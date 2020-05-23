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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 23 тра, 2020 22:41
detroytred написав:
Речь была о том, что Вы использовали только вот эти *на пальцах* (простейшую математику и т.п.), упрощали-сужали макроэкономику и политику до ларька (по принципам функционирования).
Я ж кажу
На мій погляд ,швидкість перетворень залежить від перетворень в головах тих 70% населення яке за 30 років так і не змогло адаптуватись до ринкових умов і все одно очікує манни небесної від когось... а значить вся інформація повинна викладатись на рівні ,який можуть зрозуміти саме ці 70%....
Бріна,Маска, чи Гейтца - мій досвід не цікавить..
Але й Україна не наблизиться ні на крок до Європи ,поки голови совків не зміняться на проєвропейські...
А як можна змінити ,низькокваліфікованого ,впертого і бідного совкофіла...який чекає допомоги від Держави ( яка вже розвалилась від того що спробувала всіх нагодувати
Спосіб один
На його рівні(навіть не на рівні ларьочника) розповісти совкофілу що він може зробити
Перше - оцінити свою власність (якраз в совків зосереджено найбільше житла)
Друге - за рахунок житла - покращити своє життя-а не мучитись .але передати житло нащадкам(які не хочуть допомагати,але на житло рот відкривають)
Ці дві дії одномоментно приведуть в табір активних капіталістів як тих хто буде віддавати своє житло в обмін на блага,так і тих хто змушений буде оплачувати житло...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
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budivelnik
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Додано: Суб 23 тра, 2020 22:45
budivelnik написав: detroytred написав:
Что мильйонэр ответить за брехню деньгами не может.
Може
Тільки він тому і мільйонер(а не пенсіонер з парою тисяч пенсії) що на дурні варіанти
а слабо..
ніколи не відгукувався.
Я ціну уточнення інформації по Вас - вже назвав...при чому
а - мені ці уточнення не потрібні, бо нічого нового про вас не скажуть(психологічний портрет намальований.а яке в цього портрету реальне прізвище і звання - портрет не покращує)
б - для вас + 10% до пенсії всього за прізвище-звання - як на мене хороший заробіток
в - навіть не знаю , може ваше прізвище/звання становлять якісь секрети ,тому я не наполягаю ,щоб не дай Бог не зашкодити обороноздатності...хоча ви просили 5000 доларів...сума за яку російські шпієни наших пробували купити...
Смешно.
Предметом был сам факт Вашей брехни в личный адрес.
Вы его подменили предметом брехни - причём сузили его до звания (забыв о марксизме-ленинизме, замполитстве, львовском политуси, лебедев, а также старых -- плата за посты и т.п., там целый поток).
Демагогия для школьников.
Признал бы, что брехал с потолка, извинился, дал обещание больше не делать подобного и всё - вопрос закрыт.
Но, по-детски, разводить демагогию...
50 с гаком, мужик вроде...
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detroytred
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Додано: Суб 23 тра, 2020 22:55
detroytred написав:
Предметом был сам факт Вашей брехни в личный адрес.
Бачу у вас шаріки за роліки закотились
1 Хто такий дейтройт? -нік безтелесний
Чи можна образити щось віртуальне?
2 Чи є привязка ніка до реального світу? - тут точно відсутня
3 Чи можна назвати мене - безтелесним ніком? - ні , тому що нік привязаний до прізвища...
А тепер головне
Ви маєте данні про те що в мене ларьок?
А я заявлю що це брехня, бо жодна з моїх торгівельних точок не є ларьком...
То я повинен встати на диби , бо ви мене оббрехали? Мене,реальну особистість,а не якийсь там нік....
от і виходить
Самі проти реальних людей брешете.але нетерпимі.коли інформація не точно по відношенню до якось віртуального ніка..
Як там
Труси-хрестик
Чи колода-пісчинка?
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budivelnik
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Додано: Суб 23 тра, 2020 23:09
Будивельник
Да без проблем. Не ларек, так не ларек (хотя под ларьком подразумевался мелкое предпринимательство).
Вы УКАЗАЛИ МНЕ, ЧТО Я ОШИБСЯ. Я увидел это Ваше указание мне на мою ошибку. Принял. И теперь не буду сознательно искажать. Случайно ошибусь, извинюсь. Поясню, что оговорился.
Вы же умышленно сознательно продолжали искажать после того, как Вам указали на то, что исказили. Причём многократных объяснений, что Вы искажаете, ошибаетесь, не имея, оснований
То есть лгали и лгали.
Даже когда Вам указывали, что это ложь и требовали фактов.
Ник не ник не играет роли.
Под ником форумчанин.
Вы действительно такой недалекий?
Как Вы не видите, что погружаетесь всё глубже и глубже.
В наивной попытке заболтать своё нежелание ответить за свою ложь-клевету.
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detroytred
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Додано: Суб 23 тра, 2020 23:18
budivelnik написав:
А я заявлю що це брехня
Коли Вам кажуть те саме, НЕОДНОРАЗОВО, Ви все одно продовжуєте брехати. Подвійні стандарти? Труси-хрестик? То який висновок? Відповім: не оббріхувати опонента і вести дискусію цивілізовано, по суті, не переходячи на особистості. І не використовувати це, як аргумент в дискусії. Обмінюватися лише ідеями і думками. Вам вже декілька разів наголошували на тому. Я спеціально сьогодні провів "сеанс терапії", щоб Ви побачили себе у дзеркалі і зробили належні висновки.
П.С. Особисто про себе чув від Вас брехню про альфонса, втікача...і кучу слів, якими Ви намагалися принизити. Втім до Вас я ніколи не висував жодних вимог, не обзивав, не принижував, намагався звести до жартів.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Козак-характерник
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Додано: Суб 23 тра, 2020 23:20
detroytred написав:
Причём многократных объяснений, что Вы искажаете, ошибаетесь, не имея, оснований
Що Вам заважає виправити?
Всього то треба
-звання(не обовязково реальне),тим більше що в 90% випадках це майор-підполковник-полковник (капітан - це як правило зальотчик,генерал-майор і вище - одиничні екземпляри)
-предмет викладання, або посада (також не обовязково реальні)
Ви ж прикриті віртуальним ніком.
Наприклад - зрадіо - його версія - топ-менеджер
КХ -його версія - альфонс
І нічого , живуть якось.
Пс
Будь які недомовки(скрита інформація), недостовірна інформація - відразу приводить до фантазування...
Самі винуваті
Чим більше про себе промовчали - тим більше отримаєте надуманих про себе фактів
З іншого боку
Чим більше про себе відкрили - тим коректніше будете себе вести,адже дуже легко проколотись...
Якщо я назвав,прізвище,вік, роди діяльності,місце народження,склад сімї, чим займались діди.... - то мене дуже важко збити якоюсь брехнею ззовні.але при цьому мені потрібно акуратніше викладати інформацію...
Ви хочете
До вас щоб всі були точні і коректні - а ви про себе нічого?
Так не буває
Обмін інформації - це обмін.
А не ти мені все - а я тобі дулю.
Востаннє редагувалось budivelnik
в Суб 23 тра, 2020 23:24, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 23 тра, 2020 23:22
budivelnik написав:
Наприклад - зрадіо - його версія - топ-менеджер
КХ -його версія - альфонс
Належні висновки так і не зробили. Продовжуєте брехати. Ну що ж, продовжимо працювати, щоб зробити з Вас Людину з великої літери Л.
Востаннє редагувалось Козак-характерник
в Суб 23 тра, 2020 23:24, всього редагувалось 1 раз.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Додано: Суб 23 тра, 2020 23:26
Козак-характерник написав: budivelnik написав:
КХ -його версія - альфонс
Належні висновки так і не зробили. Продовжуєте брехати. Ну що ж, продовжимо працювати, щоб зробити з Вас Людину з великої літери Л.
Це я чи ви писали ,що приїхали у Львів в пошуках великого і ніжного кохання і тепер живете в майбутньої дружини?
Ну і?
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Додано: Суб 23 тра, 2020 23:29
budivelnik написав:
Будь які недомовки(скрита інформація), недостовірна інформація - відразу приводить до фантазування...
Самі винуваті
Чим більше про себе промовчали - тим більше отримаєте надуманих про себе фактів
Тепер ясно. Серйозно Ваші дописи спиймати не треба. Це лише фантазії. Хфантазьор, ти мене називала!
П.С. Вам вже вкоре наголошують, що форум - майданчик для обміну думками, а не особистою інформацією.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Козак-характерник
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Додано: Суб 23 тра, 2020 23:31
Будивельник
Прикольно -- Вы пишите в мой адрес, а я должен виправляти так, как Вам хочется?
С головой достачно указать на Вашу ошибку и потом ложь.
Достаточно указать Вам в отношении себя (Детройтреда), что тут не следует обсуждать форумчан (на основании правил).
Я Вам лично указываю-напоминаю. Вообще никак не пишите в мой адрес. Ни хоть о рядовом, ни хоть о маршале, ни о студенте, ни .... никак.
Есть мнение моё о чём-то. Обсуждайте мнение. В рамках правил. Ваше право.
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