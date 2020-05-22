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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6176617761786179>
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 14:50

  Козак-характерник написав:
  budivelnik написав:
  Козак-характерник написав:Доброго здоровячка Вам! :) Продовжую лікнеп. Затямте собі раз і назавжди: в цьому житті, ніхто, нікому, нічим не забовязаний. Людина просто робить свій вибір, приймає певні забовязання чи ні. .....
Висновок: присміріть свою гординю і чванство! :) На все є Божий суд. Кожний отримає по свому вибору.
Приходить першокласник в школу, витягує Біблію, кладе на парту і заявляє
Я Біблію не читав, але прослухав,тому я нікому нічого не винен,але зараз всі викладачі включно з Директором школи зобовязані слухати мої брєдні, а я їх знання не поважаю і вчитись читати не хочу....
Нічого(нікого) не нагадує?

Тому в мене запитання до білобілетного перекотиполя
1 Чому діти в школі зобовязані слухати вчителя?
2 Хто виграє від того ,що учні чогось навчаться
3 Чи має право першокласник вимагати змін в навчальному процесі
4 Чи має право отримавший довідку замість атестата - вимагати змін у навчальному процесі....

Тому ще раз
Суспільство - це в першу чергу особиста відповідальність по виконанню правил прийнятих в цьому суспільстві...
І тільки той хто максимально/відповідально поводиться - має право виставляти претензії до інших ( і то тільки в тих сферах де його відповідальна поведінка перевищує рівень поведінки тих кому він виставляє претензії)

А раз так,то
В мене запитання
Білобілетнику-що ти зробив корисного для України?
Відпрацював волонтером? - точно ні
Був на фронті - два рази ні
Пробував стримати руССовесну яка на твоїй малій батьківщині процвітала з 2004 року? - ні
Платиш податків більше - ніж отримуєш благ від Держави ( в розрізі макросімї дід/баба+батьки+ти+твої діти) - 99% що ні...

То не зробивши нічого корисного - ти тільки підсираєш???
Класне в тебе розуміння дій порядного Громадянина.

Я форумчанина з таким ніком тут не бачив. Моще щось пропустив? :shock: Ну чекайте, може він зявиться і відповість Вам. :) Можу надати лише коментарій до Вашого допису.

Іноді людину і її цінності, найкраще характеризують не відповіді, а питання, які та людина ставить...
І саме тому древня народна мудрість по цьому питанню дає таку приказку
Будь-який дурень ,поставить стільки запитань ,що й сто мудреців не дадуть на них відповідей...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 14:55

Schmit
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 14:57

  budivelnik написав: древня народна мудрість по цьому питанню дає таку приказку
Будь-який дурень ,поставить стільки запитань ,що й сто мудреців не дадуть на них відповідей...

Ну не треба вже так самокритично! :) Добра Вам! І будьте мені здорові! :wink:
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 15:02

Козак-характерник
Мавпування - це аргумент ,який доводить
а - відсутність власного розуму
б - відсутність місця для розміщення речовини.в якій зберігається розум

А по суті є що сказати?
І далі будеш стверджувати що крім трусливої втечі в 2012 з Донецька у Львів - ти більш нічим не прославився?
І далі будеш стверджувати ,що нікому нічого не винен? навіть мамі/татові/вчителю/Державі ?

І по питанням які я тобі задавав
Є мої - розумні, на які є відповіді
Є твої - дурні, на які відповідей не має...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 15:06

По суті

budivelnik по суті вже сказано давно.

  Козак-характерник написав:Вам вже неодноразово радили, звернутися до профільних спеціалістів і отримати ПРОФЕСІЙНУ допомогу. 8) Ось бачите, вже мерещаться неіснуючі персонажі на цій гілці...Себто, хвороба прогресує. Не затягуйте з лікуванням! І будьте мені здорові! :)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 15:07

Парламент Канади

Зображення
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 15:19

  budivelnik написав:
  zРадио написав:Разница - это наш потенцил роста, а не повод для очередного приступа самоковыряния, которыми псевдо-патриоты вроде тебя засрали уже всю историю, образование и быт!
1 Засрали кремлеботи-а-ля ти
2 Так ,у нас дикий потенціал росту і ми ним скористаємось...але одна особливість
Ми просто знаходимось внизу, і у нас низька первинна база...
Тому ми нічого не роблячи...вже 30 років отримуємо збільшення заробітної плати у доларах..
Починали з мінімальної в 3 долари ,середньої в 5 доларів
Зараз мінімальна ______175 доларів, середня _370 доларів
Ріст у ________________58 разів______________74 рази


budivelnik и чтобы не соврал - не он будет :mrgreen:

Зарплата росла только первую половину периода независимости (и то - сперва обвалившись), вторую - топчется на месте в коридоре между 250 и 350 долларами с краткосрочными "уколами" ниже 200 и выше 400 долларов. Польша выросла за тот же период в 3 раза. Беларусь и Казахстан - в 2 раза (и что характерно - там пост-совковый электорат ничему не мешал :mrgreen: )

Средняя зарплата в долларах (линия тренда показывает рост на целых 14 долларов за 14 лет - как символично):
Зображення
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 15:38

budivelnik
Немає сенсу ставити питання людині-пластинці.
Я теж пробував ставити йому гострі питання. Ось його відповіді:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4971312#p4971312
В ігнор його.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 15:42

  zРадио написав:
  budivelnik написав:
  zРадио написав:Разница - это наш потенцил роста, а не повод для очередного приступа самоковыряния, которыми псевдо-патриоты вроде тебя засрали уже всю историю, образование и быт!
1 Засрали кремлеботи-а-ля ти
2 Так ,у нас дикий потенціал росту і ми ним скористаємось...але одна особливість
Ми просто знаходимось внизу, і у нас низька первинна база...
Тому ми нічого не роблячи...вже 30 років отримуємо збільшення заробітної плати у доларах..
Починали з мінімальної в 3 долари ,середньої в 5 доларів
Зараз мінімальна ______175 доларів, середня _370 доларів
Ріст у ________________58 разів______________74 рази

budivelnik и чтобы не соврал - не он будет :mrgreen:
Зарплата росла только первую половину периода независимости (и то - сперва обвалившись), вторую - топчется на месте в коридоре между 250 и 350 долларами с краткосрочными "уколами" ниже 200 и выше 400 долларов. Польша выросла за тот же период в 3 раза. Беларусь и Казахстан - в 2 раза (и что характерно - там пост-совковый электорат ничему не мешал :mrgreen: )
Средняя зарплата в долларах (линия тренда показывает рост на целых 14 долларов за 14 лет - как символично):
Зображення
1 Я погоджусь з ольгінцем ,що реальна економічна незалежність України від педерації почалась десь після 2004 року, а тому розумію чому він приводить графік з 2006
2 При цьому
Політична Незалежність України -почалася з 1991 року...
Тому я свої данні почав з 1991 року
Починали з мінімальної в 3 долари ,середньої в 5 доларів___1991 рік
Зараз мінімальна ______175 доларів, середня _370 доларів___2020 рік
Ріст у ________________58 разів______________74 рази

При цьому мені ясно
Чим нижча була база - тим більший ріст в разах..
Ясно ,що як тільки виростимо ще в 3 рази по відношенню до сьогодні - швидкість росту ще більш уповільниться.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 15:51

zРадио
Остання середня(за березень 2020) = 427$ - максимальна за усю історію. Більша ніж в березні 2013(401$). Але кремлеботи продовжують говорити на чорне біле.
Частіше за зеків голосуйте, тоді швидше Швейцарію доженемо.
andrijk777
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