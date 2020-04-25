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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6180618161826183> Додано: Суб 23 тра, 2020 19:27

Росія вже тут: українця оштрафували за репост публікації із Зеленським

Vgolos https://vgolos.info/rosiia-vzhe-tut-ukr ... elens-kym/

25.04.2020

Суди штрафують користувачів Facebook за репост картинки із зображенням президента Зеленського та номером гарячої лінії СБУ





15 квітня відбулося засідання Ленінського райсуду Полтави під головуванням судді Руслана Тимчука. На засіданні розглянули адміністративну справу про притягнення до адміністративної відповідальності полтавця Віктора Л. за порушення ст. 173-1 КУпАП (Поширювання неправдивих чуток).



Суд встановив, що Віктор Л. 22 березня у соцмережі Facebook зробив репост картинки, на якій зображений Президент України Володимир Зеленський, гаряча лінія СБУ «0800-501-482» та текст «Ті хто наживається на горі. Маска 1,60 грн. за шт.». Дана публікація, на думку суду, містить неправдиву інформацію, яка могла викликати паніку серед населення. Vgolos25.04.2020Суди штрафують користувачів Facebook за репост картинки із зображенням президента Зеленського та номером гарячої лінії СБУ15 квітня відбулося засідання Ленінського райсуду Полтави під головуванням судді Руслана Тимчука. На засіданні розглянули адміністративну справу про притягнення до адміністративної відповідальності полтавця Віктора Л. за порушення ст. 173-1 КУпАП (Поширювання неправдивих чуток).Суд встановив, що Віктор Л. 22 березня у соцмережі Facebook зробив репост картинки, на якій зображений Президент України Володимир Зеленський, гаряча лінія СБУ «0800-501-482» та текст «Ті хто наживається на горі. Маска 1,60 грн. за шт.». Дана публікація, на думку суду, містить неправдиву інформацію, яка могла викликати паніку серед населення. А как же Квартал 95?? Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8244 З нами з: 20.09.12 Подякував: 676 раз. Подякували: 869 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 тра, 2020 19:37 budivelnik написав: detroytred написав: Есть в мире множество категорий и лиц, подходящих под этот критерий, но при этом никак не совкофилы. Есть в мире множество категорий и лиц, подходящих под этот критерий, но при этом никак не совкофилы. Ми використовуємо терміни

В нашій з Вами дискусії я використовую термін,який найближче описує суть... а не образу, яка є емоцією....

Може дійсно треба було почати з якогось нейтрального слова і в це слово вкласти(описати) термінологію, але це не було зроблено раніше, тому (поки кимось з присутніх не буде запропоновано більш зручний термін) будемо вже використовувати той що є.

Спробую описати своє бачення терміну совкофіл...

Совкофіл ,людина, яка занадто покладається на вплив Держави(керівництва,керівника) і переменшує свій власний вплив на події..При чому це переменшення, викликано тривалим впливом пропаганди( і дій) Держави СРСР, яке на протязі всього існування СРСР було спрямоване на знищення приватної ініціативи особливо в економічній і політичні сфері Ми використовуємо терміниВ нашій з Вами дискусії я використовую термін,який найближче описує суть... а не образу, яка є емоцією....Може дійсно треба було почати з якогось нейтрального слова і в це слово вкласти(описати) термінологію, але це не було зроблено раніше, тому (поки кимось з присутніх не буде запропоновано більш зручний термін) будемо вже використовувати той що є.Спробую описати своє бачення...,людина, яка занадто покладається на вплив Держави(керівництва,керівника) і переменшує свій власний вплив на події..При чому це переменшення, викликано тривалим впливом пропаганди( і дій) Держави СРСР, яке на протязі всього існування СРСР було спрямоване на знищення приватної ініціативи особливо в економічній і політичні сфері

)))



Совкофил -- это человек, любящий совок (СССР). Крапка.



Вы же просто выходца из СССР, являющегося сторонником весомой роли государства и власти (теории, у которой есть масса приверженцев далёких от совка граждан -капиталистов, предпринимателей, учёных, всл, врачей, политиков правых!!!! партий и т.д., и т.п.), лёгкой рукой, а точнее сужением рамок,подогнали под совкофила.



Зачем???

Предположу - чтобы оскорбительней звучало, как бы Вы не оправдывались.



Ведь можно просто дискутировать о роли государства, власти. Личность, выражающего мнение, никоим боком к этому. Вообще. )))Совкофил -- это человек, любящий совок (СССР). Крапка.Вы же просто выходца из СССР, являющегося сторонником весомой роли государства и власти (теории, у которой есть масса приверженцев далёких от совка граждан -капиталистов, предпринимателей, учёных, всл, врачей, политиков правых!!!! партий и т.д., и т.п.), лёгкой рукой, а точнее сужением рамок,подогнали под совкофила.Зачем???Предположу - чтобы оскорбительней звучало, как бы Вы не оправдывались.Ведь можно просто дискутировать о роли государства, власти. Личность, выражающего мнение, никоим боком к этому. Вообще. Востаннє редагувалось detroytred в Суб 23 тра, 2020 19:41, всього редагувалось 1 раз. detroytred

Повідомлень: 23007 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 тра, 2020 19:39 detroytred написав: Ещё одно сужение рамок -- критерий (пускай) не умеют, не могут, не хотят зарабатывать с жилья, значит совкофилы)))

Вам самому не смешно? Ещё одно сужение рамок -- критерий (пускай) не умеют, не могут, не хотят зарабатывать с жилья, значит совкофилы)))Вам самому не смешно? Тепер перейдемо сюди

Ви знову звузили....

Я спробую розширити.

Отже

1 Ви згодні що утеплення власного житла вигідно обом сторонам і Державі і власнику житла? - особисто я думаю що згодні.

2 Чи можете Ви пояснити ,чому взаємовигідна операція утеплення, в Україні не проводиться?

Я думаю що Ви почнете розповідати про відсутність грошей у власників житла і погані правила створені Державою для цих власників...



А от у мене своя версія

Економічна доцільність утеплення зрозуміла тим ,хто мислить економічними категоріями...Не може бути - вигідно і нема грошей....

Є житло , воно щось коштує ,якщо грошей на покращення того що є мало то є кілька варіантів

а - кредит

б - обмін з доплатою(віддаєш своє дорожче,в обмін отримуєш чиєсь дешевше,на різницю проводиш модернізацію і отримуєш і вищу вартість того чим володієш і вищу ефективність (утеплене буде забирати менше поточних витрат)

Але чомусь ,не зважаючи на програму теплих кредитів -ці рішення масово населення не робить...

Але така затримка робить шкоду і Державі..

Отже Держава повинна прийняти якісь економічно/силові міри по змушенню власників займатись модернізацією своєї власності...

А Держава цього не робить (Ваша версія, керівники літають тихенько/низенько)

Моя версія інша

а - основна кількість власників отримали житло приватизацією .а тому вони не розглядають його як матеріальний актив,який може змінюватись(совки в економіці)

б - наявність субсидій , створює умови , по яким економічно не вигідно міняти більше на менше і модернізовувати менше, бо втратиш субсидії і нічого не виграєш

Тому живуть в більшому і отримують субсидії (наносячи Державі шкоду в 40-50 млрд грн в рік-розмір субсидій)

Хто винуватий?

Політики-яких вибрали ці власники 700 млн м2 неутепленого житла

Чи власники 700 млн м2 неутепленого житла-які вибрали політиків , які не можуть(не хочуть/не вважають за потрібне) змусити силою чи грошима утеплитись?



От і виходить

Політики йдуть на якісь кроки(наприклад збільшення тарифів-це пряме силове змушування утеплятись ,але при цьому змушені збалансовувати ситуацію субсидіями...а субсидії в свою чергу погіршують вплив підвищення тарифів...)



Тепер розумієте замкнуте коло ,яке можна розірвати або як Мойсей( що ми і робимо)

Або як Сталін чого ми робити не збираємось...



При цьому

Ми живемо в не без повітряному просторі...Тому деякі дії сталінського типу,які по відношенню до нас провів путін...Допомогли нас швидше прискоритись в сторону Європи...але при цьому принесли нам тисячні втрати людей. Тепер перейдемо сюдиВи знову звузили....Я спробую розширити.Отже1 Ви згодні що утеплення власного житла вигідно обом сторонам і Державі і власнику житла? - особисто я думаю що згодні.2 Чи можете Ви пояснити ,чому взаємовигідна операція утеплення, в Україні не проводиться?Я думаю що Ви почнете розповідати про відсутність грошей у власників житла і погані правила створені Державою для цих власників...А от у мене своя версіяЕкономічна доцільність утеплення зрозуміла тим ,хто мислить економічними категоріями...Не може бути - вигідно і нема грошей....Є житло , воно щось коштує ,якщо грошей на покращення того що є мало то є кілька варіантіва - кредитб - обмін з доплатою(віддаєш своє дорожче,в обмін отримуєш чиєсь дешевше,на різницю проводиш модернізацію і отримуєш і вищу вартість того чим володієш і вищу ефективність (утеплене буде забирати менше поточних витрат)Але чомусь ,не зважаючи на програму теплих кредитів -ці рішення масово населення не робить...Але така затримка робить шкоду і Державі..Отже Держава повинна прийняти якісь економічно/силові міри по змушенню власників займатись модернізацією своєї власності...А Держава цього не робить (Ваша версія, керівники літають тихенько/низенько)Моя версія іншаа - основна кількість власників отримали житло приватизацією .а тому вони не розглядають його як матеріальний актив,який може змінюватись(совки в економіці)б - наявність субсидій , створює умови , по яким економічно не вигідно міняти більше на менше і модернізовувати менше, бо втратиш субсидії і нічого не виграєшТому живуть в більшому і отримують субсидії (наносячи Державі шкоду в 40-50 млрд грн в рік-розмір субсидій)Хто винуватий?Політики-яких вибрали ці власники 700 млн м2 неутепленого житлаЧи власники 700 млн м2 неутепленого житла-які вибрали політиків , які не можуть(не хочуть/не вважають за потрібне) змусити силою чи грошима утеплитись?От і виходитьПолітики йдуть на якісь кроки(наприклад збільшення тарифів-це пряме силове змушування утеплятись ,але при цьому змушені збалансовувати ситуацію субсидіями...а субсидії в свою чергу погіршують вплив підвищення тарифів...)Тепер розумієте замкнуте коло ,яке можна розірвати або як Мойсей( що ми і робимо)Або як Сталін чого ми робити не збираємось...При цьомуМи живемо в не без повітряному просторі...Тому деякі дії сталінського типу,які по відношенню до нас провів путін...Допомогли нас швидше прискоритись в сторону Європи...але при цьому принесли нам тисячні втрати людей. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22909 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2334 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 тра, 2020 19:41



Хз, правда, или нет, но уже гуляет по соцсетям zРадио

Повідомлень: 5742 З нами з: 02.05.18 Подякував: 980 раз. Подякували: 2150 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 тра, 2020 19:41 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Предположу - чтобы оскорбительней звучало, как бы Вы не оправдывались. Предположу - чтобы оскорбительней звучало, как бы Вы не оправдывались. Я не оправдовуюсь

Я нападаю ...

Тому що в сьогоднішній Україні має бути максимально низьким вплив совка і максимально високим -приватної ініціативи.

Ба більше

Ми як Держава збереглись тому.що приватні особи зібрались на Майдані...а потім інші приватні особи протистояли в ОРДЛО...в той час коли професійні військові (хоч і на пенсії) протирали штанці дома. Я не оправдовуюсьЯ нападаю ...Тому що в сьогоднішній Україні має бути максимально низьким вплив совка і максимально високим -приватної ініціативи.Ба більшеМи як Держава збереглись тому.що приватні особи зібрались на Майдані...а потім інші приватні особи протистояли в ОРДЛО...в той час коли професійні військові (хоч і на пенсії) протирали штанці дома. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22909 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2334 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 тра, 2020 19:46 detroytred написав: В лом разбираться с батончиками)))

Но я не пойму одного -- критерия.

Он базируется на том, что в за пределами Украины нет возможности за час созвониться, списаться в какой-нибудь соцсети и получить от кого-нибудь из Украины фотку украинского батончика?

Да даже переслать целый могли)) В лом разбираться с батончиками)))Но я не пойму одного -- критерия.Он базируется на том, что в за пределами Украины нет возможности за час созвониться, списаться в какой-нибудь соцсети и получить от кого-нибудь из Украины фотку украинского батончика?Да даже переслать целый могли)) Так я й запропонував зрадіо це зробити.

Правда виставив умову - за годину ..Адже коло будь-якого офісу є ларьок/магазин який цими батончиками торгував...

А зрадіо вірячи у всесилья москви ( і знаючи що в росії збудований завод.який за контрактом повинен був поставляти батончики на терени України ) не міг навіть уявити в своїй головешці , що Західна Компанія дозволить собі наплювати на договора з росією на підставі того що остання анексувала Крим..

Звідки москаль міг припустити ,що західні бариги які на його думку за доллар удавляться-плюнуть на такого поважного клієнта як педерація...заради України і порушать умови договору не поставляти на територію україни



ПС

Фото батончика( з його боку) не було ні через годину,ні через місяць

В той час коли я такі фото надав. Так я й запропонував зрадіо це зробити.Правда виставив умову - за годину ..Адже коло будь-якого офісу є ларьок/магазин який цими батончиками торгував...А зрадіо вірячи у всесилья москви ( і знаючи що в росії збудований завод.який за контрактом повинен був поставляти батончики на терени України ) не міг навіть уявити в своїй головешці , що Західна Компанія дозволить собі наплювати на договора з росією на підставі того що остання анексувала Крим..Звідки москаль міг припустити ,що західні бариги які на його думку за доллар удавляться-плюнуть на такого поважного клієнта як педерація...заради України і порушать умови договору не поставляти на територію україниПСФото батончика( з його боку) не було ні через годину,ні через місяцьВ той час коли я такі фото надав. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22909 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2334 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 тра, 2020 19:50 budivelnik написав: Я не оправдовуюсь

Я нападаю ...

Я не оправдовуюсьЯ нападаю ...

Фронтовий передок зачекався такого полумяного, хороброго борця! Наступальна тактика дуже потрібна. На жаль, діагноз не дозволить Вам там бути. Тому урочисто оголошую Вас диванним генералом, фуфломєтатєльних військ! Фронтовий передок зачекався такого полумяного, хороброго борця! Наступальна тактика дуже потрібна. На жаль, діагноз не дозволить Вам там бути.Тому урочисто оголошую Вас диванним генералом, фуфломєтатєльних військ! Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28635 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1935 раз. Подякували: 2114 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 тра, 2020 19:53 shapo написав: В отличие от тебя я между этими подарками украинской американской диаспоры не вижу и сильно сомневаюсь что ты знаешь о Бабеле и Бебеле что-нибудь ещё кроме их имен В отличие от тебя я между этими подарками украинской американской диаспоры не вижу и сильно сомневаюсь что ты знаешь о Бабеле и Бебеле что-нибудь ещё кроме их имен

То есть, ты признал, что ты тупой врун

Аналитику проводить ты не в состоянии То есть, ты признал, что ты тупой врунАналитику проводить ты не в состоянии "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 4590 З нами з: 31.08.09 Подякував: 320 раз. Подякували: 975 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 тра, 2020 19:53 budivelnik написав: detroytred написав: В лом разбираться с батончиками)))

Но я не пойму одного -- критерия.

Он базируется на том, что в за пределами Украины нет возможности за час созвониться, списаться в какой-нибудь соцсети и получить от кого-нибудь из Украины фотку украинского батончика?

Да даже переслать целый могли)) В лом разбираться с батончиками)))Но я не пойму одного -- критерия.Он базируется на том, что в за пределами Украины нет возможности за час созвониться, списаться в какой-нибудь соцсети и получить от кого-нибудь из Украины фотку украинского батончика?Да даже переслать целый могли)) Так я й запропонував зрадіо це зробити.

Правда виставив умову - за годину ..Адже коло будь-якого офісу є ларьок/магазин який цими батончиками торгував...

А зрадіо вірячи у всесилья москви ( і знаючи що в росії збудований завод.який за контрактом повинен був поставляти батончики на терени України ) не міг навіть уявити в своїй головешці , що Західна Компанія дозволить собі наплювати на договора з росією на підставі того що остання анексувала Крим..

Звідки москаль міг припустити ,що західні бариги які на його думку за доллар удавляться-плюнуть на такого поважного клієнта як педерація...заради України і порушать умови договору не поставляти на територію україни



ПС

Фото батончика( з його боку) не було ні через годину,ні через місяць

В той час коли я такі фото надав. Так я й запропонував зрадіо це зробити.Правда виставив умову - за годину ..Адже коло будь-якого офісу є ларьок/магазин який цими батончиками торгував...А зрадіо вірячи у всесилья москви ( і знаючи що в росії збудований завод.який за контрактом повинен був поставляти батончики на терени України ) не міг навіть уявити в своїй головешці , що Західна Компанія дозволить собі наплювати на договора з росією на підставі того що остання анексувала Крим..Звідки москаль міг припустити ,що західні бариги які на його думку за доллар удавляться-плюнуть на такого поважного клієнта як педерація...заради України і порушать умови договору не поставляти на територію україниПСФото батончика( з його боку) не було ні через годину,ні через місяцьВ той час коли я такі фото надав.



Тролль снова лжет! Но если он признает, что врал, могу в течение 5 минут сделать фотки того, что есть в холоднильнике с этикетками. Хочет поиграть - ок, подыграю, чтоб он только заткнул свою пропаганду Тролль снова лжет! Но если он признает, что врал, могу в течение 5 минут сделать фотки того, что есть в холоднильнике с этикетками. Хочет поиграть - ок, подыграю, чтоб он только заткнул свою пропаганду zРадио

Повідомлень: 5742 З нами з: 02.05.18 Подякував: 980 раз. Подякували: 2150 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 тра, 2020 19:58 Будивельник

Вы опять свели методы принуждения к нецивилизованным (сталинским).

Опустили роль методов убеждения и стимулирования, которыми обязана заниматься власть.



Да причём тут приватизированное, утепляться-то не хотят, субсидии, если:

1. Вижу, что поведение живущих в кооперативных квартирах такое же.

2. Какое покладання на субсидии, если люди могут вообще не платить. В квитанциях за тепло по 80 тыс. долга.

3. Разводка в старых домах.

А новые и так сразу утепленными строят.



Вы видно забыли 90-е...

Люди выживали, приспосабливались, занимались предпринимательством и т.д., несмотря на то, что *вышли из совка, были под влиянием совпропаганды и т.д.*



Вы крайне преувеличиваете влияние совка ... которого уже 30 лет нет. А точнее с перестройки вся *помощь* государства* начала зникати)) detroytred

Повідомлень: 23007 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6180618161826183> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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