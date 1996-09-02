Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Не можна його в ігнор Це примітивно/сцикливо/паскудне створіння, прийшло сюди не для спілкування... воно прийшло обгадити все навколо себе і нас в тому числі... Але при цьому.як і будь-який примітив - воно вразливе і не хоче бачити наскільки тупе в порівнянні з опонентами... Тому якщо його в ігнор - завтра отримаємо всю гілку в цитуванні баптиських брошурок з брєдом... якщо ж його фейсом об тейбл - воно відразу скорочує своє перебування тут.. Тобто Воно гадить рівно настільки - скільки вільного місця бачить.
budivelnik Немає сенсу спілкуватись з розумово відсталими. зРадіо і фрізе хоч і кремлеботи, але пишуть достатньо аргументовано. З ними є сенс спілкуватись. Але спілкуватись з "пластинкою"... ну не знаю...
andrijk777 написав:Немає сенсу спілкуватись з розумово відсталими.
А хто казав про спілкуватись ? На фоні його тупизни - на порядок легше показати так звані досягнення совка/популізму/руССофашизму - яке воно просуває ,думаючи що просуває якусь тільки йому відому - новітню ідею.... Воно ж не розуміє В пустій голові - нічого нового народитись не може..., але може скупчитись( як у відстойнику) все те гіменце, яким педерація поливає Україну.
andrijk777 написав:zРадио Остання середня(за березень 2020) = 427$ - максимальна за усю історію. Більша ніж в березні 2013(401$). Але кремлеботи продовжують говорити на чорне біле. Частіше за зеків голосуйте, тоді швидше Швейцарію доженемо.
Тролльчик, человеку, знающему цифры, легко понять, что я взял средние зарплаты за год, а не максимальные средние, зафиксированные в течение года! На 2020-й специально поставил штрих-пунктир, что значит - прогноз. Если ты считаешь, что зарплаты в 2020-м продолжат расти, то я даже не знаю, что предложить - просто не писать на финансовом форуме, по крайней мере пока не получишь соответствующее образование...
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 23 тра, 2020 16:39, всього редагувалось 1 раз.
zРадио Та на мінімальну ( бо вона визначається Законом,а тому не може піддаватись маніпулюванням) https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0 з 01.12.2012 1134 грн. з 01.10.2012 1118 грн. з 01.07.2012 1102 грн. з 01.04.2012 1094 грн. з 01.01.2012 1073 грн. з 01.12.2011 1004 грн. з 01.10.2011 985 грн. з 01.04.2011 960 грн. з 01.01.2011 941 грн. з 01.12.2010 922 грн. з 01.10.2010 907 грн. з 01.07.2010 888 грн. з 01.04.2010 884 грн. з 01.01.2010 869 грн. з 01.11.2009 744 грн. з 01.10.2009 650 грн. з 01.07.2009 630 грн. з 01.04.2009 625 грн. з 01.01.2009 605 грн. з 01.12.2008 605 грн. з 01.10.2008 545 грн. з 01.04.2008 525 грн. з 01.01.2008 515 грн. з 01.10.2007 460 грн. з 01.07.2007 440 грн. з 01.04.2007 420 грн. з 01.12.2006 400 грн. з 01.07.2006 375 грн. з 01.01.2006 350 грн. з 01.09.2005 332 грн. з 01.07.2005 310 грн. з 01.04.2005 290 грн. з 01.01.2005 262 грн. з 01.09.2004 237 грн. з 01.12.2003 205 грн. з 01.01.2003 185 грн. з 01.07.2002 165 грн. з 01.01.2002 140 грн. з 01.07.2000 118 грн. з 01.04.2000 90 грн. з 01.01.1999 74 грн. з 01.07.1998 55 грн. з 01.01.1998 45 грн. з 02.09.1996 15 грн._____1,83 грн за долар з 01.03.1996 1 500 000 крб з 01.12.1993 60 000 крб з 01.09.1993 20 000 крб з 01.06.1993 6 900 крб з 01.01.1993 4 600 крб__4540 карбованців за долар з 01.11.1992 2 300 крб з 01.05.1992 900 крб____208 карбованців за доллар з 01.12.1991 400 крб з 01.07.1991 185 крб
andrijk777 написав:zРадио Остання середня(за березень 2020) = 427$ - максимальна за усю історію. Більша ніж в березні 2013(401$). Але кремлеботи продовжують говорити на чорне біле. Частіше за зеків голосуйте, тоді швидше Швейцарію доженемо.
Тролльчик, человеку, знающему цифры, легко понять, что я взял средние зарплаты за год, а не максимальные средние, зафиксированные в течение года! На 2020-й специально поставил штрих-пунктир, что значит - прогноз. Если ты считаешь, что зарплаты в 2020-м продолжат расти, то я даже не знаю, что предложить - просто не писать на финансовом форуме, по крайней мере пока не получишь соответствующее образование...
Что стоят зарплаты без стоимости потребительской (реальной, а не нарисованный в кабмине) корзины с коммунальными
andrijk777 написав:budivelnik Немає сенсу спілкуватись з розумово відсталими. зРадіо і фрізе хоч і кремлеботи, але пишуть достатньо аргументовано. З ними є сенс спілкуватись. Але спілкуватись з "пластинкою"... ну не знаю...
Лихо у вас получается: себя сами обозначили сторонниками-защитниками интересов Украины, а оппонентов кремлеботами и т.п.
И с такой изначально дико брехливой позицией ещё что-то о сенсi cпiлкування рассуждаете. Цирк...
budivelnik написав:zРадио Та на мінімальну ( бо вона визначається Законом,а тому не може піддаватись маніпулюванням)
Не-не-не, дружище, при гиперинфляции бюджетное законотворчество всегда будет отставать от реакции рынка, в том числе по своевременному переклеиванию ценников на все товары и услуги, которые и формируют доходы, с которых платятся зарплаты. В бюджетной же сфере минимальная зарплата - это триггер тарифной сетки, а не модальное значение (мода, на всякий случай - это наиболее встречаемая величина в выборке).
Ты ляпнул абсолютнейшую глупость, и пытаешься сделать хорошую мину. 5 долларов в месяц, а уж тем более меньше - это физиологическая смерть, и точка! По крайней мере при текущем ППС.
Ну а если по ППС 1 доллар в Украине в 1991-м соответствовал не 3-м долларам в США, как сегодня, а 50-и, то каким шлангом ты решил прикинуться, сравнивая его в динамике с сегодняшним?
Вот тебе ВВП по ППС на душу - посмотри и осознай глубину лужи, в которую ты сел, занимаясь пропагандонством! Максимальная амплитуда за все годы независимости - 2,6 раз. От 3500 до 9300. А если брать 1991-й, то вообще 1,5 раза (9300/6200). Но ума, совести и лживых мотивов хватает рассказывать о "50-кратном росте"...