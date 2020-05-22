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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 23 тра, 2020 13:12
budivelnik написав: Козак-характерник написав:
ідеологічно, багато чого з ідей Свободи, я підтримую.
Людина є дурнем не тому що вона дурень-а тому що в неї мало сірої речовини ,щоб усвідомити щось більш складне ніж примітивні гаслосильна рука, кесар, бог , нація.....
Що це означає - вона зрозуміти не може,але постійно цими гаслами вона маскує свою примітивність.
Розумна людина прекрасно розуміє,що крім гасел - є ще й причини/наслідки, право/відповідальність....
Тому
людина(Держава) має право жити так як хоче( і закликати до радикальних змін),при умові , що своє право -вона заслужила своєю відповідальною діяльністю на благо суспільства в якому живе....
Тому
Загинувші Свободівці - мали право на гасла-бо заплати за це своїми життями(навіть якщо вони не до кінця розуміли деякі проблеми цих гасел)Сцикуни/білобілетники - не мають жодних прав на використання радикальних гасел.
Доброго здоровячка Вам!
Продовжую лікнеп. Затямте собі раз і назавжди: в цьому житті, ніхто, нікому, нічим не забовязаний. Людина просто робить свій вибір, приймає певні забовязання чи ні. А навіть, якщо і приймає, то нічого сталого і статичного не буває, себто може вімовитися в будь який момент від взятих на себе забовязаннь. І попрікати іншого, що ти, я, він чи вона не зробили такий само вибір, те саме, що ображатися, що сонце сходить на сході.
Пишатися власним вибором і засуджувати всіх тих, хто вчиняє не так само як ти, це гординя. Бог створив людину вільною у своєму виборі. Навіть бути вільним у непослухові Богові, не те, що в забовязаннях людини людині. Так що Ваша промова гарна, патетична, а по суті відображає лише Вашу власну точку зору, що ПІДКРЕСЛЮЮ, не є Істиною в останній інстанції. Ви лише ОДИН ІЗ потіка Божих створіннь. Робіть свій вибір, який забажаєте! Люди зробили свій вибір - загинути за гасла чи власні переконання. Це їх вибір. Ставитися до їх такого вибору, можна по різному: від героїзації, нейтрального ставлення, до глупості. Це знов таки, вибір кожного, власна система цінностей, яку знов таки обрала людина. Ми постійно обираємо, щомиті...від сорта кави на сніданок, до більш глобальних речей.
Висновок: присміріть свою гординю і чванство!
На все є Божий суд. Кожний отримає по свому вибору.
Востаннє редагувалось Козак-характерник
в Суб 23 тра, 2020 13:17, всього редагувалось 2 разів.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Додано: Суб 23 тра, 2020 13:15
Schmit написав:
А вот в Украине много чего из военки ожило. Сейчас опять все останавливается. Уже не слышно о продвижении проектов Ольха, Нептун, Гром и т.д.
знову брешеш
чергові стрільби відбудуться 25-30 травня на ДВП Алібей.
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unicdima
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Додано: Суб 23 тра, 2020 13:23
unicdima написав: Schmit написав:
А вот в Украине много чего из военки ожило. Сейчас опять все останавливается. Уже не слышно о продвижении проектов Ольха, Нептун, Гром и т.д.
знову брешеш
чергові стрільби відбудуться 25-30 травня на ДВП Алібей.
В'яло якось це все зараз відбувається, темпи вже не ті.
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Додано: Суб 23 тра, 2020 13:23
Козак-характерник написав:
Товариш ображається, що я підтримую... Я заспокоїв його душу.
Главное самому понимать, что ты имеешь дело с "простыми людьми".
- Которые просто напросто много не понимают, и оно им и нах... не нужно.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Додано: Суб 23 тра, 2020 13:34
Всё, хана здесь всем. Кудрявый вернулся
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Суб 23 тра, 2020 14:01
Kudrjavuy
У вас есть своя тема-резервация, резвитесь там
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Faceless
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Додано: Суб 23 тра, 2020 14:12
Kudrjavuy написав: Козак-характерник написав:
Товариш ображається, що я підтримую... Я заспокоїв його душу.
Главное самому понимать, что ты имеешь дело с "простыми людьми".
- Которые просто напросто много не понимают, и оно им и нах... не нужно.
Я розумію, що в людини хвора душа, тому й поблажливо ставлюся, з милосердям.
Ну корьожить людину, що поробиш? Намагаюся заспокоїти, щоб настав мир в душі.
Мені претензіїї Бідівельника, щодо "сцикуни", не можуть підтримувати якісь ідеї, нагадує суперечку між МартовVSУльяноff...
Щодо питання: кого можна вважати членом РСДРП? Мартов вважав, що достатньо того, щоб людина підтримувала ідеї і голосувала за партію, а Ульяноff, що членом партії можна вважати лише того, хто своїми конкретними діями сприяє розвитку партії. Відбувся розкол на більшовиків на чолі з Ульяноff, меншовики за Мартовим побігли. Підтримувати ідеї не заважають жодні риси характеру: ні сцикливість, ні хоробрість, ні жодна інша риса...
Хай людина зрозуміє то.
Тобто Будівельник - більшовик, по цій системі координат. Плющить людину, що хтось має протилежну точку зору, інші цінності, риси характеру і т.п...Він одразу починає фантазувати про особисті якості опонента, якого в очі навіть не бачив. Несе таку пургу про лампасників, протирачів штанів, халявщиків, сцикунів...
Інших аргументів то ж немає. Ну, щоб возвиситися, в порівнянні з собою. Собі ж то він приписує зовсім інши риси характеру (міліардер, філантроп, плейбой, хоробрий вояка, герой
) Ну що ж, не залишимо брата нашого во Христі на пітьмі, допоможемо, чим можемо, заспокоїмо мятежну душу. Хай примиряється потроху з обєктивною реальністю. Світ він такий, різнокольоровий. Будьмо милосердні!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Козак-характерник
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Додано: Суб 23 тра, 2020 14:32
Козак-характерник написав: budivelnik написав: Козак-характерник написав:
ідеологічно, багато чого з ідей Свободи, я підтримую.
Людина є дурнем не тому що вона дурень-а тому що в неї мало сірої речовини ,щоб усвідомити щось більш складне ніж примітивні гаслосильна рука, кесар, бог , нація.....
Що це означає - вона зрозуміти не може,але постійно цими гаслами вона маскує свою примітивність.
Розумна людина прекрасно розуміє,що крім гасел - є ще й причини/наслідки, право/відповідальність....
Тому
людина(Держава) має право жити так як хоче( і закликати до радикальних змін),при умові , що своє право -вона заслужила своєю відповідальною діяльністю на благо суспільства в якому живе....
Тому
Загинувші Свободівці - мали право на гасла-бо заплати за це своїми життями(навіть якщо вони не до кінця розуміли деякі проблеми цих гасел)Сцикуни/білобілетники - не мають жодних прав на використання радикальних гасел.
Доброго здоровячка Вам!
Продовжую лікнеп. Затямте собі раз і назавжди: в цьому житті, ніхто, нікому, нічим не забовязаний. Людина просто робить свій вибір, приймає певні забовязання чи ні. .....
Висновок: присміріть свою гординю і чванство!
На все є Божий суд. Кожний отримає по свому вибору.
Приходить першокласник в школу, витягує Біблію, кладе на парту і заявляєЯ Біблію не читав, але прослухав,тому я нікому нічого не винен,але зараз всі викладачі включно з Директором школи зобовязані слухати мої брєдні, а я їх знання не поважаю і вчитись читати не хочу....
Нічого(нікого) не нагадує?
Тому в мене запитання до білобілетного перекотиполя
1 Чому діти в школі зобовязані слухати вчителя?
2 Хто виграє від того ,що учні чогось навчаться
3 Чи має право першокласник вимагати змін в навчальному процесі
4 Чи має право отримавший довідку замість атестата - вимагати змін у навчальному процесі....
Тому ще раз
Суспільство - це в першу чергу особиста відповідальність по виконанню правил прийнятих в цьому суспільстві...
І тільки той хто максимально/відповідально поводиться - має право виставляти претензії до інших ( і то тільки в тих сферах де його відповідальна поведінка перевищує рівень поведінки тих кому він виставляє претензії)
А раз так,то
В мене запитання
Білобілетнику-що ти зробив корисного для України?
Відпрацював волонтером? - точно ні
Був на фронті - два рази ні
Пробував стримати руССовесну яка на твоїй малій батьківщині процвітала з 2004 року? - ні
Платиш податків більше - ніж отримуєш благ від Держави ( в розрізі макросімї дід/баба+батьки+ти+твої діти) - 99% що ні...
То не зробивши нічого корисного - ти тільки підсираєш???
Класне в тебе розуміння дій порядного Громадянина.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Суб 23 тра, 2020 14:35
Козак-характерник написав:
Плющить людину, що хтось має протилежну точку зору, інші цінності, риси характеру і т.п
Ти не маєш корисних для побудови Держави цінностей чи рис характеру(сциклівість - це не позитив.популізм тим більше).
Твій набір складається з двох популістичних гаселПорошенко - поганий бо здав Україну
Хтось повинен щось зробити, поки білобілетники будуть сцикливо ховатись в безпечних місцях,до створення яких не приклали ні грама зусиль.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
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