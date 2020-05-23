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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6186618761886189> Додано: Суб 23 тра, 2020 23:35 budivelnik написав: Козак-характерник написав: budivelnik написав: КХ -його версія - альфонс КХ -його версія - альфонс Належні висновки так і не зробили. Продовжуєте брехати. Ну що ж, продовжимо працювати, щоб зробити з Вас Людину з великої літери Л. Належні висновки так і не зробили. Продовжуєте брехати. Ну що ж, продовжимо працювати, щоб зробити з Вас Людину з великої літери Л. Це я чи ви писали ,що приїхали у Львів в пошуках великого і ніжного кохання і тепер живете в майбутньої дружини?

Ну і? Це я чи ви писали ,що приїхали у Львів в пошуках великого і ніжного кохання і тепер живете в майбутньої дружини?Ну і?

Примушуєте засмічувати гілку. В останнє, щоб закрити питання. Покажіть, де я таке писав, якщо маєте честь. Ні, це не правда. Я живу в своїй купленій квартирі, не у дружини. Я не одружений. Але зустрічаюся з львівянкою. Цього достатньо, форум не про мене. Так, ліричний відступ... Примушуєте засмічувати гілку. В останнє, щоб закрити питання. Покажіть, де я таке писав, якщо маєте честь. Ні, це не правда. Я живу в своїй купленій квартирі, не у дружини. Я не одружений. Але зустрічаюся з львівянкою.Цього достатньо, форум не про мене. Так, ліричний відступ... Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28650 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1935 раз. Подякували: 2114 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 тра, 2020 23:35 detroytred написав: Я Вам лично указываю-напоминаю. Вообще никак не пишите в мой адрес. Ни хоть о рядовом, ни хоть о маршале, ни о студенте, ни .... никак. Я Вам лично указываю-напоминаю. Вообще никак не пишите в мой адрес. Ни хоть о рядовом, ни хоть о маршале, ни о студенте, ни .... никак. вказувати будете своїй лівій руці,як пяту точку підтирати.

Я з свого боку буду вести себе так,як вважаю за потрібне

ВВажаєте що я щось порушив - кнопка скарга або ігнор-до ваших послуг.

Тільки нюанс

Форум не для надування щок і перечитування ботів..

На форумі хочеться почути реальні думки реальних людей, а не фантазії прищавих студентів...

Тому прийдеться не вимагати від реальних притримуватись правил прищавих..а прищавим,підлаштовуватись під позицію реальних. вказувати будете своїй лівій руці,як пяту точку підтирати.Я з свого боку буду вести себе так,як вважаю за потрібнеВВажаєте що я щось порушив - кнопка скарга або ігнор-до ваших послуг.Тільки нюансФорум не для надування щок і перечитування ботів..На форумі хочеться почути реальні думки реальних людей, а не фантазії прищавих студентів...Тому прийдеться не вимагати від реальних притримуватись правил прищавих..а прищавим,підлаштовуватись під позицію реальних. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22935 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2337 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 тра, 2020 23:39 budivelnik написав: Форум не для надування щок і перечитування ботів..

На форумі хочеться почути реальні думки реальних людей, а не фантазії прищавих студентів...

Форум не для надування щок і перечитування ботів..На форумі хочеться почути реальні думки реальних людей, а не фантазії прищавих студентів...

На форумі є правила, а Ви знов намагаєтеся своє бачення презентувати як Істину в останній інстанції. Я вже зрозумів Вашу позицію, що сприймати ваші дописи серйозно, не варто. Хфантазьор, Ти мене називала. Пєстня така...Фантазуйте далі... На форумі є правила, а Ви знов намагаєтеся своє бачення презентувати як Істину в останній інстанції. Я вже зрозумів Вашу позицію, що сприймати ваші дописи серйозно, не варто. Хфантазьор, Ти мене називала.Пєстня така...Фантазуйте далі... Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28650 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1935 раз. Подякували: 2114 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 тра, 2020 23:39 Козак-характерник написав: Я не одружений. Але зустрічаюся з львівянкою. Я не одружений. Але зустрічаюся з львівянкою. Вісім років тому приїхав за великим кохання,скількись років жив у дівчини на Личаківській, потім купив житло на Пасічній здається 169а - бо якось погрожував мені там зустрітись...але так і не одружився...

як на мене - це швидше мінус в карму..

А вимагати знайти допис 8-річної давності...хороша спроба, проте балів для захисту не додасть... Вісім років тому приїхав за великим кохання,скількись років жив у дівчини на Личаківській, потім купив житло на Пасічній здається 169а - бо якось погрожував мені там зустрітись...але так і не одружився...як на мене - це швидше мінус в карму..А вимагати знайти допис 8-річної давності...хороша спроба, проте балів для захисту не додасть... http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22935 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2337 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 тра, 2020 23:45 budivelnik написав: detroytred написав: Я Вам лично указываю-напоминаю. Вообще никак не пишите в мой адрес. Ни хоть о рядовом, ни хоть о маршале, ни о студенте, ни .... никак. Я Вам лично указываю-напоминаю. Вообще никак не пишите в мой адрес. Ни хоть о рядовом, ни хоть о маршале, ни о студенте, ни .... никак. вказувати будете своїй лівій руці,як пяту точку підтирати.

Я з свого боку буду вести себе так,як вважаю за потрібне

ВВажаєте що я щось порушив - кнопка скарга або ігнор-до ваших послуг.

Тільки нюанс

Форум не для надування щок і перечитування ботів..

На форумі хочеться почути реальні думки реальних людей, а не фантазії прищавих студентів...

Тому прийдеться не вимагати від реальних притримуватись правил прищавих..а прищавим,підлаштовуватись під позицію реальних. вказувати будете своїй лівій руці,як пяту точку підтирати.Я з свого боку буду вести себе так,як вважаю за потрібнеВВажаєте що я щось порушив - кнопка скарга або ігнор-до ваших послуг.Тільки нюансФорум не для надування щок і перечитування ботів..На форумі хочеться почути реальні думки реальних людей, а не фантазії прищавих студентів...Тому прийдеться не вимагати від реальних притримуватись правил прищавих..а прищавим,підлаштовуватись під позицію реальних.

Так это *прыщавые студенты* свои хотелки указывают. Как Вы мне.



Я же указывал Вам на основании правил форума. Напомнил их Вам. Чтобы Вы не нарушали их в отношении лично меня.

Именно Вы, потому что именно Вы так используете личную информацию.



Я же говорю: Вы всё глубже и глубже погружаетесь, показываете свои качества и уровень.

Студента)) Так это *прыщавые студенты* свои хотелки указывают. Как Вы мне.Я же указывал Вам на основании правил форума. Напомнил их Вам. Чтобы Вы не нарушали их в отношении лично меня.Именно Вы, потому что именно Вы так используете личную информацию.Я же говорю: Вы всё глубже и глубже погружаетесь, показываете свои качества и уровень.Студента)) detroytred

Повідомлень: 23025 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 тра, 2020 23:45 Музична пауза budivelnik написав: Вісім років тому приїхав за великим кохання,скількись років жив у дівчини на Личаківській, потім купив житло на Пасічній здається 169а - бо якось погрожував мені там зустрітись.. Вісім років тому приїхав за великим кохання,скількись років жив у дівчини на Личаківській, потім купив житло на Пасічній здається 169а - бо якось погрожував мені там зустрітись..



Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28650 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1935 раз. Подякували: 2114 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 тра, 2020 23:51 detroytred написав: Вы так используете личную информацию. Вы так используете личную информацию. Для того щоб стверджувати що я порушив хоч якусь особисту інформацію - потрібно було її привести.

Поки вона не приведена. то нік дейтройт не має взагалі ніякої особистої інформації.

А на нема - і суду нема...

ПС

Було судове рішення про порушення мною?

Було рішення модераторів про порушення?

Ні - то сидіть і сопіть в тряпочку і згадуйте вашу любиму фразу

поки не буде обовязкового до виконання документу - доти ви не вважаєте за потрібне виконувати моральний обовязок громадянина України. а саме - використовувати Державну в побуті..

Це ваші правило..

То не дивуйтесь що в мене такіж по відношенню до віртуалів. Для того щоб стверджувати що я порушив хоч якусь особисту інформацію - потрібно було її привести.Поки вона не приведена. то нік дейтройт не має взагалі ніякої особистої інформації.А на нема - і суду нема...ПСБуло судове рішення про порушення мною?Було рішення модераторів про порушення?Ні - то сидіть і сопіть в тряпочку і згадуйте вашу любиму фразупоки не буде обовязкового до виконання документу - доти ви не вважаєте за потрібне виконувати моральний обовязок громадянина України. а саме - використовувати Державну в побуті..Це ваші правило..То не дивуйтесь що в мене такіж по відношенню до віртуалів. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22935 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2337 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 тра, 2020 23:55 budivelnik написав: То не дивуйтесь що в мене такіж по відношенню до віртуалів. То не дивуйтесь що в мене такіж по відношенню до віртуалів.

Тобто фантазувати... А Ваші дописи не сприймати сурйозно...Яснєнько-понятнєнько... Танцюємо під пєстню! Тобто фантазувати...А Ваші дописи не сприймати сурйозно...Яснєнько-понятнєнько...Танцюємо під пєстню! Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28650 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1935 раз. Подякували: 2114 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 тра, 2020 23:57 budivelnik написав: detroytred написав: Вы так используете личную информацию. Вы так используете личную информацию. Для того щоб стверджувати що я порушив хоч якусь особисту інформацію - потрібно було її привести.

Поки вона не приведена. то нік дейтройт не має взагалі ніякої особистої інформації.

А на нема - і суду нема...

ПС

Було судове рішення про порушення мною?

Було рішення модераторів про порушення?

Ні - то сидіть і сопіть в тряпочку і згадуйте вашу любиму фразу

поки не буде обовязкового до виконання документу - доти ви не вважаєте за потрібне виконувати моральний обовязок громадянина України. а саме - використовувати Державну в побуті..

Це ваші правило..

То не дивуйтесь що в мене такіж по відношенню до віртуалів. Для того щоб стверджувати що я порушив хоч якусь особисту інформацію - потрібно було її привести.Поки вона не приведена. то нік дейтройт не має взагалі ніякої особистої інформації.А на нема - і суду нема...ПСБуло судове рішення про порушення мною?Було рішення модераторів про порушення?Ні - то сидіть і сопіть в тряпочку і згадуйте вашу любиму фразупоки не буде обовязкового до виконання документу - доти ви не вважаєте за потрібне виконувати моральний обовязок громадянина України. а саме - використовувати Державну в побуті..Це ваші правило..То не дивуйтесь що в мене такіж по відношенню до віртуалів.

Вот же))

Личную -- то есть в личный адрес.



На форуме нет разделения форумчан в правилах под ником или реальный.

Зачем хотелки-то свои выставляете?



И много на ветке реальных?))

Один такой ...))

Потому что комплексы.

Всё глубже и глубже.



Но как только этому реальному дошло дело до реально ответить за свою ложь в личный адрес виртуала, так сразу реально слился. Вот же))Личную -- то есть в личный адрес.На форуме нет разделения форумчан в правилах под ником или реальный.Зачем хотелки-то свои выставляете?И много на ветке реальных?))Один такой ...))Потому что комплексы.Всё глубже и глубже.Но как только этому реальному дошло дело до реально ответить за свою ложь в личный адрес виртуала, так сразу реально слился. detroytred

Повідомлень: 23025 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 тра, 2020 00:04 detroytred написав: И много на ветке реальных?))

Один такой ...))

Потому что комплексы. И много на ветке реальных?))Один такой ...))Потому что комплексы. В тому то й справа

Таких (реальних мало) - а все тому що

а - реальним бути важче серед збіговиська віртуальних, от ви -віртуальний, а як за нік переживаєте, уявіть щоб ви робили якби були реальним

б - реальні люди ,роблять реальні речі, а реальні речі частенько приводять до реальних помилок, в той час коли віртуали не помиляються і віртуальні досягнення мають на два порядки вищу ефективність від реальних...



Але в мене питання

Нормальну людину

Цікавлять реальні результати і способи їх досягнення - чи віртуальні фантазії а-ля завтра розгромимо педерацію, от тільки десять доларів по 26,00 здам, бо завтра 25,99 буде-а це страшенні втрати....



Тому

В кого страх(комплекс) перед реальністю?

Пенсіонеру є що втрачати? Чи нічого сказати? В тому то й справаТаких (реальних мало) - а все тому щоа - реальним бути важче серед збіговиська віртуальних, от ви -віртуальний, а як за нік переживаєте, уявіть щоб ви робили якби були реальнимб - реальні люди ,роблять реальні речі, а реальні речі частенько приводять до реальних помилок, в той час коли віртуали не помиляються і віртуальні досягнення мають на два порядки вищу ефективність від реальних...Але в мене питанняНормальну людинуЦікавлять реальні результати і способи їх досягнення - чи віртуальні фантазії а-ля завтра розгромимо педерацію, от тільки десять доларів по 26,00 здам, бо завтра 25,99 буде-а це страшенні втрати....ТомуВ кого страх(комплекс) перед реальністю?Пенсіонеру є що втрачати? Чи нічого сказати? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22935 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2337 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 6186618761886189> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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