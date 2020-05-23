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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6185618661876188>
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 21:47

  detroytred написав:Это уже был аргумент, а не с уровня ларька - совкофилы..
Для того щоб мати шанс пояснити - треба опуститись на той рівень де максимальна кількість тебе зрозуміє...
А надути щоки і кинути пару цитат,які можуть зрозуміти тільки 0,01% обраних - це шлях в нікуди.
Тому я успішний( хоч і примітивізую процеси) а ви пенсіонер-хоч і позиціонуєте себе розумнішим від інших.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 21:50

  Козак-характерник написав:
  budivelnik написав:Поясни мені
Вам вже десятки разів пояснювали, що форум - майданчик для обміну думками, ідеями. Не форумчан тут обговорюють! І не розмірами статтєвих органів міряються. :)
Святоша-а ти що маєш чим мірятись?
Жінок беруть не вижимками з російських гімнопомойок і не цитатами з Біблії...
А що є в тебе крім вищеозначеного?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 21:51

  budivelnik написав:я успішний( хоч і примітивізую процеси) а ви пенсіонер-хоч і позиціонуєте себе розумнішим від інших.

  budivelnik написав:Святоша-а ти що маєш чим мірятись?
Жінок беруть не вижимками з російських гімнопомойок і не цитатами з Біблії...
А що є в тебе крім вищеозначеного?


Загадка. Як назвати людину, що не розуміє з першого разу? :)

  budivelnik написав:Поясни мені

Вам вже десятки разів пояснювали, що форум - майданчик для обміну думками, ідеями. Не форумчан тут обговорюють! І не розмірами статтєвих органів міряються. :)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 21:52

  pesikot написав:
  shapo написав:В отличие от тебя я между этими подарками украинской американской диаспоры не вижу и сильно сомневаюсь что ты знаешь о Бабеле и Бебеле что-нибудь ещё кроме их имен

То есть, ты признал, что ты тупой врун :)
Аналитику проводить ты не в состоянии :)


Бла-бла.
Повторяю для политинформатора.
Я ваших деятелей не запоминаю, особенно присланных от "заботливой" диаспоры - они для меня на одно лицо с одинаковыми результатами.
А ты хоть сможешь обьяснить значение слова которое употребил - "аналитика"?
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 21:54

  Sommer написав:
  shapo написав:
  zРадио написав:
1. Лжешь, тролль!


Да они просто малообразованные зашоренные недоумки которые неспособны даже по ответам оценить уровень образования оппонента, поэтому и присваивают всем направо и налево плохо оплачиваемую работу пропагандона на интернет-ресурсах.


Да никто не собирается присваивать твою работу, успокойся.
Что ж вы такие нервные все.


Вообще-то я о тебе и твоих коллегах-порохоботах писал
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 21:55

  budivelnik написав:
  detroytred написав:С памятью туго?
Тогда процитирую и дам ссылку:
* Я лишь могу согласиться на вариант: с тебя 5 тыс. долл. и я лично к тебе приеду с безапелляционными подтвержденими, что ты лжешь о майоре, замполитстве, викладанни марксизма-ленинизме, воспинании Лебедевым, и т.д., и т.п.
Давай по порядку
1 Звання
Людина яка прослужила 20-25 років на офіцерській посаді-не може мати звання нижче капітан (навіть капітан це кінчений алконавт-зальотчик) - тому я тобі присвоїв майора.
При цьому з ймовірністю в 10% ти можеш бути підполковником і 3% полковником.
2 Викладання
Для мене все одно що ти викладав.
Міг цеглу, міг фізику...
Я схиляюсь до того ,що ти викладав щось гуманітарне.

Поясни мені
Чи цікавить когось з тут присутніх конкретно твоє звання і предмет викладання? Особливо за 5000 доларів?
Якщо ти так високо це цінуєш - то можеш викласти інформацію про себе тут...а я тобі за це пару сот гривень скину(за те що ризикнув),купиш собі коньячку....

По порядку не нужно разводить демагогию, а или отвечаешь за свою ложь-клевету, или ... сам понимаешь.

Я (повторяюсь уже) оценивал не себя, а тебя. Как тебя, мильйонэра, научить отвечать за брехню.

Кстати, когда увидишь, что твоя логика, которой пользуешься, оказалась ошибочна на 100% , то может наконец до тебя дойдёт -- насколько.
А сумма разовьет память. Запомнишь. Подольше.
Но я б поднял бы до 10 тыс.
Уж очень ты нагл. Но раз уже назвал 5, так 5.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 22:00

  detroytred написав:
Я (повторяюсь уже) оценивал не себя, а тебя. Как тебя, мильйонэра, научить отвечать за брехню.

А сумма разовьет память. Запомнишь. Подольше.
Но я б поднял бы до 10 тыс.
Уж очень ты нагл. Но раз уже назвал 5, так 5.

Я Вас прошу, не треба.. :) Залиште Будівельника в спокої. Навіщо притискати людину в глухий кут? Краща зброя - гумор. :)
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Суб 23 тра, 2020 22:01, всього редагувалось 1 раз.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 22:00

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Уж очень ты нагл. Но раз уже назвал 5, так 5.
100 грн, максимум 500 - більше уточнення хто ти капітан -полковник
викладач цегли - викладач? - замполіт
не цікавлять ні мене,ні оточуючих
Ще можу підкинути по сотні за кожну нагороду... але нагороди типу 20 років ЗС не рахуються...
ПС
я обговорював дейтройта
Якщо покажеж паспорт на це прізвище - я подумаю.. тоді дам 2000 грн...

Так що всі звинувачення(оцінювання) оцінювали нік.. і ніде твоє особисте его не було задіте
А от якби я майра пупкіна - назвав капітаном пупкіним - тут ти вже б міг викабелюватись
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 23 тра, 2020 22:03, всього редагувалось 1 раз.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 22:02

Schmit
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Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 22:02

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Уж очень ты нагл. Но раз уже назвал 5, так 5.
100 грн, максимум 500 - більше уточнення хто ти капітан -полковник
викладач цегли - викладач? - замполіт
не цікавлять ні мене,ні оточуючих
Ще можу підкинути по сотні за кожну нагороду... але нагороди типу 20 років ЗС не рахуються...

Що Ви поводитеся, як підліток? Заспокійтеся вже... :)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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