Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6180618161826183 Додано: Суб 23 тра, 2020 20:05 detroytred написав: Будивельник

Вы опять свели методы принуждения к нецивилизованным (сталинским).

Опустили роль методов убеждения и стимулирования, которыми обязана заниматься власть.



Да причём тут приватизированное, утепляться-то не хотят, субсидии, если:

1. Вижу, что поведение живущих в кооперативных квартирах такое же.

2. Какое покладання на субсидии, если люди могут вообще не платить. В квитанциях за тепло по 80 тыс. долга.

3. Разводка в старых домах.

А новые и так сразу утепленными строят.



Вы видно забыли 90-е...

Люди выживали, приспосабливались, занимались предпринимательством и т.д., несмотря на то, что *вышли из совка, были под влиянием совпропаганды и т.д.*



Вы крайне преувеличиваете влияние совка ... которого уже 30 лет нет. А точнее с перестройки вся *помощь* государства* начала зникати)) БудивельникВы опять свели методы принуждения к нецивилизованным (сталинским).Опустили роль методов убеждения и стимулирования, которыми обязана заниматься власть.Да причём тут приватизированное, утепляться-то не хотят, субсидии, если:1. Вижу, что поведение живущих в кооперативных квартирах такое же.2. Какое покладання на субсидии, если люди могут вообще не платить. В квитанциях за тепло по 80 тыс. долга.3. Разводка в старых домах.А новые и так сразу утепленными строят.Вы видно забыли 90-е...Люди выживали, приспосабливались, занимались предпринимательством и т.д., несмотря на то, что *вышли из совка, были под влиянием совпропаганды и т.д.*Вы крайне преувеличиваете влияние совка ... которого уже 30 лет нет. А точнее с перестройки вся *помощь* государства* начала зникати))

Це свідчить лише про те, що сам Будівельник є латентним совком. У кого что болит, тот о том и говорит. Не може ніяк позбутися спогадів, як був молодий, красивий і стояк був. Тепер все інакше...Раньше были времена, а теперь - мгновения, раньше поднимался х.., а теперь давление! Це свідчить лише про те, що сам Будівельник є латентним совком. У кого что болит, тот о том и говорит.Не може ніяк позбутися спогадів, як був молодий, красивий і стояк був. Тепер все інакше...Раньше были времена, а теперь - мгновения, раньше поднимался х.., а теперь давление! Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28635 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1935 раз. Подякували: 2114 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 тра, 2020 20:06 budivelnik написав: detroytred написав: Предположу - чтобы оскорбительней звучало, как бы Вы не оправдывались. Предположу - чтобы оскорбительней звучало, как бы Вы не оправдывались. Я не оправдовуюсь

Я нападаю ...

Тому що в сьогоднішній Україні має бути максимально низьким вплив совка і максимально високим -приватної ініціативи.

Ба більше

Ми як Держава збереглись тому.що приватні особи зібрались на Майдані...а потім інші приватні особи протистояли в ОРДЛО...в той час коли професійні військові (хоч і на пенсії) протирали штанці дома. Я не оправдовуюсьЯ нападаю ...Тому що в сьогоднішній Україні має бути максимально низьким вплив совка і максимально високим -приватної ініціативи.Ба більшеМи як Держава збереглись тому.що приватні особи зібрались на Майдані...а потім інші приватні особи протистояли в ОРДЛО...в той час коли професійні військові (хоч і на пенсії) протирали штанці дома.

Да нет совка уже 30 лет.

А приватна инициатива раскрылась МОМЕНТАЛЬНО.

Без чекання. Сразу в 90-х.

Украинцы очень преприимчивы.



Собрались на Майдане ... собрались. И что?

Прям не собрались бы и независимой Украине капець?

Это лишь предположения с потолка...

Не преувеличивайте свою роль.



Кстати, напомню: на роль героя и т.п. я как-то не претендовал и не претендую.

Это Вы тут ... боритесь)) ... на диване и за прилавком.



Вы отстали от времени.

Контракы ныне. Рынок за окошком. Совковые призывы давно в прошлом. Да нет совка уже 30 лет.А приватна инициатива раскрылась МОМЕНТАЛЬНО.Без чекання. Сразу в 90-х.Украинцы очень преприимчивы.Собрались на Майдане ... собрались. И что?Прям не собрались бы и независимой Украине капець?Это лишь предположения с потолка...Не преувеличивайте свою роль.Кстати, напомню: на роль героя и т.п. я как-то не претендовал и не претендую.Это Вы тут ... боритесь)) ... на диване и за прилавком.Вы отстали от времени.Контракы ныне. Рынок за окошком. Совковые призывы давно в прошлом. Востаннє редагувалось detroytred в Суб 23 тра, 2020 20:09, всього редагувалось 1 раз. detroytred

Повідомлень: 23007 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 тра, 2020 20:07 zРадио написав: Хз, правда, или нет, но уже гуляет по соцсетям



Хз, правда, или нет, но уже гуляет по соцсетям



У Києві знайшли мертвим народного депутата групи "Довіра" Валерія Давиденка у його офісі.



Інформацію Суспільному підтвердили джерела у Національній поліції.



За попередньою версією правоохоронців, він нібито скоїв самогубство.



https://suspilne.media/35796-u-kievi-zn ... -deputata/ У Києві знайшли мертвим народного депутата групи "Довіра" Валерія Давиденка у його офісі.Інформацію Суспільному підтвердили джерела у Національній поліції.За попередньою версією правоохоронців, він нібито скоїв самогубство. 19yuriy91 Повідомлень: 2723 З нами з: 15.09.12 Подякував: 246 раз. Подякували: 378 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 тра, 2020 20:10 detroytred написав: Кстати, напомню: на роль героя и т.п. я как-то не претендовал и не претендую.

Это Вы тут ... боритесь)) ... на диване и за прилавком. Кстати, напомню: на роль героя и т.п. я как-то не претендовал и не претендую.Это Вы тут ... боритесь)) ... на диване и за прилавком.

Весть летит во все концы:

Вы поверьте нам, отцы, -

Будут новые победы,

Встанут новые бойцы!

И вновь продолжается бой,

И сердцу тревожно в груди.

И Ленин - такой молодой,

И юный Октябрь впереди!



Ми вивели на чисту воду Будівельника. Вихідець з СРСР, був окупантом, служив в окупаційному контингенті, тепер перефарбувався, косить під націоналіста. Але бувших не буває... Хамелеон і перевертень. Україну захищати не пішов, хоч і військовий, сцикло, білобілетник, купив білий білет, відсижується у Львові, травить шмурдяком людей. Весть летит во все концы:Вы поверьте нам, отцы, -Будут новые победы,Встанут новые бойцы!И вновь продолжается бой,И сердцу тревожно в груди.И Ленин - такой молодой,И юный Октябрь впереди!Ми вивели на чисту воду Будівельника. Вихідець з СРСР, був окупантом, служив в окупаційному контингенті, тепер перефарбувався, косить під націоналіста.Але бувших не буває... Хамелеон і перевертень. Україну захищати не пішов, хоч і військовий, сцикло, білобілетник, купив білий білет, відсижується у Львові, травить шмурдяком людей. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28635 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1935 раз. Подякували: 2114 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 тра, 2020 20:23 Schmit

Повідомлень: 1310 З нами з: 08.09.09 Подякував: 17 раз. Подякували: 176 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 тра, 2020 20:26 detroytred написав: Будивельник

Вы опять свели методы принуждения к нецивилизованным (сталинским).

Опустили роль методов убеждения и стимулирования, которыми обязана заниматься власть.

Да причём тут приватизированное, утепляться-то не хотят, субсидии, если:

1. Вижу, что поведение живущих в кооперативных квартирах такое же.

2. Какое покладання на субсидии, если люди могут вообще не платить. В квитанциях за тепло по 80 тыс. долга.

3. Разводка в старых домах.

А новые и так сразу утепленными строят.

Вы видно забыли 90-е...

Люди выживали, приспосабливались, занимались предпринимательством и т.д., несмотря на то, что *вышли из совка, были под влиянием совпропаганды и т.д.*



Вы крайне преувеличиваете влияние совка ... которого уже 30 лет нет. А точнее с перестройки вся *помощь* государства* начала зникати)) БудивельникВы опять свели методы принуждения к нецивилизованным (сталинским).Опустили роль методов убеждения и стимулирования, которыми обязана заниматься власть.Да причём тут приватизированное, утепляться-то не хотят, субсидии, если:1. Вижу, что поведение живущих в кооперативных квартирах такое же.2. Какое покладання на субсидии, если люди могут вообще не платить. В квитанциях за тепло по 80 тыс. долга.3. Разводка в старых домах.А новые и так сразу утепленными строят.Вы видно забыли 90-е...Люди выживали, приспосабливались, занимались предпринимательством и т.д., несмотря на то, что *вышли из совка, были под влиянием совпропаганды и т.д.*Вы крайне преувеличиваете влияние совка ... которого уже 30 лет нет. А точнее с перестройки вся *помощь* государства* начала зникати)) Ще раз

1 Станом на сьогодні 70% населення України - виховане при совку.

2 Станом на сьогодні, основна маса власників житла(неутепленого) вихована при совку

а - утеплене по нормам стали будувати після 2005 ( за 15 років,збудовано приблизно 150 млн м2 і ще приблизно 50-100 млн м2 утеплили старого)

б - 700-750 млн м2 житла є неутепленим, це приблизно 10 млн квартир(будинків) в яких проживає приблизно 25-30 млн осіб



Таким чином , ми бачимо власність вартістю в 200-300 млрд доларів(це більше ніж у 100 віртуальних коломойських) ,з якою 70% населення України не може/не хоче - дати собі ради...

Заявляти про те що Державою не створені умови - не можна, бо 50-100 млн м2 старого утеплили(значить умови для тих хто утеплив були підходящі)

Чому тоді існує група яка в 10-12 разів більша ,але при цьому не робить того що зробили інші?

Як на мене причина одна - совок в голові...

Але чи можуть політики викорінити совок з голів не сталінськими методами(якщо треба швидко) - відповідь ні.

Або без жертв і десятки років

Або міняємо 0,1 млн на кожен рік пришвидшення.

Україна вибрала без жертв...

Але поведінка тих ,які звинувачують в повільному розвитку Керівництво - ще більш заторможує швидкість розвитку,бо совки побачивши що хтось розумніший від них-їх підтримує - розправляють крила.

Яскравий приклад КХ

Якщо його чимрять - він зникає..

Як тільки він отримав якусь(навіть не пряму підтримку) він три рази виліз з нірки щоб потявкати. Ще раз1 Станом на сьогодні 70% населення України - виховане при совку.2 Станом на сьогодні, основна маса власників житла(неутепленого) вихована при совкуа - утеплене по нормам стали будувати після 2005 ( за 15 років,збудовано приблизно 150 млн м2 і ще приблизно 50-100 млн м2 утеплили старого)б - 700-750 млн м2 житла є неутепленим, це приблизно 10 млн квартир(будинків) в яких проживає приблизно 25-30 млн осібТаким чином , ми бачимо власність вартістю в 200-300 млрд доларів(це більше ніж у 100 віртуальних коломойських) ,з якою 70% населення України не може/не хоче - дати собі ради...Заявляти про те що Державою не створені умови - не можна, бо 50-100 млн м2 старого утеплили(значить умови для тих хто утеплив були підходящі)Чому тоді існує група яка в 10-12 разів більша ,але при цьому не робить того що зробили інші?Як на мене причина одна - совок в голові...Але чи можуть політики викорінити совок з голів не сталінськими методами(якщо треба швидко) - відповідь ні.Або без жертв і десятки роківАбо міняємо 0,1 млн на кожен рік пришвидшення.Україна вибрала без жертв...Але поведінка тих ,які звинувачують в повільному розвитку Керівництво - ще більш заторможує швидкість розвитку,бо совки побачивши що хтось розумніший від них-їх підтримує - розправляють крила.Яскравий приклад КХЯкщо його чимрять - він зникає..Як тільки він отримав якусь(навіть не пряму підтримку) він три рази виліз з нірки щоб потявкати. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22909 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2334 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 тра, 2020 20:31 zРадио написав: budivelnik написав: detroytred написав: В лом разбираться с батончиками)))

Но я не пойму одного -- критерия.

Он базируется на том, что в за пределами Украины нет возможности за час созвониться, списаться в какой-нибудь соцсети и получить от кого-нибудь из Украины фотку украинского батончика?

Да даже переслать целый могли)) В лом разбираться с батончиками)))Но я не пойму одного -- критерия.Он базируется на том, что в за пределами Украины нет возможности за час созвониться, списаться в какой-нибудь соцсети и получить от кого-нибудь из Украины фотку украинского батончика?Да даже переслать целый могли)) Так я й запропонував зрадіо це зробити.

Правда виставив умову - за годину ..Адже коло будь-якого офісу є ларьок/магазин який цими батончиками торгував...

А зрадіо вірячи у всесилья москви ( і знаючи що в росії збудований завод.який за контрактом повинен був поставляти батончики на терени України ) не міг навіть уявити в своїй головешці , що Західна Компанія дозволить собі наплювати на договора з росією на підставі того що остання анексувала Крим..

Звідки москаль міг припустити ,що західні бариги які на його думку за доллар удавляться-плюнуть на такого поважного клієнта як педерація...заради України і порушать умови договору не поставляти на територію україни



ПС

Фото батончика( з його боку) не було ні через годину,ні через місяць

В той час коли я такі фото надав. Так я й запропонував зрадіо це зробити.Правда виставив умову - за годину ..Адже коло будь-якого офісу є ларьок/магазин який цими батончиками торгував...А зрадіо вірячи у всесилья москви ( і знаючи що в росії збудований завод.який за контрактом повинен був поставляти батончики на терени України ) не міг навіть уявити в своїй головешці , що Західна Компанія дозволить собі наплювати на договора з росією на підставі того що остання анексувала Крим..Звідки москаль міг припустити ,що західні бариги які на його думку за доллар удавляться-плюнуть на такого поважного клієнта як педерація...заради України і порушать умови договору не поставляти на територію україниПСФото батончика( з його боку) не було ні через годину,ні через місяцьВ той час коли я такі фото надав.



Тролль снова лжет! Но если он признает, что врал, могу в течение 5 минут сделать фотки того, что есть в холоднильнике с этикетками. Хочет поиграть - ок, подыграю, чтоб он только заткнул свою пропаганду Тролль снова лжет! Но если он признает, что врал, могу в течение 5 минут сделать фотки того, что есть в холоднильнике с этикетками. Хочет поиграть - ок, подыграю, чтоб он только заткнул свою пропаганду

Очень интересен ответ.



Кстати, Вы решили бесплатно опровергнуть клевету?!



Я предлагал ему, что могу подумать, за деньги. Ведь мильенэра можно научить лишь деньгами. Отвечать. За ложь.

Но отмалчался.

Может сумма оказалась неподъемной)) Очень интересен ответ.Кстати, Вы решили бесплатно опровергнуть клевету?!Я предлагал ему, что могу подумать, за деньги. Ведь мильенэра можно научить лишь деньгами. Отвечать. За ложь.Но отмалчался.Может сумма оказалась неподъемной)) detroytred

Повідомлень: 23007 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 тра, 2020 20:31 Re: Політичні дискусії detroytred написав: А приватна инициатива раскрылась МОМЕНТАЛЬНО.

Без чекання. Сразу в 90-х.

Украинцы очень преприимчивы.



Собрались на Майдане ... собрались. И что?

Прям не собрались бы и независимой Украине капець?

Это лишь предположения с потолка...

...

Это Вы тут ... боритесь)) ... на диване и за прилавком.

....

Вы отстали от времени.

Контракы ныне. Рынок за окошком. Совковые призывы давно в прошлом. А приватна инициатива раскрылась МОМЕНТАЛЬНО.Без чекання. Сразу в 90-х.Украинцы очень преприимчивы.Собрались на Майдане ... собрались. И что?Прям не собрались бы и независимой Украине капець?Это лишь предположения с потолка......Это Вы тут ... боритесь)) ... на диване и за прилавком.....Вы отстали от времени.Контракы ныне. Рынок за окошком. Совковые призывы давно в прошлом. Прикольно

Пенсіонер,який живе на пенсію... розповідає мені що я відстав від ринку ...

Це не я на дивані і в ларьку

Це ви на дивані і поговорити

Я можу сказати - роби як я..

А що можете запропонувати Ви ?

Нудні проповіді

Один з Біблії до якої не має жодного відношення

Другий з економіки...в якій завжди був споживачем і ніколи не був створювачем ПрикольноПенсіонер,який живе на пенсію... розповідає мені що я відстав від ринку ...Це не я на дивані і в ларькуЦе ви на дивані і поговоритиЯ можу сказати - роби як я..А що можете запропонувати Ви ?Нудні проповідіОдин з Біблії до якої не має жодного відношенняДругий з економіки...в якій завжди був споживачем і ніколи не був створювачем http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22909 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2334 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 тра, 2020 20:45 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Кстати, Вы решили бесплатно опровергнуть клевету?! Кстати, Вы решили бесплатно опровергнуть клевету?! За два роки , можна було і в ольгіно створити спеціальну кімнатку з постійно оновлювальним набором продуктів з Києва...

Ольгінці примітиви - але не настількиж..

А от третє підігрування в трикутнику зрадіо-дейтройт-кх-зрадіо - може спонукати мене змінити класифікацію...

Дуже вже якось в унісон співаєте. За два роки , можна було і в ольгіно створити спеціальну кімнатку з постійно оновлювальним набором продуктів з Києва...Ольгінці примітиви - але не настількиж..А от третє підігрування в трикутнику зрадіо-дейтройт-кх-зрадіо - може спонукати мене змінити класифікацію...Дуже вже якось в унісон співаєте. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22909 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2334 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 6180618161826183 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], zРадио і 4 гостейМодератори: ТупУм