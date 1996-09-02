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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6177617861796180>
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 15:52

Re: Політичні дискусії

  andrijk777 написав:В ігнор його.
Не можна його в ігнор
Це примітивно/сцикливо/паскудне створіння, прийшло сюди не для спілкування... воно прийшло обгадити все навколо себе і нас в тому числі...
Але при цьому.як і будь-який примітив - воно вразливе і не хоче бачити наскільки тупе в порівнянні з опонентами...
Тому
якщо його в ігнор - завтра отримаємо всю гілку в цитуванні баптиських брошурок з брєдом...
якщо ж його фейсом об тейбл - воно відразу скорочує своє перебування тут..
Тобто
Воно гадить рівно настільки - скільки вільного місця бачить.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 16:01

budivelnik
Немає сенсу спілкуватись з розумово відсталими.
зРадіо і фрізе хоч і кремлеботи, але пишуть достатньо аргументовано. З ними є сенс спілкуватись.
Але спілкуватись з "пластинкою"... ну не знаю...
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 16:05

Re: Політичні дискусії

  andrijk777 написав:Немає сенсу спілкуватись з розумово відсталими.
А хто казав про спілкуватись ?
На фоні його тупизни - на порядок легше показати так звані досягнення совка/популізму/руССофашизму - яке воно просуває ,думаючи що просуває якусь тільки йому відому - новітню ідею....
Воно ж не розуміє
В пустій голові - нічого нового народитись не може..., але може скупчитись( як у відстойнику) все те гіменце, яким педерація поливає Україну.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 16:34

  andrijk777 написав:zРадио
Остання середня(за березень 2020) = 427$ - максимальна за усю історію. Більша ніж в березні 2013(401$). Але кремлеботи продовжують говорити на чорне біле.
Частіше за зеків голосуйте, тоді швидше Швейцарію доженемо.


Тролльчик, человеку, знающему цифры, легко понять, что я взял средние зарплаты за год, а не максимальные средние, зафиксированные в течение года! На 2020-й специально поставил штрих-пунктир, что значит - прогноз. Если ты считаешь, что зарплаты в 2020-м продолжат расти, то я даже не знаю, что предложить - просто не писать на финансовом форуме, по крайней мере пока не получишь соответствующее образование...
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 23 тра, 2020 16:39, всього редагувалось 1 раз.
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 16:37

budivelnik

Дай-ка мне пруфы на среднюю зарплату в 5 долларов для начала. А то твоя пропаганда не знает границ! Затем продолжим дискуссию.

PS: пруфы на цифры, использованные мной при построении графика, тут:
https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/2019/
https://www.obozrevatel.com/economics/d ... llarah.htm
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 16:51

zРадио
Та на мінімальну ( бо вона визначається Законом,а тому не може піддаватись маніпулюванням)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0
з 01.12.2012 1134 грн.
з 01.10.2012 1118 грн.
з 01.07.2012 1102 грн.
з 01.04.2012 1094 грн.
з 01.01.2012 1073 грн.
з 01.12.2011 1004 грн.
з 01.10.2011 985 грн.
з 01.04.2011 960 грн.
з 01.01.2011 941 грн.
з 01.12.2010 922 грн.
з 01.10.2010 907 грн.
з 01.07.2010 888 грн.
з 01.04.2010 884 грн.
з 01.01.2010 869 грн.
з 01.11.2009 744 грн.
з 01.10.2009 650 грн.
з 01.07.2009 630 грн.
з 01.04.2009 625 грн.
з 01.01.2009 605 грн.
з 01.12.2008 605 грн.
з 01.10.2008 545 грн.
з 01.04.2008 525 грн.
з 01.01.2008 515 грн.
з 01.10.2007 460 грн.
з 01.07.2007 440 грн.
з 01.04.2007 420 грн.
з 01.12.2006 400 грн.
з 01.07.2006 375 грн.
з 01.01.2006 350 грн.
з 01.09.2005 332 грн.
з 01.07.2005 310 грн.
з 01.04.2005 290 грн.
з 01.01.2005 262 грн.
з 01.09.2004 237 грн.
з 01.12.2003 205 грн.
з 01.01.2003 185 грн.
з 01.07.2002 165 грн.
з 01.01.2002 140 грн.
з 01.07.2000 118 грн.
з 01.04.2000 90 грн.
з 01.01.1999 74 грн.
з 01.07.1998 55 грн.
з 01.01.1998 45 грн.
з 02.09.1996 15 грн._____1,83 грн за долар
з 01.03.1996 1 500 000 крб
з 01.12.1993 60 000 крб
з 01.09.1993 20 000 крб
з 01.06.1993 6 900 крб
з 01.01.1993 4 600 крб__4540 карбованців за долар
з 01.11.1992 2 300 крб
з 01.05.1992 900 крб____208 карбованців за доллар
з 01.12.1991 400 крб
з 01.07.1991 185 крб

Ще якусь інформацію тобі треба?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 17:02

  zРадио написав:
  andrijk777 написав:zРадио
Остання середня(за березень 2020) = 427$ - максимальна за усю історію. Більша ніж в березні 2013(401$). Але кремлеботи продовжують говорити на чорне біле.
Частіше за зеків голосуйте, тоді швидше Швейцарію доженемо.


Тролльчик, человеку, знающему цифры, легко понять, что я взял средние зарплаты за год, а не максимальные средние, зафиксированные в течение года! На 2020-й специально поставил штрих-пунктир, что значит - прогноз. Если ты считаешь, что зарплаты в 2020-м продолжат расти, то я даже не знаю, что предложить - просто не писать на финансовом форуме, по крайней мере пока не получишь соответствующее образование...

Что стоят зарплаты без стоимости потребительской (реальной, а не нарисованный в кабмине) корзины с коммунальными
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 17:13

shapo
Січень 1993 мінімальна 4600 крб______січень 2020 мінімальна 4723 грн
житнього хліба - 33 крб.,___________________________17
свинина - 825 крб. за кг,___________________________120
яловичина - 715 крб.,_______________________________150
літр молока - 79 крб.,______________________________30
сметани - 352 крб.,_________________________________100
десяток яєць - 344 крб.,____________________________25
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 17:15

  andrijk777 написав:budivelnik
Немає сенсу спілкуватись з розумово відсталими.
зРадіо і фрізе хоч і кремлеботи, але пишуть достатньо аргументовано. З ними є сенс спілкуватись.
Але спілкуватись з "пластинкою"... ну не знаю...

Лихо у вас получается: себя сами обозначили сторонниками-защитниками интересов Украины, а оппонентов кремлеботами и т.п.

И с такой изначально дико брехливой позицией ещё что-то о сенсi cпiлкування рассуждаете.
Цирк...
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 17:17

  budivelnik написав:zРадио
Та на мінімальну ( бо вона визначається Законом,а тому не може піддаватись маніпулюванням)


Не-не-не, дружище, при гиперинфляции бюджетное законотворчество всегда будет отставать от реакции рынка, в том числе по своевременному переклеиванию ценников на все товары и услуги, которые и формируют доходы, с которых платятся зарплаты. В бюджетной же сфере минимальная зарплата - это триггер тарифной сетки, а не модальное значение (мода, на всякий случай - это наиболее встречаемая величина в выборке).

Ты ляпнул абсолютнейшую глупость, и пытаешься сделать хорошую мину. 5 долларов в месяц, а уж тем более меньше - это физиологическая смерть, и точка! По крайней мере при текущем ППС.

Ну а если по ППС 1 доллар в Украине в 1991-м соответствовал не 3-м долларам в США, как сегодня, а 50-и, то каким шлангом ты решил прикинуться, сравнивая его в динамике с сегодняшним? :roll: :roll:

Вот тебе ВВП по ППС на душу - посмотри и осознай глубину лужи, в которую ты сел, занимаясь пропагандонством! Максимальная амплитуда за все годы независимости - 2,6 раз. От 3500 до 9300. А если брать 1991-й, то вообще 1,5 раза (9300/6200). Но ума, совести и лживых мотивов хватает рассказывать о "50-кратном росте"...

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zРадио
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