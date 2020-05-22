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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6176617761786179
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 15:52

Re: Політичні дискусії

  andrijk777 написав:В ігнор його.
Не можна його в ігнор
Це примітивно/сцикливо/паскудне створіння, прийшло сюди не для спілкування... воно прийшло обгадити все навколо себе і нас в тому числі...
Але при цьому.як і будь-який примітив - воно вразливе і не хоче бачити наскільки тупе в порівнянні з опонентами...
Тому
якщо його в ігнор - завтра отримаємо всю гілку в цитуванні баптиських брошурок з брєдом...
якщо ж його фейсом об тейбл - воно відразу скорочує своє перебування тут..
Тобто
Воно гадить рівно настільки - скільки вільного місця бачить.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 16:01

budivelnik
Немає сенсу спілкуватись з розумово відсталими.
зРадіо і фрізе хоч і кремлеботи, але пишуть достатньо аргументовано. З ними є сенс спілкуватись.
Але спілкуватись з "пластинкою"... ну не знаю...
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 16:05

Re: Політичні дискусії

  andrijk777 написав:Немає сенсу спілкуватись з розумово відсталими.
А хто казав про спілкуватись ?
На фоні його тупизни - на порядок легше показати так звані досягнення совка/популізму/руССофашизму - яке воно просуває ,думаючи що просуває якусь тільки йому відому - новітню ідею....
Воно ж не розуміє
В пустій голові - нічого нового народитись не може..., але може скупчитись( як у відстойнику) все те гіменце, яким педерація поливає Україну.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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