Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Но у Вас лёгкой рукой легко получается ...
Будьмо милосердні! Людина потребує професійної допомоги профільних спеціалістів. Але примусити його туди звернутися, ми не можемо. То приглядатимемо за пацієнтом тут. Не можна на хвору людину ображатися, тільки співчувати. Ну і по мірі можливості, коли період буйності трохи спадає, наставляти і виховувати. Це богоугодне діло. Звісно, що він публічно не визнає тут свої помилки, гординя не дозволить, але в реалі, щось намотає на вус! Беремо на поруки і перевиховання, нашого брата во Христі. Не можна його залишити напризволяще.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Суб 23 тра, 2020 19:02, всього редагувалось 3 разів.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
https://patrioty.org.ua/society/khity-t ... 28982.html "Зеленский сказал, что 250$ - это маленькая зарплата, но не является бедностью. Желаю Зеленскому, его друзьям, партнерам и всей "прислуге" из ВР всю жизнь так не бедствовать и жить на 250$ в месяц", - пише у своєму блозі Борислав Береза, передають Патріоти України, і продовжує:
"Люди выбирали президента, который разрушит олмгархическую систему, а получили Зеленского, который стал частью олигархической модели управления Украины. И ему нравится быть этой частью. Многие начали прозревать. Не все, но многие. А осенью начнется отрезвление. Болезненное и мучительное. Но в жизни за все надо платить. И за свой ошибочный выбор президента тоже".
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Суб 23 тра, 2020 19:08, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Будивельник А Вам самому не смешно-то натягивать обобщенную одежку (армейскую) на конкретного человека? Это ошибка. Грубая явная простейшая ошибка.
Повторюсь: Вы такими сужениями (зауживанием картинки, как Вам захотелось) подгоняете выводы. И так постоянно.
Кстати, совкофильство-то тут причём?!))) С той суженной Вашей логикой любой военнослужащий любой армии -- совкофил. И Вы, мягко говоря, понятия не имеете о требованиях к профессорско-преподавательскому составу и его деятельности, раз пишите п1 аб, п2аб.
Ещё одно сужение рамок -- критерий (пускай) не умеют, не могут, не хотят зарабатывать с жилья, значит совкофилы))) Вам самому не смешно?
Есть в мире множество категорий и лиц, подходящих под этот критерий, но при этом никак не совкофилы.
Вы суживаете... До одого-двух критериев (зачастую и вовсе второстепенных), но твёрдо делаете свой общий! вывод.
budivelnik написав:Це ще раз показує що твій офіс за межами України 1 Моментально (наскільки це було можливим,тобто максимум за кілька місяців) офіційний постачальник Марса/Снікерса перейшов на постачання продукції є Європейських заводів(здається з Голландії), які офіційно не були виготовленні для України (не мали перекладу) Ти це почувши - заявив що я контрабандист..тепер це боїхшя озвучити,але що з ольгінця візьмеш 2 На протязі максимум року - батончики пішли з українським текстом 3 Ти зявився тут в 2018 році - глянь сам на свою інформацію.. Друга справа, що як ольгінський оператор під іншими ніками ти міг зі мною сперичатись і в 2016...але зрадіо тільки з 2018
1. Лжешь, тролль! Я тебе давал пруфы на то, что в 2015-м российские батончики преобладали на полках супермаркетов!
2. Они испокон веков были с украинским текстом (в дополнению к российскому). На этом основании, следуя недологике будивельника, я должен сделать вывод о том, что его офис польского агента находится за пределами Украины
3. И? мы с тобой спорили о батончиках либо в 2018-м, либо в 2019-м - конечно, тогда уже российского производства на наших полках не было. Завод поменяли где-то в 2016-м