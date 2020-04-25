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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6180618161826183>
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 19:27

А как же Квартал 95??
Росія вже тут: українця оштрафували за репост публікації із Зеленським
Vgolos https://vgolos.info/rosiia-vzhe-tut-ukr ... elens-kym/
25.04.2020
Суди штрафують користувачів Facebook за репост картинки із зображенням президента Зеленського та номером гарячої лінії СБУ


15 квітня відбулося засідання Ленінського райсуду Полтави під головуванням судді Руслана Тимчука. На засіданні розглянули адміністративну справу про притягнення до адміністративної відповідальності полтавця Віктора Л. за порушення ст. 173-1 КУпАП (Поширювання неправдивих чуток).

Суд встановив, що Віктор Л. 22 березня у соцмережі Facebook зробив репост картинки, на якій зображений Президент України Володимир Зеленський, гаряча лінія СБУ «0800-501-482» та текст «Ті хто наживається на горі. Маска 1,60 грн. за шт.». Дана публікація, на думку суду, містить неправдиву інформацію, яка могла викликати паніку серед населення.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 19:37

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Есть в мире множество категорий и лиц, подходящих под этот критерий, но при этом никак не совкофилы.
Ми використовуємо терміни
В нашій з Вами дискусії я використовую термін,який найближче описує суть... а не образу, яка є емоцією....
Може дійсно треба було почати з якогось нейтрального слова і в це слово вкласти(описати) термінологію, але це не було зроблено раніше, тому (поки кимось з присутніх не буде запропоновано більш зручний термін) будемо вже використовувати той що є.
Спробую описати своє бачення терміну совкофіл...
Совкофіл ,людина, яка занадто покладається на вплив Держави(керівництва,керівника) і переменшує свій власний вплив на події..При чому це переменшення, викликано тривалим впливом пропаганди( і дій) Держави СРСР, яке на протязі всього існування СРСР було спрямоване на знищення приватної ініціативи особливо в економічній і політичні сфері

)))

Совкофил -- это человек, любящий совок (СССР). Крапка.

Вы же просто выходца из СССР, являющегося сторонником весомой роли государства и власти (теории, у которой есть масса приверженцев далёких от совка граждан -капиталистов, предпринимателей, учёных, всл, врачей, политиков правых!!!! партий и т.д., и т.п.), лёгкой рукой, а точнее сужением рамок,подогнали под совкофила.

Зачем???
Предположу - чтобы оскорбительней звучало, как бы Вы не оправдывались.

Ведь можно просто дискутировать о роли государства, власти. Личность, выражающего мнение, никоим боком к этому. Вообще.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 23 тра, 2020 19:41, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 19:39

  detroytred написав:Ещё одно сужение рамок -- критерий (пускай) не умеют, не могут, не хотят зарабатывать с жилья, значит совкофилы)))
Вам самому не смешно?
Тепер перейдемо сюди
Ви знову звузили....
Я спробую розширити.
Отже
1 Ви згодні що утеплення власного житла вигідно обом сторонам і Державі і власнику житла? - особисто я думаю що згодні.
2 Чи можете Ви пояснити ,чому взаємовигідна операція утеплення, в Україні не проводиться?
Я думаю що Ви почнете розповідати про відсутність грошей у власників житла і погані правила створені Державою для цих власників...

А от у мене своя версія
Економічна доцільність утеплення зрозуміла тим ,хто мислить економічними категоріями...Не може бути - вигідно і нема грошей....
Є житло , воно щось коштує ,якщо грошей на покращення того що є мало то є кілька варіантів
а - кредит
б - обмін з доплатою(віддаєш своє дорожче,в обмін отримуєш чиєсь дешевше,на різницю проводиш модернізацію і отримуєш і вищу вартість того чим володієш і вищу ефективність (утеплене буде забирати менше поточних витрат)
Але чомусь ,не зважаючи на програму теплих кредитів -ці рішення масово населення не робить...
Але така затримка робить шкоду і Державі..
Отже Держава повинна прийняти якісь економічно/силові міри по змушенню власників займатись модернізацією своєї власності...
А Держава цього не робить (Ваша версія, керівники літають тихенько/низенько)
Моя версія інша
а - основна кількість власників отримали житло приватизацією .а тому вони не розглядають його як матеріальний актив,який може змінюватись(совки в економіці)
б - наявність субсидій , створює умови , по яким економічно не вигідно міняти більше на менше і модернізовувати менше, бо втратиш субсидії і нічого не виграєш
Тому живуть в більшому і отримують субсидії (наносячи Державі шкоду в 40-50 млрд грн в рік-розмір субсидій)
Хто винуватий?
Політики-яких вибрали ці власники 700 млн м2 неутепленого житла
Чи власники 700 млн м2 неутепленого житла-які вибрали політиків , які не можуть(не хочуть/не вважають за потрібне) змусити силою чи грошима утеплитись?

От і виходить
Політики йдуть на якісь кроки(наприклад збільшення тарифів-це пряме силове змушування утеплятись ,але при цьому змушені збалансовувати ситуацію субсидіями...а субсидії в свою чергу погіршують вплив підвищення тарифів...)

Тепер розумієте замкнуте коло ,яке можна розірвати або як Мойсей( що ми і робимо)
Або як Сталін чого ми робити не збираємось...

При цьому
Ми живемо в не без повітряному просторі...Тому деякі дії сталінського типу,які по відношенню до нас провів путін...Допомогли нас швидше прискоритись в сторону Європи...але при цьому принесли нам тисячні втрати людей.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 19:41

Хз, правда, или нет, но уже гуляет по соцсетям

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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 19:41

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Предположу - чтобы оскорбительней звучало, как бы Вы не оправдывались.
Я не оправдовуюсь
Я нападаю ...
Тому що в сьогоднішній Україні має бути максимально низьким вплив совка і максимально високим -приватної ініціативи.
Ба більше
Ми як Держава збереглись тому.що приватні особи зібрались на Майдані...а потім інші приватні особи протистояли в ОРДЛО...в той час коли професійні військові (хоч і на пенсії) протирали штанці дома.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 19:46

  detroytred написав:В лом разбираться с батончиками)))
Но я не пойму одного -- критерия.
Он базируется на том, что в за пределами Украины нет возможности за час созвониться, списаться в какой-нибудь соцсети и получить от кого-нибудь из Украины фотку украинского батончика?
Да даже переслать целый могли))
Так я й запропонував зрадіо це зробити.
Правда виставив умову - за годину ..Адже коло будь-якого офісу є ларьок/магазин який цими батончиками торгував...
А зрадіо вірячи у всесилья москви ( і знаючи що в росії збудований завод.який за контрактом повинен був поставляти батончики на терени України ) не міг навіть уявити в своїй головешці , що Західна Компанія дозволить собі наплювати на договора з росією на підставі того що остання анексувала Крим..
Звідки москаль міг припустити ,що західні бариги які на його думку за доллар удавляться-плюнуть на такого поважного клієнта як педерація...заради України і порушать умови договору не поставляти на територію україни

ПС
Фото батончика( з його боку) не було ні через годину,ні через місяць
В той час коли я такі фото надав.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 19:50

  budivelnik написав:Я не оправдовуюсь
Я нападаю ...

Фронтовий передок зачекався такого полумяного, хороброго борця! Наступальна тактика дуже потрібна. На жаль, діагноз не дозволить Вам там бути. :( Тому урочисто оголошую Вас диванним генералом, фуфломєтатєльних військ! :)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 19:53

  shapo написав:В отличие от тебя я между этими подарками украинской американской диаспоры не вижу и сильно сомневаюсь что ты знаешь о Бабеле и Бебеле что-нибудь ещё кроме их имен

То есть, ты признал, что ты тупой врун :)
Аналитику проводить ты не в состоянии :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 19:53

  budivelnik написав:
  detroytred написав:В лом разбираться с батончиками)))
Но я не пойму одного -- критерия.
Он базируется на том, что в за пределами Украины нет возможности за час созвониться, списаться в какой-нибудь соцсети и получить от кого-нибудь из Украины фотку украинского батончика?
Да даже переслать целый могли))
Так я й запропонував зрадіо це зробити.
Правда виставив умову - за годину ..Адже коло будь-якого офісу є ларьок/магазин який цими батончиками торгував...
А зрадіо вірячи у всесилья москви ( і знаючи що в росії збудований завод.який за контрактом повинен був поставляти батончики на терени України ) не міг навіть уявити в своїй головешці , що Західна Компанія дозволить собі наплювати на договора з росією на підставі того що остання анексувала Крим..
Звідки москаль міг припустити ,що західні бариги які на його думку за доллар удавляться-плюнуть на такого поважного клієнта як педерація...заради України і порушать умови договору не поставляти на територію україни

ПС
Фото батончика( з його боку) не було ні через годину,ні через місяць
В той час коли я такі фото надав.


Тролль снова лжет! Но если он признает, что врал, могу в течение 5 минут сделать фотки того, что есть в холоднильнике с этикетками. Хочет поиграть - ок, подыграю, чтоб он только заткнул свою пропаганду
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 19:58

Будивельник
Вы опять свели методы принуждения к нецивилизованным (сталинским).
Опустили роль методов убеждения и стимулирования, которыми обязана заниматься власть.

Да причём тут приватизированное, утепляться-то не хотят, субсидии, если:
1. Вижу, что поведение живущих в кооперативных квартирах такое же.
2. Какое покладання на субсидии, если люди могут вообще не платить. В квитанциях за тепло по 80 тыс. долга.
3. Разводка в старых домах.
А новые и так сразу утепленными строят.

Вы видно забыли 90-е...
Люди выживали, приспосабливались, занимались предпринимательством и т.д., несмотря на то, что *вышли из совка, были под влиянием совпропаганды и т.д.*

Вы крайне преувеличиваете влияние совка ... которого уже 30 лет нет. А точнее с перестройки вся *помощь* государства* начала зникати))
detroytred
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