Модератор Повідомлень: 27067 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1154 раз. Подякували: 6459 раз. Профіль 7 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 тра, 2020 14:12 Kudrjavuy написав: Козак-характерник написав: Товариш ображається, що я підтримую... Я заспокоїв його душу. Товариш ображається, що я підтримую... Я заспокоїв його душу.

Главное самому понимать, что ты имеешь дело с "простыми людьми".

- Которые просто напросто много не понимают, и оно им и нах... не нужно. Главное самому понимать, что ты имеешь дело с "простыми людьми".- Которые просто напросто много не понимают, и оно им и нах... не нужно.

Я розумію, що в людини хвора душа, тому й поблажливо ставлюся, з милосердям. Ну корьожить людину, що поробиш? Намагаюся заспокоїти, щоб настав мир в душі.



Мені претензіїї Бідівельника, щодо "сцикуни", не можуть підтримувати якісь ідеї, нагадує суперечку між МартовVSУльяноff... Щодо питання: кого можна вважати членом РСДРП? Мартов вважав, що достатньо того, щоб людина підтримувала ідеї і голосувала за партію, а Ульяноff, що членом партії можна вважати лише того, хто своїми конкретними діями сприяє розвитку партії. Відбувся розкол на більшовиків на чолі з Ульяноff, меншовики за Мартовим побігли. Підтримувати ідеї не заважають жодні риси характеру: ні сцикливість, ні хоробрість, ні жодна інша риса... Хай людина зрозуміє то.



Тобто Будівельник - більшовик, по цій системі координат. Плющить людину, що хтось має протилежну точку зору, інші цінності, риси характеру і т.п...Він одразу починає фантазувати про особисті якості опонента, якого в очі навіть не бачив. Несе таку пургу про лампасників, протирачів штанів, халявщиків, сцикунів... Інших аргументів то ж немає. Ну, щоб возвиситися, в порівнянні з собою. Собі ж то він приписує зовсім інши риси характеру (міліардер, філантроп, плейбой, хоробрий вояка, герой ) Ну що ж, не залишимо брата нашого во Христі на пітьмі, допоможемо, чим можемо, заспокоїмо мятежну душу. Хай примиряється потроху з обєктивною реальністю. Світ він такий, різнокольоровий. Будьмо милосердні! Я розумію, що в людини хвора душа, тому й поблажливо ставлюся, з милосердям.Ну корьожить людину, що поробиш? Намагаюся заспокоїти, щоб настав мир в душі.Мені претензіїї Бідівельника, щодо "сцикуни", не можуть підтримувати якісь ідеї, нагадує суперечку між МартовVSУльяноff...Щодо питання: кого можна вважати членом РСДРП? Мартов вважав, що достатньо того, щоб людина підтримувала ідеї і голосувала за партію, а Ульяноff, що членом партії можна вважати лише того, хто своїми конкретними діями сприяє розвитку партії. Відбувся розкол на більшовиків на чолі з Ульяноff, меншовики за Мартовим побігли. Підтримувати ідеї не заважають жодні риси характеру: ні сцикливість, ні хоробрість, ні жодна інша риса...Хай людина зрозуміє то.Тобто Будівельник - більшовик, по цій системі координат. Плющить людину, що хтось має протилежну точку зору, інші цінності, риси характеру і т.п...Він одразу починає фантазувати про особисті якості опонента, якого в очі навіть не бачив. Несе таку пургу про лампасників, протирачів штанів, халявщиків, сцикунів...Інших аргументів то ж немає. Ну, щоб возвиситися, в порівнянні з собою. Собі ж то він приписує зовсім інши риси характеру (міліардер, філантроп, плейбой, хоробрий вояка, герой) Ну що ж, не залишимо брата нашого во Христі на пітьмі, допоможемо, чим можемо, заспокоїмо мятежну душу. Хай примиряється потроху з обєктивною реальністю. Світ він такий, різнокольоровий. Будьмо милосердні! Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28627 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1935 раз. Подякували: 2113 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 тра, 2020 14:32 Козак-характерник написав: budivelnik написав: Козак-характерник написав: ідеологічно, багато чого з ідей Свободи, я підтримую. ідеологічно, багато чого з ідей Свободи, я підтримую. Людина є дурнем не тому що вона дурень-а тому що в неї мало сірої речовини ,щоб усвідомити щось більш складне ніж примітивні гасло

сильна рука, кесар, бог , нація.....

Що це означає - вона зрозуміти не може,але постійно цими гаслами вона маскує свою примітивність.

Розумна людина прекрасно розуміє,що крім гасел - є ще й причини/наслідки, право/відповідальність....

Тому

людина(Держава) має право жити так як хоче( і закликати до радикальних змін),при умові , що своє право -вона заслужила своєю відповідальною діяльністю на благо суспільства в якому живе....



Тому

Загинувші Свободівці - мали право на гасла-бо заплати за це своїми життями(навіть якщо вони не до кінця розуміли деякі проблеми цих гасел)

Сцикуни/білобілетники - не мають жодних прав на використання радикальних гасел . Людина є дурнем не тому що вона дурень-а тому що в неї мало сірої речовини ,щоб усвідомити щось більш складне ніж примітивні гаслоЩо це означає - вона зрозуміти не може,але постійно цими гаслами вона маскує свою примітивність.Розумна людина прекрасно розуміє,що крім гасел - є ще й причини/наслідки, право/відповідальність....Томулюдина(Держава) має право жити так як хоче( і закликати до радикальних змін),при умові , що своє право -вона заслужила своєю відповідальною діяльністю на благо суспільства в якому живе....ТомуЗагинувші Свободівці - мали право на гасла-бо заплати за це своїми життями(навіть якщо вони не до кінця розуміли деякі проблеми цих гасел) Доброго здоровячка Вам! Продовжую лікнеп. Затямте собі раз і назавжди: в цьому житті, ніхто, нікому, нічим не забовязаний. Людина просто робить свій вибір, приймає певні забовязання чи ні. .....

Висновок: присміріть свою гординю і чванство! На все є Божий суд. Кожний отримає по свому вибору. Доброго здоровячка Вам!Продовжую лікнеп. Затямте собі раз і назавжди: в цьому житті, ніхто, нікому, нічим не забовязаний. Людина просто робить свій вибір, приймає певні забовязання чи ні. .....Висновок: присміріть свою гординю і чванство!На все є Божий суд. Кожний отримає по свому вибору. Приходить першокласник в школу, витягує Біблію, кладе на парту і заявляє

Я Біблію не читав, але прослухав,тому я нікому нічого не винен,але зараз всі викладачі включно з Директором школи зобовязані слухати мої брєдні, а я їх знання не поважаю і вчитись читати не хочу....

Нічого(нікого) не нагадує?



Тому в мене запитання до білобілетного перекотиполя

1 Чому діти в школі зобовязані слухати вчителя?

2 Хто виграє від того ,що учні чогось навчаться

3 Чи має право першокласник вимагати змін в навчальному процесі

4 Чи має право отримавший довідку замість атестата - вимагати змін у навчальному процесі....



Тому ще раз

Суспільство - це в першу чергу особиста відповідальність по виконанню правил прийнятих в цьому суспільстві...

І тільки той хто максимально/відповідально поводиться - має право виставляти претензії до інших ( і то тільки в тих сферах де його відповідальна поведінка перевищує рівень поведінки тих кому він виставляє претензії)



А раз так,то

В мене запитання

Білобілетнику-що ти зробив корисного для України?

Відпрацював волонтером? - точно ні

Був на фронті - два рази ні

Пробував стримати руССовесну яка на твоїй малій батьківщині процвітала з 2004 року? - ні

Платиш податків більше - ніж отримуєш благ від Держави ( в розрізі макросімї дід/баба+батьки+ти+твої діти) - 99% що ні...



То не зробивши нічого корисного - ти тільки підсираєш???

Класне в тебе розуміння дій порядного Громадянина. Приходить першокласник в школу, витягує Біблію, кладе на парту і заявляєНічого(нікого) не нагадує?Тому в мене запитання до білобілетного перекотиполя1 Чому діти в школі зобовязані слухати вчителя?2 Хто виграє від того ,що учні чогось навчаться3 Чи має право першокласник вимагати змін в навчальному процесі4 Чи має право отримавший довідку замість атестата - вимагати змін у навчальному процесі....Тому ще разСуспільство - це в першу чергу особиста відповідальність по виконанню правил прийнятих в цьому суспільстві...І тільки той хто максимально/відповідально поводиться - має право виставляти претензії до інших ( і то тільки в тих сферах де його відповідальна поведінка перевищує рівень поведінки тих кому він виставляє претензії)А раз так,тоВ мене запитанняБілобілетнику-що ти зробив корисного для України?Відпрацював волонтером? - точно ніБув на фронті - два рази ніПробував стримати руССовесну яка на твоїй малій батьківщині процвітала з 2004 року? - ніПлатиш податків більше - ніж отримуєш благ від Держави ( в розрізі макросімї дід/баба+батьки+ти+твої діти) - 99% що ні...То не зробивши нічого корисного - ти тільки підсираєш???Класне в тебе розуміння дій порядного Громадянина. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22889 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2334 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 тра, 2020 14:35 Re: Політичні дискусії Козак-характерник написав: Плющить людину, що хтось має протилежну точку зору, інші цінності, риси характеру і т.п Плющить людину, що хтось має протилежну точку зору, інші цінності, риси характеру і т.п Ти не маєш корисних для побудови Держави цінностей чи рис характеру(сциклівість - це не позитив.популізм тим більше).

Твій набір складається з двох популістичних гасел

Порошенко - поганий бо здав Україну

Хтось повинен щось зробити, поки білобілетники будуть сцикливо ховатись в безпечних місцях,до створення яких не приклали ні грама зусиль. Ти не маєш корисних для побудови Держави цінностей чи рис характеру(сциклівість - це не позитив.популізм тим більше).Твій набір складається з двох популістичних гаселПорошенко - поганий бо здав УкраїнуХтось повинен щось зробити, поки білобілетники будуть сцикливо ховатись в безпечних місцях,до створення яких не приклали ні грама зусиль. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22889 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2334 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 6174617561766177 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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