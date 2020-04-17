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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 61846185618661876188>
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 21:25

  detroytred написав:Вы ошиблись с *совкофилом*...
Не я помилився - Ви не осилили термін.
В черговий раз пояснюю
1 Україна - чудова країна
2 Перетворення з совка на європейську Державу йдуть максимально можливими темпами
3 В Україні нормальні люди ,з одним маленьким зауваженням - 70% цих людей виховані попередньою суспільною формацією ,яка забороняла всіма можливими способами
а - приватну ініціативу ( в економіці,мистецтві,особистому житті)
б - багатопартійність(чим перетворювала своїх мешканців у совків)
3 Нормальні українські громадяни з яких 70% мають розумово/психологічну травму від совкового виховання - вибирають собі керівників,які відповідають їх вподобанням(тобто у вибраних також буде присутня якась частинка совковості)
4 Прискорити перетворення можна,але це принесе ще більшу травму тим хто і так був ображений совком(у вигляді совкового виховання) ,тому Україна і її Політики ,вибрали швидкість перетворень яка
а - дозволяє рухатись вперед
б - рух вперед йде з швидкістю,яка дозволяє навіть самому впертому совку- розуміти що перетворення йдуть йому на користь
5 Саме ця повільна швидкість - дозволила різношорстній Україні на початку(1991 рік) перетворитись на цілісну Державу в 2014 році.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 21:29

За мотивами фантазій Будівельника..

  budivelnik написав: як тільки дейтройт потрапив в логічну пастку-зявився зрадіо і кх, які єдини фронтом, підтримуючи один одного пробують мене дискредитувати?

Я провів сьогодні маленький сеанс терапії Вам, помітьте, зовсім безкоштовно. :) Є такий метод лікування: подібне лікується подібним. То на деякий час, пограв роль Будівельника, щоб Ви побачили себе зі сторони. І методи Будівельника використав проти самого Будівельника, себто: вирвав декілька правдивих фактів, що Ви розповіли про себе, нафантазував, домислив, набрехав, пообзивав, звинувавтив....Стиль аля Будівельник. Побачте себе, як то кажуть у дзеркалі. :)

Обдумайте. Зробіть висновки. Не ображайтеся, сприйміть з гумором! :wink: Сеанс закінчено. Добра Вам! І будьте мені здорові! :)

П.С. Я ж обіцяв, що не залишу напризволяще брата во Христі, упітьмі, а виведу на світло.

  detroytred написав: сами начали раскручивать спираль.

Не *фантазируйте* оскорбительно в личный адрес и будет Вам респект и уважуха.
Можно абсолютно без этого дискутировать по любым вопросам при САМОЙ ПРОТИВОПОЛОЖНОЙ позиции.
Но Вас на долго не хватает...

Золоті слова! Я ж казав, візьмемо брата на поруки, на перевиховання... :)
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Суб 23 тра, 2020 21:36, всього редагувалось 2 разів.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 21:32

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Ничего из Смита, Кейнса и т.д., и т.п. не было. Не цитат, я имею ввиду, а положений, законов макроэкономики.
А що тут дивного
1 Я вважаю що нас тормозять велика кількість населення.яка ментально ще в совку.
2 Ви вважаєте що нас тормозить наше керівництво.
3 Я вважаю ,що керівництво керує настільки ефективно,наскільки це дозволяє робити населення...

От і виходить
Населення у 95% випадків-точно менше від мене підковане економічно.
Який резон тоді впливати на просте населення цитатами Сміта чи Кейнса , коли навіть у трьох добре кваліфікованих професійних економістів буде чотири версії...
Ба більше,навіть відкривши Вікіпедію ми читаємо те що я тут протискаю..
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC_%D0%A1%D0%BC%D1%96%D1%82
Сміт розбирає людську природу та її відношення до суспільства. Він вважає, що не суспільство, а сама людина накладає на себе обмеження.
Тобто людиною керує не суспільство( у вигляді законів і директив від керівництва) - а сама людина....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 21:35

  budivelnik написав:
  detroytred"[quote="4972049:budivelnik написав:
  detroytred написав:Кстати, Вы решили бесплатно опровергнуть клевету?!
За два роки , можна було і в ольгіно створити спеціальну кімнатку з постійно оновлювальним набором продуктів з Києва...
Ольгінці примітиви - але не настількиж..
А от третє підігрування в трикутнику зрадіо-дейтройт-кх-зрадіо - може спонукати мене змінити класифікацію...
Дуже вже якось в унісон співаєте.
Да это ты ВМЕСТО ОТВЕТА затянул песню о группе врагов.

Повторюсь: 5 тыс. у.е. и в СБУ Львова или лучше Киева научу тебя отвечать за свои слова.
Заметь не 10, а 5.
Приеду, потрачу время. С документами. Проверят при тебе.

Это не твои брехливые с потолка догадки (т.е. ложь и клевета), а по факту будет.
С обоснованием)) 100%.
Що ти мені хочеш довести за 5000-10000 доларів?
Що ти зрадіо і маєш батончики?
Так тоді перелогінся.[/quote]
-------------------------------------

С памятью туго?
Тогда процитирую и дам ссылку:
* Я лишь могу согласиться на вариант: с тебя 5 тыс. долл. и я лично к тебе приеду с безапелляционными подтвержденими, что ты лжешь о майоре, замполитстве, викладанни марксизма-ленинизме, воспинании Лебедевым, и т.д., и т.п.

И то подумаю: стоит ли связываться с таким дураком ради 5 тыс. долл.
Я с дураками не связываюсь. Мне от них деньги не нужны.
Разве что тебя наказать деньгами. Так тоже -- дураков учить зачем мне?!!!!
В этом случае меня близкие и знакомые не поймут.
Но ради интереса ответь: какая сумма научит тебя не брехать?*
Політичні дискусії *

Пт 17 апр, 2020 00:33
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 21:38

  Козак-характерник написав:Я провів сьогодні маленький сеанс терапії
Дурню - ти провів сеанс мавпування...
Добре що сам зміг побачити(або підказав хто) - але розумнішим ти не став
1 Копія завжди гірша оригінала
2 Черепушечка яка вщерть заповнена лайном проросійсьих каналів-ніколи не в стані протистояти ,людині яка всього себе зробила сама...і при цьому досягла досить хороших результатів.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 21:41

  detroytred написав:Но ради интереса ответь: какая сумма научит тебя не брехать?*

Та помилосердствуйте Ви вже... :) "Зачмирили" вже... :) Хай людина обдумає свою поведінку. Потім продовжимо процес перевиховання...Вірю, стане Людиною, з великої літери Л. :wink:

  budivelnik написав: Копія завжди гірша оригінала

Копія на то і копія, а не оригінал... :wink:
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Суб 23 тра, 2020 21:42, всього редагувалось 1 раз.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 21:42

  budivelnik написав:Населення у 95% випадків-точно менше від мене підковане економічно.


Ага, смотри :) С цифрами вообще не дружишь - на днях опростоволосился в 1000 раз. Карл, в 1000! А твоя эконом-теория - это чистейшая политэкономия. Невозможно ни один экономический вопрос разобрать в экономических категориях - тут же скатываешься к политике и идеологии. То у тебя промышленность падает из-за русскоязычных, то совки реформы не дают делать...
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 21:43

  detroytred написав:С памятью туго?
Тогда процитирую и дам ссылку:
* Я лишь могу согласиться на вариант: с тебя 5 тыс. долл. и я лично к тебе приеду с безапелляционными подтвержденими, что ты лжешь о майоре, замполитстве, викладанни марксизма-ленинизме, воспинании Лебедевым, и т.д., и т.п.
Давай по порядку
1 Звання
Людина яка прослужила 20-25 років на офіцерській посаді-не може мати звання нижче капітан (навіть капітан це кінчений алконавт-зальотчик) - тому я тобі присвоїв майора.
При цьому з ймовірністю в 10% ти можеш бути підполковником і 3% полковником.
2 Викладання
Для мене все одно що ти викладав.
Міг цеглу, міг фізику...
Я схиляюсь до того ,що ти викладав щось гуманітарне.

Поясни мені
Чи цікавить когось з тут присутніх конкретно твоє звання і предмет викладання? Особливо за 5000 доларів?
Якщо ти так високо це цінуєш - то можеш викласти інформацію про себе тут...а я тобі за це пару сот гривень скину(за те що ризикнув),купиш собі коньячку....

Я за інформацію про себе ні з кого тут не взяв ні копійки..Ба більше,сам приїхав в Київ (правда на запрошення адміністрації) сам прийняв участь в інтервью...мені за це навіть на метро не оплачували...
Хоча поїздка на авто Львів-Київ-Львів - штука точно не безкоштовна
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 23 тра, 2020 21:45, всього редагувалось 1 раз.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 21:43

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Ничего из Смита, Кейнса и т.д., и т.п. не было. Не цитат, я имею ввиду, а положений, законов макроэкономики.
А що тут дивного
1 Я вважаю що нас тормозять велика кількість населення.яка ментально ще в совку.
2 Ви вважаєте що нас тормозить наше керівництво.
3 Я вважаю ,що керівництво керує настільки ефективно,наскільки це дозволяє робити населення...

От і виходить
Населення у 95% випадків-точно менше від мене підковане економічно.
Який резон тоді впливати на просте населення цитатами Сміта чи Кейнса , коли навіть у трьох добре кваліфікованих професійних економістів буде чотири версії...
Ба більше,навіть відкривши Вікіпедію ми читаємо те що я тут протискаю..
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC_%D0%A1%D0%BC%D1%96%D1%82
Сміт розбирає людську природу та її відношення до суспільства. Він вважає, що не суспільство, а сама людина накладає на себе обмеження.
Тобто людиною керує не суспільство( у вигляді законів і директив від керівництва) - а сама людина....


Вот!
Но речь была о том, что Вы в своей аргументации подобное (Смита) не использовали.

Теперь вот взяли. Отлично.
Но опять же)))))))))))))))
Речь не о том, что кто-то из них однозначно прав.
Это Смит с невидимой рукой рынка (с тем, что рынок отрегулирует сам и всё) .... от этого уже давным-давно отказались.
После Великой Депрессии.

Это уже был аргумент, а не с уровня ларька - совкофилы..
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 21:47

  budivelnik написав:Поясни мені

Вам вже десятки разів пояснювали, що форум - майданчик для обміну думками, ідеями. Не форумчан тут обговорюють! І не розмірами статтєвих органів міряються. :)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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