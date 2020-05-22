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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 61796180618161826183>
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 18:58

  detroytred написав:Но у Вас лёгкой рукой легко получается ...

Будьмо милосердні! :) Людина потребує професійної допомоги профільних спеціалістів. Але примусити його туди звернутися, ми не можемо. То приглядатимемо за пацієнтом тут. Не можна на хвору людину ображатися, тільки співчувати. Ну і по мірі можливості, коли період буйності трохи спадає, наставляти і виховувати. Це богоугодне діло. Звісно, що він публічно не визнає тут свої помилки, гординя не дозволить, але в реалі, щось намотає на вус! :) Беремо на поруки і перевиховання, нашого брата во Христі. Не можна його залишити напризволяще.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Суб 23 тра, 2020 19:02, всього редагувалось 3 разів.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 19:00

  Schmit написав:

:roll:
https://patrioty.org.ua/society/khity-t ... 28982.html
"Зеленский сказал, что 250$ - это маленькая зарплата, но не является бедностью. Желаю Зеленскому, его друзьям, партнерам и всей "прислуге" из ВР всю жизнь так не бедствовать и жить на 250$ в месяц", - пише у своєму блозі Борислав Береза, передають Патріоти України, і продовжує:

"Люди выбирали президента, который разрушит олмгархическую систему, а получили Зеленского, который стал частью олигархической модели управления Украины. И ему нравится быть этой частью. Многие начали прозревать. Не все, но многие. А осенью начнется отрезвление. Болезненное и мучительное. Но в жизни за все надо платить. И за свой ошибочный выбор президента тоже".


budivelnik viewtopic.php?p=4971884#p4971884
Так кто Вы говорите стал жить лучше, когда стоимость товара стала в десятки раз больше?
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Суб 23 тра, 2020 19:08, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 19:03

Будивельник
А Вам самому не смешно-то натягивать обобщенную одежку (армейскую) на конкретного человека?
Это ошибка. Грубая явная простейшая ошибка.

Повторюсь: Вы такими сужениями (зауживанием картинки, как Вам захотелось) подгоняете выводы.
И так постоянно.

Кстати, совкофильство-то тут причём?!)))
С той суженной Вашей логикой любой военнослужащий любой армии -- совкофил.
И Вы, мягко говоря, понятия не имеете о требованиях к профессорско-преподавательскому составу и его деятельности, раз пишите п1 аб, п2аб.

Ещё одно сужение рамок -- критерий (пускай) не умеют, не могут, не хотят зарабатывать с жилья, значит совкофилы)))
Вам самому не смешно?

Есть в мире множество категорий и лиц, подходящих под этот критерий, но при этом никак не совкофилы.

Вы суживаете...
До одого-двух критериев (зачастую и вовсе второстепенных), но твёрдо делаете свой общий! вывод.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 19:05

  freeze написав:Гордятся крепкой семьей, достатком, любовью, уважением к предкам и старшим.

А вы сейчас предок или старший, или уважающий ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 19:11

  shapo написав:Что стоят зарплаты без стоимости потребительской (реальной, а не нарисованный в кабмине) корзины с коммунальными

Ты уже научился отличать министра финансов от и.о. министра здравоохранения ?
Если нет, не гунди о потребительской корзине
Ты не способен Бабеля от Бебеля отличить
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 19:14

  budivelnik написав:Це ще раз показує що твій офіс за межами України
1 Моментально (наскільки це було можливим,тобто максимум за кілька місяців) офіційний постачальник Марса/Снікерса перейшов на постачання продукції є Європейських заводів(здається з Голландії), які офіційно не були виготовленні для України (не мали перекладу)
Ти це почувши - заявив що я контрабандист..тепер це боїхшя озвучити,але що з ольгінця візьмеш
2 На протязі максимум року - батончики пішли з українським текстом
3 Ти зявився тут в 2018 році - глянь сам на свою інформацію..
Друга справа, що як ольгінський оператор під іншими ніками ти міг зі мною сперичатись і в 2016...але зрадіо тільки з 2018


1. Лжешь, тролль! Я тебе давал пруфы на то, что в 2015-м российские батончики преобладали на полках супермаркетов!

2. Они испокон веков были с украинским текстом (в дополнению к российскому). На этом основании, следуя недологике будивельника, я должен сделать вывод о том, что его офис польского агента находится за пределами Украины :)

3. И? Мы с тобой спорили о батончиках либо в 2018-м, либо в 2019-м - конечно, тогда уже российского производства на наших полках не было. Завод поменяли где-то в 2016-м. Но я то тебя носом тыкал за продажу в 2014-2015 с российского завода Марс? В общем, манипуляция не проканала - не выкрутишься!
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 19:22

  pesikot написав:
  shapo написав:Что стоят зарплаты без стоимости потребительской (реальной, а не нарисованный в кабмине) корзины с коммунальными

Ты уже научился отличать министра финансов от и.о. министра здравоохранения ?
Если нет, не гунди о потребительской корзине
Ты не способен Бабеля от Бебеля отличить

В отличие от тебя я между этими подарками украинской американской диаспоры не вижу и сильно сомневаюсь что ты знаешь о Бабеле и Бебеле что-нибудь ещё кроме их имен
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 19:23

  detroytred написав:Есть в мире множество категорий и лиц, подходящих под этот критерий, но при этом никак не совкофилы.
Ми використовуємо терміни
В нашій з Вами дискусії я використовую термін,який найближче описує суть... а не образу, яка є емоцією....
Може дійсно треба було почати з якогось нейтрального слова і в це слово вкласти(описати) термінологію, але це не було зроблено раніше, тому (поки кимось з присутніх не буде запропоновано більш зручний термін) будемо вже використовувати той що є.
Спробую описати своє бачення терміну совкофіл...
Совкофіл ,людина, яка занадто покладається на вплив Держави(керівництва,керівника) і переменшує свій власний вплив на події..При чому це переменшення, викликано тривалим впливом пропаганди( і дій) Держави СРСР, яке на протязі всього існування СРСР було спрямоване на знищення приватної ініціативи особливо в економічній і політичні сфері
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 19:24

В лом разбираться с батончиками)))

Но я не пойму одного -- критерия.
Он базируется на том, что в за пределами Украины нет возможности за час созвониться, списаться в какой-нибудь соцсети и получить от кого-нибудь из Украины фотку украинского батончика?
Да даже переслать целый могли))
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 19:27

  zРадио написав:
1. Лжешь, тролль!


Да они просто малообразованные зашоренные недоумки которые неспособны даже по ответам оценить уровень образования оппонента, поэтому и присваивают всем направо и налево плохо оплачиваемую работу пропагандона на интернет-ресурсах.
А возможно некоторые судят по себе
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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