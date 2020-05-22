Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Будивельник Вы опять свели методы принуждения к нецивилизованным (сталинским). Опустили роль методов убеждения и стимулирования, которыми обязана заниматься власть.
Да причём тут приватизированное, утепляться-то не хотят, субсидии, если: 1. Вижу, что поведение живущих в кооперативных квартирах такое же. 2. Какое покладання на субсидии, если люди могут вообще не платить. В квитанциях за тепло по 80 тыс. долга. 3. Разводка в старых домах. А новые и так сразу утепленными строят.
Вы видно забыли 90-е... Люди выживали, приспосабливались, занимались предпринимательством и т.д., несмотря на то, что *вышли из совка, были под влиянием совпропаганды и т.д.*
Вы крайне преувеличиваете влияние совка ... которого уже 30 лет нет. А точнее с перестройки вся *помощь* государства* начала зникати))
Це свідчить лише про те, що сам Будівельник є латентним совком. У кого что болит, тот о том и говорит. Не може ніяк позбутися спогадів, як був молодий, красивий і стояк був. Тепер все інакше...Раньше были времена, а теперь - мгновения, раньше поднимался х.., а теперь давление!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
detroytred написав:Предположу - чтобы оскорбительней звучало, как бы Вы не оправдывались.
Я не оправдовуюсь Я нападаю ... Тому що в сьогоднішній Україні має бути максимально низьким вплив совка і максимально високим -приватної ініціативи. Ба більше Ми як Держава збереглись тому.що приватні особи зібрались на Майдані...а потім інші приватні особи протистояли в ОРДЛО...в той час коли професійні військові (хоч і на пенсії) протирали штанці дома.
Да нет совка уже 30 лет. А приватна инициатива раскрылась МОМЕНТАЛЬНО. Без чекання. Сразу в 90-х. Украинцы очень преприимчивы.
Собрались на Майдане ... собрались. И что? Прям не собрались бы и независимой Украине капець? Это лишь предположения с потолка... Не преувеличивайте свою роль.
Кстати, напомню: на роль героя и т.п. я как-то не претендовал и не претендую. Это Вы тут ... боритесь)) ... на диване и за прилавком.
Вы отстали от времени. Контракы ныне. Рынок за окошком. Совковые призывы давно в прошлом.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 23 тра, 2020 20:09, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Кстати, напомню: на роль героя и т.п. я как-то не претендовал и не претендую. Это Вы тут ... боритесь)) ... на диване и за прилавком.
Весть летит во все концы: Вы поверьте нам, отцы, - Будут новые победы, Встанут новые бойцы! И вновь продолжается бой, И сердцу тревожно в груди. И Ленин - такой молодой, И юный Октябрь впереди!
Ми вивели на чисту воду Будівельника. Вихідець з СРСР, був окупантом, служив в окупаційному контингенті, тепер перефарбувався, косить під націоналіста. Але бувших не буває... Хамелеон і перевертень. Україну захищати не пішов, хоч і військовий, сцикло, білобілетник, купив білий білет, відсижується у Львові, травить шмурдяком людей.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
detroytred написав:Будивельник Вы опять свели методы принуждения к нецивилизованным (сталинским). Опустили роль методов убеждения и стимулирования, которыми обязана заниматься власть. Да причём тут приватизированное, утепляться-то не хотят, субсидии, если: 1. Вижу, что поведение живущих в кооперативных квартирах такое же. 2. Какое покладання на субсидии, если люди могут вообще не платить. В квитанциях за тепло по 80 тыс. долга. 3. Разводка в старых домах. А новые и так сразу утепленными строят. Вы видно забыли 90-е... Люди выживали, приспосабливались, занимались предпринимательством и т.д., несмотря на то, что *вышли из совка, были под влиянием совпропаганды и т.д.*
Вы крайне преувеличиваете влияние совка ... которого уже 30 лет нет. А точнее с перестройки вся *помощь* государства* начала зникати))
Ще раз 1 Станом на сьогодні 70% населення України - виховане при совку. 2 Станом на сьогодні, основна маса власників житла(неутепленого) вихована при совку а - утеплене по нормам стали будувати після 2005 ( за 15 років,збудовано приблизно 150 млн м2 і ще приблизно 50-100 млн м2 утеплили старого) б - 700-750 млн м2 житла є неутепленим, це приблизно 10 млн квартир(будинків) в яких проживає приблизно 25-30 млн осіб
Таким чином , ми бачимо власність вартістю в 200-300 млрд доларів(це більше ніж у 100 віртуальних коломойських) ,з якою 70% населення України не може/не хоче - дати собі ради... Заявляти про те що Державою не створені умови - не можна, бо 50-100 млн м2 старого утеплили(значить умови для тих хто утеплив були підходящі) Чому тоді існує група яка в 10-12 разів більша ,але при цьому не робить того що зробили інші? Як на мене причина одна - совок в голові... Але чи можуть політики викорінити совок з голів не сталінськими методами(якщо треба швидко) - відповідь ні. Або без жертв і десятки років Або міняємо 0,1 млн на кожен рік пришвидшення. Україна вибрала без жертв... Але поведінка тих ,які звинувачують в повільному розвитку Керівництво - ще більш заторможує швидкість розвитку,бо совки побачивши що хтось розумніший від них-їх підтримує - розправляють крила. Яскравий приклад КХ Якщо його чимрять - він зникає.. Як тільки він отримав якусь(навіть не пряму підтримку) він три рази виліз з нірки щоб потявкати.
detroytred написав:В лом разбираться с батончиками))) Но я не пойму одного -- критерия. Он базируется на том, что в за пределами Украины нет возможности за час созвониться, списаться в какой-нибудь соцсети и получить от кого-нибудь из Украины фотку украинского батончика? Да даже переслать целый могли))
Так я й запропонував зрадіо це зробити. Правда виставив умову - за годину ..Адже коло будь-якого офісу є ларьок/магазин який цими батончиками торгував... А зрадіо вірячи у всесилья москви ( і знаючи що в росії збудований завод.який за контрактом повинен був поставляти батончики на терени України ) не міг навіть уявити в своїй головешці , що Західна Компанія дозволить собі наплювати на договора з росією на підставі того що остання анексувала Крим.. Звідки москаль міг припустити ,що західні бариги які на його думку за доллар удавляться-плюнуть на такого поважного клієнта як педерація...заради України і порушать умови договору не поставляти на територію україни
ПС Фото батончика( з його боку) не було ні через годину,ні через місяць В той час коли я такі фото надав.
Тролль снова лжет! Но если он признает, что врал, могу в течение 5 минут сделать фотки того, что есть в холоднильнике с этикетками. Хочет поиграть - ок, подыграю, чтоб он только заткнул свою пропаганду
Очень интересен ответ.
Кстати, Вы решили бесплатно опровергнуть клевету?!
Я предлагал ему, что могу подумать, за деньги. Ведь мильенэра можно научить лишь деньгами. Отвечать. За ложь. Но отмалчался. Может сумма оказалась неподъемной))
detroytred написав:А приватна инициатива раскрылась МОМЕНТАЛЬНО. Без чекання. Сразу в 90-х. Украинцы очень преприимчивы.
Собрались на Майдане ... собрались. И что? Прям не собрались бы и независимой Украине капець? Это лишь предположения с потолка... ... Это Вы тут ... боритесь)) ... на диване и за прилавком. .... Вы отстали от времени. Контракы ныне. Рынок за окошком. Совковые призывы давно в прошлом.
Прикольно Пенсіонер,який живе на пенсію... розповідає мені що я відстав від ринку ... Це не я на дивані і в ларьку Це ви на дивані і поговорити Я можу сказати - роби як я.. А що можете запропонувати Ви ? Нудні проповіді Один з Біблії до якої не має жодного відношення Другий з економіки...в якій завжди був споживачем і ніколи не був створювачем
detroytred написав:Кстати, Вы решили бесплатно опровергнуть клевету?!
За два роки , можна було і в ольгіно створити спеціальну кімнатку з постійно оновлювальним набором продуктів з Києва... Ольгінці примітиви - але не настількиж.. А от третє підігрування в трикутнику зрадіо-дейтройт-кх-зрадіо - може спонукати мене змінити класифікацію... Дуже вже якось в унісон співаєте.