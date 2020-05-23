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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 23 тра, 2020 23:35
budivelnik написав: Козак-характерник написав: budivelnik написав:
КХ -його версія - альфонс
Належні висновки так і не зробили. Продовжуєте брехати. Ну що ж, продовжимо працювати, щоб зробити з Вас Людину з великої літери Л.
Це я чи ви писали ,що приїхали у Львів в пошуках великого і ніжного кохання і тепер живете в майбутньої дружини?
Ну і?
Примушуєте засмічувати гілку. В останнє, щоб закрити питання. Покажіть, де я таке писав, якщо маєте честь. Ні, це не правда. Я живу в своїй купленій квартирі, не у дружини. Я не одружений. Але зустрічаюся з львівянкою.
Цього достатньо, форум не про мене. Так, ліричний відступ...
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Козак-характерник
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Додано: Суб 23 тра, 2020 23:35
detroytred написав:
Я Вам лично указываю-напоминаю. Вообще никак не пишите в мой адрес. Ни хоть о рядовом, ни хоть о маршале, ни о студенте, ни .... никак.
вказувати будете своїй лівій руці,як пяту точку підтирати.
Я з свого боку буду вести себе так,як вважаю за потрібне
ВВажаєте що я щось порушив - кнопка скарга або ігнор-до ваших послуг.
Тільки нюанс
Форум не для надування щок і перечитування ботів..
На форумі хочеться почути реальні думки реальних людей, а не фантазії прищавих студентів...
Тому прийдеться не вимагати від реальних притримуватись правил прищавих..а прищавим,підлаштовуватись під позицію реальних.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Суб 23 тра, 2020 23:39
budivelnik написав:
Форум не для надування щок і перечитування ботів..
На форумі хочеться почути реальні думки реальних людей, а не фантазії прищавих студентів...
На форумі є правила, а Ви знов намагаєтеся своє бачення презентувати як Істину в останній інстанції. Я вже зрозумів Вашу позицію, що сприймати ваші дописи серйозно, не варто. Хфантазьор, Ти мене називала.
Пєстня така...Фантазуйте далі...
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Козак-характерник
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Додано: Суб 23 тра, 2020 23:39
Козак-характерник написав:
Я не одружений. Але зустрічаюся з львівянкою.
Вісім років тому приїхав за великим кохання,скількись років жив у дівчини на Личаківській, потім купив житло на Пасічній здається 169а - бо якось погрожував мені там зустрітись...але так і не одружився...
як на мене - це швидше мінус в карму..
А вимагати знайти допис 8-річної давності...хороша спроба, проте балів для захисту не додасть...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Суб 23 тра, 2020 23:45
budivelnik написав: detroytred написав:
Я Вам лично указываю-напоминаю. Вообще никак не пишите в мой адрес. Ни хоть о рядовом, ни хоть о маршале, ни о студенте, ни .... никак.
вказувати будете своїй лівій руці,як пяту точку підтирати.
Я з свого боку буду вести себе так,як вважаю за потрібне
ВВажаєте що я щось порушив - кнопка скарга або ігнор-до ваших послуг.
Тільки нюанс
Форум не для надування щок і перечитування ботів..
На форумі хочеться почути реальні думки реальних людей, а не фантазії прищавих студентів...
Тому прийдеться не вимагати від реальних притримуватись правил прищавих..а прищавим,підлаштовуватись під позицію реальних.
Так это *прыщавые студенты* свои хотелки указывают. Как Вы мне.
Я же указывал Вам на основании правил форума. Напомнил их Вам. Чтобы Вы не нарушали их в отношении лично меня.
Именно Вы, потому что именно Вы так используете личную информацию.
Я же говорю: Вы всё глубже и глубже погружаетесь, показываете свои качества и уровень.
Студента))
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detroytred
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Додано: Суб 23 тра, 2020 23:45
budivelnik написав:
Вісім років тому приїхав за великим кохання,скількись років жив у дівчини на Личаківській, потім купив житло на Пасічній здається 169а - бо якось погрожував мені там зустрітись..
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Козак-характерник
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Додано: Суб 23 тра, 2020 23:51
detroytred написав:
Вы так используете личную информацию.
Для того щоб стверджувати що я порушив хоч якусь особисту інформацію - потрібно було її привести.
Поки вона не приведена. то нік дейтройт не має взагалі ніякої особистої інформації.
А на нема - і суду нема...
ПС
Було судове рішення про порушення мною?
Було рішення модераторів про порушення?
Ні - то сидіть і сопіть в тряпочку і згадуйте вашу любиму фразу
поки не буде обовязкового до виконання документу - доти ви не вважаєте за потрібне виконувати моральний обовязок громадянина України. а саме - використовувати Державну в побуті..
Це ваші правило..
То не дивуйтесь що в мене такіж по відношенню до віртуалів.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Суб 23 тра, 2020 23:55
budivelnik написав:
То не дивуйтесь що в мене такіж по відношенню до віртуалів.
Тобто фантазувати...
А Ваші дописи не сприймати сурйозно...Яснєнько-понятнєнько...
Танцюємо під пєстню!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Козак-характерник
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Додано: Суб 23 тра, 2020 23:57
budivelnik написав: detroytred написав:
Вы так используете личную информацию.
Для того щоб стверджувати що я порушив хоч якусь особисту інформацію - потрібно було її привести.
Поки вона не приведена. то нік дейтройт не має взагалі ніякої особистої інформації.
А на нема - і суду нема...
ПС
Було судове рішення про порушення мною?
Було рішення модераторів про порушення?
Ні - то сидіть і сопіть в тряпочку і згадуйте вашу любиму фразу
поки не буде обовязкового до виконання документу - доти ви не вважаєте за потрібне виконувати моральний обовязок громадянина України. а саме - використовувати Державну в побуті..
Це ваші правило..
То не дивуйтесь що в мене такіж по відношенню до віртуалів.
Вот же))
Личную -- то есть в личный адрес.
На форуме нет разделения форумчан в правилах под ником или реальный.
Зачем хотелки-то свои выставляете?
И много на ветке реальных?))
Один такой ...))
Потому что комплексы.
Всё глубже и глубже.
Но как только этому реальному дошло дело до реально ответить за свою ложь в личный адрес виртуала, так сразу реально слился.
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detroytred
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Додано: Нед 24 тра, 2020 00:04
detroytred написав:
И много на ветке реальных?))
Один такой ...))
Потому что комплексы.
В тому то й справа
Таких (реальних мало) - а все тому що
а - реальним бути важче серед збіговиська віртуальних, от ви -віртуальний, а як за нік переживаєте, уявіть щоб ви робили якби були реальним
б - реальні люди ,роблять реальні речі, а реальні речі частенько приводять до реальних помилок, в той час коли віртуали не помиляються і віртуальні досягнення мають на два порядки вищу ефективність від реальних...
Але в мене питання
Нормальну людину
Цікавлять реальні результати і способи їх досягнення - чи віртуальні фантазії а-ля завтра розгромимо педерацію, от тільки десять доларів по 26,00 здам, бо завтра 25,99 буде-а це страшенні втрати....
Тому
В кого страх(комплекс) перед реальністю?
Пенсіонеру є що втрачати? Чи нічого сказати?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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