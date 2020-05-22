Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6177617861796180 Додано: Суб 23 тра, 2020 17:22 Re: Політичні дискусії zРадио написав: Ну а если по ППС 1 доллар в Украине в 1991-м соответствовал не 3-м долларам в США, как сегодня, а 50-и, то каким шлангом Ну а если по ППС 1 доллар в Украине в 1991-м соответствовал не 3-м долларам в США, как сегодня, а 50-и, то каким шлангом Ти б якось визначився

Я ляпнув

Чи а єслі

Чи ти шлангом прикинувся....

1 Є вартість долара в США і інфляція в США - це одне

2 Є вартість Доллара в Україні... і інфляція долара в Україні яка залежить від ...кількості наявних доларів в Україні.а не зміні кількості доларів в США



Таким чином

ППС - це добре. але

Я в 1992 мав 27 років і працював в Будівельному Управлінні у Львові майстором на зарплату в 3 долари....

Скільки ти мав в 1992 і що ти можеш сказати про свій досвід 1992 року?

Взяв якусь інформацію з книжки, яку написав такий самий невіглас як ти?



Тому

Є цифри

Цифри в доларах говорять

Перше - Зарплата в доларах з 1991 по 2020 рік -мінімальна зросла у 58 разів.середня у 74 рази

Друге - це не говорить про те що ми стали жити краще в 74 рази

Третє, згідно з цієї таблички

budivelnik написав: Січень 1993 мінімальна 4600 крб______січень 2020 мінімальна 4723 грн

житнього хліба - 33 крб.,___________________________17

свинина - 825 крб. за кг,___________________________120

яловичина - 715 крб.,_______________________________150

літр молока - 79 крб.,______________________________30

сметани - 352 крб.,_________________________________100

десяток яєць - 344 крб.,____________________________25 Січень 1993 мінімальна 4600 крб______січень 2020 мінімальна 4723 грнжитнього хліба - 33 крб.,___________________________17свинина - 825 крб. за кг,___________________________120яловичина - 715 крб.,_______________________________150літр молока - 79 крб.,______________________________30сметани - 352 крб.,_________________________________100десяток яєць - 344 крб.,____________________________25 Видно що ми стали жити краще від 3 до 5 разів Ти б якось визначивсяЯ ляпнувЧи а єсліЧи ти шлангом прикинувся....1 Є вартість долара в США і інфляція в США - це одне2 Є вартість Доллара в Україні... і інфляція долара в Україні яка залежить від ...кількості наявних доларів в Україні.а не зміні кількості доларів в СШАТаким чиномППС - це добре. алеЯ в 1992 мав 27 років і працював в Будівельному Управлінні у Львові майстором на зарплату в 3 долари....Скільки ти мав в 1992 і що ти можеш сказати про свій досвід 1992 року?Взяв якусь інформацію з книжки, яку написав такий самий невіглас як ти?ТомуЄ цифриЦифри в доларах говорятьПерше - Зарплата в доларах з 1991 по 2020 рік -мінімальна зросла у 58 разів.середня у 74 разиДруге - це не говорить про те що ми стали жити краще в 74 разиТретє, згідно з цієї табличкиВидно що ми стали жити краще від 3 до 5 разів http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22899 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2334 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 тра, 2020 17:33 Музична пауза detroytred написав: andrijk777 написав: budivelnik

Немає сенсу спілкуватись з розумово відсталими.

зРадіо і фрізе хоч і кремлеботи, але пишуть достатньо аргументовано. З ними є сенс спілкуватись.

Але спілкуватись з "пластинкою"... ну не знаю... Немає сенсу спілкуватись з розумово відсталими.зРадіо і фрізе хоч і кремлеботи, але пишуть достатньо аргументовано. З ними є сенс спілкуватись.Але спілкуватись з "пластинкою"... ну не знаю...

Лихо у вас получается: себя сами обозначили сторонниками-защитниками интересов Украины, а оппонентов кремлеботами и т.п.



И с такой изначально дико брехливой позицией ещё что-то о сенсi cпiлкування рассуждаете.

Цирк... Лихо у вас получается: себя сами обозначили сторонниками-защитниками интересов Украины, а оппонентов кремлеботами и т.п.И с такой изначально дико брехливой позицией ещё что-то о сенсi cпiлкування рассуждаете.Цирк...

Таке буває. Цирк поїхав, клоуни залишилися...

Таке буває. Цирк поїхав, клоуни залишилися... Востаннє редагувалось Козак-характерник в Суб 23 тра, 2020 17:39, всього редагувалось 1 раз. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28631 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1935 раз. Подякували: 2113 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 тра, 2020 17:35 budivelnik написав: zРадио написав: Ну а если по ППС 1 доллар в Украине в 1991-м соответствовал не 3-м долларам в США, как сегодня, а 50-и, то каким шлангом Ну а если по ППС 1 доллар в Украине в 1991-м соответствовал не 3-м долларам в США, как сегодня, а 50-и, то каким шлангом Ти б якось визначився

Я ляпнув

Чи а єслі

Чи ти шлангом прикинувся....

1 Є вартість долара в США і інфляція в США - це одне

2 Є вартість Доллара в Україні... і інфляція долара в Україні яка залежить від ...кількості наявних доларів в Україні.а не зміні кількості доларів в США



Таким чином

ППС - це добре. але

Я в 1992 мав 27 років і працював в Будівельному Управлінні у Львові майстором на зарплату в 3 долари....

Скільки ти мав в 1992 і що ти можеш сказати про свій досвід 1992 року?

Взяв якусь інформацію з книжки, яку написав такий самий невіглас як ти?



Тому

Є цифри

Цифри в доларах говорять

Перше - Зарплата в доларах з 1991 по 2020 рік -мінімальна зросла у 58 разів.середня у 74 рази

Друге - це не говорить про те що ми стали жити краще в 74 рази

Третє, згідно з цієї таблички

budivelnik написав: Січень 1993 мінімальна 4600 крб______січень 2020 мінімальна 4723 грн

житнього хліба - 33 крб.,___________________________17

свинина - 825 крб. за кг,___________________________120

яловичина - 715 крб.,_______________________________150

літр молока - 79 крб.,______________________________30

сметани - 352 крб.,_________________________________100

десяток яєць - 344 крб.,____________________________25 Січень 1993 мінімальна 4600 крб______січень 2020 мінімальна 4723 грнжитнього хліба - 33 крб.,___________________________17свинина - 825 крб. за кг,___________________________120яловичина - 715 крб.,_______________________________150літр молока - 79 крб.,______________________________30сметани - 352 крб.,_________________________________100десяток яєць - 344 крб.,____________________________25 Видно що ми стали жити краще від 3 до 5 разів Ти б якось визначивсяЯ ляпнувЧи а єсліЧи ти шлангом прикинувся....1 Є вартість долара в США і інфляція в США - це одне2 Є вартість Доллара в Україні... і інфляція долара в Україні яка залежить від ...кількості наявних доларів в Україні.а не зміні кількості доларів в СШАТаким чиномППС - це добре. алеЯ в 1992 мав 27 років і працював в Будівельному Управлінні у Львові майстором на зарплату в 3 долари....Скільки ти мав в 1992 і що ти можеш сказати про свій досвід 1992 року?Взяв якусь інформацію з книжки, яку написав такий самий невіглас як ти?ТомуЄ цифриЦифри в доларах говорятьПерше - Зарплата в доларах з 1991 по 2020 рік -мінімальна зросла у 58 разів.середня у 74 разиДруге - це не говорить про те що ми стали жити краще в 74 разиТретє, згідно з цієї табличкиВидно що ми стали жити краще від 3 до 5 разів

Дураков не раз ловил, на идиотизме:

1. Индекс Доу - Джонса? за этот период?

2. Наполнение собственной валюты?

Обеспечение товаром, налоговый сбор, сбор прибыли с производства?



Вам стоило изначально изучить Де Голля.... и немец пошел по тому же пути. Дураков не раз ловил, на идиотизме:1. Индекс Доу - Джонса? за этот период?2. Наполнение собственной валюты?Обеспечение товаром, налоговый сбор, сбор прибыли с производства?Вам стоило изначально изучить Де Голля.... и немец пошел по тому же пути. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8238 З нами з: 20.09.12 Подякував: 676 раз. Подякували: 869 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 тра, 2020 17:39 detroytred написав: Лихо у вас получается: себя сами обозначили сторонниками-защитниками интересов Украины, а оппонентов кремлеботами и т.п. Лихо у вас получается: себя сами обозначили сторонниками-защитниками интересов Украины, а оппонентов кремлеботами и т.п. Наприклад в мене Ви( ЛАД ) позначені як совкофіл...

Зрадіо - проплачений ольгінець( саме проплачений і на роботі)

Фріз - плаваючий( між БЮ і невідомо ким) одесит

КХ - примітивний мудельман

Шапо - старий єврей.якому життя не миле

При цьому - в моєму розумінні це позначення не є принизливим...це просто позначення ,яке на мою думку більш характеризує Вашу поведінку/вподобання як совкофільна ніж українофільна....

Як на мене-це нормально коли людина любить ту атмосферу в якій прожила 70% свого життя...

Є виключення, але на те вони й виключення. Наприклад в мене Ви( ЛАД ) позначені як совкофіл...Зрадіо - проплачений ольгінець( саме проплачений і на роботі)Фріз - плаваючий( між БЮ і невідомо ким) одеситКХ - примітивний мудельманШапо - старий єврей.якому життя не милеПри цьому - в моєму розумінні це позначення не є принизливим...це просто позначення ,яке на мою думку більш характеризує Вашу поведінку/вподобання як совкофільна ніж українофільна....Як на мене-це нормально коли людина любить ту атмосферу в якій прожила 70% свого життя...Є виключення, але на те вони й виключення. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22899 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2334 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 6177617861796180 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостейМодератори: ТупУм