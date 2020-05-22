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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 23 тра, 2020 17:22
zРадио написав:
Ну а если по ППС 1 доллар в Украине в 1991-м соответствовал не 3-м долларам в США, как сегодня, а 50-и, то каким шлангом
Ти б якось визначився
Я ляпнув
Чи а єслі
Чи ти шлангом прикинувся....
1 Є вартість долара в США і інфляція в США - це одне
2 Є вартість Доллара в Україні... і інфляція долара в Україні яка залежить від ...кількості наявних доларів в Україні.а не зміні кількості доларів в США
Таким чином
ППС - це добре. але
Я в 1992 мав 27 років і працював в Будівельному Управлінні у Львові майстором на зарплату в 3 долари....
Скільки ти мав в 1992 і що ти можеш сказати про свій досвід 1992 року?
Взяв якусь інформацію з книжки, яку написав такий самий невіглас як ти?
Тому
Є цифри
Цифри в доларах говорять
Перше - Зарплата в доларах з 1991 по 2020 рік -мінімальна зросла у 58 разів.середня у 74 рази
Друге - це не говорить про те що ми стали жити краще в 74 рази
Третє, згідно з цієї таблички
budivelnik написав:
Січень 1993 мінімальна 4600 крб______січень 2020 мінімальна 4723 грн
житнього хліба - 33 крб.,___________________________17
свинина - 825 крб. за кг,___________________________120
яловичина - 715 крб.,_______________________________150
літр молока - 79 крб.,______________________________30
сметани - 352 крб.,_________________________________100
десяток яєць - 344 крб.,____________________________25
Видно що ми стали жити краще від 3 до 5 разів
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Суб 23 тра, 2020 17:33
detroytred написав: andrijk777 написав:budivelnik
Немає сенсу спілкуватись з розумово відсталими.
зРадіо і фрізе хоч і кремлеботи, але пишуть достатньо аргументовано. З ними є сенс спілкуватись.
Але спілкуватись з "пластинкою"... ну не знаю...
Лихо у вас получается: себя сами обозначили сторонниками-защитниками интересов Украины, а оппонентов кремлеботами и т.п.
И с такой изначально дико брехливой позицией ещё что-то о сенсi cпiлкування рассуждаете.
Цирк...
Таке буває. Цирк поїхав, клоуни залишилися...
Востаннє редагувалось Козак-характерник
в Суб 23 тра, 2020 17:39, всього редагувалось 1 раз.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Додано: Суб 23 тра, 2020 17:35
budivelnik написав: zРадио написав:
Ну а если по ППС 1 доллар в Украине в 1991-м соответствовал не 3-м долларам в США, как сегодня, а 50-и, то каким шлангом
Ти б якось визначився
Я ляпнув
Чи а єслі
Чи ти шлангом прикинувся....
1 Є вартість долара в США і інфляція в США - це одне
2 Є вартість Доллара в Україні... і інфляція долара в Україні яка залежить від ...кількості наявних доларів в Україні.а не зміні кількості доларів в США
Таким чином
ППС - це добре. але
Я в 1992 мав 27 років і працював в Будівельному Управлінні у Львові майстором на зарплату в 3 долари....
Скільки ти мав в 1992 і що ти можеш сказати про свій досвід 1992 року?
Взяв якусь інформацію з книжки, яку написав такий самий невіглас як ти?
Тому
Є цифри
Цифри в доларах говорять
Перше - Зарплата в доларах з 1991 по 2020 рік -мінімальна зросла у 58 разів.середня у 74 рази
Друге - це не говорить про те що ми стали жити краще в 74 рази
Третє, згідно з цієї таблички
budivelnik написав:
Січень 1993 мінімальна 4600 крб______січень 2020 мінімальна 4723 грн
житнього хліба - 33 крб.,___________________________17
свинина - 825 крб. за кг,___________________________120
яловичина - 715 крб.,_______________________________150
літр молока - 79 крб.,______________________________30
сметани - 352 крб.,_________________________________100
десяток яєць - 344 крб.,____________________________25
Видно що ми стали жити краще від 3 до 5 разів
Дураков не раз ловил, на идиотизме:
1. Индекс Доу - Джонса? за этот период?
2. Наполнение собственной валюты?
Обеспечение товаром, налоговый сбор, сбор прибыли с производства?
Вам стоило изначально изучить Де Голля.... а, ведь и немец пошел по тому же пути.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy
в Суб 23 тра, 2020 17:54, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Додано: Суб 23 тра, 2020 17:39
detroytred написав:
Лихо у вас получается: себя сами обозначили сторонниками-защитниками интересов Украины, а оппонентов кремлеботами и т.п.
Наприклад в мене Ви( ЛАД ) позначені як совкофіл...
Зрадіо - проплачений ольгінець( саме проплачений і на роботі)
Фріз - плаваючий( між БЮ і невідомо ким) одесит
КХ - примітивний мудельман
Шапо - старий єврей.якому життя не миле
При цьому - в моєму розумінні це позначення не є принизливим...це просто позначення ,яке на мою думку більш характеризує Вашу поведінку/вподобання як совкофільна ніж українофільна....
Як на мене-це нормально коли людина любить ту атмосферу в якій прожила 70% свого життя...
Є виключення, але на те вони й виключення.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
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budivelnik
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Додано: Суб 23 тра, 2020 18:17
budivelnik написав: detroytred написав:
Лихо у вас получается: себя сами обозначили сторонниками-защитниками интересов Украины, а оппонентов кремлеботами и т.п.
Наприклад в мене Ви( ЛАД ) позначені як совкофіл...
Зрадіо - проплачений ольгінець( саме проплачений і на роботі)
Фріз - плаваючий( між БЮ і невідомо ким) одесит
КХ - примітивний мудельман
Шапо - старий єврей.якому життя не миле
При цьому - в моєму розумінні це позначення не є принизливим...це просто позначення ,яке на мою думку більш характеризує Вашу поведінку/вподобання як совкофільна ніж українофільна....
Як на мене-це нормально коли людина любить ту атмосферу в якій прожила 70% свого життя...
Є виключення, але на те вони й виключення.
Ключевое - *як на мене*))
С Вашей логикой, например, рабы-холопы-крепостные - то есть пересичным подоболася атмосфэра)), в которой они провели бОльшую часть своего жития.
Кроме того, Вы почему-то опустили вариант: могло нравится и в Союзе (брежневском застойном), но ещё больше!!! гораздо больше!!! нравится в незалежнiй Украине, которая на пути к демократии с европейскими ценностями.
Короче: Вы зачем-то подгоняете оппонентов в свои, какие Вам захотелось, рамки и на этом очень объективном)) основании делаете УДОБНЫЙ, КАКОЙ ВАМ ЗАХОТЕЛОСЬ, вывод.
Естественно, как минимум, оскорбительный для оппонента.
Как максимум -- вообще ярлык врага, преступника.
*проплаченый ольгинець*- это преступник. За это не порицание, а реальный срок.
Но у Вас лёгкой рукой легко получается ...
Востаннє редагувалось detroytred
в Суб 23 тра, 2020 18:20, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 23 тра, 2020 18:19
zРадио написав: budivelnik написав:
Зрадіо - проплачений ольгінець( саме проплачений і на роботі)
А budivelnik - проплаченный польский агент (именно проплаченный и именно агент).
Как в том анекдоте - я свое мнение сказал, а вы решайте. То, что доказательств нет - то фигня. Считает, что СССР в 1939-м Львов не вернул, а захватил - польский агент. Ну а какой агент да без оплаты - значит проплаченный. Вуаля
PS: не уверен, что даже после этого упражнения тролль поймет, где допускает когнитивную ошибку. Но хоть попытаюсь
Ти допускаєш кілька помилок
1 Для мене (на відміну від тебе) Львів -місто українське по кільком причинам
Перша - її заснував український Король Данило Галицький
Друга - переважна кількість жителів у Львові( більше 80%) - українці
Третя - Львів знаходиться на території України
Четверта - жоден політичний діяч сьогоднення крім російського мудельмана пуйла - не оспорює те що Львів - це Україна
Пяте - тільки парочка кремлеботів ( і це не дивно ,адже підлеглі на те й підлеглі, щоб виконувати будь-який брєд свого лідера) - оспорює те що Львів це Україна( висуваючи при цьому фантазії про те якби не...сталін .пуйло.пілсудський.марсіани.австро-угорці і так далі...)
2 Виходячи з п1 - я точно не можу бути пропольським
3 Виходячи з того що ти плаваєш в багатьох питаннях, по яким українець може отримати відповідь(наприклад яка фабрика випускає батончики Марс/Снікерс для України) я роблю висновок,що твій офіс знаходиться за межами України, бо тільки там, батончики московської фабрики (на чому ти довго і нудно настоював)
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Додано: Суб 23 тра, 2020 18:27
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Додано: Суб 23 тра, 2020 18:33
detroytred написав:
С Вашей логикой, например, рабы-холопы-крепостные - то есть пересичным подоболася атмосфэра)), в которой они провели бОльшую часть своего жития.
Вони з нею ментально змирились і коли їм пропонують цю атмосферу змінити - вони бунтують (нехай навіть шляхом вибору Зеленського)
От давайте без образ пройдемось по Вашому психотипу...
1 Ви виховані армією
2 Армія-це виконання наказів
Чи наклало на Вас це якийсь відбиток?
Так наклало...Це
1 Зменшило Вашу ініціативу ( як приклад - будь-які зміни у своєму житті, або в житті Держави - Ви згодні зробити...при наявності чіткого документа,який повинен розписати
а - що робити
б - які межі відповідальності
в - хто і як контролює...
2 Обмежило Ваш кругозір , хоча б тому, що армія це структура в якій
а - ініціатива погано поводиться з ініціатором
б - матеріальне забезпечення - це старшина(начальники складів) ,моральне-замполіт , фізичне-комвзвода....Ваша справа тільки вкласти в голови курсантів той предмет ,за викладання якого Ви відповідаєте....
От і виходить
Як тільки кількість невідомих у рівнянні перевищує два...Ви губитесь і відкочуєтесь на зарані підготовлені позиції(на яких знаходитесь все свідоме життя)...
Тому я не можу Вам пояснити колізію
Є люди власники житла, для них (з точки зору капіталізму) вигідно покращити свою власність ,для держави також вигідно щоб власники покращили(утеплили) своє житло, бо при цьому
а - власники багатші
б - розхід імпортних енергоносії зменшується - покращюється баланс Держави
в - створюється додатковий ринок в 200-300 млрд,який може бути забезпечений повністю внутрішніми ресурсами (ріст ВВП на 10% на 5 років щорічно)
Але при цьому ці власники житла вибирають не того ,хто допоможе їм це зробити-а того хто своїми діями не дасть це зробити - бо обіцяє збереження субсидій і так далі...
Звичайно ,не тільки я розумію.що треба це розрулювати...Але цього не розуміють самі власники,бо ментально ,70% нашого житла в руках тих ,хто володів ним до 1990 року...а значить був вихований в совку...
А совок не казав що житло це власність з якою треба заробляти..
Совок називав це премією за роботу на совок....
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budivelnik
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Додано: Суб 23 тра, 2020 18:35
budivelnik написав:
1 Для мене (на відміну від тебе) Львів -місто українське по кільком причинам
Перша - її заснував український Король Данило Галицький
Друга - переважна кількість жителів у Львові( більше 80%) - українці
Третя - Львів знаходиться на території України
Четверта - жоден політичний діяч сьогоднення крім російського мудельмана пуйла - не оспорює те що Львів - це Україна
Пяте - тільки парочка кремлеботів ( і це не дивно ,адже підлеглі на те й підлеглі, щоб виконувати будь-який брєд свого лідера) - оспорює те що Львів це Україна( висуваючи при цьому фантазії про те якби не...сталін .пуйло.пілсудський.марсіани.австро-угорці і так далі...)
2 Виходячи з п1 - я точно не можу бути пропольським
А зачем ты это все написал? У тебя, значит, должна быть возможность отмыться от обвинений, а у меня - нет? Ведь я тоже признаю Крым и ОРДЛО исключительно украинскими территориями!
Двойные стандарты, дружище, двойные стандарты! И пока ты от них не откажется, будешь считаться фриком (мнение это целого ряда форумчан, а не только мое).
budivelnik написав:
3 Виходячи з того що ти плаваєш в багатьох питаннях, по яким українець може отримати відповідь(наприклад яка фабрика випускає батончики Марс/Снікерс для України) я роблю висновок,що твій офіс знаходиться за межами України, бо тільки там, батончики московської фабрики (на чому ти довго і нудно настоював)
А это просто твоя дежурная манипуляция - больше зацепиться просто не за что. Можно поднять историю - я писал, что наш псевдо-патриот не особенно задумывался, продавая в своем ларьке батончики российского производства во время военного конфликта, потому что их поставляли тогда в Украину исключительно из РФ (завод "Марс Россия").
В ответ, вместо того, чтобы признать - "да, продавал по незнанию", ты начал фоткать текущие батончики, когда глобальный Марс поменял завод с российского на европейские уже пару-тройку лет как, чтобы не нарваться на бойкот своей продукции!
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Додано: Суб 23 тра, 2020 18:46
zРадио написав:
В ответ, вместо того, чтобы признать - "да, продавал по незнанию", ты начал фоткать текущие батончики, когда глобальный Марс поменял завод с российского на европейские уже пару-тройку лет как, чтобы не нарваться на бойкот своей продукции!
Це ще раз показує що твій офіс за межами України
1 Моментально (наскільки це було можливим,тобто максимум за кілька місяців) офіційний постачальник Марса/Снікерса перейшов на постачання продукції є Європейських заводів(здається з Голландії), які офіційно не були виготовленні для України (не мали перекладу)
Ти це почувши - заявив що я контрабандист..тепер це боїхшя озвучити,але що з ольгінця візьмеш
2 На протязі максимум року - батончики пішли з українським текстом
3 Ти зявився тут в 2018 році - глянь сам на свою інформацію..
Друга справа, що як ольгінський оператор під іншими ніками ти міг зі мною сперичатись і в 2016...але зрадіо тільки з 2018
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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