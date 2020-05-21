Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:К макрорынку, теории государства, политике и пр. Вы имеете такое же отношение, что и я.
1 Я активно і позитивно присутній на мікроринку вже десятки років 2 Як думаєте Хто має більше відношення до макроринку і економіки? Платник податків чи споживач пенсії? При чому той хто платить-платить як мінімум пятьомвійськовим пенсіонерам або десяти-пятнадцяти отримувачам середньостатистичної пенсії
Я активно изучаю макроэкономику и экономику лет десять. В том числе и Ваши выкладки.
Пересиливает ли это Ваше мелкое предпринимательство - хз? Я не предлагал Вам меряться. Вывод же о том, что Вы в этом вопросе недалеко от меня ушли, сделан именно по тому, как Вы используете положения по макроэекономике. С позиции исключительно ларька.
1 Хтось може звинуватити мене, що я сьогодні був не коректний до дейтройта? 2 Тільки в мене створилось враження, що як тільки дейтройт потрапив в логічну пастку-зявився зрадіо і кх, які єдини фронтом, підтримуючи один одного пробують мене дискредитувати?
detroytred написав:Вывод же о том, что Вы в этом вопросе недалеко от меня ушли, сделан именно по тому, как Вы используете положения по макроэекономике. С позиции исключительно ларька.
Цікаво А як Ви уявляєте, потрапляння до 2 млн найбагатших -виключно через ларьок.... Я розумію ,що ви викрутитесь заявляючи що це моя оцінка, яка Форбсом не підтверджена...але я потрапляю в 1 млн..., тут на всяк випадок роблю зазор.
zРадио написав:ну сметанку то из Киева в ольгино, да еще и в карантин...
Хто ж москалям українську сметану дасть?На крайняк-фотку вишлють.. А підписати я також можу. Якось на цих сторінках викладав чек банку про обмін 1 млрд доларів на 100 тонн золота... з мокрими печатками банку
budivelnik написав:1 Хтось може звинуватити мене, що я сьогодні був не коректний до дейтройта? 2 Тільки в мене створилось враження, що як тільки дейтройт потрапив в логічну пастку-зявився зрадіо і кх, які єдини фронтом, підтримуючи один одного пробують мене дискредитувати?
))) Посмотрите, когда и почему Вы опять затянули о *протираче штанiв* и (каких-то глупеньких, хоть и прямо так не указали) преподавателях.
Вы ошиблись с *совкофилом*... Потом сами начали раскручивать спираль.
Не *фантазируйте* оскорбительно в личный адрес и будет Вам респект и уважуха. Можно абсолютно без этого дискутировать по любым вопросам при САМОЙ ПРОТИВОПОЛОЖНОЙ позиции. Но Вас на долго не хватает...
zРадио написав:ну сметанку то из Киева в ольгино, да еще и в карантин...
Хто ж москалям українську сметану дасть?На крайняк-фотку вишлють.. А підписати я також можу. Якось на цих сторінках викладав чек банку про обмін 1 млрд доларів на 100 тонн золота... з мокрими печатками банку
Все с тобой ясно, слившийся тролль. Сначала обвинял меня в том, что раз я не дал фото украинской обертки, значит я из ольгино. Теперь, когда дал - тролль придумал новое объяснение.
Ладно, заканчиваю флудить. Толку от этого ноль. Только провокатора развлекаю
Schmit написав:А вот в Украине много чего из военки ожило. Сейчас опять все останавливается. Уже не слышно о продвижении проектов Ольха, Нептун, Гром и т.д.
знову брешеш
чергові стрільби відбудуться 25-30 травня на ДВП Алібей.
Сознательно не удаляю с датами:
Московські "воші" постаралися? Українська армія не закуповує високоточні боєприпаси четвер, 21 травень 2020, 19:57 Twitter https://patrioty.org.ua/politic/moskovs ... 28870.html Голова причина – не завершення повного циклу випробувань нових боєприпасів після здійснення процедури імпортозаміщення.
Збройні сили Україні не закуповують нові вітчизняні високоточні боєприпаси, які забезпечують максимальну вірогідність знищення цілі першим пострілом. Про це агенцію Defense Express повідомив представник оборонно-промислового комплексу, передають Патріоти України. Голова причина – не завершення повного циклу випробувань нових боєприпасів після здійснення процедури імпортозаміщення. Йдеться про боєприпас «Квітник» (152/155 мм), а також боєприпас «Карасук», який розроблений для стрільби з артилерійських систем калібру 122-мм, в тому числі гармат Д-30 та самохідних артилерійських установок 2С1, які стоять на озброєнні ЗС України. Розробником та виробником таких боєприпасів в Україні є ДП «Науково-виробничий комплекс «Прогрес» та ЦКБ «Точність» (м. Ніжин).
Завдяки використанню напівактивного лазерного наведення боєприпаси забезпечують максимальну вірогідність знищення цілі першим пострілом на дальності до 20 та 12 км відповідно. Електронні та оптико-механічні системи снарядів спроможні витримати надвисокі перевантаження під час артилерійського пострілу (не менше 10000g). Для наведення «Карасука» та «Квітника» потрібно використовувати лазерні цілевказівники-далекоміри.
До початку бойових дій з РФ напівактивна лазерна головка самонаведення до «Квітника» виготовлялась з російськими комплектуючими. У 2013 р. «Квітник» було прийнято на озброєння ВС України, проте його серійне виготовлення виявилось неможливим. Тому розробники замінили російські комплектуючі і вийшли на результати, які цілком задовольняли вимоги військових.
Проте закупка серії високоточних боєприпасів для Збройних Сил можлива лише після проведення державних випробувань партії нових боєприпасів, що вкотре відкладено з низки організаційних та фінансових причин. Разом з тим, українські підприємства продовжують співпрацю з польськими партнерами щодо створення нових зразків високоточного артилерійського озброєння.
Всё перспективное продали полякам. Или чего стоит град на польской платформе? В едином экземпляре.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Суб 23 тра, 2020 21:26, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
detroytred написав:Вывод же о том, что Вы в этом вопросе недалеко от меня ушли, сделан именно по тому, как Вы используете положения по макроэекономике. С позиции исключительно ларька.
Цікаво А як Ви уявляєте, потрапляння до 2 млн найбагатших -виключно через ларьок.... Я розумію ,що ви викрутитесь заявляючи що це моя оцінка, яка Форбсом не підтверджена...але я потрапляю в 1 млн..., тут на всяк випадок роблю зазор.
Я говорил, что аргументируете Вы с позиции ларька. Ничего из Смита, Кейнса и т.д., и т.п. не было. Не цитат, я имею ввиду, а положений, законов макроэкономики.
У меня нет к Вам личных претензий в плане Вашей предпр. деятельности. Но обсуждаем-то не Вас или меня.