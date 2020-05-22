"Люди выбирали президента, который разрушит олмгархическую систему, а получили Зеленского, который стал частью олигархической модели управления Украины. И ему нравится быть этой частью. Многие начали прозревать. Не все, но многие. А осенью начнется отрезвление. Болезненное и мучительное. Но в жизни за все надо платить. И за свой ошибочный выбор президента тоже".

Желаю Зеленскому, его друзьям, партнерам и всей "прислуге" из ВР всю жизнь так не бедствовать и жить на 250$ в месяц", - пише у своєму блозі Борислав Береза, передають Патріоти України, і продовжує: