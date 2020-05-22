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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6178617961806181> Додано: Суб 23 тра, 2020 17:22 Re: Політичні дискусії zРадио написав: Ну а если по ППС 1 доллар в Украине в 1991-м соответствовал не 3-м долларам в США, как сегодня, а 50-и, то каким шлангом Ну а если по ППС 1 доллар в Украине в 1991-м соответствовал не 3-м долларам в США, как сегодня, а 50-и, то каким шлангом Ти б якось визначився

Я ляпнув

Чи а єслі

Чи ти шлангом прикинувся....

1 Є вартість долара в США і інфляція в США - це одне

2 Є вартість Доллара в Україні... і інфляція долара в Україні яка залежить від ...кількості наявних доларів в Україні.а не зміні кількості доларів в США



Таким чином

ППС - це добре. але

Я в 1992 мав 27 років і працював в Будівельному Управлінні у Львові майстором на зарплату в 3 долари....

Скільки ти мав в 1992 і що ти можеш сказати про свій досвід 1992 року?

Взяв якусь інформацію з книжки, яку написав такий самий невіглас як ти?



Тому

Є цифри

Цифри в доларах говорять

Перше - Зарплата в доларах з 1991 по 2020 рік -мінімальна зросла у 58 разів.середня у 74 рази

Друге - це не говорить про те що ми стали жити краще в 74 рази

Третє, згідно з цієї таблички

budivelnik написав: Січень 1993 мінімальна 4600 крб______січень 2020 мінімальна 4723 грн

житнього хліба - 33 крб.,___________________________17

свинина - 825 крб. за кг,___________________________120

яловичина - 715 крб.,_______________________________150

літр молока - 79 крб.,______________________________30

сметани - 352 крб.,_________________________________100

десяток яєць - 344 крб.,____________________________25 Січень 1993 мінімальна 4600 крб______січень 2020 мінімальна 4723 грнжитнього хліба - 33 крб.,___________________________17свинина - 825 крб. за кг,___________________________120яловичина - 715 крб.,_______________________________150літр молока - 79 крб.,______________________________30сметани - 352 крб.,_________________________________100десяток яєць - 344 крб.,____________________________25 Видно що ми стали жити краще від 3 до 5 разів Ти б якось визначивсяЯ ляпнувЧи а єсліЧи ти шлангом прикинувся....1 Є вартість долара в США і інфляція в США - це одне2 Є вартість Доллара в Україні... і інфляція долара в Україні яка залежить від ...кількості наявних доларів в Україні.а не зміні кількості доларів в СШАТаким чиномППС - це добре. алеЯ в 1992 мав 27 років і працював в Будівельному Управлінні у Львові майстором на зарплату в 3 долари....Скільки ти мав в 1992 і що ти можеш сказати про свій досвід 1992 року?Взяв якусь інформацію з книжки, яку написав такий самий невіглас як ти?ТомуЄ цифриЦифри в доларах говорятьПерше - Зарплата в доларах з 1991 по 2020 рік -мінімальна зросла у 58 разів.середня у 74 разиДруге - це не говорить про те що ми стали жити краще в 74 разиТретє, згідно з цієї табличкиВидно що ми стали жити краще від 3 до 5 разів http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22902 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2334 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 тра, 2020 17:33 Музична пауза detroytred написав: andrijk777 написав: budivelnik

Немає сенсу спілкуватись з розумово відсталими.

зРадіо і фрізе хоч і кремлеботи, але пишуть достатньо аргументовано. З ними є сенс спілкуватись.

Але спілкуватись з "пластинкою"... ну не знаю... Немає сенсу спілкуватись з розумово відсталими.зРадіо і фрізе хоч і кремлеботи, але пишуть достатньо аргументовано. З ними є сенс спілкуватись.Але спілкуватись з "пластинкою"... ну не знаю...

Лихо у вас получается: себя сами обозначили сторонниками-защитниками интересов Украины, а оппонентов кремлеботами и т.п.



И с такой изначально дико брехливой позицией ещё что-то о сенсi cпiлкування рассуждаете.

Цирк... Лихо у вас получается: себя сами обозначили сторонниками-защитниками интересов Украины, а оппонентов кремлеботами и т.п.И с такой изначально дико брехливой позицией ещё что-то о сенсi cпiлкування рассуждаете.Цирк...

Таке буває. Цирк поїхав, клоуни залишилися...

Таке буває. Цирк поїхав, клоуни залишилися... Востаннє редагувалось Козак-характерник в Суб 23 тра, 2020 17:39, всього редагувалось 1 раз. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28632 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1935 раз. Подякували: 2114 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 тра, 2020 17:35 budivelnik написав: zРадио написав: Ну а если по ППС 1 доллар в Украине в 1991-м соответствовал не 3-м долларам в США, как сегодня, а 50-и, то каким шлангом Ну а если по ППС 1 доллар в Украине в 1991-м соответствовал не 3-м долларам в США, как сегодня, а 50-и, то каким шлангом Ти б якось визначився

Я ляпнув

Чи а єслі

Чи ти шлангом прикинувся....

1 Є вартість долара в США і інфляція в США - це одне

2 Є вартість Доллара в Україні... і інфляція долара в Україні яка залежить від ...кількості наявних доларів в Україні.а не зміні кількості доларів в США



Таким чином

ППС - це добре. але

Я в 1992 мав 27 років і працював в Будівельному Управлінні у Львові майстором на зарплату в 3 долари....

Скільки ти мав в 1992 і що ти можеш сказати про свій досвід 1992 року?

Взяв якусь інформацію з книжки, яку написав такий самий невіглас як ти?



Тому

Є цифри

Цифри в доларах говорять

Перше - Зарплата в доларах з 1991 по 2020 рік -мінімальна зросла у 58 разів.середня у 74 рази

Друге - це не говорить про те що ми стали жити краще в 74 рази

Третє, згідно з цієї таблички

budivelnik написав: Січень 1993 мінімальна 4600 крб______січень 2020 мінімальна 4723 грн

житнього хліба - 33 крб.,___________________________17

свинина - 825 крб. за кг,___________________________120

яловичина - 715 крб.,_______________________________150

літр молока - 79 крб.,______________________________30

сметани - 352 крб.,_________________________________100

десяток яєць - 344 крб.,____________________________25 Січень 1993 мінімальна 4600 крб______січень 2020 мінімальна 4723 грнжитнього хліба - 33 крб.,___________________________17свинина - 825 крб. за кг,___________________________120яловичина - 715 крб.,_______________________________150літр молока - 79 крб.,______________________________30сметани - 352 крб.,_________________________________100десяток яєць - 344 крб.,____________________________25 Видно що ми стали жити краще від 3 до 5 разів Ти б якось визначивсяЯ ляпнувЧи а єсліЧи ти шлангом прикинувся....1 Є вартість долара в США і інфляція в США - це одне2 Є вартість Доллара в Україні... і інфляція долара в Україні яка залежить від ...кількості наявних доларів в Україні.а не зміні кількості доларів в СШАТаким чиномППС - це добре. алеЯ в 1992 мав 27 років і працював в Будівельному Управлінні у Львові майстором на зарплату в 3 долари....Скільки ти мав в 1992 і що ти можеш сказати про свій досвід 1992 року?Взяв якусь інформацію з книжки, яку написав такий самий невіглас як ти?ТомуЄ цифриЦифри в доларах говорятьПерше - Зарплата в доларах з 1991 по 2020 рік -мінімальна зросла у 58 разів.середня у 74 разиДруге - це не говорить про те що ми стали жити краще в 74 разиТретє, згідно з цієї табличкиВидно що ми стали жити краще від 3 до 5 разів

Дураков не раз ловил, на идиотизме:

1. Индекс Доу - Джонса? за этот период?

2. Наполнение собственной валюты?

Обеспечение товаром, налоговый сбор, сбор прибыли с производства?



Вам стоило изначально изучить Де Голля.... а, ведь и немец пошел по тому же пути. Дураков не раз ловил, на идиотизме:1. Индекс Доу - Джонса? за этот период?2. Наполнение собственной валюты?Обеспечение товаром, налоговый сбор, сбор прибыли с производства?Вам стоило изначально изучить Де Голля.... а, ведь и немец пошел по тому же пути. Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Суб 23 тра, 2020 17:54, всього редагувалось 1 раз. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8239 З нами з: 20.09.12 Подякував: 676 раз. Подякували: 869 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 тра, 2020 17:39 detroytred написав: Лихо у вас получается: себя сами обозначили сторонниками-защитниками интересов Украины, а оппонентов кремлеботами и т.п. Лихо у вас получается: себя сами обозначили сторонниками-защитниками интересов Украины, а оппонентов кремлеботами и т.п. Наприклад в мене Ви( ЛАД ) позначені як совкофіл...

Зрадіо - проплачений ольгінець( саме проплачений і на роботі)

Фріз - плаваючий( між БЮ і невідомо ким) одесит

КХ - примітивний мудельман

Шапо - старий єврей.якому життя не миле

При цьому - в моєму розумінні це позначення не є принизливим...це просто позначення ,яке на мою думку більш характеризує Вашу поведінку/вподобання як совкофільна ніж українофільна....

Як на мене-це нормально коли людина любить ту атмосферу в якій прожила 70% свого життя...

Є виключення, але на те вони й виключення. Наприклад в мене Ви( ЛАД ) позначені як совкофіл...Зрадіо - проплачений ольгінець( саме проплачений і на роботі)Фріз - плаваючий( між БЮ і невідомо ким) одеситКХ - примітивний мудельманШапо - старий єврей.якому життя не милеПри цьому - в моєму розумінні це позначення не є принизливим...це просто позначення ,яке на мою думку більш характеризує Вашу поведінку/вподобання як совкофільна ніж українофільна....Як на мене-це нормально коли людина любить ту атмосферу в якій прожила 70% свого життя...Є виключення, але на те вони й виключення. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22902 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2334 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 тра, 2020 18:17 budivelnik написав: detroytred написав: Лихо у вас получается: себя сами обозначили сторонниками-защитниками интересов Украины, а оппонентов кремлеботами и т.п. Лихо у вас получается: себя сами обозначили сторонниками-защитниками интересов Украины, а оппонентов кремлеботами и т.п. Наприклад в мене Ви( ЛАД ) позначені як совкофіл...

Зрадіо - проплачений ольгінець( саме проплачений і на роботі)

Фріз - плаваючий( між БЮ і невідомо ким) одесит

КХ - примітивний мудельман

Шапо - старий єврей.якому життя не миле

При цьому - в моєму розумінні це позначення не є принизливим...це просто позначення ,яке на мою думку більш характеризує Вашу поведінку/вподобання як совкофільна ніж українофільна....

Як на мене-це нормально коли людина любить ту атмосферу в якій прожила 70% свого життя...

Є виключення, але на те вони й виключення. Наприклад в мене Ви( ЛАД ) позначені як совкофіл...Зрадіо - проплачений ольгінець( саме проплачений і на роботі)Фріз - плаваючий( між БЮ і невідомо ким) одеситКХ - примітивний мудельманШапо - старий єврей.якому життя не милеПри цьому - в моєму розумінні це позначення не є принизливим...це просто позначення ,яке на мою думку більш характеризує Вашу поведінку/вподобання як совкофільна ніж українофільна....Як на мене-це нормально коли людина любить ту атмосферу в якій прожила 70% свого життя...Є виключення, але на те вони й виключення.

Ключевое - *як на мене*))



С Вашей логикой, например, рабы-холопы-крепостные - то есть пересичным подоболася атмосфэра)), в которой они провели бОльшую часть своего жития.



Кроме того, Вы почему-то опустили вариант: могло нравится и в Союзе (брежневском застойном), но ещё больше!!! гораздо больше!!! нравится в незалежнiй Украине, которая на пути к демократии с европейскими ценностями.



Короче: Вы зачем-то подгоняете оппонентов в свои, какие Вам захотелось, рамки и на этом очень объективном)) основании делаете УДОБНЫЙ, КАКОЙ ВАМ ЗАХОТЕЛОСЬ, вывод.

Естественно, как минимум, оскорбительный для оппонента.

Как максимум -- вообще ярлык врага, преступника.



*проплаченый ольгинець*- это преступник. За это не порицание, а реальный срок.

Но у Вас лёгкой рукой легко получается ... Ключевое - *як на мене*))С Вашей логикой, например, рабы-холопы-крепостные - то есть пересичным подоболася атмосфэра)), в которой они провели бОльшую часть своего жития.Кроме того, Вы почему-то опустили вариант: могло нравится и в Союзе (брежневском застойном), но ещё больше!!! гораздо больше!!! нравится в незалежнiй Украине, которая на пути к демократии с европейскими ценностями.Короче: Вы зачем-то подгоняете оппонентов в свои, какие Вам захотелось, рамки и на этом очень объективном)) основании делаете УДОБНЫЙ, КАКОЙ ВАМ ЗАХОТЕЛОСЬ, вывод.Естественно, как минимум, оскорбительный для оппонента.Как максимум -- вообще ярлык врага, преступника.*проплаченый ольгинець*- это преступник. За это не порицание, а реальный срок.Но у Вас лёгкой рукой легко получается ... Востаннє редагувалось detroytred в Суб 23 тра, 2020 18:20, всього редагувалось 1 раз. detroytred

Повідомлень: 23002 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 тра, 2020 18:19 zРадио написав: budivelnik написав: Зрадіо - проплачений ольгінець( саме проплачений і на роботі) Зрадіо - проплачений ольгінець( саме проплачений і на роботі) А budivelnik - проплаченный польский агент (именно проплаченный и именно агент).

Как в том анекдоте - я свое мнение сказал, а вы решайте. То, что доказательств нет - то фигня. Считает, что СССР в 1939-м Львов не вернул, а захватил - польский агент. Ну а какой агент да без оплаты - значит проплаченный. Вуаля PS: не уверен, что даже после этого упражнения тролль поймет, где допускает когнитивную ошибку. Но хоть попытаюсь А budivelnik - проплаченный польский агент (именно проплаченный и именно агент).Как в том анекдоте - я свое мнение сказал, а вы решайте. То, что доказательств нет - то фигня. Считает, что СССР в 1939-м Львов не вернул, а захватил - польский агент. Ну а какой агент да без оплаты - значит проплаченный. ВуаляPS: не уверен, что даже после этого упражнения тролль поймет, где допускает когнитивную ошибку. Но хоть попытаюсь Ти допускаєш кілька помилок

1 Для мене (на відміну від тебе) Львів -місто українське по кільком причинам

Перша - її заснував український Король Данило Галицький

Друга - переважна кількість жителів у Львові( більше 80%) - українці

Третя - Львів знаходиться на території України

Четверта - жоден політичний діяч сьогоднення крім російського мудельмана пуйла - не оспорює те що Львів - це Україна

Пяте - тільки парочка кремлеботів ( і це не дивно ,адже підлеглі на те й підлеглі, щоб виконувати будь-який брєд свого лідера) - оспорює те що Львів це Україна( висуваючи при цьому фантазії про те якби не...сталін .пуйло.пілсудський.марсіани.австро-угорці і так далі...)

2 Виходячи з п1 - я точно не можу бути пропольським

3 Виходячи з того що ти плаваєш в багатьох питаннях, по яким українець може отримати відповідь(наприклад яка фабрика випускає батончики Марс/Снікерс для України) я роблю висновок,що твій офіс знаходиться за межами України, бо тільки там, батончики московської фабрики (на чому ти довго і нудно настоював) Ти допускаєш кілька помилок1 Для мене (на відміну від тебе) Львів -місто українське по кільком причинамПерша - її заснував український Король Данило ГалицькийДруга - переважна кількість жителів у Львові( більше 80%) - українціТретя - Львів знаходиться на території УкраїниЧетверта - жоден політичний діяч сьогоднення крім російського мудельмана пуйла - не оспорює те що Львів - це УкраїнаПяте - тільки парочка кремлеботів ( і це не дивно ,адже підлеглі на те й підлеглі, щоб виконувати будь-який брєд свого лідера) - оспорює те що Львів це Україна( висуваючи при цьому фантазії про те якби не...сталін .пуйло.пілсудський.марсіани.австро-угорці і так далі...)2 Виходячи з п1 - я точно не можу бути пропольським3 Виходячи з того що ти плаваєш в багатьох питаннях, по яким українець може отримати відповідь(наприклад яка фабрика випускає батончики Марс/Снікерс для України) я роблю висновок,що твій офіс знаходиться за межами України, бо тільки там, батончики московської фабрики (на чому ти довго і нудно настоював) http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22902 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2334 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 тра, 2020 18:27 Schmit

Повідомлень: 1309 З нами з: 08.09.09 Подякував: 17 раз. Подякували: 176 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 тра, 2020 18:33 detroytred написав: С Вашей логикой, например, рабы-холопы-крепостные - то есть пересичным подоболася атмосфэра)), в которой они провели бОльшую часть своего жития. С Вашей логикой, например, рабы-холопы-крепостные - то есть пересичным подоболася атмосфэра)), в которой они провели бОльшую часть своего жития. Вони з нею ментально змирились і коли їм пропонують цю атмосферу змінити - вони бунтують (нехай навіть шляхом вибору Зеленського)

От давайте без образ пройдемось по Вашому психотипу...

1 Ви виховані армією

2 Армія-це виконання наказів

Чи наклало на Вас це якийсь відбиток?

Так наклало...Це

1 Зменшило Вашу ініціативу ( як приклад - будь-які зміни у своєму житті, або в житті Держави - Ви згодні зробити...при наявності чіткого документа,який повинен розписати

а - що робити

б - які межі відповідальності

в - хто і як контролює...

2 Обмежило Ваш кругозір , хоча б тому, що армія це структура в якій

а - ініціатива погано поводиться з ініціатором

б - матеріальне забезпечення - це старшина(начальники складів) ,моральне-замполіт , фізичне-комвзвода....Ваша справа тільки вкласти в голови курсантів той предмет ,за викладання якого Ви відповідаєте....



От і виходить

Як тільки кількість невідомих у рівнянні перевищує два...Ви губитесь і відкочуєтесь на зарані підготовлені позиції(на яких знаходитесь все свідоме життя)...



Тому я не можу Вам пояснити колізію

Є люди власники житла, для них (з точки зору капіталізму) вигідно покращити свою власність ,для держави також вигідно щоб власники покращили(утеплили) своє житло, бо при цьому

а - власники багатші

б - розхід імпортних енергоносії зменшується - покращюється баланс Держави

в - створюється додатковий ринок в 200-300 млрд,який може бути забезпечений повністю внутрішніми ресурсами (ріст ВВП на 10% на 5 років щорічно)

Але при цьому ці власники житла вибирають не того ,хто допоможе їм це зробити-а того хто своїми діями не дасть це зробити - бо обіцяє збереження субсидій і так далі...



Звичайно ,не тільки я розумію.що треба це розрулювати...Але цього не розуміють самі власники,бо ментально ,70% нашого житла в руках тих ,хто володів ним до 1990 року...а значить був вихований в совку...

А совок не казав що житло це власність з якою треба заробляти..

Совок називав це премією за роботу на совок.... Вони з нею ментально змирились і коли їм пропонують цю атмосферу змінити - вони бунтують (нехай навіть шляхом вибору Зеленського)От давайте без образ пройдемось по Вашому психотипу...1 Ви виховані армією2 Армія-це виконання наказівЧи наклало на Вас це якийсь відбиток?Так наклало...Це1 Зменшило Вашу ініціативу ( як приклад - будь-які зміни у своєму житті, або в житті Держави - Ви згодні зробити...при наявності чіткого документа,який повинен розписатиа - що робитиб - які межі відповідальностів - хто і як контролює...2 Обмежило Ваш кругозір , хоча б тому, що армія це структура в якійа - ініціатива погано поводиться з ініціаторомб - матеріальне забезпечення - це старшина(начальники складів) ,моральне-замполіт , фізичне-комвзвода....Ваша справа тільки вкласти в голови курсантів той предмет ,за викладання якого Ви відповідаєте....От і виходитьЯк тільки кількість невідомих у рівнянні перевищує два...Ви губитесь і відкочуєтесь на зарані підготовлені позиції(на яких знаходитесь все свідоме життя)...Тому я не можу Вам пояснити колізіюЄ люди власники житла, для них (з точки зору капіталізму) вигідно покращити свою власність ,для держави також вигідно щоб власники покращили(утеплили) своє житло, бо при цьомуа - власники багатшіб - розхід імпортних енергоносії зменшується - покращюється баланс Державив - створюється додатковий ринок в 200-300 млрд,який може бути забезпечений повністю внутрішніми ресурсами (ріст ВВП на 10% на 5 років щорічно)Але при цьому ці власники житла вибирають не того ,хто допоможе їм це зробити-а того хто своїми діями не дасть це зробити - бо обіцяє збереження субсидій і так далі...Звичайно ,не тільки я розумію.що треба це розрулювати...Але цього не розуміють самі власники,бо ментально ,70% нашого житла в руках тих ,хто володів ним до 1990 року...а значить був вихований в совку...А совок не казав що житло це власність з якою треба заробляти..Совок називав це премією за роботу на совок.... http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22902 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2334 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 тра, 2020 18:35 budivelnik написав: 1 Для мене (на відміну від тебе) Львів -місто українське по кільком причинам

Перша - її заснував український Король Данило Галицький

Друга - переважна кількість жителів у Львові( більше 80%) - українці

Третя - Львів знаходиться на території України

Четверта - жоден політичний діяч сьогоднення крім російського мудельмана пуйла - не оспорює те що Львів - це Україна

Пяте - тільки парочка кремлеботів ( і це не дивно ,адже підлеглі на те й підлеглі, щоб виконувати будь-який брєд свого лідера) - оспорює те що Львів це Україна( висуваючи при цьому фантазії про те якби не...сталін .пуйло.пілсудський.марсіани.австро-угорці і так далі...)

2 Виходячи з п1 - я точно не можу бути пропольським

1 Для мене (на відміну від тебе) Львів -місто українське по кільком причинамПерша - її заснував український Король Данило ГалицькийДруга - переважна кількість жителів у Львові( більше 80%) - українціТретя - Львів знаходиться на території УкраїниЧетверта - жоден політичний діяч сьогоднення крім російського мудельмана пуйла - не оспорює те що Львів - це УкраїнаПяте - тільки парочка кремлеботів ( і це не дивно ,адже підлеглі на те й підлеглі, щоб виконувати будь-який брєд свого лідера) - оспорює те що Львів це Україна( висуваючи при цьому фантазії про те якби не...сталін .пуйло.пілсудський.марсіани.австро-угорці і так далі...)2 Виходячи з п1 - я точно не можу бути пропольським



А зачем ты это все написал? У тебя, значит, должна быть возможность отмыться от обвинений, а у меня - нет? Ведь я тоже признаю Крым и ОРДЛО исключительно украинскими территориями!



Двойные стандарты, дружище, двойные стандарты! И пока ты от них не откажется, будешь считаться фриком (мнение это целого ряда форумчан, а не только мое).



budivelnik написав: 3 Виходячи з того що ти плаваєш в багатьох питаннях, по яким українець може отримати відповідь(наприклад яка фабрика випускає батончики Марс/Снікерс для України) я роблю висновок,що твій офіс знаходиться за межами України, бо тільки там, батончики московської фабрики (на чому ти довго і нудно настоював) 3 Виходячи з того що ти плаваєш в багатьох питаннях, по яким українець може отримати відповідь(наприклад яка фабрика випускає батончики Марс/Снікерс для України) я роблю висновок,що твій офіс знаходиться за межами України, бо тільки там, батончики московської фабрики (на чому ти довго і нудно настоював)



А это просто твоя дежурная манипуляция - больше зацепиться просто не за что. Можно поднять историю - я писал, что наш псевдо-патриот не особенно задумывался, продавая в своем ларьке батончики российского производства во время военного конфликта, потому что их поставляли тогда в Украину исключительно из РФ (завод "Марс Россия").



В ответ, вместо того, чтобы признать - "да, продавал по незнанию", ты начал фоткать текущие батончики, когда глобальный Марс поменял завод с российского на европейские уже пару-тройку лет как, чтобы не нарваться на бойкот своей продукции! А зачем ты это все написал? У тебя, значит, должна быть возможность отмыться от обвинений, а у меня - нет?Двойные стандарты, дружище, двойные стандарты! И пока ты от них не откажется, будешь считаться фриком (мнение это целого ряда форумчан, а не только мое).А это просто твоя дежурная манипуляция - больше зацепиться просто не за что. Можно поднять историю - я писал, что наш псевдо-патриот не особенно задумывался, продавая в своем ларьке батончики российского производства во время военного конфликта, потому что их поставляли тогда в Украину исключительно из РФ (завод "Марс Россия").В ответ, вместо того, чтобы признать - "да, продавал по незнанию", ты начал фоткать текущие батончики, когда глобальный Марс поменял завод с российского на европейские уже пару-тройку лет как, чтобы не нарваться на бойкот своей продукции! zРадио

Повідомлень: 5740 З нами з: 02.05.18 Подякував: 980 раз. Подякували: 2150 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 тра, 2020 18:46 zРадио написав: В ответ, вместо того, чтобы признать - "да, продавал по незнанию", ты начал фоткать текущие батончики, когда глобальный Марс поменял завод с российского на европейские уже пару-тройку лет как, чтобы не нарваться на бойкот своей продукции! В ответ, вместо того, чтобы признать - "да, продавал по незнанию", ты начал фоткать текущие батончики, когда глобальный Марс поменял завод с российского на европейские уже пару-тройку лет как, чтобы не нарваться на бойкот своей продукции! Це ще раз показує що твій офіс за межами України

1 Моментально (наскільки це було можливим,тобто максимум за кілька місяців) офіційний постачальник Марса/Снікерса перейшов на постачання продукції є Європейських заводів(здається з Голландії), які офіційно не були виготовленні для України (не мали перекладу)

Ти це почувши - заявив що я контрабандист..тепер це боїхшя озвучити,але що з ольгінця візьмеш

2 На протязі максимум року - батончики пішли з українським текстом

3 Ти зявився тут в 2018 році - глянь сам на свою інформацію..

Друга справа, що як ольгінський оператор під іншими ніками ти міг зі мною сперичатись і в 2016...але зрадіо тільки з 2018 Це ще раз показує що твій офіс за межами України1 Моментально (наскільки це було можливим,тобто максимум за кілька місяців) офіційний постачальник Марса/Снікерса перейшов на постачання продукції є Європейських заводів(здається з Голландії), які офіційно не були виготовленні для України (не мали перекладу)Ти це почувши - заявив що я контрабандист..тепер це боїхшя озвучити,але що з ольгінця візьмеш2 На протязі максимум року - батончики пішли з українським текстом3 Ти зявився тут в 2018 році - глянь сам на свою інформацію..Друга справа, що як ольгінський оператор під іншими ніками ти міг зі мною сперичатись і в 2016...але зрадіо тільки з 2018 http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22902 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2334 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 6178617961806181> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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