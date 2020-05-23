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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 23 тра, 2020 21:47
detroytred написав:
Это уже был аргумент, а не с уровня ларька - совкофилы..
Для того щоб мати шанс пояснити - треба опуститись на той рівень де максимальна кількість тебе зрозуміє...
А надути щоки і кинути пару цитат,які можуть зрозуміти тільки 0,01% обраних - це шлях в нікуди.
Тому я успішний( хоч і примітивізую процеси) а ви пенсіонер-хоч і позиціонуєте себе розумнішим від інших.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
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budivelnik
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Додано: Суб 23 тра, 2020 21:50
Козак-характерник написав: budivelnik написав:
Поясни мені
Вам вже десятки разів пояснювали, що форум - майданчик для обміну думками, ідеями. Не форумчан тут обговорюють! І не розмірами статтєвих органів міряються.
Святоша-а ти що маєш чим мірятись?
Жінок беруть не вижимками з російських гімнопомойок і не цитатами з Біблії...
А що є в тебе крім вищеозначеного?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Суб 23 тра, 2020 21:51
budivelnik написав:
я успішний( хоч і примітивізую процеси) а ви пенсіонер-хоч і позиціонуєте себе розумнішим від інших.
budivelnik написав:
Святоша-а ти що маєш чим мірятись?
Жінок беруть не вижимками з російських гімнопомойок і не цитатами з Біблії...
А що є в тебе крім вищеозначеного?
Загадка. Як назвати людину, що не розуміє з першого разу?
budivelnik написав:
Поясни мені
Вам вже десятки разів пояснювали, що форум - майданчик для обміну думками, ідеями. Не форумчан тут обговорюють! І не розмірами статтєвих органів міряються.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Козак-характерник
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Додано: Суб 23 тра, 2020 21:52
pesikot написав: shapo написав:
В отличие от тебя я между этими подарками украинской американской диаспоры не вижу и сильно сомневаюсь что ты знаешь о Бабеле и Бебеле что-нибудь ещё кроме их имен
То есть, ты признал, что ты тупой врун
Аналитику проводить ты не в состоянии
Бла-бла.
Повторяю для политинформатора.
Я ваших деятелей не запоминаю, особенно присланных от "заботливой" диаспоры - они для меня на одно лицо с одинаковыми результатами.
А ты хоть сможешь обьяснить значение слова которое употребил - "аналитика"?
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Додано: Суб 23 тра, 2020 21:54
Sommer написав: shapo написав: zРадио написав:
1. Лжешь, тролль!
Да они просто малообразованные зашоренные недоумки которые неспособны даже по ответам оценить уровень образования оппонента, поэтому и присваивают всем направо и налево плохо оплачиваемую работу пропагандона на интернет-ресурсах.
Да никто не собирается присваивать твою работу, успокойся.
Что ж вы такие нервные все.
Вообще-то я о тебе и твоих коллегах-порохоботах писал
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Додано: Суб 23 тра, 2020 21:55
budivelnik написав: detroytred написав:
С памятью туго?
Тогда процитирую и дам ссылку:
* Я лишь могу согласиться на вариант: с тебя 5 тыс. долл. и я лично к тебе приеду с безапелляционными подтвержденими, что ты лжешь о майоре, замполитстве, викладанни марксизма-ленинизме, воспинании Лебедевым, и т.д., и т.п.
Давай по порядку
1 Звання
Людина яка прослужила 20-25 років на офіцерській посаді-не може мати звання нижче капітан (навіть капітан це кінчений алконавт-зальотчик) - тому я тобі присвоїв майора.
При цьому з ймовірністю в 10% ти можеш бути підполковником і 3% полковником.
2 Викладання
Для мене все одно що ти викладав.
Міг цеглу, міг фізику...
Я схиляюсь до того ,що ти викладав щось гуманітарне.
Поясни мені
Чи цікавить когось з тут присутніх конкретно твоє звання і предмет викладання? Особливо за 5000 доларів?
Якщо ти так високо це цінуєш - то можеш викласти інформацію про себе тут...а я тобі за це пару сот гривень скину(за те що ризикнув),купиш собі коньячку....
По порядку не нужно разводить демагогию, а или отвечаешь за свою ложь-клевету, или ... сам понимаешь.
Я (повторяюсь уже) оценивал не себя, а тебя. Как тебя, мильйонэра, научить отвечать за брехню.
Кстати, когда увидишь, что твоя логика, которой пользуешься, оказалась ошибочна на 100% , то может наконец до тебя дойдёт -- насколько.
А сумма разовьет память. Запомнишь. Подольше.
Но я б поднял бы до 10 тыс.
Уж очень ты нагл. Но раз уже назвал 5, так 5.
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detroytred
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Додано: Суб 23 тра, 2020 22:00
detroytred написав:
Я (повторяюсь уже) оценивал не себя, а тебя. Как тебя, мильйонэра, научить отвечать за брехню.
А сумма разовьет память. Запомнишь. Подольше.
Но я б поднял бы до 10 тыс.
Уж очень ты нагл. Но раз уже назвал 5, так 5.
Я Вас прошу, не треба..
Залиште Будівельника в спокої. Навіщо притискати людину в глухий кут? Краща зброя - гумор.
Востаннє редагувалось Козак-характерник
в Суб 23 тра, 2020 22:01, всього редагувалось 1 раз.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Додано: Суб 23 тра, 2020 22:00
detroytred написав:
Уж очень ты нагл. Но раз уже назвал 5, так 5.
100 грн, максимум 500 - більше уточнення хто ти капітан -полковник
викладач цегли - викладач? - замполіт
не цікавлять ні мене,ні оточуючих
Ще можу підкинути по сотні за кожну нагороду... але нагороди типу 20 років ЗС не рахуються...
ПС
я обговорював дейтройта
Якщо покажеж паспорт на це прізвище - я подумаю.. тоді дам 2000 грн...
Так що всі звинувачення(оцінювання) оцінювали нік.. і ніде твоє особисте его не було задіте
А от якби я майра пупкіна - назвав капітаном пупкіним - тут ти вже б міг викабелюватись
Востаннє редагувалось budivelnik
в Суб 23 тра, 2020 22:03, всього редагувалось 1 раз.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Суб 23 тра, 2020 22:02
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Додано: Суб 23 тра, 2020 22:02
budivelnik написав: detroytred написав:
Уж очень ты нагл. Но раз уже назвал 5, так 5.
100 грн, максимум 500 - більше уточнення хто ти капітан -полковник
викладач цегли - викладач? - замполіт
не цікавлять ні мене,ні оточуючих
Ще можу підкинути по сотні за кожну нагороду... але нагороди типу 20 років ЗС не рахуються...
Що Ви поводитеся, як підліток? Заспокійтеся вже...
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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