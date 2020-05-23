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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6185618661876188> Додано: Суб 23 тра, 2020 22:41 detroytred написав: Речь была о том, что Вы использовали только вот эти *на пальцах* (простейшую математику и т.п.), упрощали-сужали макроэкономику и политику до ларька (по принципам функционирования). Речь была о том, что Вы использовали только вот эти *на пальцах* (простейшую математику и т.п.), упрощали-сужали макроэкономику и политику до ларька (по принципам функционирования). Я ж кажу

На мій погляд ,швидкість перетворень залежить від перетворень в головах тих 70% населення яке за 30 років так і не змогло адаптуватись до ринкових умов і все одно очікує манни небесної від когось... а значить вся інформація повинна викладатись на рівні ,який можуть зрозуміти саме ці 70%....

Бріна,Маска, чи Гейтца - мій досвід не цікавить..

Але й Україна не наблизиться ні на крок до Європи ,поки голови совків не зміняться на проєвропейські...

А як можна змінити ,низькокваліфікованого ,впертого і бідного совкофіла...який чекає допомоги від Держави ( яка вже розвалилась від того що спробувала всіх нагодувати

Спосіб один

На його рівні(навіть не на рівні ларьочника) розповісти совкофілу що він може зробити

Перше - оцінити свою власність (якраз в совків зосереджено найбільше житла)

Друге - за рахунок житла - покращити своє життя-а не мучитись .але передати житло нащадкам(які не хочуть допомагати,але на житло рот відкривають)



Ці дві дії одномоментно приведуть в табір активних капіталістів як тих хто буде віддавати своє житло в обмін на блага,так і тих хто змушений буде оплачувати житло... Я ж кажуНа мій погляд ,швидкість перетворень залежить від перетворень в головах тих 70% населення яке за 30 років так і не змогло адаптуватись до ринкових умов і все одно очікує манни небесної від когось... а значить вся інформація повинна викладатись на рівні ,який можуть зрозуміти саме ці 70%....Бріна,Маска, чи Гейтца - мій досвід не цікавить..Але й Україна не наблизиться ні на крок до Європи ,поки голови совків не зміняться на проєвропейські...А як можна змінити ,низькокваліфікованого ,впертого і бідного совкофіла...який чекає допомоги від Держави ( яка вже розвалилась від того що спробувала всіх нагодуватиСпосіб одинНа його рівні(навіть не на рівні ларьочника) розповісти совкофілу що він може зробитиПерше - оцінити свою власність (якраз в совків зосереджено найбільше житла)Друге - за рахунок житла - покращити своє життя-а не мучитись .але передати житло нащадкам(які не хочуть допомагати,але на житло рот відкривають)Ці дві дії одномоментно приведуть в табір активних капіталістів як тих хто буде віддавати своє житло в обмін на блага,так і тих хто змушений буде оплачувати житло... http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22929 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2334 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 тра, 2020 22:45 budivelnik написав: detroytred написав: Что мильйонэр ответить за брехню деньгами не может. Что мильйонэр ответить за брехню деньгами не может. Може

Тільки він тому і мільйонер(а не пенсіонер з парою тисяч пенсії) що на дурні варіанти

а слабо..

ніколи не відгукувався.

Я ціну уточнення інформації по Вас - вже назвав...при чому

а - мені ці уточнення не потрібні, бо нічого нового про вас не скажуть(психологічний портрет намальований.а яке в цього портрету реальне прізвище і звання - портрет не покращує)

б - для вас + 10% до пенсії всього за прізвище-звання - як на мене хороший заробіток

в - навіть не знаю , може ваше прізвище/звання становлять якісь секрети ,тому я не наполягаю ,щоб не дай Бог не зашкодити обороноздатності...хоча ви просили 5000 доларів...сума за яку російські шпієни наших пробували купити... МожеТільки він тому і мільйонер(а не пенсіонер з парою тисяч пенсії) що на дурні варіантиа слабо..ніколи не відгукувався.Я ціну уточнення інформації по Вас - вже назвав...при чомуа - мені ці уточнення не потрібні, бо нічого нового про вас не скажуть(психологічний портрет намальований.а яке в цього портрету реальне прізвище і звання - портрет не покращує)б - для вас + 10% до пенсії всього за прізвище-звання - як на мене хороший заробітокв - навіть не знаю , може ваше прізвище/звання становлять якісь секрети ,тому я не наполягаю ,щоб не дай Бог не зашкодити обороноздатності...хоча ви просили 5000 доларів...сума за яку російські шпієни наших пробували купити...

Смешно.



Предметом был сам факт Вашей брехни в личный адрес.

Вы его подменили предметом брехни - причём сузили его до звания (забыв о марксизме-ленинизме, замполитстве, львовском политуси, лебедев, а также старых -- плата за посты и т.п., там целый поток).



Демагогия для школьников.

Признал бы, что брехал с потолка, извинился, дал обещание больше не делать подобного и всё - вопрос закрыт.

Но, по-детски, разводить демагогию...

50 с гаком, мужик вроде... Смешно.Предметом был сам факт Вашей брехни в личный адрес.Вы его подменили предметом брехни - причём сузили его до звания (забыв о марксизме-ленинизме, замполитстве, львовском политуси, лебедев, а также старых -- плата за посты и т.п., там целый поток).Демагогия для школьников.Признал бы, что брехал с потолка, извинился, дал обещание больше не делать подобного и всё - вопрос закрыт.Но, по-детски, разводить демагогию...50 с гаком, мужик вроде... detroytred

Повідомлень: 23022 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 тра, 2020 22:55 detroytred написав: Предметом был сам факт Вашей брехни в личный адрес. Предметом был сам факт Вашей брехни в личный адрес. Бачу у вас шаріки за роліки закотились

1 Хто такий дейтройт? -нік безтелесний

Чи можна образити щось віртуальне?

2 Чи є привязка ніка до реального світу? - тут точно відсутня

3 Чи можна назвати мене - безтелесним ніком? - ні , тому що нік привязаний до прізвища...



А тепер головне

Ви маєте данні про те що в мене ларьок?

А я заявлю що це брехня, бо жодна з моїх торгівельних точок не є ларьком...

То я повинен встати на диби , бо ви мене оббрехали? Мене,реальну особистість,а не якийсь там нік....



от і виходить

Самі проти реальних людей брешете.але нетерпимі.коли інформація не точно по відношенню до якось віртуального ніка..

Як там

Труси-хрестик

Чи колода-пісчинка? Бачу у вас шаріки за роліки закотились1 Хто такий дейтройт? -нік безтелеснийЧи можна образити щось віртуальне?2 Чи є привязка ніка до реального світу? - тут точно відсутня3 Чи можна назвати мене - безтелесним ніком? - ні , тому що нік привязаний до прізвища...А тепер головнеВи маєте данні про те що в мене ларьок?А я заявлю що це брехня, бо жодна з моїх торгівельних точок не є ларьком...То я повинен встати на диби , бо ви мене оббрехали? Мене,реальну особистість,а не якийсь там нік....от і виходитьСамі проти реальних людей брешете.але нетерпимі.коли інформація не точно по відношенню до якось віртуального ніка..Як тамТруси-хрестикЧи колода-пісчинка? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22929 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2334 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 тра, 2020 23:09 Будивельник

Да без проблем. Не ларек, так не ларек (хотя под ларьком подразумевался мелкое предпринимательство).

Вы УКАЗАЛИ МНЕ, ЧТО Я ОШИБСЯ. Я увидел это Ваше указание мне на мою ошибку. Принял. И теперь не буду сознательно искажать. Случайно ошибусь, извинюсь. Поясню, что оговорился.



Вы же умышленно сознательно продолжали искажать после того, как Вам указали на то, что исказили. Причём многократных объяснений, что Вы искажаете, ошибаетесь, не имея, оснований

То есть лгали и лгали.

Даже когда Вам указывали, что это ложь и требовали фактов.



Ник не ник не играет роли.

Под ником форумчанин.



Вы действительно такой недалекий?

Как Вы не видите, что погружаетесь всё глубже и глубже.

В наивной попытке заболтать своё нежелание ответить за свою ложь-клевету. detroytred

Повідомлень: 23022 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 тра, 2020 23:18 труси-хрестик budivelnik написав: А я заявлю що це брехня А я заявлю що це брехня

Коли Вам кажуть те саме, НЕОДНОРАЗОВО, Ви все одно продовжуєте брехати. Подвійні стандарти? Труси-хрестик? То який висновок? Відповім: не оббріхувати опонента і вести дискусію цивілізовано, по суті, не переходячи на особистості. І не використовувати це, як аргумент в дискусії. Обмінюватися лише ідеями і думками. Вам вже декілька разів наголошували на тому. Я спеціально сьогодні провів "сеанс терапії", щоб Ви побачили себе у дзеркалі і зробили належні висновки.



П.С. Особисто про себе чув від Вас брехню про альфонса, втікача...і кучу слів, якими Ви намагалися принизити. Втім до Вас я ніколи не висував жодних вимог, не обзивав, не принижував, намагався звести до жартів. Коли Вам кажуть те саме, НЕОДНОРАЗОВО, Ви все одно продовжуєте брехати. Подвійні стандарти? Труси-хрестик? То який висновок? Відповім: не оббріхувати опонента і вести дискусію цивілізовано, по суті, не переходячи на особистості. І не використовувати це, як аргумент в дискусії. Обмінюватися лише ідеями і думками. Вам вже декілька разів наголошували на тому. Я спеціально сьогодні провів "сеанс терапії", щоб Ви побачили себе у дзеркалі і зробили належні висновки.П.С. Особисто про себе чув від Вас брехню про альфонса, втікача...і кучу слів, якими Ви намагалися принизити. Втім до Вас я ніколи не висував жодних вимог, не обзивав, не принижував, намагався звести до жартів. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28644 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1935 раз. Подякували: 2114 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 тра, 2020 23:20 detroytred написав: Причём многократных объяснений, что Вы искажаете, ошибаетесь, не имея, оснований Причём многократных объяснений, что Вы искажаете, ошибаетесь, не имея, оснований Що Вам заважає виправити?

Всього то треба

-звання(не обовязково реальне),тим більше що в 90% випадках це майор-підполковник-полковник (капітан - це як правило зальотчик,генерал-майор і вище - одиничні екземпляри)

-предмет викладання, або посада (також не обовязково реальні)

Ви ж прикриті віртуальним ніком.



Наприклад - зрадіо - його версія - топ-менеджер

КХ -його версія - альфонс

І нічого , живуть якось.



Пс

Будь які недомовки(скрита інформація), недостовірна інформація - відразу приводить до фантазування...

Самі винуваті

Чим більше про себе промовчали - тим більше отримаєте надуманих про себе фактів

З іншого боку

Чим більше про себе відкрили - тим коректніше будете себе вести,адже дуже легко проколотись...



Якщо я назвав,прізвище,вік, роди діяльності,місце народження,склад сімї, чим займались діди.... - то мене дуже важко збити якоюсь брехнею ззовні.але при цьому мені потрібно акуратніше викладати інформацію...

Ви хочете

До вас щоб всі були точні і коректні - а ви про себе нічого?

Так не буває

Обмін інформації - це обмін.

А не ти мені все - а я тобі дулю. Що Вам заважає виправити?Всього то треба-звання(не обовязково реальне),тим більше що в 90% випадках це майор-підполковник-полковник (капітан - це як правило зальотчик,генерал-майор і вище - одиничні екземпляри)-предмет викладання, або посада (також не обовязково реальні)Ви ж прикриті віртуальним ніком.Наприклад - зрадіо - його версія - топ-менеджерКХ -його версія - альфонсІ нічого , живуть якось.ПсБудь які недомовки(скрита інформація), недостовірна інформація - відразу приводить до фантазування...Самі винуватіЧим більше про себе промовчали - тим більше отримаєте надуманих про себе фактівЗ іншого бокуЧим більше про себе відкрили - тим коректніше будете себе вести,адже дуже легко проколотись...Якщо я назвав,прізвище,вік, роди діяльності,місце народження,склад сімї, чим займались діди.... - то мене дуже важко збити якоюсь брехнею ззовні.але при цьому мені потрібно акуратніше викладати інформацію...Ви хочетеДо вас щоб всі були точні і коректні - а ви про себе нічого?Так не буваєОбмін інформації - це обмін.А не ти мені все - а я тобі дулю. Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 23 тра, 2020 23:24, всього редагувалось 1 раз. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22929 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2334 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 тра, 2020 23:22 budivelnik написав: Наприклад - зрадіо - його версія - топ-менеджер

КХ -його версія - альфонс

Наприклад - зрадіо - його версія - топ-менеджерКХ -його версія - альфонс

Належні висновки так і не зробили. Продовжуєте брехати. Ну що ж, продовжимо працювати, щоб зробити з Вас Людину з великої літери Л. Належні висновки так і не зробили. Продовжуєте брехати. Ну що ж, продовжимо працювати, щоб зробити з Вас Людину з великої літери Л. Востаннє редагувалось Козак-характерник в Суб 23 тра, 2020 23:24, всього редагувалось 1 раз. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28644 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1935 раз. Подякували: 2114 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 тра, 2020 23:26 Козак-характерник написав: budivelnik написав: КХ -його версія - альфонс КХ -його версія - альфонс Належні висновки так і не зробили. Продовжуєте брехати. Ну що ж, продовжимо працювати, щоб зробити з Вас Людину з великої літери Л. Належні висновки так і не зробили. Продовжуєте брехати. Ну що ж, продовжимо працювати, щоб зробити з Вас Людину з великої літери Л. Це я чи ви писали ,що приїхали у Львів в пошуках великого і ніжного кохання і тепер живете в майбутньої дружини?

Ну і? Це я чи ви писали ,що приїхали у Львів в пошуках великого і ніжного кохання і тепер живете в майбутньої дружини?Ну і? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22929 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2334 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 тра, 2020 23:29 budivelnik написав: Будь які недомовки(скрита інформація), недостовірна інформація - відразу приводить до фантазування...

Самі винуваті

Чим більше про себе промовчали - тим більше отримаєте надуманих про себе фактів

Будь які недомовки(скрита інформація), недостовірна інформація - відразу приводить до фантазування...Самі винуватіЧим більше про себе промовчали - тим більше отримаєте надуманих про себе фактів

Тепер ясно. Серйозно Ваші дописи спиймати не треба. Це лише фантазії. Хфантазьор, ти мене називала!



П.С. Вам вже вкоре наголошують, що форум - майданчик для обміну думками, а не особистою інформацією. Тепер ясно. Серйозно Ваші дописи спиймати не треба. Це лише фантазії. Хфантазьор, ти мене називала!П.С. Вам вже вкоре наголошують, що форум - майданчик для обміну думками, а не особистою інформацією. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28644 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1935 раз. Подякували: 2114 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 тра, 2020 23:31 Будивельник

Прикольно -- Вы пишите в мой адрес, а я должен виправляти так, как Вам хочется?



С головой достачно указать на Вашу ошибку и потом ложь.

Достаточно указать Вам в отношении себя (Детройтреда), что тут не следует обсуждать форумчан (на основании правил).



Я Вам лично указываю-напоминаю. Вообще никак не пишите в мой адрес. Ни хоть о рядовом, ни хоть о маршале, ни о студенте, ни .... никак.



Есть мнение моё о чём-то. Обсуждайте мнение. В рамках правил. Ваше право. detroytred

Повідомлень: 23022 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6185618661876188> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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