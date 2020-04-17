Політичні дискусії *

Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Не я помилився - Ви не осилили термін. В черговий раз пояснюю 1 Україна - чудова країна 2 Перетворення з совка на європейську Державу йдуть максимально можливими темпами 3 В Україні нормальні люди ,з одним маленьким зауваженням - 70% цих людей виховані попередньою суспільною формацією ,яка забороняла всіма можливими способами а - приватну ініціативу ( в економіці,мистецтві,особистому житті) б - багатопартійність(чим перетворювала своїх мешканців у совків) 3 Нормальні українські громадяни з яких 70% мають розумово/психологічну травму від совкового виховання - вибирають собі керівників,які відповідають їх вподобанням(тобто у вибраних також буде присутня якась частинка совковості) 4 Прискорити перетворення можна,але це принесе ще більшу травму тим хто і так був ображений совком(у вигляді совкового виховання) ,тому Україна і її Політики ,вибрали швидкість перетворень яка а - дозволяє рухатись вперед б - рух вперед йде з швидкістю,яка дозволяє навіть самому впертому совку- розуміти що перетворення йдуть йому на користь 5 Саме ця повільна швидкість - дозволила різношорстній Україні на початку(1991 рік) перетворитись на цілісну Державу в 2014 році.
budivelnik написав: як тільки дейтройт потрапив в логічну пастку-зявився зрадіо і кх, які єдини фронтом, підтримуючи один одного пробують мене дискредитувати?
Я провів сьогодні маленький сеанс терапії Вам, помітьте, зовсім безкоштовно. Є такий метод лікування: подібне лікується подібним. То на деякий час, пограв роль Будівельника, щоб Ви побачили себе зі сторони. І методи Будівельника використав проти самого Будівельника, себто: вирвав декілька правдивих фактів, що Ви розповіли про себе, нафантазував, домислив, набрехав, пообзивав, звинувавтив....Стиль аля Будівельник. Побачте себе, як то кажуть у дзеркалі.
Обдумайте. Зробіть висновки. Не ображайтеся, сприйміть з гумором! Сеанс закінчено. Добра Вам! І будьте мені здорові!
П.С. Я ж обіцяв, що не залишу напризволяще брата во Христі, упітьмі, а виведу на світло.
detroytred написав: сами начали раскручивать спираль.
Не *фантазируйте* оскорбительно в личный адрес и будет Вам респект и уважуха. Можно абсолютно без этого дискутировать по любым вопросам при САМОЙ ПРОТИВОПОЛОЖНОЙ позиции. Но Вас на долго не хватает...
Золоті слова! Я ж казав, візьмемо брата на поруки, на перевиховання...
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Суб 23 тра, 2020 21:36, всього редагувалось 2 разів.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
detroytred написав:Ничего из Смита, Кейнса и т.д., и т.п. не было. Не цитат, я имею ввиду, а положений, законов макроэкономики.
А що тут дивного 1 Я вважаю що нас тормозять велика кількість населення.яка ментально ще в совку. 2 Ви вважаєте що нас тормозить наше керівництво. 3 Я вважаю ,що керівництво керує настільки ефективно,наскільки це дозволяє робити населення...
detroytred написав:Кстати, Вы решили бесплатно опровергнуть клевету?!
За два роки , можна було і в ольгіно створити спеціальну кімнатку з постійно оновлювальним набором продуктів з Києва... Ольгінці примітиви - але не настількиж.. А от третє підігрування в трикутнику зрадіо-дейтройт-кх-зрадіо - може спонукати мене змінити класифікацію... Дуже вже якось в унісон співаєте.
Да это ты ВМЕСТО ОТВЕТА затянул песню о группе врагов.
Повторюсь: 5 тыс. у.е. и в СБУ Львова или лучше Киева научу тебя отвечать за свои слова. Заметь не 10, а 5. Приеду, потрачу время. С документами. Проверят при тебе.
Это не твои брехливые с потолка догадки (т.е. ложь и клевета), а по факту будет. С обоснованием)) 100%.
Що ти мені хочеш довести за 5000-10000 доларів? Що ти зрадіо і маєш батончики? Так тоді перелогінся.[/quote] -------------------------------------
С памятью туго? Тогда процитирую и дам ссылку: * Я лишь могу согласиться на вариант: с тебя 5 тыс. долл. и я лично к тебе приеду с безапелляционными подтвержденими, что ты лжешь о майоре, замполитстве, викладанни марксизма-ленинизме, воспинании Лебедевым, и т.д., и т.п.
И то подумаю: стоит ли связываться с таким дураком ради 5 тыс. долл. Я с дураками не связываюсь. Мне от них деньги не нужны. Разве что тебя наказать деньгами. Так тоже -- дураков учить зачем мне?!!!! В этом случае меня близкие и знакомые не поймут. Но ради интереса ответь: какая сумма научит тебя не брехать?* Політичні дискусії *
Козак-характерник написав:Я провів сьогодні маленький сеанс терапії
Дурню - ти провів сеанс мавпування... Добре що сам зміг побачити(або підказав хто) - але розумнішим ти не став 1 Копія завжди гірша оригінала 2 Черепушечка яка вщерть заповнена лайном проросійсьих каналів-ніколи не в стані протистояти ,людині яка всього себе зробила сама...і при цьому досягла досить хороших результатів.
budivelnik написав:Населення у 95% випадків-точно менше від мене підковане економічно.
Ага, смотри С цифрами вообще не дружишь - на днях опростоволосился в 1000 раз. Карл, в 1000! А твоя эконом-теория - это чистейшая политэкономия. Невозможно ни один экономический вопрос разобрать в экономических категориях - тут же скатываешься к политике и идеологии. То у тебя промышленность падает из-за русскоязычных, то совки реформы не дают делать...
detroytred написав:С памятью туго? Тогда процитирую и дам ссылку: * Я лишь могу согласиться на вариант: с тебя 5 тыс. долл. и я лично к тебе приеду с безапелляционными подтвержденими, что ты лжешь о майоре, замполитстве, викладанни марксизма-ленинизме, воспинании Лебедевым, и т.д., и т.п.
Давай по порядку 1 Звання Людина яка прослужила 20-25 років на офіцерській посаді-не може мати звання нижче капітан (навіть капітан це кінчений алконавт-зальотчик) - тому я тобі присвоїв майора. При цьому з ймовірністю в 10% ти можеш бути підполковником і 3% полковником. 2 Викладання Для мене все одно що ти викладав. Міг цеглу, міг фізику... Я схиляюсь до того ,що ти викладав щось гуманітарне.
Поясни мені Чи цікавить когось з тут присутніх конкретно твоє звання і предмет викладання? Особливо за 5000 доларів? Якщо ти так високо це цінуєш - то можеш викласти інформацію про себе тут...а я тобі за це пару сот гривень скину(за те що ризикнув),купиш собі коньячку....
Я за інформацію про себе ні з кого тут не взяв ні копійки..Ба більше,сам приїхав в Київ (правда на запрошення адміністрації) сам прийняв участь в інтервью...мені за це навіть на метро не оплачували... Хоча поїздка на авто Львів-Київ-Львів - штука точно не безкоштовна
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 23 тра, 2020 21:45, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Ничего из Смита, Кейнса и т.д., и т.п. не было. Не цитат, я имею ввиду, а положений, законов макроэкономики.
А що тут дивного 1 Я вважаю що нас тормозять велика кількість населення.яка ментально ще в совку. 2 Ви вважаєте що нас тормозить наше керівництво. 3 Я вважаю ,що керівництво керує настільки ефективно,наскільки це дозволяє робити населення...
Сміт розбирає людську природу та її відношення до суспільства. Він вважає, що не суспільство, а сама людина накладає на себе обмеження.
Тобто людиною керує не суспільство( у вигляді законів і директив від керівництва) - а сама людина....
Вот! Но речь была о том, что Вы в своей аргументации подобное (Смита) не использовали.
Теперь вот взяли. Отлично. Но опять же))))))))))))))) Речь не о том, что кто-то из них однозначно прав. Это Смит с невидимой рукой рынка (с тем, что рынок отрегулирует сам и всё) .... от этого уже давным-давно отказались. После Великой Депрессии.
Это уже был аргумент, а не с уровня ларька - совкофилы..