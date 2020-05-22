Не можна його в ігнор
Це примітивно/сцикливо/паскудне створіння, прийшло сюди не для спілкування... воно прийшло обгадити все навколо себе і нас в тому числі...
Але при цьому.як і будь-який примітив - воно вразливе і не хоче бачити наскільки тупе в порівнянні з опонентами...
Тому
якщо його в ігнор - завтра отримаємо всю гілку в цитуванні баптиських брошурок з брєдом...
якщо ж його фейсом об тейбл - воно відразу скорочує своє перебування тут..
Тобто
Воно гадить рівно настільки - скільки вільного місця бачить.