Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Козак-характерник написав:Доброго здоровячка Вам! Продовжую лікнеп. Затямте собі раз і назавжди: в цьому житті, ніхто, нікому, нічим не забовязаний. Людина просто робить свій вибір, приймає певні забовязання чи ні. ..... Висновок: присміріть свою гординю і чванство! На все є Божий суд. Кожний отримає по свому вибору.
Приходить першокласник в школу, витягує Біблію, кладе на парту і заявляє Я Біблію не читав, але прослухав,тому я нікому нічого не винен,але зараз всі викладачі включно з Директором школи зобовязані слухати мої брєдні, а я їх знання не поважаю і вчитись читати не хочу.... Нічого(нікого) не нагадує?
Тому в мене запитання до білобілетного перекотиполя 1 Чому діти в школі зобовязані слухати вчителя? 2 Хто виграє від того ,що учні чогось навчаться 3 Чи має право першокласник вимагати змін в навчальному процесі 4 Чи має право отримавший довідку замість атестата - вимагати змін у навчальному процесі....
Тому ще раз Суспільство - це в першу чергу особиста відповідальність по виконанню правил прийнятих в цьому суспільстві... І тільки той хто максимально/відповідально поводиться - має право виставляти претензії до інших ( і то тільки в тих сферах де його відповідальна поведінка перевищує рівень поведінки тих кому він виставляє претензії)
А раз так,то В мене запитання Білобілетнику-що ти зробив корисного для України? Відпрацював волонтером? - точно ні Був на фронті - два рази ні Пробував стримати руССовесну яка на твоїй малій батьківщині процвітала з 2004 року? - ні Платиш податків більше - ніж отримуєш благ від Держави ( в розрізі макросімї дід/баба+батьки+ти+твої діти) - 99% що ні...
То не зробивши нічого корисного - ти тільки підсираєш??? Класне в тебе розуміння дій порядного Громадянина.
Я форумчанина з таким ніком тут не бачив. Моще щось пропустив? Ну чекайте, може він зявиться і відповість Вам. Можу надати лише коментарій до Вашого допису.
Іноді людину і її цінності, найкраще характеризують не відповіді, а питання, які та людина ставить...
І саме тому древня народна мудрість по цьому питанню дає таку приказку Будь-який дурень ,поставить стільки запитань ,що й сто мудреців не дадуть на них відповідей...
Козак-характерник Мавпування - це аргумент ,який доводить а - відсутність власного розуму б - відсутність місця для розміщення речовини.в якій зберігається розум
А по суті є що сказати? І далі будеш стверджувати що крім трусливої втечі в 2012 з Донецька у Львів - ти більш нічим не прославився? І далі будеш стверджувати ,що нікому нічого не винен? навіть мамі/татові/вчителю/Державі ?
І по питанням які я тобі задавав Є мої - розумні, на які є відповіді Є твої - дурні, на які відповідей не має...
Козак-характерник написав:Вам вже неодноразово радили, звернутися до профільних спеціалістів і отримати ПРОФЕСІЙНУ допомогу. Ось бачите, вже мерещаться неіснуючі персонажі на цій гілці...Себто, хвороба прогресує. Не затягуйте з лікуванням! І будьте мені здорові!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
zРадио написав:Разница - это наш потенцил роста, а не повод для очередного приступа самоковыряния, которыми псевдо-патриоты вроде тебя засрали уже всю историю, образование и быт!
1 Засрали кремлеботи-а-ля ти 2 Так ,у нас дикий потенціал росту і ми ним скористаємось...але одна особливість Ми просто знаходимось внизу, і у нас низька первинна база... Тому ми нічого не роблячи...вже 30 років отримуємо збільшення заробітної плати у доларах.. Починали з мінімальної в 3 долари ,середньої в 5 доларів Зараз мінімальна ______175 доларів, середня _370 доларів Ріст у ________________58 разів______________74 рази
budivelnik и чтобы не соврал - не он будет
Зарплата росла только первую половину периода независимости (и то - сперва обвалившись), вторую - топчется на месте в коридоре между 250 и 350 долларами с краткосрочными "уколами" ниже 200 и выше 400 долларов. Польша выросла за тот же период в 3 раза. Беларусь и Казахстан - в 2 раза (и что характерно - там пост-совковый электорат ничему не мешал )
Средняя зарплата в долларах (линия тренда показывает рост на целых 14 долларов за 14 лет - как символично):
zРадио написав:Разница - это наш потенцил роста, а не повод для очередного приступа самоковыряния, которыми псевдо-патриоты вроде тебя засрали уже всю историю, образование и быт!
1 Засрали кремлеботи-а-ля ти 2 Так ,у нас дикий потенціал росту і ми ним скористаємось...але одна особливість Ми просто знаходимось внизу, і у нас низька первинна база... Тому ми нічого не роблячи...вже 30 років отримуємо збільшення заробітної плати у доларах.. Починали з мінімальної в 3 долари ,середньої в 5 доларів Зараз мінімальна ______175 доларів, середня _370 доларів Ріст у ________________58 разів______________74 рази
budivelnik и чтобы не соврал - не он будет Зарплата росла только первую половину периода независимости (и то - сперва обвалившись), вторую - топчется на месте в коридоре между 250 и 350 долларами с краткосрочными "уколами" ниже 200 и выше 400 долларов. Польша выросла за тот же период в 3 раза. Беларусь и Казахстан - в 2 раза (и что характерно - там пост-совковый электорат ничему не мешал ) Средняя зарплата в долларах (линия тренда показывает рост на целых 14 долларов за 14 лет - как символично):
1 Я погоджусь з ольгінцем ,що реальна економічна незалежність України від педерації почалась десь після 2004 року, а тому розумію чому він приводить графік з 2006 2 При цьому Політична Незалежність України -почалася з 1991 року... Тому я свої данні почав з 1991 року Починали з мінімальної в 3 долари ,середньої в 5 доларів___1991 рік Зараз мінімальна ______175 доларів, середня _370 доларів___2020 рік Ріст у ________________58 разів______________74 рази
При цьому мені ясно Чим нижча була база - тим більший ріст в разах.. Ясно ,що як тільки виростимо ще в 3 рази по відношенню до сьогодні - швидкість росту ще більш уповільниться.
zРадио Остання середня(за березень 2020) = 427$ - максимальна за усю історію. Більша ніж в березні 2013(401$). Але кремлеботи продовжують говорити на чорне біле. Частіше за зеків голосуйте, тоді швидше Швейцарію доженемо.