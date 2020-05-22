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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 23 тра, 2020 17:22
zРадио написав:
Ну а если по ППС 1 доллар в Украине в 1991-м соответствовал не 3-м долларам в США, как сегодня, а 50-и, то каким шлангом
Ти б якось визначився
Я ляпнув
Чи а єслі
Чи ти шлангом прикинувся....
1 Є вартість долара в США і інфляція в США - це одне
2 Є вартість Доллара в Україні... і інфляція долара в Україні яка залежить від ...кількості наявних доларів в Україні.а не зміні кількості доларів в США
Таким чином
ППС - це добре. але
Я в 1992 мав 27 років і працював в Будівельному Управлінні у Львові майстором на зарплату в 3 долари....
Скільки ти мав в 1992 і що ти можеш сказати про свій досвід 1992 року?
Взяв якусь інформацію з книжки, яку написав такий самий невіглас як ти?
Тому
Є цифри
Цифри в доларах говорять
Перше - Зарплата в доларах з 1991 по 2020 рік -мінімальна зросла у 58 разів.середня у 74 рази
Друге - це не говорить про те що ми стали жити краще в 74 рази
Третє, згідно з цієї таблички
budivelnik написав:
Січень 1993 мінімальна 4600 крб______січень 2020 мінімальна 4723 грн
житнього хліба - 33 крб.,___________________________17
свинина - 825 крб. за кг,___________________________120
яловичина - 715 крб.,_______________________________150
літр молока - 79 крб.,______________________________30
сметани - 352 крб.,_________________________________100
десяток яєць - 344 крб.,____________________________25
Видно що ми стали жити краще від 3 до 5 разів
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Суб 23 тра, 2020 17:33
detroytred написав: andrijk777 написав:budivelnik
Немає сенсу спілкуватись з розумово відсталими.
зРадіо і фрізе хоч і кремлеботи, але пишуть достатньо аргументовано. З ними є сенс спілкуватись.
Але спілкуватись з "пластинкою"... ну не знаю...
Лихо у вас получается: себя сами обозначили сторонниками-защитниками интересов Украины, а оппонентов кремлеботами и т.п.
И с такой изначально дико брехливой позицией ещё что-то о сенсi cпiлкування рассуждаете.
Цирк...
Таке буває. Цирк поїхав, клоуни залишилися...
Востаннє редагувалось Козак-характерник
в Суб 23 тра, 2020 17:39, всього редагувалось 1 раз.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Додано: Суб 23 тра, 2020 17:35
budivelnik написав: zРадио написав:
Ну а если по ППС 1 доллар в Украине в 1991-м соответствовал не 3-м долларам в США, как сегодня, а 50-и, то каким шлангом
Ти б якось визначився
Я ляпнув
Чи а єслі
Чи ти шлангом прикинувся....
1 Є вартість долара в США і інфляція в США - це одне
2 Є вартість Доллара в Україні... і інфляція долара в Україні яка залежить від ...кількості наявних доларів в Україні.а не зміні кількості доларів в США
Таким чином
ППС - це добре. але
Я в 1992 мав 27 років і працював в Будівельному Управлінні у Львові майстором на зарплату в 3 долари....
Скільки ти мав в 1992 і що ти можеш сказати про свій досвід 1992 року?
Взяв якусь інформацію з книжки, яку написав такий самий невіглас як ти?
Тому
Є цифри
Цифри в доларах говорять
Перше - Зарплата в доларах з 1991 по 2020 рік -мінімальна зросла у 58 разів.середня у 74 рази
Друге - це не говорить про те що ми стали жити краще в 74 рази
Третє, згідно з цієї таблички
budivelnik написав:
Січень 1993 мінімальна 4600 крб______січень 2020 мінімальна 4723 грн
житнього хліба - 33 крб.,___________________________17
свинина - 825 крб. за кг,___________________________120
яловичина - 715 крб.,_______________________________150
літр молока - 79 крб.,______________________________30
сметани - 352 крб.,_________________________________100
десяток яєць - 344 крб.,____________________________25
Видно що ми стали жити краще від 3 до 5 разів
Дураков не раз ловил, на идиотизме:
1. Индекс Доу - Джонса? за этот период?
2. Наполнение собственной валюты?
Обеспечение товаром, налоговый сбор, сбор прибыли с производства?
Вам стоило изначально изучить Де Голля.... и немец пошел по тому же пути.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Додано: Суб 23 тра, 2020 17:39
detroytred написав:
Лихо у вас получается: себя сами обозначили сторонниками-защитниками интересов Украины, а оппонентов кремлеботами и т.п.
Наприклад в мене Ви( ЛАД ) позначені як совкофіл...
Зрадіо - проплачений ольгінець( саме проплачений і на роботі)
Фріз - плаваючий( між БЮ і невідомо ким) одесит
КХ - примітивний мудельман
Шапо - старий єврей.якому життя не миле
При цьому - в моєму розумінні це позначення не є принизливим...це просто позначення ,яке на мою думку більш характеризує Вашу поведінку/вподобання як совкофільна ніж українофільна....
Як на мене-це нормально коли людина любить ту атмосферу в якій прожила 70% свого життя...
Є виключення, але на те вони й виключення.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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