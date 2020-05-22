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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6180618161826183
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 20:05

  detroytred написав:Будивельник
Вы опять свели методы принуждения к нецивилизованным (сталинским).
Опустили роль методов убеждения и стимулирования, которыми обязана заниматься власть.

Да причём тут приватизированное, утепляться-то не хотят, субсидии, если:
1. Вижу, что поведение живущих в кооперативных квартирах такое же.
2. Какое покладання на субсидии, если люди могут вообще не платить. В квитанциях за тепло по 80 тыс. долга.
3. Разводка в старых домах.
А новые и так сразу утепленными строят.

Вы видно забыли 90-е...
Люди выживали, приспосабливались, занимались предпринимательством и т.д., несмотря на то, что *вышли из совка, были под влиянием совпропаганды и т.д.*

Вы крайне преувеличиваете влияние совка ... которого уже 30 лет нет. А точнее с перестройки вся *помощь* государства* начала зникати))

Це свідчить лише про те, що сам Будівельник є латентним совком. У кого что болит, тот о том и говорит. :) Не може ніяк позбутися спогадів, як був молодий, красивий і стояк був. Тепер все інакше...Раньше были времена, а теперь - мгновения, раньше поднимался х.., а теперь давление! :(
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 20:06

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Предположу - чтобы оскорбительней звучало, как бы Вы не оправдывались.
Я не оправдовуюсь
Я нападаю ...
Тому що в сьогоднішній Україні має бути максимально низьким вплив совка і максимально високим -приватної ініціативи.
Ба більше
Ми як Держава збереглись тому.що приватні особи зібрались на Майдані...а потім інші приватні особи протистояли в ОРДЛО...в той час коли професійні військові (хоч і на пенсії) протирали штанці дома.

Да нет совка уже 30 лет.
А приватна инициатива раскрылась МОМЕНТАЛЬНО.
Без чекання. Сразу в 90-х.
Украинцы очень преприимчивы.

Собрались на Майдане ... собрались. И что?
Прям не собрались бы и независимой Украине капець?
Это лишь предположения с потолка...
Не преувеличивайте свою роль.

Кстати, напомню: на роль героя и т.п. я как-то не претендовал и не претендую.
Это Вы тут ... боритесь)) ... на диване и за прилавком.

Вы отстали от времени.
Контракы ныне. Рынок за окошком. Совковые призывы давно в прошлом.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 23 тра, 2020 20:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 20:07

  zРадио написав:Хз, правда, или нет, но уже гуляет по соцсетям

Зображення


У Києві знайшли мертвим народного депутата групи "Довіра" Валерія Давиденка у його офісі.

Інформацію Суспільному підтвердили джерела у Національній поліції.

За попередньою версією правоохоронців, він нібито скоїв самогубство.

https://suspilne.media/35796-u-kievi-zn ... -deputata/
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 20:10

  detroytred написав:Кстати, напомню: на роль героя и т.п. я как-то не претендовал и не претендую.
Это Вы тут ... боритесь)) ... на диване и за прилавком.

Весть летит во все концы:
Вы поверьте нам, отцы, -
Будут новые победы,
Встанут новые бойцы!
И вновь продолжается бой,
И сердцу тревожно в груди.
И Ленин - такой молодой,
И юный Октябрь впереди!

Ми вивели на чисту воду Будівельника. Вихідець з СРСР, був окупантом, служив в окупаційному контингенті, тепер перефарбувався, косить під націоналіста. :) Але бувших не буває... Хамелеон і перевертень. Україну захищати не пішов, хоч і військовий, сцикло, білобілетник, купив білий білет, відсижується у Львові, травить шмурдяком людей.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 20:23

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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 20:26

  detroytred написав:Будивельник
Вы опять свели методы принуждения к нецивилизованным (сталинским).
Опустили роль методов убеждения и стимулирования, которыми обязана заниматься власть.
Да причём тут приватизированное, утепляться-то не хотят, субсидии, если:
1. Вижу, что поведение живущих в кооперативных квартирах такое же.
2. Какое покладання на субсидии, если люди могут вообще не платить. В квитанциях за тепло по 80 тыс. долга.
3. Разводка в старых домах.
А новые и так сразу утепленными строят.
Вы видно забыли 90-е...
Люди выживали, приспосабливались, занимались предпринимательством и т.д., несмотря на то, что *вышли из совка, были под влиянием совпропаганды и т.д.*

Вы крайне преувеличиваете влияние совка ... которого уже 30 лет нет. А точнее с перестройки вся *помощь* государства* начала зникати))
Ще раз
1 Станом на сьогодні 70% населення України - виховане при совку.
2 Станом на сьогодні, основна маса власників житла(неутепленого) вихована при совку
а - утеплене по нормам стали будувати після 2005 ( за 15 років,збудовано приблизно 150 млн м2 і ще приблизно 50-100 млн м2 утеплили старого)
б - 700-750 млн м2 житла є неутепленим, це приблизно 10 млн квартир(будинків) в яких проживає приблизно 25-30 млн осіб

Таким чином , ми бачимо власність вартістю в 200-300 млрд доларів(це більше ніж у 100 віртуальних коломойських) ,з якою 70% населення України не може/не хоче - дати собі ради...
Заявляти про те що Державою не створені умови - не можна, бо 50-100 млн м2 старого утеплили(значить умови для тих хто утеплив були підходящі)
Чому тоді існує група яка в 10-12 разів більша ,але при цьому не робить того що зробили інші?
Як на мене причина одна - совок в голові...
Але чи можуть політики викорінити совок з голів не сталінськими методами(якщо треба швидко) - відповідь ні.
Або без жертв і десятки років
Або міняємо 0,1 млн на кожен рік пришвидшення.
Україна вибрала без жертв...
Але поведінка тих ,які звинувачують в повільному розвитку Керівництво - ще більш заторможує швидкість розвитку,бо совки побачивши що хтось розумніший від них-їх підтримує - розправляють крила.
Яскравий приклад КХ
Якщо його чимрять - він зникає..
Як тільки він отримав якусь(навіть не пряму підтримку) він три рази виліз з нірки щоб потявкати.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 20:31

  zРадио написав:
  budivelnik написав:
  detroytred написав:В лом разбираться с батончиками)))
Но я не пойму одного -- критерия.
Он базируется на том, что в за пределами Украины нет возможности за час созвониться, списаться в какой-нибудь соцсети и получить от кого-нибудь из Украины фотку украинского батончика?
Да даже переслать целый могли))
Так я й запропонував зрадіо це зробити.
Правда виставив умову - за годину ..Адже коло будь-якого офісу є ларьок/магазин який цими батончиками торгував...
А зрадіо вірячи у всесилья москви ( і знаючи що в росії збудований завод.який за контрактом повинен був поставляти батончики на терени України ) не міг навіть уявити в своїй головешці , що Західна Компанія дозволить собі наплювати на договора з росією на підставі того що остання анексувала Крим..
Звідки москаль міг припустити ,що західні бариги які на його думку за доллар удавляться-плюнуть на такого поважного клієнта як педерація...заради України і порушать умови договору не поставляти на територію україни

ПС
Фото батончика( з його боку) не було ні через годину,ні через місяць
В той час коли я такі фото надав.


Тролль снова лжет! Но если он признает, что врал, могу в течение 5 минут сделать фотки того, что есть в холоднильнике с этикетками. Хочет поиграть - ок, подыграю, чтоб он только заткнул свою пропаганду

Очень интересен ответ.

Кстати, Вы решили бесплатно опровергнуть клевету?!

Я предлагал ему, что могу подумать, за деньги. Ведь мильенэра можно научить лишь деньгами. Отвечать. За ложь.
Но отмалчался.
Может сумма оказалась неподъемной))
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 20:31

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:А приватна инициатива раскрылась МОМЕНТАЛЬНО.
Без чекання. Сразу в 90-х.
Украинцы очень преприимчивы.

Собрались на Майдане ... собрались. И что?
Прям не собрались бы и независимой Украине капець?
Это лишь предположения с потолка...
...
Это Вы тут ... боритесь)) ... на диване и за прилавком.
....
Вы отстали от времени.
Контракы ныне. Рынок за окошком. Совковые призывы давно в прошлом.
Прикольно
Пенсіонер,який живе на пенсію... розповідає мені що я відстав від ринку ...
Це не я на дивані і в ларьку
Це ви на дивані і поговорити
Я можу сказати - роби як я..
А що можете запропонувати Ви ?
Нудні проповіді
Один з Біблії до якої не має жодного відношення
Другий з економіки...в якій завжди був споживачем і ніколи не був створювачем
http://forum.finance.ua/topic93912.html
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budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 20:45

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Кстати, Вы решили бесплатно опровергнуть клевету?!
За два роки , можна було і в ольгіно створити спеціальну кімнатку з постійно оновлювальним набором продуктів з Києва...
Ольгінці примітиви - але не настількиж..
А от третє підігрування в трикутнику зрадіо-дейтройт-кх-зрадіо - може спонукати мене змінити класифікацію...
Дуже вже якось в унісон співаєте.
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