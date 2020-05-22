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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6176617761786179> Додано: Суб 23 тра, 2020 14:50 Козак-характерник написав: budivelnik написав: Козак-характерник написав: Доброго здоровячка Вам! Продовжую лікнеп. Затямте собі раз і назавжди: в цьому житті, ніхто, нікому, нічим не забовязаний. Людина просто робить свій вибір, приймає певні забовязання чи ні. .....

Висновок: присміріть свою гординю і чванство! На все є Божий суд. Кожний отримає по свому вибору. Доброго здоровячка Вам!Продовжую лікнеп. Затямте собі раз і назавжди: в цьому житті, ніхто, нікому, нічим не забовязаний. Людина просто робить свій вибір, приймає певні забовязання чи ні. .....Висновок: присміріть свою гординю і чванство!На все є Божий суд. Кожний отримає по свому вибору. Приходить першокласник в школу, витягує Біблію, кладе на парту і заявляє

Я Біблію не читав, але прослухав,тому я нікому нічого не винен,але зараз всі викладачі включно з Директором школи зобовязані слухати мої брєдні, а я їх знання не поважаю і вчитись читати не хочу....

Нічого(нікого) не нагадує?



Тому в мене запитання до білобілетного перекотиполя

1 Чому діти в школі зобовязані слухати вчителя?

2 Хто виграє від того ,що учні чогось навчаться

3 Чи має право першокласник вимагати змін в навчальному процесі

4 Чи має право отримавший довідку замість атестата - вимагати змін у навчальному процесі....



Тому ще раз

Суспільство - це в першу чергу особиста відповідальність по виконанню правил прийнятих в цьому суспільстві...

І тільки той хто максимально/відповідально поводиться - має право виставляти претензії до інших ( і то тільки в тих сферах де його відповідальна поведінка перевищує рівень поведінки тих кому він виставляє претензії)



А раз так,то

В мене запитання

Білобілетнику-що ти зробив корисного для України?

Відпрацював волонтером? - точно ні

Був на фронті - два рази ні

Пробував стримати руССовесну яка на твоїй малій батьківщині процвітала з 2004 року? - ні

Платиш податків більше - ніж отримуєш благ від Держави ( в розрізі макросімї дід/баба+батьки+ти+твої діти) - 99% що ні...



То не зробивши нічого корисного - ти тільки підсираєш???

Класне в тебе розуміння дій порядного Громадянина.

Приходить першокласник в школу, витягує Біблію, кладе на парту і заявляєНічого(нікого) не нагадує?Тому в мене запитання до білобілетного перекотиполя1 Чому діти в школі зобовязані слухати вчителя?2 Хто виграє від того ,що учні чогось навчаться3 Чи має право першокласник вимагати змін в навчальному процесі4 Чи має право отримавший довідку замість атестата - вимагати змін у навчальному процесі....Тому ще разСуспільство - це в першу чергу особиста відповідальність по виконанню правил прийнятих в цьому суспільстві...І тільки той хто максимально/відповідально поводиться - має право виставляти претензії до інших ( і то тільки в тих сферах де його відповідальна поведінка перевищує рівень поведінки тих кому він виставляє претензії)А раз так,тоВ мене запитанняБілобілетнику-що ти зробив корисного для України?Відпрацював волонтером? - точно ніБув на фронті - два рази ніПробував стримати руССовесну яка на твоїй малій батьківщині процвітала з 2004 року? - ніПлатиш податків більше - ніж отримуєш благ від Держави ( в розрізі макросімї дід/баба+батьки+ти+твої діти) - 99% що ні...То не зробивши нічого корисного - ти тільки підсираєш???Класне в тебе розуміння дій порядного Громадянина.

Я форумчанина з таким ніком тут не бачив. Моще щось пропустив? Ну чекайте, може він зявиться і відповість Вам. Можу надати лише коментарій до Вашого допису.



Іноді людину і її цінності, найкраще характеризують не відповіді, а питання, які та людина ставить ... Я форумчанина з таким ніком тут не бачив. Моще щось пропустив?Ну чекайте, може він зявиться і відповість Вам.Можу надати лише коментарій до Вашого допису.Іноді.. І саме тому древня народна мудрість по цьому питанню дає таку приказку

Будь-який дурень ,поставить стільки запитань ,що й сто мудреців не дадуть на них відповідей... І саме тому древня народна мудрість по цьому питанню дає таку приказку http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22895 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2334 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 тра, 2020 14:55 Schmit

Повідомлень: 1308 З нами з: 08.09.09 Подякував: 17 раз. Подякували: 176 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 тра, 2020 14:57 budivelnik написав: древня народна мудрість по цьому питанню дає таку приказку

Будь-який дурень ,поставить стільки запитань ,що й сто мудреців не дадуть на них відповідей... древня народна мудрість по цьому питанню дає таку приказку

Ну не треба вже так самокритично! Добра Вам! І будьте мені здорові! Ну не треба вже так самокритично!Добра Вам! І будьте мені здорові! Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28630 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1935 раз. Подякували: 2113 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 тра, 2020 15:02 Козак-характерник

Мавпування - це аргумент ,який доводить

а - відсутність власного розуму

б - відсутність місця для розміщення речовини.в якій зберігається розум



А по суті є що сказати?

І далі будеш стверджувати що крім трусливої втечі в 2012 з Донецька у Львів - ти більш нічим не прославився?

І далі будеш стверджувати ,що нікому нічого не винен? навіть мамі/татові/вчителю/Державі ?



І по питанням які я тобі задавав

Є мої - розумні, на які є відповіді

Є твої - дурні, на які відповідей не має... http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22895 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2334 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 тра, 2020 15:06 По суті budivelnik по суті вже сказано давно.



Козак-характерник написав: Вам вже неодноразово радили, звернутися до профільних спеціалістів і отримати ПРОФЕСІЙНУ допомогу. Ось бачите, вже мерещаться неіснуючі персонажі на цій гілці...Себто, хвороба прогресує. Не затягуйте з лікуванням! І будьте мені здорові! Вам вже неодноразово радили, звернутися до профільних спеціалістів і отримати ПРОФЕСІЙНУ допомогу.Ось бачите, вже мерещаться неіснуючі персонажі на цій гілці...Себто, хвороба прогресує. Не затягуйте з лікуванням! І будьте мені здорові! по суті вже сказано давно. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28630 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1935 раз. Подякували: 2113 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 тра, 2020 15:07 Парламент Канади http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22895 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2334 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 тра, 2020 15:19 budivelnik написав: zРадио написав: Разница - это наш потенцил роста, а не повод для очередного приступа самоковыряния, которыми псевдо-патриоты вроде тебя засрали уже всю историю, образование и быт! Разница - это наш потенцил роста, а не повод для очередного приступа самоковыряния, которыми псевдо-патриоты вроде тебя засрали уже всю историю, образование и быт! 1 Засрали кремлеботи-а-ля ти

2 Так ,у нас дикий потенціал росту і ми ним скористаємось...але одна особливість

Ми просто знаходимось внизу, і у нас низька первинна база...

Тому ми нічого не роблячи...вже 30 років отримуємо збільшення заробітної плати у доларах..

Починали з мінімальної в 3 долари ,середньої в 5 доларів

Зараз мінімальна ______175 доларів, середня _370 доларів

Ріст у ________________58 разів______________74 рази 1 Засрали кремлеботи-а-ля ти2 Так ,у нас дикий потенціал росту і ми ним скористаємось...але одна особливістьМи просто знаходимось внизу, і у нас низька первинна база...Тому ми нічого не роблячи...вже 30 років отримуємо збільшення заробітної плати у доларах..Починали з мінімальної в 3 долари ,середньої в 5 доларівЗараз мінімальна ______175 доларів, середня _370 доларівРіст у ________________58 разів______________74 рази



budivelnik и чтобы не соврал - не он будет



Зарплата росла только первую половину периода независимости (и то - сперва обвалившись), вторую - топчется на месте в коридоре между 250 и 350 долларами с краткосрочными "уколами" ниже 200 и выше 400 долларов. Польша выросла за тот же период в 3 раза. Беларусь и Казахстан - в 2 раза (и что характерно - там пост-совковый электорат ничему не мешал )



Средняя зарплата в долларах (линия тренда показывает рост на целых 14 долларов за 14 лет - как символично):

и чтобы не соврал - не он будетЗарплата росла только первую половину периода независимости (и то - сперва обвалившись), вторую - топчется на месте в коридоре между 250 и 350 долларами с краткосрочными "уколами" ниже 200 и выше 400 долларов. Польша выросла за тот же период в 3 раза. Беларусь и Казахстан - в 2 раза (и что характерно - там пост-совковый электорат ничему не мешал(линия тренда показывает рост на целых 14 долларов за 14 лет - как символично): zРадио

Повідомлень: 5735 З нами з: 02.05.18 Подякував: 980 раз. Подякували: 2150 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 тра, 2020 15:38 budivelnik

Немає сенсу ставити питання людині-пластинці.

Я теж пробував ставити йому гострі питання. Ось його відповіді:

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4971312#p4971312

В ігнор його. Немає сенсу ставити питання людині-пластинці.Я теж пробував ставити йому гострі питання. Ось його відповіді:В ігнор його. andrijk777

Повідомлень: 2163 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 тра, 2020 15:42 zРадио написав: budivelnik написав: zРадио написав: Разница - это наш потенцил роста, а не повод для очередного приступа самоковыряния, которыми псевдо-патриоты вроде тебя засрали уже всю историю, образование и быт! Разница - это наш потенцил роста, а не повод для очередного приступа самоковыряния, которыми псевдо-патриоты вроде тебя засрали уже всю историю, образование и быт! 1 Засрали кремлеботи-а-ля ти

2 Так ,у нас дикий потенціал росту і ми ним скористаємось...але одна особливість

Ми просто знаходимось внизу, і у нас низька первинна база...

Тому ми нічого не роблячи...вже 30 років отримуємо збільшення заробітної плати у доларах..

Починали з мінімальної в 3 долари ,середньої в 5 доларів

Зараз мінімальна ______175 доларів, середня _370 доларів

Ріст у ________________58 разів______________74 рази 1 Засрали кремлеботи-а-ля ти2 Так ,у нас дикий потенціал росту і ми ним скористаємось...але одна особливістьМи просто знаходимось внизу, і у нас низька первинна база...Тому ми нічого не роблячи...вже 30 років отримуємо збільшення заробітної плати у доларах..Починали з мінімальної в 3 долари ,середньої в 5 доларівЗараз мінімальна ______175 доларів, середня _370 доларівРіст у ________________58 разів______________74 рази

budivelnik и чтобы не соврал - не он будет

Зарплата росла только первую половину периода независимости (и то - сперва обвалившись), вторую - топчется на месте в коридоре между 250 и 350 долларами с краткосрочными "уколами" ниже 200 и выше 400 долларов. Польша выросла за тот же период в 3 раза. Беларусь и Казахстан - в 2 раза (и что характерно - там пост-совковый электорат ничему не мешал )

Средняя зарплата в долларах (линия тренда показывает рост на целых 14 долларов за 14 лет - как символично):

и чтобы не соврал - не он будетЗарплата росла только первую половину периода независимости (и то - сперва обвалившись), вторую - топчется на месте в коридоре между 250 и 350 долларами с краткосрочными "уколами" ниже 200 и выше 400 долларов. Польша выросла за тот же период в 3 раза. Беларусь и Казахстан - в 2 раза (и что характерно - там пост-совковый электорат ничему не мешал(линия тренда показывает рост на целых 14 долларов за 14 лет - как символично): 1 Я погоджусь з ольгінцем ,що реальна економічна незалежність України від педерації почалась десь після 2004 року, а тому розумію чому він приводить графік з 2006

2 При цьому

Політична Незалежність України -почалася з 1991 року...

Тому я свої данні почав з 1991 року

Починали з мінімальної в 3 долари ,середньої в 5 доларів___1991 рік

Зараз мінімальна ______ 175 доларів, середня _ 370 доларів___2020 рік

Ріст у ________________ 58 разів______________ 74 рази



При цьому мені ясно

Чим нижча була база - тим більший ріст в разах..

Ясно ,що як тільки виростимо ще в 3 рази по відношенню до сьогодні - швидкість росту ще більш уповільниться. 1 Я погоджусь з ольгінцем ,що реальна економічна незалежність України від педерації почалась десь після 2004 року, а тому розумію чому він приводить графік з 20062 При цьомуПолітична Незалежність України -почалася з 1991 року...Тому я свої данні почав з 1991 рокуПри цьому мені ясноЧим нижча була база - тим більший ріст в разах..Ясно ,що як тільки виростимо ще в 3 рази по відношенню до сьогодні - швидкість росту ще більш уповільниться. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22895 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2334 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 тра, 2020 15:51 zРадио

Остання середня(за березень 2020) = 427$ - максимальна за усю історію. Більша ніж в березні 2013(401$). Але кремлеботи продовжують говорити на чорне біле.

Частіше за зеків голосуйте, тоді швидше Швейцарію доженемо. andrijk777

Повідомлень: 2163 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6176617761786179> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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