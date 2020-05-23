Бла-бла.
Повторяю для политинформатора.
Я ваших деятелей не запоминаю, особенно присланных от "заботливой" диаспоры - они для меня на одно лицо с одинаковыми результатами.
А ты хоть сможешь обьяснить значение слова которое употребил - "аналитика"?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 23 тра, 2020 21:52
Бла-бла.
Повторяю для политинформатора.
Я ваших деятелей не запоминаю, особенно присланных от "заботливой" диаспоры - они для меня на одно лицо с одинаковыми результатами.
А ты хоть сможешь обьяснить значение слова которое употребил - "аналитика"?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Суб 23 тра, 2020 21:55
По порядку не нужно разводить демагогию, а или отвечаешь за свою ложь-клевету, или ... сам понимаешь.
Я (повторяюсь уже) оценивал не себя, а тебя. Как тебя, мильйонэра, научить отвечать за брехню.
Кстати, когда увидишь, что твоя логика, которой пользуешься, оказалась ошибочна на 100% , то может наконец до тебя дойдёт -- насколько.
А сумма разовьет память. Запомнишь. Подольше.
Но я б поднял бы до 10 тыс.
Уж очень ты нагл. Но раз уже назвал 5, так 5.
Додано: Суб 23 тра, 2020 22:00
Re: Політичні дискусії
100 грн, максимум 500 - більше уточнення хто ти капітан -полковник
викладач цегли - викладач? - замполіт
не цікавлять ні мене,ні оточуючих
Ще можу підкинути по сотні за кожну нагороду... але нагороди типу 20 років ЗС не рахуються...
ПС
я обговорював дейтройта
Якщо покажеж паспорт на це прізвище - я подумаю.. тоді дам 2000 грн...
Так що всі звинувачення(оцінювання) оцінювали нік.. і ніде твоє особисте его не було задіте
А от якби я майра пупкіна - назвав капітаном пупкіним - тут ти вже б міг викабелюватись
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 23 тра, 2020 22:03, всього редагувалось 1 раз.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Суб 23 тра, 2020 22:13
У меня с Вами разные взгляды на успешность.
Розумнiшим я себя не позиционирую. В отличие от тех, кто нападает на меня, тыча в свои успехи и этим аргументируя свою бiльшу розумнiсть.
Повторюсь, дело не в цитатах было, а в том, используете или нет Вы знания признанных специалистов в макроэкономике. Для аргументации.
Додано: Суб 23 тра, 2020 22:19
Re: Політичні дискусії
Я знання корифеїв макроекономіки - використовую для отримання реальних результатів...
Точно так само як і знання психології...
Але при цьому
Для того щоб бути ефективним - не випускають проти дитячої повітряної кульки -Міг-29, так само і я
На не спеціалізованому форумі - використовую свідомо примітизовані порівняння....
Я навіть можу прикинутись і рахувати на пальцях - за потреби (щоб мене прийняли за свого в доску), хоча в реальному житті мені не потрібен калькулятор для того щоб тризначна на тризначні множити.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Суб 23 тра, 2020 22:21
Да уже понятно.
Что мильйонэр ответить за брехню деньгами не может.
Да ладно бы принципиально отказывался, но начал торговаться, как на рынке.
О том и речь, что ответил бы ты за брехню деньгами, то не писал бы ложь и клевету в личный адрес. Которые никого, кроме тебя пишущего их, не интересуют.
Додано: Суб 23 тра, 2020 22:25
Re: Політичні дискусії
Може
Тільки він тому і мільйонер(а не пенсіонер з парою тисяч пенсії) що на дурні варіанти
а слабо..
ніколи не відгукувався.
Я ціну уточнення інформації по Вас - вже назвав...при чому
а - мені ці уточнення не потрібні, бо нічого нового про вас не скажуть(психологічний портрет намальований.а яке в цього портрету реальне прізвище і звання - портрет не покращує)
б - для вас + 10% до пенсії всього за прізвище-звання - як на мене хороший заробіток
в - навіть не знаю , може ваше прізвище/звання становлять якісь секрети ,тому я не наполягаю ,щоб не дай Бог не зашкодити обороноздатності...хоча ви просили 5000 доларів...сума за яку російські шпієни наших пробували купити...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Суб 23 тра, 2020 22:31
Да нет к Вам претензий к Вашей личной эффективности и реальным достижениям.
Речь была о том, что Вы использовали только вот эти *на пальцах* (простейшую математику и т.п.), упрощали-сужали макроэкономику и политику до ларька (по принципам функционирования).
Вы ушли от затронутого предмета.
Короче: считайте, делайте, что хотите, но воздержитесь в личный адрес, не имея достаточных оснований.
Додано: Суб 23 тра, 2020 22:38
Оце правильно! А подальші висновки, ні... Навчиться дискутувати цивілізовано, щоб не виглядати дурнем чи підлітком закомплексованим. Майте повагу до опонета, це Вам лише додасть. І будьте мені здорові!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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